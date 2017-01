FC TIMIŞOARA ŞI GLORIA BISTRIŢA AŞTEAPTĂ PÂNĂ PE 20 IUNIE

Dumitru Dragomir, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat, ieri, că o decizie privind retrogradarea echipelor FC Timişoara şi Gloria Bistriţa se va lua în cadrul Comitetului Executiv din 20 iunie, însă formaţia bănăţeanu nu va evolua sigur în cupele europene. Vicecampioana FC Timişoara şi Gloria Bistriţa (locul 15) nu au primit licenţa pentru sezonul 2011-2012 al Ligii 1, a anunţat, marţi, preşedintele Comisiei de Apel a Sistemului Naţional de Licenţiere a Cluburilor, Mihai Alexandru Micu.

STEAUA A URCAT 26 DE POZIŢII ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Steaua Bucureşti a urcat 26 de poziţii şi ocupă locul 77, cu 131,5 puncte, în clasamentul pe luna mai al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România din topul IFFHS este Dinamo Bucureşti, care a urcat de pe 112 pe 100, cu 116p. Şi FC Timişoara a urcat în clasament, de pe 148 pe 146, cu 99,5p, iar Astra Ploieşti a avansat de pe 176 pe 147, cu 98,5p. În schimb, CFR Cluj a înregistrat o coborâre, de pe 179 pe 204, cu 84p. Şi FC Vaslui a căzut, de pe 251 pe 261, cu 76,5p. Campioana României, Oţelul Galaţi, a urcat de pe 314 pe 282, cu 73,5p, iar Rapid Bucureşti a avansat de pe 296 pe 290, cu 72,5p. FC Braşov ocupă locul 366, după o coborâre de pe 299, cu 66,5p.

CANUCKS CÂŞTIGĂ LA LIMITĂ ÎN CUPA STANLEY

Prima partidă din finala Cupei Stanley a revenit marii favorite la câştigarea trofeului: Vancouver Canucks - Boston Bruins 1-0 (Raffi Torres 60). Partida a fost dominată cu autoritate de gazde, dar portarul oaspeţilor, Tim Thomas, a făcut adevărate minuni în poarta lui Bruins, apărând 33 de şuturi. Nu şi pe al 34-lea, Torres înscriind golul victoriei cu... 19 secunde înaintea finalului! Conform statisticilor, Canucks se îndreaptă spre prima sa victorie în Cupa Stanley, pentru că echipa care a câştigat prima partidă din finala NHL a obţinut trofeul în 77% din cazuri! Partida a doua a finalei se joacă sâmbătă, tot în Vancouver.

SE RETRAGE SHAQUILLE O’NEAL

Pivotul Shaquille O’Neal, în vârstă de 39 de ani, de patru ori campioni NBA cu Los Angeles Lakers şi Miami Heat, a anunţat, ieri, pe Twitter, că se retrage după 19 ani. „Mă retrag”, a scris O’Neal pe Twitter, alături de un material video în care spune: „Au trecut 19 ani, baby. Mulţumesc mult. Vă spun vouă, fanilor, sunt pe punctul de a mă retrage”. O’Neal a avut mai multe probleme la piciorul drept în acest sezon, cu Boston Celtics. El a jucat doar 37 de meciuri şi câteva minute, după 1 februarie. Shaquille O’Neal (2,16 m, 150 kilograme) a fost cel mai bun jucător (MVP) din NBA în sezonul 1999-2000 şi cel mai bun jucător (MVP) al finalei NBA la victoriile cu Lakers (2000, 2001, 2002). Al patrulea şi totodată ultimul titlu în NBA datează din 2006, cu Miami. Shaquille O’Neal a fost campion olimpic (1996) şi mondial (1994) cu SUA.

NA LI, PRIMA JUCĂTOARE CHINEZĂ ÎNTR-O FINALĂ LA ROLAND GARROS

Sportiva Na Li a devenit prima jucătoare chineză şi prima asiatică care se califică în finala turneului de la Roland Garros, fază în care o va întâlni pe deţinătoarea trofeului, italianca Francesca Schiavone. Na Li, cap de serie nr. 6, s-a impus, ieri, în semifinale, cu 6-4, 7-5, în faţa rusoaicei Maria Şarapova, favorita nr. 7. Sportiva chineză o va întâlni în finală pe italianca Francesca Schiavone, favorita nr 5, care a dispus, tot ieri, cu 6-3, 6-3, de franţuzoaica Marion Bartoli, cap de serie nr. 11. Na Li, care nu a câştigat până acum niciun turneu pe zgură, a fost finalistă, în acest an, la Open-ul Australiei, când a fost învinsă de belgianca Kim Clijsters. „Nu aş fi crezut niciodată că voi disputa într-o zi finala de la Roland Garros. Acum, că am ajuns în această fază, sper să dau tot ce am mai bun”, a declarat sportiva din China, în vârstă de 29 de ani.

MESSI, A CUCERIT TROFEUL “DI STEFANO”

Internaţionalul argentinian Lionel Messi, câştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, a cucerit, pentru a treia oară consecutiv, Trofeul “Di Stefano”, care îl recompensează pe fotbalistul sezonului în Spania, informează cotidianul Marca. Messi, care a câştigat cu FC Barcelona şi campionatul Spaniei, i-a devansat în topul celor mai buni jucători pe portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) şi pe colegul său de echipă Xavi Hernandez. Podiumul din acest an este identic cu acela din sezonul 2009-2010. Trofeul “Di Stefano” a fost câştigat prima dată în sezonul 2007-2008, de Raul Gonzalez, legitimat atunci la Real Madrid. Cititorii Marca sunt cei care stabilesc lista celor mai buni jucători din campionatul Spaniei, după fiecare sezon, iar apoi lista respectivă este supusă atenţiei unui juriu format din experţi.

PUYOL, OPERAT LA GENUNCHIUL STÂNG

Fundaşul formaţiei FC Barcelona, Carles Puyol, a fost operat la genunchiul stâng şi nu va putea juca înainte de două sau trei luni, a anunţat clubul catalan. „Puyol a fost supus unei operaţii pentru extragerea unei bucăţi de cartilaj. El va fi externat joi şi nu juca înainte de două sau trei luni”, a anunţat FC Barcelona. Potrivit medicului Ricard Pruna, căpitanul Barcelonei are această accidentare de patru luni. „Totul a început cu un hematom la genunchi la meciul Barcelona - Malaga, din luna ianuarie”, a precizat Pruna. În vârstă de 33 de ani, Puyol va rata pregătirea de vară dar şi debutul campionatului.

PALERMO A REFUZAT 37 DE MILIOANE PENTRU PASTORE!

Argentinianul Javier Pastore, unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti din Serie A, se află în vederile mai multor cluburi importante din Europa. Chelsea Londra a făcut o ofertă de 37 de milioane de euro pentru mijlocaşul ofensiv în vârstă de 21 de ani, însă Palermo a refuzat. Patronul sicilienilor, Mauricio Zamparini, nu concepe să se despartă de Pastore pentru mai puţin de 50 de milioane de euro.

GALATASARAY NU MAI ARE NEVOIE DE ZAPATA

Clubul Galatasaray Istanbul a anunţat pe site-ul oficial că a renunţat la colaborarea cu portarul columbian Robinson Zapata, achiziţionat în iarnă, contractul fiind reziliat cu acordul ambelor părţi. Zapata, care avea contract cu gruparea turcă până în iunie 2012, va primi compensaţii financiare pentru această reziliere: 307.912 euro pentru campionatul 2010-2011 şi încă 200.000 de euro pentru sezonul 2011-2012. Zapata, ca şi Bogdan Stancu, a fost adus la Galatasaray de către Gheorghe Hagi, care a pregătit echipa timp de cinci luni în acest sezon.

VAN NISTELROOY A SEMNAT CU MALAGA

Atacantul olandez Ruud van Nistelrooy a semnat un contract pe un an cu Malaga. Patronat de şeicul Abdullah ben Nasser Al Thani din Qatar, clubul spaniol are ambiţii mari în sezonul viitor, miliardarul arab fiind dispus să cheltuiască atât cât este nevoie. În vârstă de 34 de ani, Van Nistelrooy este unul dintre cei mai buni marcatori din istoria fotbalului. El a mai jucat la PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid şi Hamburger SV, club de la care s-a transferat la Malaga. Ambiţia şeicului este să creeze la Malaga o echipă care să se bată cu forţele campionatului, FC Barcelona şi Real Madrid.

HIDDINK, LA CHELSEA

Antrenorul olandez Guus Hiddink este hotărât să renunţe la postul de selecţioner al Turciei pentru a prelua Chelsea Londra. Tehnicianul în vârstă de 64 de ani, care a mai antrenat clubul londonez şi în sezonul 2008-2009, a dat de înţeles că este gata de o provocare precum Chelsea. „Nu am spus niciodată nimănui că voi continua pe banca Turciei. Mă simt plin de energie şi mi-aş dori să lucrez în fiecare zi. Un post la o echipă de club mi se potriveşte mai mult decât postul de selecţioner. Însă deocamdată nu am nicio ofertă oficială, aşa că nu pot să vorbesc despre ceva concret”, a declarat Hiddink pentru cotidianul The Sun.

PIOLI, ANTRENOR LA PALERMO

Stefano Pioli a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei US Palermo, la care este legitimat şi internaţionalul român Dorin Goian. El l-a înlocuit pe Delio Rossi, fostul antrenor căzând de acord cu preşedintele Maurizio Zamparini să nu mai continue colaborarea. Pioli, în vârstă de 45 de ani, a semnat un contract pe doi ani cu opţiune de prelungire pentru încă un sezon. El a mai pregătit în cariera sa formaţiile Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo şi Chievo.