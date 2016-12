GAZ METAN MEDIAŞ ÎNCEPE AVENTURA EUROPEANĂ

Prima echipă românească de fotbal care intră în competiţiile europene intercluburi este Gaz Metan Mediaş, care va înfrunta astăzi, în deplasare, de la ora 17.30, formaţia finlandeză KuPS Kuopio, în prima manşă a celui de-al doilea tur preliminar din UEFA Europa League. Meciul retur va avea loc pe 21 iulie, la Mediaş. Tot astăzi se vor disputa şi celelalte 39 de întâlniri din prima manşă a celui de-al doilea tur preliminar. Finala ediţiei 2011-2012 a UEFA Europa League se va desfăşura la Bucureşti, pe 9 mai 2012.

FRF AVERTIZEAZĂ CRAIOVA

Federaţia Română de Fotbal a publicat pe site-ul său oficial somaţia trimisă clubului Universitatea Craiova, prin care a cerut din nou oltenilor să facă dovada că au renunţat la toate acţiunile existente pe rolul instanţelor de judecată, acţiuni în care este implicată FRF. FRF consideră că litigiul dintre club şi fostul antrenor al echipei, Victor Piţurcă, reprezintă o încălcare a dispoziţiilor Statutului federaţiei. FRF anunţase vineri, după şedinţa Comitetului Executiv, că Universitatea Craiova va evolua în Liga a II-a dacă dovedeşte că are resursele pentru susţinerea activităţii şi dacă îşi va retrage acţiunile în instanţele civile împotriva FRF, altfel urmând a fi dezafiliată.

LOBONŢ RĂMÂNE LA AS ROMA

Portarul român Bogdan Lobonţ a declarat că va rămâne la echipa AS Roma, deoarece doreşte să-şi ducă la bun sfârşit ultimii doi ani de contract. „Sunt bine. M-am întors din vacanţă, acum revenim la muncă. Voi rămâne la AS Roma, mai am doi ani de contract. Trebuie să muncesc cu spor şi să-i mulţumesc pe cei care au încredere în mine. Mă aştept să fim în top în sezonul viitor”, a spus Lobonţ. Presa italiană a scris că AS Roma este foarte aproape de a-l transfera pe portarul camerunez Idriss Carlos Kameni, de la Espanyol Barcelona, iar Lobonţ ar putea fi cedat la o altă formaţie. De serviciile românului se interesează Sampdoria Genova, formaţie retrogradată în Serie B.

ŞUMUDICĂ VA ANTRENA ÎN GRECIA

Marius Şumudică va antrena echipa greacă de primă ligă FC Kavala, formaţie la care a jucat şi atacantul Marius Niculae până în acestă vară. El s-a înţeles cu şefii clubului grec pentru un contract pe un an, cu drept de prelungire pe încă un sezon, şi va câştiga aproximativ 130.000 de euro pe sezon. În vârstă de 40 de ani, Şumudică se află la prima sa experienţă ca antrenor al unei echipe din străinătate, după ce a pregătit în România formaţiile Rocar Bucureşti, Dodu Berceni, Inter Gaz Bucureşti, Progresul Bucureşti, Astra Ploieşti, FC Farul Constanţa, Gloria Bistriţa şi Rapid Bucureşti.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Rezultatele înregistrate în partidele disputate marţi seară, în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal: Pyunik Erevan (Armenia) - Viktoria Plzen (Cehia) 0-4, Valletta FC (Malta) - Ekranas (Lituania) 2-3, Mogren Budva (Muntenegru) - Litex Loveci (Bulgaria) 1-2, Maribor Branik (Slovenia) - Dudelange (Luxemburg) 2-0, Slovan Bratislava (Slovacia) - Tobol Kostanay (Kazahstan) 2-0 şi Shamrock Rovers (Irlanda) - Flora Tallinn (Estonia) 1-0.

ARGENTINA - URUGUAY, ÎN SFERTURI LA COPA AMERICA

Uruguay, Chile şi Peru s-au calificat în sferturile de finală la Copa America, în urma rezultatelor înregistrate în noapte de marţi spre miercuri, în Grupa C a competiţiei, singura echipă eliminată fiind Mexicul. Rezultate: Chile - Peru 1-0 (Carrillo 90+3) şi Uruguay - Mexic 1-0 (Alvaro Pereira 15). În sferturi, Uruguay va înfrunta Argentina, meciul fiind programat pe 17 iulie, de la ora 1.15. Noaptea trecută s-au disputat ultimele partide din Grupa B: Paraguay - Venezuela şi Brazilia - Ecuador.

SCHALKE RENUNŢĂ LA RAUL

Deşi a cucerit inimile suporterilor de la Schalke ’04 Gelsenkirchen în primul an în care a evoluat pentru formaţia germană, atacantul Raul Gonzalez nu mai este dorit la Gelsenkirchen de conducerea clubului. În vârstă de 34 de ani, Raul şi-ar fi dorit să continue la Schalke, dar antrenorul Ralf Rangnick nu îl include în planurile sale de viitor, susţinând că starul spaniol nu mai poate face faţă din cauza vârstei. În primul sezon la Shalke, Raul a înscris 18 goluri, 13 în Bundesliga şi 5 în Liga Campionilor, contribuind decisiv la calificarea echipei germane în semifinalele competiţiei.

BECKHAM AR VREA SĂ FIE ANTRENAT DE MOURINHO

Fotbalistul englez David Beckham, de la Los Angeles Galaxy, a declarat că visul său este să joace sub comanda actualului antrenor de la Real Madrid, Jose Mourinho. Beckham a evoluat patru sezoane la Real Madrid, în perioada 2003-2007. Internaţionalul englez va avea ocazia să-l întâlnească pe Mourinho la meciul amical dintre Los Angeles Galaxy şi Real Madrid, programat sâmbătă, la Los Angeles. Va fi prima oară când Beckham va juca împotriva fostei sale echipe.

CAVENDISH, LA A 18-A VICTORIE DE ETAPĂ ÎN TURUL FRANŢEI

Britanicul Mark Cavendish (HTC-Highroad) s-a impus, la sprint, ieri, în etapa a 11-a a Turului ciclist al Franţei, desfăşurată între localităţile Blaye-les-Mines şi Lavaur (167,5 km). Cavendish a fost cronometrat cu timpul de 3 ore, 46 de minute şi 7 secunde, fiind urmat de germanul Andre Greipel (Omega Pharma Lotto) şi de americanul Tyler Farrar (Team Garmin-Cervelo). Cavendish şi-a trecut în palmares al treilea succes de etapă la actuala ediţie şi a 18-a victorie de etapă în “Marea Buclă”. Francezul Thomas Voeckler (Europcar) îşi păstrează tricoul galben. Astăzi, de ziua naţională a Franţei, este programată etapa a 12-a, între localităţile Cugnaux şi Luz-Ardiden (211 km), prima etapă în Pirinei, cu trei căţărări importante.

JAPONIA, PRIMA ÎN CUPA NAŢIUNILOR PACIFICULUI LA RUGBY

Japonia a câştigat Cupa Naţiunilor Pacificului la rugby, în urma victoriei, cu 24-13 (0-8), înregistrată în faţa reprezentativei Fiji, ieri, în ultima etapă a competiţiei. Rugbyştii japonezi, care au câştigat în premieră acest turneu, ajuns la a VI-a ediţie, au depăşit în în clasament selecţionata Tonga, învingătoare, cu 29-19 (19-10), în jocul cu Samoa, deţinătoarea titlului. Japonia şi Tonga au adunat acelaşi număr de puncte, dar niponii au ocupat prima poziţie graţie victoriei din meciul direct, scor 28-27. „Este un moment extraordinar pentru Japonia şi vreau să-mi felicit jucătorii. Acum ne vom concentra doar asupra Cupei Mondiale şi avem încă mult de lucru”, a declarat selecţionerul neozeelandez al Japoniei, John Kirwan.

WEBBER AR PUTEA CONTINUA LA RED BULL

Patronul echipei din Formula 1 Red Bull, Dietrich Mateschitz, a declarat că este convins de faptul că australianul Mark Webber va rămâne la echipa austriacă şi că acesta nu ar fi fost un pilot bun dacă nu ar fi încercat să-l depăşească pe germanul Sebastian Vettel la Silverstone. Referitor la incidentul de la Silverstone, Mateschitz a precizat că acesta nu reprezintă o problemă pentru echipă. În schimb, într-un interviu acordat cotidianului german Bild, managerul echipei Red Bull, Christian Horner, a declarat că l-a certat pe Webber, pentru că l-a atacat pe Vettel, în ultimele tururi ale Marelui Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, ignorând ordinul care i-a fost dat. Scandalul a izbucnit în perioada în care Webber îşi negociază prelungirea contractului cu Red Bull, Horner declarând că această problemă se va rezolva înainte de sfârşitul lunii august.

CELE MAI VALOROASE 10 CLUBURI SPORTIVE DIN LUME

Primele zece cele mai valoroase cluburi sportive din lume sunt evaluate împreună la 14,42 miliarde de dolari. Majoritatea sunt echipe din NFL, cea mai valoroasă fiind Dallas Cowboys (1,81 miliarde). Ultimii 25 de ani au însemnat pentru echipele din NFL o adevărată revoluţie. Veniturile TV ale celor 32 de echipe au crescut în acest interval cu 700%, până la 3,8 miliarde de dolari (contracte ce vor expira în sezonul din 2013). Astfel, echipe care la jumătatea anilor 1980 erau vândute pentru 70 milioane de dolari valorează acum un miliard de dolari! Cu toate acestea, primul loc din clasamentul mondial este ocupat de echipa de fotbal Manchester United, cu o valoare de 1,86 miliarde de dolari. Locul 3 e ocupat de o formaţie de baseball, New York Yankees (1,7 miliarde), iar scuderia Ferrari, cea mai scumpă echipă de Formula 1, este pe locul 13 (1,07 miliarde).