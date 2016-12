MARIUS ŞTEFOI A VENIT ÎN PROBE LA FC FARUL

Aflată în cantonament la Predeal, FC Farul şi-a întregit lotul ieri cu Marius Ştefoi, un mijlocaş dreapta în vârstă de 21 de ani. Aflat sub contract cu FC Vaslui, fostul internaţional de juniori a jucat timp de două sezoane la FC Botoşani, iar în ultimul timp a evoluat la echipa secundă a vasluienilor. Ştefoi va fi testat în amicalul cu CS Vişina Nouă, programat duminică, de la ora 11.00, Altfel, stadionul “Farul” va fi inspectat, luni, 25 iulie, de Sorin Satmari, reprezentantul Ligii Profesioniste de Fotbal, în vederea omologării pentru Liga 1, pentru partida Steaua - CS Mioveni, care se va juca duminică, 31 iulie, de la ora 20.15.

MECIUL CU CHINA, DECISIV PENTRU POLOIŞTII ROMÂNI

Eşecurile suferite în faţa Australiei (8-9) şi Serbiei (5-12) au făcut ca echipa de polo a României să-şi joace calificarea în barajul pentru sferturile de finală ale CM de la Shanghai contra formaţiei ţării gazdă, China. Partida este programată astăzi, de la ora 16.00. În grupa României, Serbia şi Australia au câte 4 puncte, ele urmând a-şi disputa primul loc, cel care asigură prezenţa direct în sferturi. România şi China au zero puncte după două runde. Iată rezultatele înregistrate în etapa a doua: Grupa A: Spania - Muntenegru 7-9; Ungaria - Kazahstan 16-5; Grupa B: Serbia - România 12-5; Australia - China 12-7; Grupa C: Canada - Croaţia 4-11; Brazilia - Japonia 11-13; Grupa D: Africa de Sud - Germania 8-16; SUA - Italia 5-8.

BRONZ PENTRU ALINA DUMITRU ŞI ANDREEA CHIŢU, LA JOCURILE MONDIALE MILITARE

Alina Dumitru (categoria 48 kg) şi Andreea Chiţu (52 kg) au câştigat medaliile de bronz în concursul de judo din cadrul Jocurilor Mondiale Militare de la Rio de Janeiro, competiţie care se va încheia pe 24 iulie. Cu aceste două medalii, România ocupă locul 29 în ierarhia pe medalii, în care China ocupă prima poziţie, cu 22 de aur, 11 de argint şi 19 de bronz. România participă cu o delegaţie de 14 sportivi la JMM de la Rio.

GRUPĂ DE MINI-HANDBAL LA HCM

Handbal Club Municipal Constanţa înfiinţează o grupă de mini-handbal. Se pot înscrie copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani, fete şi băieţi. Proiectul va demara pe 1 august 2011. Coordonator va fi antrenorul Enis Murtaza (nr. telefon: 0730.351799).

NICULESCU, ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE DUBLU DE LA BAKU

Monica Niculescu şi Galina Voskoboeva s-au calificat ieri în penultimul act al probei de dublu din cadrul turneului de 220.000 dolari de la Baku. În sferturile concursului din capitala azeră, cuplul româno-rus a trecut de perechea formată din Nigina Abduraimova (Uzbeskistan) şi Kamila Farhard (Azerbaidjan), cu 6-2, 6-4. Niculescu şi Voskoboeva, favorite nr. 1, le vor avea adversare în semifinale pe Daniela Dominikovic (Australia) şi Noppawan Lertcheewakaru (Thailanda).

SERENA WILLIAMS, PRIMITĂ PE TABLOUL PRINCIPAL LA US OPEN

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, aflată pe locul 172 în clasamentul WTA în acest moment, a fost admisă pe tabloul principal la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, deoarece a avut clasamentul protejat pe timpul perioadei lungi de indisponibilitate. La un turneu de această categorie doar primele 105 jucătoare din clasament sunt direct acceptate pe tabloul principal. Dar Serena Williams, absentă de pe teren în ultima perioadă din cauza accidentărilor şi problemele de sănătate, poate utiliza regula clasamentului protejat şi se poate înscrie pe tabloul principal la opt turnee, inclusiv la unul de Mare Şlem. Serena Williams a câştigat de trei ori US Open, în 1999, 2002 şi 2008. Jucătoarea americană a fost eliminată în optimile de finală la Wimbledon, la o săptămână de la revenirea în competiţii. Precedentul său meci data din 2010, atunci când a câştigat pentru a patra oară turneul de la Wimbledon. Turneul de la US Open va începe la 29 august.

PREMII RECORD LA US OPEN

Dupa ce anul trecut premiile totale ale turneului de Mare Şlem de la US Open au fost de 21.016.000 de dolari, la actuala ediţie a întrecerii de la New York, suma va creşte până la 23.700.000 de dolari, cu un potenţial de mărire până la 26.300.000 de dolari. Cîştigătorii turneului la masculin si feminin vor primii câte un cec în valoare de 1.8 milioane de dolari, la care s-ar putea adăuga 1 milion de dolari, în funcţie de performanţa lor la Olympus US Open Series. Până în prezent, Roger Federer, cu 2,4 milioane de dolari, şi Kim Clijsters, cu 2,2 milioane de dolari, au încasat cel mai mare premiu oferit la US Open.