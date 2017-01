BARAJUL DE PROMOVARE ÎN LIGA A III-A

Pe 15 iunie sunt programate meciurile de baraj pentru promovarea în Liga a III-a la fotbal. Câştigătoarea Ligii a IV-a constănţene, echipa CS Peştera, va întâlni formaţia Conpet Cireşu (judeţul Brăila). Partida va avea loc la Slobozia, de la ora 17.30. „Şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa va organiza un meci de baraj, între formaţiile din judeţele Tulcea, Eolica Baia, şi Călăraşi, Venus Independenţa sau Progresul Fundulea. Echipa din Călăraşi va fi desemnată sâmbătă. Deocamdată nu am stabilit pe ce teren se va juca meciul de baraj”, a declarat Stere Guteanu, vicepreşedintele AJF Constanţa.

ETAPA A 24-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 24-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Marcon Star Medgidia; Pescăruşul Gîrliciu - Dunărea Ciobanu; Viitorul Fîntînele - Recolta Nicolae Bălcescu (ora 12.00); Dunaris Topalu - Ulmetum Pantelimon (ora 12.00); Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Sportul Tortoman (ora 12.00); CSS Medgidia - Pescarul Ghindăreşti (ora 12.00, stadion Central); Viitorul Nisipari - Gloria Seimeni. SERIA SUD: Marmura Deleni - Inter Ion Corvin (se joacă la Pietreni); Viitorul Cobadin - Voinţa Siminoc; CSM II Medgidia Valea Dacilor - Tineretul Valea Dacilor; Progresul Dobromir - Voinţa Valu lui Traian (se joacă la Lespezi); CS II Peştera - AS Ciocîrlia; Sacidava Aliman - Dunărea Ostrov (se joacă la Dunăreni, de la ora 14.00). Meciul Trophaeum Adamclisi - Danubius II Rasova a fost amânat. SERIA EST: Luceafărul Amzacea - Vulturii Cazino Constanţa; ELIF Fîntîna Mare - AS Bărăganu; Fulgerul Chirnogeni - Avîntul Comana; CFR Constanţa - Recolta Negru Vodă; Gloria II Albeşti Cotu Văii - Sparta II Techirghiol; Unirea Topraisar - AS Independenţa 3-0 (oaspeţii au fost excluşi din campionat). Meciul Viitorul Cerchezu - Viitorul Mereni s-a jucat în devans. Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

UN NOU SUCCES PENTRU JUNIORII B AI ACADEMIEI HAGI

Echipa juniorilor republicani B ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a obţinut o nouă victorie la turneul zonal al Campionatului Naţional de fotbal, care se desfăşoară la Ovidiu. Vineri, în etapa a 2-a, Viitorul a învins, scor 1-0 (Iancu 53), pe LPS Piteşti. Antrenorul Daniel Rădulescu a utilizat următorii jucători: Şerban - Babu (73 Bălaşa), Ţîru, Puţanu, Mitache - Mikolov, Boitoş (56 Spiescu), Ghenciu (41 Iancu) - Mihai (58 Luduşan), Taciuc, Vînă (68 Atănăsoae). În cealaltă partidă a Grupei A: Dinamo Bucureşti - Sporting Suceava 6-0. Duminică sunt programate ultimele partide - ora 9.30: Sporting - LPS; ora 11.30: Viitorul - Dinamo. Clasament: 1. Dinamo 8p (golaveraj: 9-1), 2. Viitorul 8p (7-0), 3. LPS Piteşti 0p (1-4), 4. Sporting Suceava 0p (0-12).

GHINION PENTRU JUNIORII B DE LA FARUL

Juniorii republicani B ai ACSSF Şcoala de Fotbal FC Farul 2010 Constanţa, centrul de copii şi juniori al grupării de pe litoral susţinut financiar şi logistic de Consiliul Judeţean Constanţa, au şanse mici să se califice în semifinalele Campionatului Naţional, după ce au pierdut vineri al doilea meci din Grupa B a turneului zonal desfăşurat la Iaşi. Ca şi joi, echipa pregătită de Ion Constantinescu a cedat la lovituri de departajare, scor 5-7, în disputa cu Noua Generaţia Iaşi, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 2-2. „Am avut ghinion, pentru că am condus cu 2-0 şi am fost egalaţi în ultimele minute, apoi am pierdut la loviturile de departajare. Teoretic, încă mai putem încheia pe primul loc în grupă, prin jocul rezultatelor”, a spus Ion Constantinescu. Tehnicianul constănţean a folosit următoarea formulă de echipă: Hetruc - Popa, Măerean, Năstase, Bădaşcă - Ciorbaru, Stavian, Chisoceanu (75 David), Tudor (60 Romaşcanu) - Zdralea (60 Braşoveanu), Pîslaru. În celălalt meci din grupă: Petrolul Ploieşti - Steaua Bucureşti 1-0. Clasament: 1. Petrolul 6p, 2. Steaua 4p, 3. Farul 2p (golaveraj: 4-4), 4. Noua Generaţie 2p (3-5). Ultimele meciuri din grupă: duminică, ora 10.00: Farul - Steaua şi Noua Generaţie - Petrolul.

SEMIFINALA CN DE JUNIORI A

Duminică, de la ora 10.00, pe stadionul “Voinţa“ din Constanţa, echipa juniorilor republicani A ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” va întâlni pe Poli 2002 Timişoara, în manşa tur a semifinalei Campionatului Naţional. Pentru Viitorul nu va evolua Romario Benzar, eliminat în ultima partidă a turneului zonal de la Tîrgovişte. Manşa retur este programată pe 12 iunie, de la ora 10.00, la Timişoara.

LIGA A II-A, SERIA A 2-A

Programul partidelor de sâmbătă, din etapa a 30-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria a 2-a - ora 11.00: UT Arad - Poli Iaşi, FC Argeş - Unirea Alba Iulia, Petrolul Ploieşti - CSM Rm. Vîlcea, Gaz Metan CFR Craiova - FC Bihor, Arieşul Turda - Dacia Mioveni, Voinţa Sibiu - ACU Arad. Rezultat final: ALRO Slatina - FC Silvania 3-0. Clasament: 1. Petrolul 56p, 2. FC Bihor 55p, 3. Dacia Mioveni 54p, 4. ALRO Slatina 48p, 5. Voinţa Sibiu 47p, 6. Poli Iaşi 46p, 7. CSM Rm. Vîlcea 36p, 8. UT Arad 34p, 9. Arieşul Turda 33p, 10. Gaz Metan CFR Craiova 31p, 11. FC Argeş 29p, 12. Unirea Alba Iulia 27p, 13. Mureşul Deva 26p, 14. ACU Arad 25p, 15. FC Silvania 10p.