SUPERCUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL

Duminică, de la ora 20.45 (în direct la Pro TV), la Piatra Neamţ, este programată Supercupa României la fotbal, în primul meci oficial al sezonului 2011-2012 urmând să se întâlnească Oţelul Galaţi, campioana ţării, şi Steaua Bucureşti, câştigătoarea Cupei României. Partida se va disputa cu casa închisă, toate cele 12.000 de bilete puse la vânzare fiind cumpărate.

TIMIŞOARA, BISTRIŢA ŞI ORADEA AŞTEAPTĂ DECIZIA TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a informat cluburile Poli Timişoara, Gloria Bistriţa şi FC Bihor că decizia legată de procesul intentat de acestea împotriva FRF şi UEFA va fi anunţată luni, 18 iulie. Site-ului oficial al Poli Timişoara a postat faxul de la TAS, în care se arată că deliberările continuă, astfel că decizia va fi anunţată, luni, 18 iulie, în jurul prânzului (ora Elveţiei). Pe 8 iulie, TAS anunţase că va audia părţile pe 13 şi 14 iulie şi va anunţa o decizie până pe 22 iulie în cazul apelurilor formulate de cluburile FC Timişoara, Gloria Bistriţa şi FC Bihor la hotărârea FRF de a nu le acorda licenţa pentru Liga 1 la fotbal.

FC VASLUI - TWENTE ENSCHEDE, ÎN LC

Vineri, la sediul UEFA de la Nyon (Elveţia), s-a desfăşurat tragerea la sorţi a partidelor din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. FC Vaslui va întâlni echipa olandeză Twente Enschede, meciul tur fiind programat pe 26/27 iulie, în deplasare, iar returul, pe 2/3 august, pe teren propriu. O mare problemă pentru echipa olandeză este faptul că nu are unde să-şi dispute meciurile de pe teren propriu, din cauză că o parte a stadionului s-a prăbuşit în urmă cu o săptămână. Una dintre variante este Gelsenkirchen, în Germania. Schalke ‘04 le-a propus olandezilor să îşi dispute jocurile din Europa pe “Veltins-Arena”, până când îşi vor rezolva problemele cu propriul stadion.

DINAMO, MULŢUMITĂ DE ADVERSAR

Vineri, la sediul UEFA de la Nyon (Elveţia), s-a desfăşurat şi tragerea la sorţi a partidelor din turul al treilea preliminar al UEFA Europa League. Dinamo Bucureşti va întâlni învingătoarea dublei manşe dintre Iskra-Stal (Republica Moldova) şi NK Varazdin (Croaţia), în tur rezultatul partidei disputate în Moldova fiind 1-1. Meciul tur va avea loc pe 28 iulie, la Bucureşti, iar returul, pe 4 august, în deplasare. Dacă va trece de finlandezii de la KuPS Kuopio în turul al doilea preliminar al competiţiei, după 0-1 în tur, Gaz Metan Mediaş ar putea întâlni formaţia germană FSV Mainz, prima manşă în deplasare, pe 28 iulie, iar returul, pe teren propriu, pe 4 august.

NEŞU POATE CONTROLA SCAUNUL CU ROTILE CU MÂNA DREAPTĂ

Fundaşul echipei FC Utrecht, Mihai Neşu, le-a mulţumit fanilor pentru sprijinul acordat de la accidentarea suferită în luna mai şi a precizat, pentru site-ul grupării olandeze, că a început să folosească mâna dreaptă pentru a se deplasa cu un scaun cu rotile, pe care îl controla până acum cu bărbia. A fost prima declaraţie a lui Neşu acordată site-ului oficial al grupării olandeze după nedoritul accident produs pe 10 mai. Sursa citată menţionează că Neşu lucrează în fiecare zi pentru recuperarea sa.

SE RETRAGE VIEIRA

Aflat la final de contract cu Manchester City, internaţionalul francez Patrick Vieira şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională. În vârstă de 35 de ani, el a acceptat să rămână în cadrul clubului englez, unde se va ocupa de dezvoltare şi de sectorul copii şi juniori. La 35 de ani, Vieira are în palmares 107 meciuri în naţionala Franţei şi 20 de campionate disputate la cel mai înalt nivel, în decursul anilor el evoluând la AS Cannes, AC Milan, Arsenal Londra (trei titluri de campion al Angliei) şi Internazionale Milano (2006-2010, cvadruplu campion al Italiei). Plecat la Manchester City, Vieira a obţinut ultimul trofeu, Cupa Angliei, în luna mai.

FALCAO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC PORTO

Internaţionalul columbian Radamel Falcao şi-a prelungit contractul cu FC Porto pentru încă două sezoane, până la 30 iunie 2015, a anunţat campioana Portugaliei. Contractul jucătorului este însoţit de o „clauză de reziliere de 45 de milioane de euro”, a precizat FC Porto într-un comunicat transmis bursei (CMVM). Falcao, în vârstă de 25 de ani, care a venit la FC Porto în 2009, de la River Plate, era sub contract până în 2013. În sezonul trecut, columbianul, care dispută în prezent Copa America, a marcat 16 goluri în campionatul Portugaliei, fiind cel mai bun marcator din Liga Europa, cu 17 goluri.

HIERRO, MANAGER GENERAL LA MALAGA

Fernando Hierro, care a ocupat funcţia de director sportiv al Federaţiei Spaniole de Fotbal, va fi managerul general al clubului Malaga, în următorii patru ani. Gruparea spaniolă, preluată de şeicul Al Thani şi antrenată de Manuel Pellegrini, se întăreşte şi la nivelul conducerii, după ce lotul a fost completat cu jucători de top, ca van Nistelrooy, Toulalan sau Mathijsen. Potrivit cotidianului AS, Hierro va putea locui în continuare la Madrid şi se va ocupa de relaţiile clubului cu Federaţia Spaniolă, Liga Profesionistă, Consiliul Superior al Sporturilor, UEFA şi FIFA. Fostul internaţional spaniol, în vârstă de 43 de ani, a jucat, de-a lungul carierei la Real Valladolid, Real Madrid şi Bolton Wanderers. Conform presei iberice, Hierro va fi remunerat de Malaga cu aproximativ 1,2 milioane de euro pe an, în timp ce Pellegrini poate câştiga, în funcţie de bonusuri, până la 5 milioane de euro pe an.