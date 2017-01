JUNIORII C PARTICIPĂ LA TURNEUL ZONAL AL CN

Echipa de juniori C a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, pregătită de antrenorul Mugurel Cornăţeanu, va evolua, în perioada 7-10 iunie, la turneul zonal al Campionatului Naţional, care va avea loc la Ovidiu. Alături de FC Viitorul Constanţa vor mai participa echipele Delta Tulcea, CF Brăila şi Dunărea Călăraşi. Se va juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar ocupanta primei poziţii va obţine calificarea la turneul semifinal al CN rezervat juniorilor C. Iată programul complet al turneului zonal de Ovidiu - astăzi, ora 16.30: Viitorul - Delta, ora 18.00: Brăila - Călăraşi; mâine, ora 16.30: Tulcea - Brăila, ora 18.00: Viitorul - Dunărea; vineri, ora 9.00: Viitorul - Brăila, ora 11.00: Tulcea - Călăraşi.

MUTU, SPRE GALATA?

Clubul Galatasaray Istanbul este în continuare interesat de serviciile atacantului Fiorentinei, Adrian Mutu, şi i-ar fi oferit internaţionalului român un contract pe trei ani, cu un salariu anual de 2,6 milioane de euro. „Jucătorul analizează cu atenţie oferta şi în zilele următoare va da un răspuns definitiv conducătorilor turci. Din ce în ce mai dificilă devine o plecare a sa în Emiratele Arabe. Oferta de la Al-Ain, pe doi ani, cu 3 milioane de euro pe sezon, nu îl convinge pe atacantul român, care vrea să joace în continuare în Europa şi să rămână aproape de familie”, notează site-ul italian calcionews24.com, care aminteşte că tehnicianul echipei Galatasaray, Fatih Terim, s-a aflat în tribună la meciul România - Bosnia-Herţegovina, scor 3-0, din preliminariile EURO 2012, partidă în care Mutu a înscris un gol. Mutu s-a mai aflat în iarnă şi în luna mai în atenţia clubului Galatasaray, la care este legitimat şi românul Bogdan Stancu. Impresarul Victor Becali a negat că ar putea exista o ofertă din partea clubului Galatasaray pentru Mutu.

CE UNDER 19 DIN ROMÂNIA

Miercuri, la ora 17.30, la Bucureşti, este programată tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Campionatului European de fotbal pentru juniori Under 19, ediţia 2010-2011. Partidele se vor disputa la Chiajna, Berceni, Centrul de Fotbal Mogoşoaia şi Centrul de Fotbal Buftea, în perioada 20 iulie - 1 august. Echipele calificate la turneul final sunt Spania, Turcia, Belgia, Grecia, Cehia, Irlanda, Serbia şi România.

OLĂROIU, PREZENTAT OFICIAL LA AL-AIN

Cosmin Olăroiu a fost prezentat, ieri, ca antrenor al echipei Al-Ain din Emiratele Arabe Unite. El a semnat un contract pe două sezoane, cu un salariu anual de 1,7 milioane de euro. În perioada următoare, la Al-Ain este aşteptat şi Mirel Rădoi, negocierile cu Al-Hilal fiind în plină desfăşurare. La Al-Ain mai evoluează un jucător român, Vali Badea. Olăroiu îi mai vrea pe Frederic Kanoute (FC Sevilla) şi pe Ignacio Scocco (AEK Atena).

HEAT PREIA CONDUCEREA ÎN FINALA NBA

Heat a câştigat prima partidă jucată în deplasare în finala NBA, preluând conducerea la general: Dallas Mavericks - Miami Heat 86-88 (1-2 la general). Ca şi în partida a doua, jucată la Miami, meciul a fost echilibrat, dar cu un uşor avantaj al celor de la Heat, care au avut 13 puncte avans în debutul reprizei secunde şi 81-74 cu 6:31 minute rămase de jucat. Din nou Nowitzki a ieşit la rampă, şi-a condus echipa spre o egalare la 86, dar n-a mai reuşit coşul egalării sau al victoriei, deşi gazdele au avut ultimul atac. De această dată Nowitzki (34p şi 11 recuperări) n-a mai fost ajutat de coechipieri, doar Terry reuşind 15p, şi Marion 10p. La oaspeţi Wade a făcut un meci mare, cu 29p şi 11 recuperări, secondat de Bosh, cu 18p, acesta reuşind şi coşul victoriei, cu 39 de secunde înaintea finalului. Partida a patra a finalei este programată în această noapte, tot la Dallas.

KLOSE PLEACĂ DE LA BAYERN

Atacantul Miroslav Klose, în vârstă de 32 de ani, va părăsi formaţia germană Bayern Munchen, cele două părţi nereuşind să ajungă la un acord privind prelungirea contractului. „Negocierile au eşuat, iar contractul lui Klose, care expiră la 30 iunie 2011, nu va fi reînnoit”, se arată într-un comunicat al clubului bavarez. Klose dorea o înţelegere pe doi ani, iar clubul doar pe unul. Klose a jucat patru sezoane la Bayern, echipă pentru care a evoluat în 98 de meciuri în Bundesliga, marcând 24 de goluri.

KAKA AR PUTEA AJUNGE LA INTER

Cotidianul Gazzetta dello Sport a anunţat că antrenorul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, a discutat cu tehnicianul echipei Inter Milano, Leonardo, despre un schimb Kaka - Maicon. Potrivit sursei citate, preşedintele Interului, Massimo Moratti, nu este convins deocamdată să facă o propunere oficială în acest sens, deşi ideea de a-l avea pe Kaka în echipă îl atrage foarte mult. „Brazilianul Kaka a afirmat în repetate rânduri că vrea să rămână la Real Madrid, iar în mai susţinuse că l-a convins pe Mourinho să-l păstreze în lot şi în sezonul viitor. Pe lângă asta, Kaka a fost jucător al echipei AC Milan, marea rivală a Interului”, scrie sursa menţionată.

GOLD CUP 2011 LA START

Duminică noaptea a început, în SUA, Gold Cup, echivalentul nord-american al Campionatului European de fotbal. Cele 12 echipe participante au fost împărţite în trei grupe a câte patru echipe, astfel - Grupa A: Costa Rica, Mexic, Cuba, El Salvador; Grupa B: Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica; Grupa C: Canada, Guadaloupe, Panama, SUA. Azi-noapte s-au jucat meciurile Jamaica - Grenada şi Honduras - Guatemala, iar în această noapte sunt programate partidele: Panama - Guadaloupe şi SUA - Canada. Rezultate din primele partide: Costa Rica - Cuba 5-0 (Urena 6, 46, Saborio 41, Mora 47, Bolanos 71) şi Mexic - El Salvador 5-0 (Juarez 55, De Nigris 58, Hernandez 60, 67, 90-pen.).

ANCELOTTI VA LUA O PAUZĂ DE UN AN

Antrenorul Carlo Ancelotti, demis de Chelsea în luna mai, a declarat într-un interviu acordat cotidianului La Stampa că s-a hotărât să nu mai antreneze timp de un an, perioadă în care va vedea cum lucrează colegii săi de breaslă. Numele lui Ancelotti a fost menţionat în ultima perioadă în legătură cu echipele Queens Park Rangers, Fulham, Aston Villa şi AS Roma. „Sunt toate fantezii. Experienţa de a antrena în Anglia a fost plăcută. Mă voi întoarce la Londra pentru a-mi organiza viaţa. În afară de o pauză de şase luni, am antrenat încontinuu din 1995. Îmi voi lua un an de pauză şi mă voi uita la ce se întâmplă în jur, cum lucrează colegii mei de breaslă”, a declarat italianul, care va împlini vineri 52 de ani.

ROONEY ŞI-A FĂCUT TRANSPLANT DE PĂR

Wayne Rooney, jucător la Manchester United, a făcut un transplant de păr şi spune că îi place foarte mult noua sa înfăţişare, pe care a postat-o pe pagina sa de twitter. „Eram chel la doar 25 de ani. Sunt foarte încântat de rezultat. Deocamdată am vânătăi şi sunt cam umflat. Procedura am făcut-o într-o clinică din Londra”, a scris Rooney.

JOE COLE, SPRE TOTTENHAM

Fotbalistul englez Joe Cole s-ar putea întoarce în capitala Londrei, acolo unde Tottenham Hotspur este foarte interesată de serviciile mijlocaşului de 29 ani. 3 milioane de lire sterline pare a fi suma pentru care FC Liverpool ar fi dispusă să-l cedeze pe Cole, acesta venind liber de contract vara trecută, după ce a jucat 7 sezoane la Chelsea. Conform Daily Mail, doar trecerea vizitei medicale îl mai desparte pe internaţionalul englez de transferul la Tottenham.

ETO\'O, \"VINOVAT” DE PATRU DECESE!

Autorităţile din Camerun au anunţat că patru persoane au decedat în incidentele create la finalul meciului Camerun - Senegal, din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni din 2012. Supăraţi pe rezultatul meciului, 0-0, care a lăsat Camerunul cu şanse minime de calificare, fanii de pe stadionul din Yaounde au intrat în conflict cu forţele de ordine. Toate aceste evenimente neplăcute nu s-ar fi petrecut dacă vedeta Camerunului, Samuel Eto’o, n-ar fi ratat un penalty în min. 88. „Îmi cer scuze faţă de suporteri. Este singurul penalty pe care l-am ratat în acest sezon”, a declarat atacantul lui Inter.