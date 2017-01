A ÎNCEPUT UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Primul tur preliminar din UEFA Champions League s-a rezumat la numai două partide, disputate între echipe modeste. În ambele s-au impus oaspeţii, mult mai bine cotaţi! Cum problema calificării pare rezolvată, toată lumea aşteaptă... turul al doilea preliminar. Rezultatele de marţi seară: FC Santa Coloma (Andorra) - F91 Dudelange (Luxemburg) 0-2 (Legros 57, Caillet 79) şi SP Tre Fiori (San Marino) - FC Valetta (Malta) 0-3 (Denni 43, Effiong 50, Agius 70-pen.). Partidele retur vor avea loc pe 5 şi 6 iulie.

GIGEL BUCUR, ÎN ECHIPA ETAPEI

Evoluţia foarte bună a elevilor lui Dan Petrescu, în victoria cu 2-0 obţinută pe terenul lui Rubin Kazan, a fost apreciată şi de presa rusă. “Sport Express”, unul dintre cele mai populare ziare de sport din Rusia, a inclus trei jucători de la Kuban în echipa etapei. Unul dintre aceştia este Gigel Bucur, marcatorul celui de-al doilea gol, iar ceilalţi Aleksei Kozlov şi Zelao, cel care a deschis scorul. Kuban ocupă locul şase la finalul turului, cu 24 de puncte, la zece puncte de lider, ŢSKA Moscova, echipă cu un joc mai puţin disputat.

RAPID, A DOUA VICTORIE ÎN AUSTRIA

După înfrângerea cu ucrainenii de la Karpaty Lvov, scor 1-2, şi victoria cu israelienii de la Maccabi Haifa, scor 1-0, Rapid a obţinut un ultim succes în cantonamentul din Austria, de la Tirol, 2-1 cu Austria Viena. Pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu au marcat Ciprian Deac şi Sabin Sburlea.

DE GEA, LA MANCHESTER UNITED

Portarul spaniol David De Gea, considerat cel mai valoros tânăr portar din Europa, a semnat un contract valabil pe cinci ani cu echipa engleză Manchester United. În vârstă de 20 de ani, jucătorul a efectuat luni vizita medicală şi a semnat marţi seară contractul. Manchester United va plăti celor de la Ateltico Madrid suma de 20 de milioane de euro. „Mă simt mândru de acest transfer şi de-abia aştept să joc pentru această echipă”, a spus De Gea, care anul trecut a câştigat UEFA Europa League cu Ateltico Madrid, iar în această lună a devenit campion european cu naţionala de tineret U21 a Spaniei.

47 DE MILIOANE DE EURO PENTRU NEYMAR

Chelsea Londra a făcut o ofertă de aproximativ 47 de milioane de euro pentru atacantul brazilian Neymar, iar conducerea clubului Santos le-a permis englezilor să negocieze cu jucătorul. Dorit de Real Madrid şi Barcelona, Neymar poate fi suflat de sub nasul spaniolului de miliardarii de la Chelsea. Noul antrenor al “albaştrilor”, Villas Boas, are ambiţii mari, astfel că patronul Roman Abramovici nu se uită la bani pentru a-i transfera jucătorii doriţi. Astfel, Santos se vede nevoită să renunţe la jucător. „Noi nu am fi vrut să renunţăm la el, dar există o clauză de reziliere de 47 milioane de euro. Cinci cluburi mari din Europa sunt dispuse să ofere suma asta. Noi procedăm corect. Mai întâi ne contactează clubul, apoi pot să negocieze direct cu agenţii jucătorului”, a spus preşedintele lui Santos, Luis Alvaro Ribeiro. Chelsea l-a mai ofertat o dată pe Neymar, în vara trecută, dar şefii lui Santos s-au supărat şi au respins tranzacţia pentru că englezii au vorbit întâi cu jucătorul.

THIAGO ALCANTARA CONTINUĂ LA FC BARCELONA

Thiago Alcantara, campion al Europei cu echipa de tineret a Spaniei, şi-a prelungit pentru încă doi ani, până în 2015, contractul cu FC Barcelona. Catalanii au fixat clauza de reziliere a mijlocaşului de 20 de ani la 90 de milioane de euro.

RIJKAARD, ANTRENOR AL ARABIEI SAUDITE

Fostul antrenor al Barcelonei, Frank Rijkaard, este începând de ieri noul selecţioner al naţionalei Arabiei Saudite. Olandezul a ajuns la un acord cu federaţia arabă pentru un salariu anual de 7,6 milioane de euro şi va avea ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2014. Arabia Saudită nu avea antrenor din luna ianuarie a acestui an, după concedierea lui Nasser Al Johar, care a stat pe bancă doar nouă zile! El i-a luat locul fostului tehnician al Rapidului, Jose Peseiro, concediat după primul meci de la Cupa Asiei, pierdut cu 1-2 în faţa Siriei.

JAIME PACHECO, SUSPENDAT PENTRU GESTURI OBSCENE

Antrenorul portughez Jaime Pacheco, de la echipa chineză Beijing Guoan, a fost suspendat pentru opt meciuri şi amendat cu 40.000 de yuani (circa 4.200 de euro) pentru un gest obscen, a anunţat Federaţia Chineză de Fotbal. Pacheco i-a arătat arbitrului degetul mijlociu, în momentul în care a fost trimis în tribune la meciul cu Dongli Teda (1-1), pentru o altercaţie cu antrenorul advers. Jaime Pacheco antrenează Beijing Guoan din decembrie 2010.

MEXICANII SE “DISTREAZĂ” LA COPA AMERICA

Invitată să participe la Copa America, echipa Mexicului se confruntă cu mari probleme. Mai întâi, federaţia a decis să trimită o formaţie întinerită, însă unii jucători au „călcat pe bec” şi au fost suspendaţi. Aflaţi la Quito, fotbaliştii mexicani au organizat o petrecere, noaptea, în hotel, la care au invitat şi câteva prostituate. Socotiţi vinovaţi de încălcarea disciplinei la lot, Marco Fabian, Javier Cortes, Nestor Calderon, Nestor Vidrio, David Cabrera, Jorge Hernandez, Israel Jimenez şi Jonathan Dos Santos au fost suspendaţi, iar în locul lor au fost chemaţi, de urgenţă, alţi opt jucători!

22 DE ECHIPE LA TURUL CICLIST AL FRANŢEI

Sâmbătă va începe o nouă ediţie a Turului Ciclist al Franţei. La start se vor alinia cei mai valoroşi rutieri profesionişti din lume, ei concurând pentru 22 de echipe: AG2R-La Mondiale, BMC Racing Team, Cofidis-Le Credit en ligne, Euskaltel-Euskadi, FDJ, HTC-Highroad, Katusha Team, Lampre-ISD, Liquigas-Cannondale, Movistar Team, Omega Pharma-Lotto, Pro Team Astana, Quick Step Cycling Team, Rabobank Cycling Team, Saur-Sojasun, Saxo Bank Sungard, Sky Procycling, Team Europcar, Team Garmin-Cervelo, Team Leopard-Trek, Team RadioShack şi Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team. A 98-a ediţie a Turului Franţei se va încheia pe 24 iulie, la Paris. “Marea Buclă” are programate 21 de etape, totalizând 3.430,5 km.