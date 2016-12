CONTINUĂ ÎNSCRIERILE PENTRU CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa au hotărât să amâne începerea Campionatului Naţional de fotbal pe plajă pentru weekend-ul 16-17 iulie. Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi a meciurilor vor avea loc pe 15 iulie, ora 12.00, la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Până la această dată se mai pot face înscrieri în campionat. Persoană de contact: Stere Guteanu, telefon 0721.028.663 sau 0241.61.35.33. Taxa de înscriere este de 300 lei, iar taxele pentru carnetele de joc şi vizele anuale însumează 150 lei. Echipele participante la ediţia 2011 a CN de fotbal pe plajă au posibilitatea să se antreneze pe terenul care va găzdui competiţia, amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody.

TAS VA DECIDE ÎN CAZUL LICENŢIERII DIN LIGA 1 PÂNĂ PE 22 IULIE

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat vineri, pe site-ul oficial, că va audia părţile pe 13 şi 14 iulie şi va da o decizie până pe 22 iulie în cazul apelurilor formulate de cluburile FC Timişoara, Gloria Bistriţa şi FC Bihor la decizia Federaţiei Române de Fotbal (FRF) de a nu le acorda licenţa. TAS precizează că pe agenda sa sunt următoarele memorii: Fotbal Club Timişoara SA vs. UEFA; Fotbal Club Timişoara SA vs. FRF; CS FC Bihor Oradea vs. FRF & LPF; Club Fotbal Gloria 22 Bistriţa vs. FRF şi LPF. „Părţile au ajuns la un acord pentru ca apelul să fie judecat de urgenţă. Decizia este aşteptată până pe 22 iulie şi până atunci TAS nu va mai face nicio precizare în acest caz”, anunţă TAS pe site-ul oficial.

U. CRAIOVA, ÎN MARE PERICOL

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, vineri, după şedinţa Comitetului Executiv, că Universitatea Craiova va evolua în Liga a II-a dacă dovedeşte că are resursele pentru susţinerea activităţii, gruparea olteană trebuind, totodată, să-şi retragă acţiunile în instanţele civile împotriva FRF, altfel urmând a fi dezafiliată. De asemenea, clubul Victoria Brăneşti trebuie să probeze că deţine fondurile necesare pentru a evolua în Liga a II-a. SC CF Brăila SA va ocupa locul Unirii Urziceni în Liga a II-a după ce gruparea ialomiţeană s-a desfiinţat. De asemenea, Comitetul Executiv al FRF a decis, tot vineri, înăsprirea prevederilor Regulamentului Disciplinar pentru oficialii şi finanţatorii care au un comportament jignitor, calomnios şi fac declaraţii care afectează imaginea fotbalului, cluburile putând fi depunctate în cazuri de recidivă.

DOPAJ LA CM DE FOTBAL FEMININ

Două componente ale naţionalei de fotbal a Coreei de Nord, eliminată în faza grupelor la Campionatul Mondial din Germania, au fost depistate pozitiv, a anunţat Jiri Dvorak, director medical în cadrul FIFA. Cele două jucătoare, Song Jong Sun şi Jong Pok Sim, au fost depistate pozitiv cu un steroid anabolizant şi au fost retrase de pe foaia de joc a meciului cu Columbia, scor 0-0, disputat miercuri, în ultima etapă din grupa C. Jucătoarele au fost depistate pozitiv în urma unor controale efectuate după meciul cu SUA, respectiv cu Suedia. Acesta e al doilea caz de dopaj de la CM de fotbal feminin, după ce portarul naţionalei Columbiei, Yineth Varon, a fost depistată pozitiv pe 25 iunie, fiind exclusă din lot.

ZIDANE, DIRECTOR DE FOTBAL LA REAL MADRID

Zinedine Zidane, fost jucător al echipei Real Madrid, în prezent consilier al preşedintelui Florentino Perez, a declarat că începând din sezonul viitor va ocupa funcţia de director de fotbal la gruparea spaniolă. „Sunt directorul de fotbal al primei echipe”, a spus Zidane, după ce a participat la un meci de caritate în care a jucat alături de idolul copilăriei sale, urguayanul Enzo Francescoli. Potrivit presei spaniole, Zidane va lucra îndeaproape cu antrenorul portughez Jose Mourinho, cu care are o relaţie foarte bună, după ce directorului general Jorge Valdano, cu care portughezul nu s-a înţeles, a renunţat la această funcţie în luna mai. Zinedine Zidane, campion mondial cu Franţa în 1998 şi european în 2000, a evoluat la Real Madrid în perioada 2001-2006, reuşind să câştige şi o Ligă a Campionilor. El este consultantul lui Perez din noiembrie 2010.

NOI ARESTĂRI ÎN SCANDALUL MECIURILOR TRUCATE DIN TURCIA

Un tribunal din Istanbul a decis plasarea în detenţie provizorie a 15 suspecţi în ancheta privind meciurile trucate, dintre care patru sunt membri ai conducerii clubului Fenerbahce, ridicând la 22 numărul persoanelor încarcerate. Printre cei încarceraţi se numără vicepreşedinţii clubului Fenerbahce, Sekip Mosturoglu şi Ilhan Eksioglu, coordonatorul cu infrastructura Cemil Turan şi responsabilul financiar Tamer Yelkovan, preşedintele clubului Sivasspor, Mecnun Odyakmaz, un alt oficial al acestui club, Ahmet Celebi, şi portarul Korcan Celikay, căruia i-a fost deja reziliat contractul cu Sivasspor, directorul tehnic de la Eskisehirspor, Bulent Uygun, şi directorul sportiv al acestei grupări, Umit Karan. Potrivit agenţiei Anatolia, 60 de persoane au fost reţinute duminică, şapte fiind deja plasate în detenţie miercuri. Anchetatorii au suspiciuni de manipulare a rezultatelor a 19 meciuri din prima ligă, în sezonul trecut, şi vizează, de asemenea, alte ilegalităţi comise de oficiali ai unor cluburi.

UEFA EUROPA LEAGUE

Rezultate înregistrate în partidele disputate joi seară, în manşa secundă a primului tur preliminar din UEFA Europa League: FC Shakhter Karagandy (Kazahstan) - FC Koper (Slovenia) 2-1 (în tur: 1-1), FC Metalurgi Rustavi (Georgia) - FC Banants (Armenia) 1-1 (1-0), FC Irtysh Pavlodar (Kazahstan) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 2-0 (0-1), Ulisses FC (Armenia) - Ferencvarosi TC (Ungaria) 0-2 (0-3), KS Flaumurtari (Albania) - FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) 1-2 (3-1), FC Milsami Orhei (Moldova) - FC Dinamo Tbilisi (Gerogia) 1-3 (0-2), FK Zeta (Muntenegru) - FC Spartak Trnava (Slovacia) 2-1 (0-3), Qarabag FK (Azerbaidjan) - FK Banga (Lituania) 3-0 (4-0), CS Fola Esch (Luxemburg) - IL Elfsborg (Suedia) 1-1 (0-4), JK Nomme Kalju (Estonia) - FC Honka Espoo (Finlanda) 0-2 (0-0), FC Lusitans (Andorra) - NK Varazdin (Croaţia) 0-1 (1-5), Tromso IL (Norvegia) - FC Daugava Daugavpils (Letonia) 2-1 (5-0), BK Hacken (Suedia) - UN Kaerjeng 97 (Luxemburg) 5-1 (1-1), KS Vllaznia (Albania) - Birkirkara FC (Malta) 1-1 (1-0), FC Minsk (Belarus) - Olimpik-Suvalan PFK (Azerbaidjan) 2-1 (1-1), NSI Runavik (I-le Feroe) - Fulham (Anglia) 0-0 (0-3), Paksi SE (Ungaria) - UE Santa Coloma (Andorra) 4-0 (1-0), Neath FC (Ţara Galilor) - Aalesunds FK (Norvegia) 0-2 (1-4), FK Rabotnicki (Macedonia) - JK Trans Narva (Estonia) 3-0 (4-1), NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) - NK Siroki Brijeg (Bosnia-Herţegovina) 3-0 (0-0), SP Tre Penne (San Marino) - FK Rad (Serbia) 1-3 (0-6), Saint Patrick’s Athletic FC (Irlanda) - IBV Vestmannaeyjar (Islanda) 2-0 (0-1), Cliftonville FC (Irlanda de Nord) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 0-1 (1-1), Glentoran FC (Irlanda de Nord) - FK Renova (Macedonia) 5-3 - după prelungiri şi lovituri de departajare, 2-1 (1-2), KR Reykjavik (Islanda) - IF Fuglafjordur (Feroe) 5-1 (3-1). Astfel, s-a stabilit tabloul celor 40 de meciuri din al doilea tur preliminar, în care va juca şi Gaz Metan Mediaş, contra finlandezilor de la KuPS Kuopio. Meciurile vor avea loc pe 14 şi 21 iulie. Finala ediţiei 2011-2012 a UEFA Europa League se va desfăşura la Bucureşti, pe 9 mai 2012.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Manşa secundă a primului tur preliminar din UEFA Champions League a consemnat victorii tot pentru echipele învingătoare în tur, care nu au avut emoţii în lupta pentru accederea în turul al doilea preliminar al competiţiei. Rezultate: F91 Dudelange (Luxemburg) - FC Santa Coloma (Andorra) 2-0 (Abdullei 60, 89) - în tur: 2-0 şi FC Valetta (Malta) - SP Tre Fiori (San Marino) 2-1 (Zammit 58-pen., Silva 88 / Lisi 21-pen.) - în tur: 3-0. Cele 17 partide din turul al doilea preliminar vor avea loc pe 12 şi 13 iulie - turul, respectiv 19 şi 20 iulie - returul.

COPA AMERICA

Echipa naţională a Argentinei, gazda Copei America, a înregistrat a doua remiză în Grupa A, 0-0 cu selecţionata Columbiei, după ce nu a reuşit să învingă nici modesta echipă a Boliviei. În celălalt meci din grupă, Costa Rica a învins, cu 2-0, Bolivia. Programul următoarelor partide - sâmbătă, ora 22.00: Brazilia - Paraguay (Grupa B); duminică, ora 00.30: Venezuela - Ecuador (Grupa B), ora 22.00: Columbia - Bolivia (Grupa A); luni, ora 3.45: Argentina - Costa Rica (Grupa A). Noaptea trecută s-au disputat meciurile Peru - Mexic şi Uruguay - Chile, ambele din Grupa C.

HUSHOVD PĂSTREAZĂ TRICOUL GALBEN ÎN TURUL FRANŢEI

Britanicul Mark Cavendish a cîştigat etapa a 7-a a Turului ciclist al Franţei, desfăşurată vineri, între localităţile Le Mans şi Chateauroux (218 km). Cavendish a fost cronometrat cu timpul de 5 ore, 38 de minute şi 53 de secunde, fiind urmat de Alessandro Petacchi şi Andre Greipel. A fost a 17-a victorie de etapa in “Marea Buclă” pentru Cavendish, respectiv a doua în actuala ediţie, după cea din etapa a 5-a. În etapa a 7-a s-au înregistrat două abandonuri: britanicul Bradley Wiggins şi belgianul Tom Boonen. Norvegianul Thor Hushovd (Garmin-Cervelo) îşi păstrează tricoul galben. Sâmbătă este programată etapa a 8-a, între localităţile Aigurande şi Super-Besse Sancy (190 km), iar duminică, etapa a 9-a, între localităţile Issoire şi Saint-Flour (208 km).

MARELE PREMIU AL MARII BRITANII

Duminică, de la ora 15.00, pe circuitul de la Silverstone, va avea loc a noua cursă a sezonului în Formula 1: Marele Premiu al Marii Britanii. Ploaia nu a lipsit vineri, în prima sesiune de antrenamente, desfăşurată pe ploaie, Felipe Massa (Ferrari) reuşind cel mai bun timp, 1 minut 50 de secunde 49 de sutimi. Sîmbătă, de la ora 12.00, este programată a doua sesiune de antrenamente, iar de la ora 15.00, calificările.

RICKY “THE HITMAN” HATTON SE RETRAGE DIN BOX

Boxerul britanic Ricky Hatton, fost campion mondial la două categorii de greutate (super-uşoară şi welter), prins anul trecut că priza cocaină, a decis să pună capăt carierei sale profesioniste, începută în urmă cu 14 ani. În vârstă de 32 ani, “The Hitman” Hatton are în palmares 42 de victorii (32 înainte de limită) şi 2 înfrângeri. El nu a mai urcat în ring din mai 2009, când a fost învins prin KO în repriza a 2-a de campionul filipinez Manny Pacquiao, într-un meci pentru titlul mondial IBO la categoria super-uşoară, desfăşurat la Las Vegas (Nevada). Hatton a trecut prin momente dificile anul trecut, când un tabloid englez a prezentat o înregistrare video în care pugilistul priza cocaină, pierzându-şi licenţa în urma acestui scandal. De la ultima sa luptă, Ricky Hatton a devenit un promotor de succes.