TRICOLORII MICI NU AU PUTUT ÎNVINGE KAZAHSTANUL

Reprezentativa Under 21 a României a terminat la egalitate, scor 0-0, vineri, la Tg. Mureş, partida cu cu naţionala similară a Kazahstanului, în primul meci al tricolorilor mici din preliminariile Campionatului European, ediţia 2011-2013. Fostul atacant al Farului, Denis Alibec a ratat, în min. 55, un penalty obţinut de Cosmin Matei, fostul mijlocaş de la FC Farul. Antrenorul Emil Săndoi a folosit următorii jucători: D. Moldovan - G. Matei, Mladen, Muth, Ţigănaşu - Stoian (70 Brata), Anton (63 Suciu), Răduţ, C. Matei - Alibec, Voican (57 Ţucudean). Naţionala de tineret a României face parte din Grupa a 9-a a preliminariilor CE Under 21, alături de Franţa, Slovacia, Letonia şi Kazahstan.

FEDERER - NADAL, FINALA MASCULINĂ LA ROLAND GARROS

Duminică, în finala turneului de la Roland Garros se vor înfrunta elveţianul Roger Federer şi spaniolul Rafael Nadal. Vineri, în penultimul act, Federer, cap de serie nr. 3, a trecut de sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 2, cu 7-6, 6-3, 3-6, 7-6. Federer a întrerupt astfel seria de 41 de victorii consecutive ale sârbului, Djokovic ratând egalarea recordului deţinut de John McEnroe, care a obţinut 42 de victorii consecutive. În cealaltă semifinală, Nadal, cap de serie nr. 1, a dispus, în trei seturi, scor 6-4, 7-5, 6-4, de Andy Murray, cap de serie nr. 4, după un meci care a durat trei ore şi 17 minute. Spaniolul şi-a făcut astfel un cadou frumos pentru ziua sa de naştere, vineri împlinind 25 de ani.

MAVERICKS REVINE SENZAŢIONAL ÎN FINALA NBA

Dallas Mavericks a reuşit o revenire de senzaţie în meciul al doilea jucat la Miami, obţinând o victorie la limită, cu care egalează scorul în finala NBA: Miami Heat - Dallas Mavericks 93-95 (1-1 la general). Partida a fost echilibrată în prima repriză, când cel mai bun jucător de pe teren - Dwayne Wade (36p, 5 recuperări, 6 pase decisive) a dus în spate pe Heat de unul singur, James (20p) şi Bosh (12p) evoluând modest. În schimb la oaspeţi toţi titularii au jucat bine, excelând Marion (20p) şi Chandler (13p). Dar după pauză gazdele s-au detaşat, ajungând să până la un avantaj ce părea hotărâtor - 88-73 cu 7:14 minute înainte de final. Moment în care a ieşit la rampă Dirk Nowitzki (24p, 11 recuperări), care a reuşit una dintre revenirile de senzaţie din istoria finalelor NBA (Mavs au mai revenit în ultimul sfert în acest play-off o dată cu Blazers, de două ori cu Lakers şi de trei ori cu Thunder!), înscriind ultimele nouă puncte ale echipei sale, inclusiv coşul victorios (cu mâna stângă, accidentată) cu 3,6 secunde înaintea finalului. Mavs se întoarce în Dallas cu o victorie preţioasă, care îi poate aduce chiar titlul, următoarele trei partide fiind programate în Texas. Meciul al treilea al finalei NBA se joacă duminică, în Dallas.

BAYERN L-A ADUS PE RAFINHA

După atacantul Nils Petersen (Energie Cottbus) şi portarul Manuel Neuer (Schalke 04), Bayern Munchen a mai făcut o achiziţie pentru sezonul următor: fundaşul brazilian Rafinha, de la Genoa. Pentru fundaşul dreapta, care a mai jucat în Germania, la Schalke, bavarezii au plătit şapte milioane de euro. După transferul lui Rafinha, Phillip Lahm va fi folosit din nou pe postul său preferat, cel de fundaş stânga.

MALAGA, NOUL MANCHESTER CITY?

Echipa spaniolă Malaga tinde să devină un Eldorado pentru fotbalişti, aşa cum erau în anii trecuţi Chelsea şi Manchester City. Dornic să se bată pentru titlu în Primera Division, cu Real Madrid şi FC Barcelona, şeicul Abdullah ben Nasser Al Thani investeşte serios în transferuri. În sezonul care tocmai s-a încheiat, i-a adus pe Martin Demichelis (Bayern Munchen), Julio Baptista (AS Roma), Eliseu (Lazio), Sergio Asenjo (Atletico Madrid) şi Enzo Maresca (Olympiakos Pireu), iar Malaga, care de obicei lupta pentru evitarea retrogradării, a terminat pe locul 11. Pentru sezonul viitor, gruparea antrenată de chilianul Manuel Pellegrini s-a înţeles deja cu olandezul Ruud van Nistelrooy, iar vineri a făcut o vizită la Malaga mijlocaşul francez Jeremy Toulalan (27 de ani). Al Thani e dispus să achite pentru el 10 milioane de euro, sumă care le-ar conveni celor de la Olympique Lyon.

DAYRO MORENO SE TRANSFERĂ ÎN MEXIC

Dat ca şi transferat la Sporting Lisabona, săptămâna trecută, Dayro Moreno nu s-a înţeles la bani cu echipa portugheză. Atacantul columbian (25 de ani) a cerut un salariu de 600.000 de euro, însă lusitanii l-au refuzat. Dayro s-a reorientat repede şi va juca din sezonul următor în prima ligă din Mexic, la o echipă nou promovată, Tijuana, care le va plăti celor de la Once Caldas 3 milioane de dolari.

FRIEDEL VA JUCA LA TOTTENHAM

Portarul echipei Aston Villa, Brad Friedel, va juca în sezonul viitor la Tottenham Hotspur. Fostul internaţional american, în vârstă de 40 de ani, a mai jucat pentru FC Liverpool şi Blackburn Rovers. Tottenham mai are în lot portarul brazilian Gomes, dar şi pe italianul Carlo Cudicini, care şi-a prelungit contractul cu un sezon.

MP AL BAHREINULUI, PE 30 OCTOMBRIE

Marele Premiu de Formula 1 al Bahreinului, programat iniţial în luna martie, dar amânat din cauza manifestaţiilor antiguvernamentale din această ţară, a fost reintrodus în calendarul sezonului 2011, urmând să se desfăşoare pe 30 octombrie. „E o veste foarte bună pentru Bahrein, în condiţiile în care ţara noastră a traversat o perioadă foarte dificilă, iar stabilitatea a revenit”, a declarat Zayed R. Alzayani, responsabilul circuitului internaţional Sakhir. Pe 30 octombrie ar fi trebuit să se desfăşoare prima ediţie a Marelui Premiu al Indiei, însă cursa va avea loc, probabil, pe 4 sau 11 decembrie, după ultima etapă a sezonului din actualul calendar, programată pe 27 noiembrie în Brazilia. Ambele decizii sunt controversate, organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului solicitând anularea definitivă a cursei din Bahrein, în timp ce echipele de Formula 1 sunt nemulţumite de prelungirea sezonului până în luna decembrie.