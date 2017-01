VIITORUL A DEBUTAT CU VICTORIE LA TURNEUL ZONAL

Echipa de juniori A a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a debutat cu victorie la turneul zonal al Campionatului Naţional care se desfăşoară pînă duminică, la Tîrgovişte. În primul meci, Viitorul a învins pe LPS Iaşi, scor 5-2 (2-1), rezultat în urma căruia formaţia constănţeană s-a instalat în fruntea clasamentului. Pentru Viitorul au marcat M. Dan (min. 30), Fl. Tudorache (min. 40), V. Tiron (min. 62), Gavra (min. 69) şi Cârstocea (min. 90+3). În cealaltă partidă din Grupa B: Chindia Tîrgovişte - Steaua 3-2. Clasament: 1. Viitorul 4p (golaveraj: 5-2), 2. Chindia 4p (3-2), 3. Steaua 0p (2-3), 4. LPS 0p (2-5). Programul de azi - ora 9.30: Chindia - Viitorul, ora 11.30: Steaua - LPS. Câştigătoarea Grupei B se va califica în semifinalele CN al juniorilor republicani A.

RĂZVAN LUCESCU A ÎNTREGIT LOTUL

Selecţionerul echipei naţionale a României, Răzvan Lucescu, a convocat cinci jucători de la Steaua şi doi de la Bucureşti, în vederea meciului cu reprezentativa Bosniei-Herţegovina, din preliminariile EURO 2012, programat pe 3 iunie, de la ora 21.00, pe Stadionul “Giuleşti - Valentin Stănescu” Bucureşti. Cei şapte jucători convocaţi sunt Tătăruşanu, Gardoş, Latovlevici, Cr. Tănase, R. Surdu (toţi Steaua), Torje şi M. Alexe (ambii Dinamo). Jucătorii de la Steaua si Dinamo se vor prezenta la antrenamentul naţionalei azi, de la ora 11.00, care va avea loc la Centrul de Fotbal de la Buftea.

A 21-A CUPĂ A ROMÂNIEI PENTRU STEAUA

Miercuri seară, la Braşov, Steaua Bucureşti şi-a trecut în palmares a 21-a Cupă a României, după ce a învins, cu 2-1 (N. Dică 24, Bărboianu 50-autogol / Torje 33), pe Dinamo Bucureşti, în ultimul act al competiţiei. Steaua nu a mai câştigat Cupa României din 1999. Nicolae Dică, marcatorul primului gol, a fost declarat jucătorul finalei. Steaua a primit pentru câştigarea trofeului un cec în valoare de 265.500 de euro. Jucătorii stelişti au primit şi trofeul Puma, încrustat cu peste 14.000 de cristale Swarovski. Ca urmare a câştigării Cupei României, Steaua va juca direct în play-off-ul UEFA Europa League, în timp ce Dinamo, clasată pe locul 6 în campionat, va evolua în al doilea tur preliminar al aceleiaşi competiţii europene.

ARBITRUL MARIUS AVRAM, CEL MAI BUN... JUCĂTOR DE LA DINAMO

Gigi Becali, a declarat miercuri seară, că Dinamo a fost avantajată de arbitrul Marius Avram în finala Cupei României, câştigată de stelişti cu 2-1. „Am câştigat un meci împotriva a 12 jucători. Cel mai bun jucător a fost Avram, dar degeaba. Păcat de el. E băiat tânăr. Credeam că are valoare. Nu are valoare să arbitreze meciuri d’astea tari. Trebuia un Balaj, un Tudor, un Robert Dumitru. E prea mic, nu are forţă, era galben la faţă şi nu ştia cum să facă să ajute pe Dinamo. N-o să ajungă niciodată arbitru mare. Dacă putea s-o bage în poartă, o băga el”, a declarat Becali la Sport.ro.

TAMAŞ, DORIT DE BAYERN MUNCHEN

Fundaşul român Gabriel Tamaş ar putea ajunge la Bayern Munchen, în schimbul sumei de 4 milioane de euro. Internaţionalul român, care mai are trei ani de contract cu West Bromwich Albion, este unul dintre jucătorii aflaţi în vizorul bavarezilor, care vor să-şi betoneze defensiva, punctul lor slab în sezonul trecut.

MUTU VREA 9 MILIOANE DE EURO CA SĂ JOACE LA KUBAN

Deşi a avut un sezon dezamăgitor în Serie A, alături de Fiorentina, Adrian Mutu a fost curtat intens de echipa lui Dan Petrescu, Kuban Krasnodar. Cele două părţi nu au ajuns însă la un acord din cauza pretenţiilor salariale exagerate ale atacantului român. Mutu ar fi vrut un acord pe trei sezoane, începând din vară, şi un salariu de 3 milioane de euro, cu unul mai mult decât câştigă la Florenţa. Ruşii au considerat însă că e prea mult pentru un jucător cu trecutul său disciplinar, aşa că au renunţat, se pare, la transfer. Mutu s-a înţeles cu Cesena şi are şanse minime să continue la Fiorentina.

FEDERAŢIA BOSNIACĂ A SCĂPAT DE SUSPENDARE

Federaţia Bosniacă de Fotbal (NSBIH) a adoptat un nou statut, elaborat conform recomandărilor FIFA, statut care ar trebui să permită ridicarea suspendării dictate de forul internaţional şi de UEFA în privinţa sa. Federaţia bosniacă fusese suspendată pe 1 aprilie de FIFA şi UEFA, deoarece nu a acceptat schimbarea statutului în conformitate cu recomandările celor două instituţii. FIFA şi UEFA cer ca NSBIH să fie condusă de un singur preşedinte şi nu de o preşedinţie tripartită, alcătuită pe criterii etnice, de membri croaţi, musulmani şi sârbi.

ŞAHTIOR DONEŢK A CÂŞTIGAT CUPA UCRAINEI

Formaţia Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a câştigat Cupa Ucrainei, după ce a învins, miercuri seară, cu 2-0 (Eduardo 64, Luiz Adriano 87), echipa Dinamo Kiev. Autorul primului gol a fost eliminat în min. 76. Şi de la Dinamo Kiev a fost eliminat un jucător, Betao, în min. 85. La Şahtior, Răzvan Raţ a fost rezervă. Şahtior Doneţk a realizat eventul în acest an, după ce şi-a trecut în palmares şi titlul de campioană.

ARBITRU DIN UNGARIA LA FINALA LC

Arbitrul maghiar Viktor Kassai va conduce la centru finala Ligii Campionilor la fotbal, dintre Manchester United şi FC Barcelona. În vârstă de 35 de ani, Kassai va fi ajutat de asistenţii Gabor Eros şi Gyorgy Ring, de asistenţii suplimentari Mihaly Fabian şi Tamas Bognar, arbitru de rezervă fiind desemnat Istvan Vad. Kassai a arbitrat în acest sezon cinci partide de Liga Campionilor, printre care şi un meci tur din faza optimilor de finală, Internazionale Milano - Bayern Munchen 0-1. El a condus şi meciul echipei Manchester United cu FC Valencia din faza grupelor, încheiat cu victoria englezilor, scor 1-0. Finala Ligii Campionilor se va disputa sâmbată, de la ora 21.45, pe stadionul Wembley din Londra.

VALDANO PLEACĂ DE LA REAL MADRID

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a anunţat că renunţă la serviciile directorului general Jorge Valdano, pentru a-i acorda mai multă autonomie antrenorului Jose Mourinho. „Este o plecare foarte dureroasă. Am parcurs un drum lung împreună”, a declarat Perez. Deşi Valdano şi Mourinho întreţineau o relaţie tumultoasă, Perez a asigurat că portughezul nu a cerut plecarea argentinianului: „Mourinho nu a cerut nimic. El mi-a cerut mai multă putere, aşa cum se face în Anglia. Tot ceea ce facem, facem pentru că e nevoie să luăm decizii bune şi nu trebuie să ţinem cont de sentimentele personale”. Valdano, campion mondial în 1986 cu Argentina, a venit director general la Real Madrid în iunie 2009. Fost jucător al Realului, între 1984 şi 1987, Valdano a şi antrenat echipa, în sezonul 1994-95, înainte de a deveni director sportiv în primul mandat al lui Perez, între 2000 şi 2005.

MAVERICKS REVINE ÎN FINALA NBA DUPĂ CINCI ANI

Mavericks este prima echipă calificată în finala NBA după ce a învins şi în meciul al cincilea pe Thunder: Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 100-96 (4-1 la general). După cinci ani, Mavs revine în finala NBA graţie, în special, germanului Dirk Nowitzki, care a avut o medie de 32,2 puncte în finala Western Conference. Chiar dacă n-a strălucit în meciul al cincilea, când a înscris doar 26p, Nowitzki a marcat la momentul oportun - 5p în ultimul minut de joc, puncte care au adus victoria pentru gazde! Shawn Marion a înscris 15 dintre cele 26 de puncte ale sale în ultimul sfert, când Mavs a recuperat, din nou, un handicap de şase puncte avut cu patru minute înaintea finalului. Finala NBA va începe marţi sau joi, funcţie de numărul de meciuri rămase de jucat în finala Eastern Conference.

PLAY-OFF ÎN NHL

Lightning a supravieţuit primei “mingi de meci” în finala Eastern Conference din play-off-ul NHL: Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 5-4 (3-3 la general). Gazdele au deschis rapid scorul, după 36 de secunde, dar s-au văzut conduse cu 2-1 până la finalul primei reprize. Lightning a dominat apoi jocul, conducând cu 4-2 şi 5-3, obţinând o victorie meritată, care trimite finala în meciul decisiv, care va avea loc în această noapte, la Boston.