TRICOLORII MICI ÎNCEP PRELIMINARIILE CE 2013

Naţionala de tineret a României debutează azi în preliminariile Campionatului European din 2013, urmând să întâlnească, de la ora 18.00, la Tg. Mureş, reprezentativa Kazahstanului, în primul meci al Grupei a 9-a, din care mai fac parte Franţa, Slovacia şi Letonia. „Kazahstanul este o necunoscută pentru noi, dar datorită acestui fapt trebuie să fim şi mai atenţi. Ne propunem să debutăm cu dreptul şi este foarte important pentru noi să obţinem victoria în acest joc. Am picat într-o grupă foarte grea, cu Franţa, care cu această generaţie a fost vicecampioană europeană la Under 17 şi campioană europeană la Under 19”, a spus selecţionerul Emil Săndoi.

HEAT DESCHIDE SCORUL ÎN FINALA NBA

Prima partidă din finala NBA s-a încheiat, conform aşteptărilor, cu victoria gazdelor: Miami Heat - Dallas Mavericks 92-84 (1-0 la general). James (24 de puncte) şi Wade (22p - din care 15p în repriza secundă) au adus victoria pentru gazde, Heat făcând un pas uriaş spre al doilea titlu din istorie. Cel mai bun jucător de pe teren a fost Dirk Nowitzki, autor a 27p şi opt recuperări, dar germanul nu a putut câştiga de unul singur partida! El a fost ajutat prea puţin de coechipieri - doar Marion reuşind 16p şi 10 recuperări, iar Terry 12p. Ce e mai rău pentru Mavs este fapul că Nowitzki s-a accidentat la degetul mijlociu de la mâna stângă şi va purta o apărătoare în celelalte meciuri din finala NBA! Partida a doua a finalei este programată în această seară, tot în Miami.

BOLONI, ÎNLOCUIT

Clubul francez RC Lens a anunţat, ieri, pe site-ul oficial, că antrenorul român Ladislau Boloni va fi înlocuit la conducerea tehnică a formaţiei de francezul Jean-Louis Garcia. Potrivit sursei citate, Garcia, în vârstă de 49 de ani, care a pregătit în ultimii cinci ani formaţia Angers, la care este legitimat Claudiu Keşeru, va prelua funcţia începând cu data de 22 iunie, când echipa îşi va relua pregătirile. Noul antrenor va fi prezentat oficial pe 7 iunie. Boloni a fost numit, pe 2 ianuarie, în funcţia de antrenor al formaţiei RC Lens, în locul lui Jean-Guy Wallemme, părăsind acum gruparea franceză după ce nu a reuşit să o salveze de la retrogradare.

ŞEVCENKO SE RETRAGE DUPĂ EURO 2012

Internaţionalul ucrainean Andrei Şevcenko (35 de ani), fost component al echipelor AC Milan şi Chelsea Londra, a anunţat că se va retrage din activitate după Campionatul European de fotbal din anul 2012. Şevcenko a câştigat Balonul de Aur în 2004 şi este de mai mulţi ani un jucător de bază al naţionalei Ucrainei. Cu Dinamo Kiev, el a câştigat de cinci ori campionatul Ucrainei (1995-1999) şi de trei ori Cupa Ucrainei (1996, 1998, 1999), cu AC Milan a cucerit Cupa Italiei (2003), campionatul Italiei (2004), Liga Campionilor (2003) şi Superliga Europei (2003), iar cu Chelsea a obţinut Cupa Angliei, în 2007.

OWEN CONTINUĂ LA MANCHESTER UNITED

Atacantul Michael Owen şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Manchester United, a anunţat campioana Angliei pe site-ul oficial. „Michael a demonstrat că este un jucător important. Este păcat că nu a avut mai multe oportunităţi, dar Chicharito (n.r. - Javier Hernandez) a jucat foarte bine şi asocierea cu Rooney a dat rezultate nesperate”, a declarat managerul Alex Ferguson. La rândul său, Owen abia aşteaptă noul sezon, deoarece joacă „sub conducerea unui manager excepţional şi alături de cei mai mari jucători din lume”. Atacantul englez, în vârstă de 31 de ani, evoluează la Manchester United din iulie 2009.

BLATTER REALES, LA AL 61-LEA CONGRES FIFA

Cel de-al 61-lea congres FIFA a avut rezultatul aşteptat de toată lumea: cele 206 federaţii afiliate au decis ca Sepp Blatter să rămână preşedinte. „Vă mulţumesc tuturor pentru încredere”, a spus Blatter imediat după ce a aflat că va rămâne şef la FIFA pentru încă patru ani. Federaţia Engleză a încercat să amâne operaţiunea de alegere a unui nou preşedinte FIFA, având în vedere că elveţianul de 75 de ani n-a avut contracandidat, însă propunerea a avut 172 de voturi împotrivă şi doar 17 pro.

AGUERO ÎN LOCUL LUI HIGUAIN?

Real Madrid intenţionează să-l pună pe lista de transferuri pe argentinianul Gonzalo Higuain, fotbalist care nu se regăseşte după accidentarea de lungă durată care l-a ţinut departe de gazon timp de 6 luni. Suma cerută de madrileni pentru atacantul său este de 15 milioane de euro, bani pe care i-ar reinvesti în achiziţionarea unui alt internaţional argentinian, Sergio „Kun” Aguero, cotat de Atletico Madrid la 75 de milioane de euro. Real Madrid vrea să plătească 30 de milioane de euro plus jucători la schimb pentru a acoperi diferenţa.

CONTADOR ÎNCĂ NU A SCĂPAT DE PROBLEME

Audierea la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) în cazul ciclistului Alberto Contador, depistat pozitiv anul trecut, a fost fixată pentru perioada 1-3 august, după Turul Franţei. Această audiere, prevăzută iniţial pentru 6-8 iunie, a fost amânată de TAS „pentru a oferi tuturor părţilor un termen rezonabil”. TAS va analiza apelul introdus de Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) şi de Agenţia Mondială Antidoping (AMA) după ce federaţia spaniolă l-a achitat pe Contador în urma controlului pozitiv de la Turul Franţei 2010, spaniolul pledând pentru contaminare alimentară. Contador are astfel cale liberă pentru a se prezenta şi în acest an la startul Turului Franţei, competiţie pe care a câştigat-o de trei ori (2007, 2009 şi, sub rezerva confirmării, 2010). Săptămâna trecută, rutierul spaniol s-a impus pentru a doua oară în carieră în Turul Italiei (Il Giro), după ediţia din 2008.