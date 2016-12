RAPID, DOAR UN MECI CU PORŢILE ÎNCHISE

Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a redus suspendarea terenului Rapidului de la patru etape la una singură, după ce o femeie a fost rănită de o torţă la meciul cu FC Braşov din sezonul trecut. Rapid Bucureşti va juca un singur meci cu porţile închise în debutul noului sezon, însă va plăti o amendă în valoare de 20.000 de lei.

POLI TIMIŞOARA, ALBA... NEAGRA LA TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la de la Lausanne a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, cazurile pe care le va judeca în următoarele două luni şi jumătate, iar cel al lui Poli Timiţoara nu se regăseşte printre ele. Reamintim că Poli Timişoara, fosta FC Timişoara, a fost retrogradată din cauza neprimirii licenţei, iar clubul bănăţean a făcut apel la TAS pentru anularea acestei decizii. În acest caz, echipa de pe Bega este practic retrogradată, deoarece sezonul Ligii 1 la fotbal va începe pe 24 iulie. Gheorghe Chivorchian, preşedintele Poli Timişoara, a declarat că bănăţenii se vor prezenta la TAS pe 12 iulie, cazul urmând să fie judecat în regim de urgenţă.

START ÎN COPA AMERICA

Ajunsă la a 43-a ediţie, Copa America a început în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Argentina, cu partida Argentina - Bolivia, din Grupa A. Înregistrarea acestui meci poate fi urmărită sâmbătă, de la ora 16.30, la Dolce Sport, televiziune care va transmite această competiţie. Următoarele trei întâlniri vor putea fi urmărite în transmisiune directă - sâmbătă, ora 21.30, Grupa A: Columbia - Costa Rica; duminică, ora 22.00, Grupa B: Brazilia - Venezuela; luni, ora 00.30, Grupa B: Paraguay - Ecuador. Din Grupa C fac parte Uruguay, Chile, Peru şi Mexic.

UEFA EUROPA LEAGUE

Rezultatele înregistrate joi seară în ultimele 11 meciuri disputate în manşa tur a primului tur preliminar din UEFA Europa League: IF Fuglafjordur (I-le Feroe) - KR Reykjavik (Islanda) 1-3, UN Kaerjeng 97 (Luxemburg) - BK Hacken (Suedia) 1-1, The New Saints FC (Ţara Galilor) - Cliftonville FC (Irlanda de Nord) 1-1, IBV Vestmannaeyjar (Islanda) - Saint Patrick’s Athletic FC (Irlanda) 1-0, Birkirkara FC (Malta) - KS Vllaznia (Albania) 0-1, Fulham (Anglia) - NSI Runavik (I-le Feroe) 3-0, Jagiellonia Bialystok (Polonia) - FC Irtysh Pavlodar (Kazahstan) 1-0, FK Renova (Macedonia) - Glentoran (Irlanda de Nord) 2-1, FC Koper (Slovenia) - FC Shakhter Karagandy (Kazahstan) 1-1, NK Siroki Brijeg (Bosnia) - NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) 0-0 şi FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) - KS Flamurtari (Albania) 1-3.

BRAZILIANUL NEYMAR AR PUTEA RĂMÂNE LA SANTOS

Preşedintele echipei braziliene FC Santos, Luis Alvaro de Oliveira, a anunţat că transferul lui Neymar la o formaţie de top din Europa nu este chiar aşa de sigur: „Din cauză că în presa naţională şi internaţională continuă speculaţiile despre viitorul jucătorului nostru, mă simt obligat să comunic că plecarea lui Neymar nu este negociabilă. Neymar a devenit un fenomen recunoscut în întreaga lume. El este îndrăgit de fanii lui Santos, nu doar pentru jocul său, ci şi pentru felul său de a fi, are un comportament de adevărat campion”. Neymar este curtat insistent de Real Madrid şi de Chelsea Londra.

NUNO GOMES PĂRĂSEŞTE BENFICA

Atacantul Nuno Gomes, fost internaţional portughez, care evolua la Benfica Lisabona din 2002, a semnat un contract pe un sezon cu Sporting Braga. „Pentru Braga este foarte bine că va avea un jucător cu trecutul şi reputaţia lui Nuno Gomes”, a declarat preşedintele Antonio Salvador despre al patrulea golgeter din istoria Portugaliei, cu 29 de goluri în 77 de meciuri. Aflat la final de contract cu Benfica, jucătorul care va împlini 35 de ani pe 5 iulie a anunţat că vrea să-şi continue cariera încă un an.

ARSENAL L-A TRANSFERAT PE GERVINHO

Arsene Wenger a realizat primul transfer al verii. Atacantul ivorian al lui Lille, Gervinho, a ajuns pe Emirates, în schimbul a 11 milioane de lire sterline (aproape 12 milioane euro). „Am ales Arsenal pentru că aici găsesc o echipă tânără, determinată şi cred că mă voi integra foarte uşor. Pot progresa mai mult în Anglia. Nu există niciun risc după acest transfer, îmi voi face treaba cât voi putea de bine. Am venit la Arsenal să câştig”, a declarat Gervinho după oficializarea transferului.

PROBLEME FINANCIARE ÎN FOTBALUL SPANIOL

Douăsprezece cluburi din eşalonul trei al campionatului spaniol, Segunda B, au fost retrogradate deoarece nu şi-au achitat datoriile pe care le aveau faţă de jucători. Joi, o comisie mixtă formată din oficiali ai Federaţiei de Fotbal din Spania şi ai Asociaţiei Fotbaliştilor Spanioli a decis retrogradarea în eşalonul patru (Tercera) a şapte cluburi: Alicante, Castellon, Cultural Leonesa, Polideportivo Ejido, Palencia, Rayo Vallecano B şi Universidad de Las Palmas. Tot pentru neplata datoriilor au mai fost retrogradate Benidorm, Cerro Reyes, Union Estepona, Jumilla şi La Muela, care însă nu reuşiseseră menţinerea în Segunda B în plan sportiv în sezonul 2010-2011. Potrivit Marca, jucătorii din prima şi a doua ligă spaniolă au avut termen până pe 30 iunie să depună memorii pentru neplata salariilor, cluburile fiind obligate să achite aceste datorii până pe 1 august. Marca menţionează că peste 300 de fotbalişti au depus deja memorii, pe 31 iulie urmând să se formeze o nouă comisie mixtă care va analiza aceste cazuri.