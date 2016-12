BUTE PROMITE SĂ-ŞI PĂSTREZE CENTURA

Campionul mondial la supermijlocie în versiunea IBF, Lucian Bute, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că aşteaptă încă din 2007 ocazia de a lupta în faţa propriilor spectatori şi a promis că va rămâne neînvins şi după meciul cu francezul Jean-Paul Mendy, programat sâmbătă seară, la Bucureşti, în cadrul galei “Campion pentru România”. Bute îşi va pune în joc pentru a opta oară centura mondială. „Foarte mulţi români aşteaptă acest eveniment şi aşteaptă mult de la mine. Eu m-am pregătit foarte, foarte serios. De două luni de zile, în capul meu e doar Jean-Paul Mendy. S-au vehiculat foarte multe nume, meciuri, Kessler, Pavlik, Super Six, dar în capul meu a fost doar Mendy, un boxer foarte bun, pe care îl respect foarte mult. Îi mulţumesc lui şi echipei sale că a acceptat să vină în România pentru acest meci”, a spus Bute, care a venit la conferinţa de presă îmbrăcat într-un costum de culoare gri, asortat cu o cravată de aceeaşi culoare. Bute a afirmat că se aşteaptă la un meci foarte greu şi a menţionat că mai are de slăbit două kilograme şi jumătate pentru a intra în limitele categoriei, promiţând un meci mai spectaculos decât cel dintre David Haye şi Vladimir Klitcshko, disputat sâmbăta trecută, la Hamburg. Jean-Paul Mendy, care a venit la conferinţa de presă comună îmbrăcat la fel ca reprezentanţii echipei sale, tricou albastru şi pantaloni de trening albi, a fost nevoit să îl aştepte aproximativ un sfert de oră pe Lucian Bute, care a întârziat. Boxerul francez crede că pugilistul român va simţi o presiune în plus deoarece luptă în faţa propriilor suporteri. Preşedintele Interbox, Jean Bedard, consideră ca gala de sâmbătă este una istorică pentru România.

PATRU ECHIPE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

După reunirea de la Malta, Federaţia Europeană de Handbal a anunţat repartiţia locurilor în cupele europene masculine, în sezonul 2012-2013, în care pentru prima dată în istorie vor exista doar trei competiţii la nivel de cluburi: Liga Campionilor, Cupa EHF (comasată din fosta competiţie EHF şi Cupa Cupelor) şi Cupa Challenge. România ocupă locul 9 în clasamentul pe naţiuni la masculin, astfel că în sezonul 2012-2013 nu va putea înscrie decât patru formaţii în competiţiile continentale: una în Champions League, două în Cupa EHF şi una în Cupa Challenge. Topul continental dat publicităţii de EHF este ocupat, în ordine, de Germania, cu cinci echipe care au drept de participare în cupele europene în sezonul 2012-2013 (trei în Liga Campionilor şi două în Cupa EHF), Spania, cu acelaşi bilanţ, de Franţa, Rusia, Ungaria şi Slovenia (toate cu câte patru echipe, din care două în Liga Campionilor şi două în Cupa EHF). În sezonul 2011-2012, România participă în Cupele Europene cu cinci echipe: campioana HCM Constanţa (în Liga Campionilor), Energia Pandurii Tg. Jiu (în Cupa Cupelor), HC Odorhei (în Cupa EHF), CSU Suceava şi UCM HC Caraş Severin (în Cupa Challenge).

GRUPĂ DE MINI-HANDBAL LA HCM

Handbal Club Municipal Constanţa înfiinţează o grupă de mini-handbal. Se pot înscrie copiii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 9 ani, fete şi băieţi. Proiectul va demara pe 1 august 2011. Coordonator va fi antrenorul Enis Murtaza (nr. telefon: 0730.351799).

CONTINUĂ ÎNSCRIERILE PENTRU CN DE FOTBAL PE PLAJĂ

Comisia de fotbal pe plajă din cadrul Federaţiei Române de Fotbal şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa au hotărât să amâne începerea Campionatului Naţional de fotbal pe plajă pentru weekend-ul 16-17 iulie. Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi a meciurilor vor avea loc pe 15 iulie, ora 12.00, la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2. Până la această dată se mai pot face înscrieri în campionat. Persoană de contact: Stere Guteanu, telefon 0721.028.663 sau 0241.61.35.33. Taxa de înscriere este de 300 lei, iar taxele pentru carnetele de joc şi vizele anuale însumează 150 lei. Echipele participante la ediţia 2011 a CN de fotbal pe plajă au posibilitatea să se antreneze pe terenul care va găzdui competiţia, amenajat în Mamaia, pe plaja de lângă Melody.

TURNEUL FINAL AL CUPEI BALCANICE LA VOLEI MASCULIN, LA CLUJ-NAPOCA

În perioada 6-10 septembrie, în Sala Sporturilor “Horia Demian” din Cluj-Napoca, se va desfăşura Turneul Final al Cupei Balcanice la volei masculin, a anunţat site-ul u-volei.ro. Universitatea Cluj va evolua în grupă alături de reprezentantele Bulgariei şi Macedoniei, iar în cealaltă grupă vor juca formaţiile din Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Albania. Câştigătoarea turneului de la Cluj-Napoca va participa în primul tur al Cupei Challenge, împotriva formaţiei Kommunalnik Grodno (Belarus).

BEGU, ÎN SFERTURI LA BUDAPESTA

Jucătoarea română de tenis Irina Camelia Begu s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale în valoare de 220.000 de dolari. Begu, cap de serie nr. 7, s-a impus, cu 6-4, 6-4, după o oră şi 45 de minute de joc, în duelul cu Ajla Tomljanovic (Croaţia). În sferturi, Begu va întâlni învingătoarea din meciul Eva Birnerova (Cehia) - Estrella Cabeza Candela (Spania). Pentru accederea în sferturi, Begu şi-a asigurat un cec de 5.340 dolari şi 70 puncte WTA.

GYENES VA PARTICIPA LA GRAND PRIX-UL ROMÂNIEI

Emanuel Gyenes şi Marton Szilveszter, piloţii Vectra Racing, vor concura în acest weekend în primul Grand Prix din Campionatul Mondial de Enduro organizat în România. Cartierul general al evenimentului este organizat în Piaţa Daciei din Buzău, iar startul este programat sâmbătă 9 iulie, ora 9.00. Aflat în acest moment pe locul doi în clasamentul general al CM de Rally-Raid, categoria Open Trophy (motoare peste 450 cmc), Gyenes şi-a dorit să participe la această etapă de enduro tocmai pentru că se organizează în România.

UN MILION DE BILETE VÂNDUTE PENTRU CUPA MONDIALĂ DE RUGBY

Organizatorii Cupei Mondiale de rugby, care se va desfăşura în Noua Zeelandă, în perioada 9 septembrie - 23 octombrie, au anunţat, ieri, că au vândut un milion de bilete şi speră ca numărul acestora să ajungă la 1,35 milioane. „Este un rezultat fantastic. Este numărul pe care speram să-l atingem cu două luni înainte de competiţie. Ne aşteptam ca această cerere de tichete să continue aşa cum a fost cazul şi la Cupa Mondială din 2007, din Franţa, şi în 2003, din Australia. Interesul este clar în creştere”, a declarat Martin Snedden, preşedintele comitetului de organizare. Vânzarea biletelor a adus pentru moment 220 de milioane de dolari neo-zeelandezi (circa 126 de milioane de euro) şi ar putea ajunge la 288,5 milioane (circa 165 de milioane de euro) dacă toate biletele vor fi vândute. La Cupa Mondială de rugby va participă şi naţionala României.