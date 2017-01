TURNEELE ZONALE DE JUNIORI C ŞI D

Ieri, la sediul Federaţiei Române de Fotbal, în urma analizei dosarelor depuse de mai multe oraşe pentru organizarea turneelor zonale ale juniorilor C (în perioada 7-10 iunie) şi D (în perioada 14-17 iunie), s-a decis ca acestea să se desfăşoare la Ovidiu. Atât la juniori C, cât şi la juniori D, Constanţa face parte din zona 3, alături de campioanele judeţelor Brăila, Tulcea şi Călăraşi, partidele urmând să se desfăşoare pe terenul din Ovidiu unde echipa de seniori a Academiei Hagi îşi dispută partidele din Liga a II-a. La juniori C vor participa FC Viitorul Constanţa (antrenor Mugurel Cornăţeanu), Delta Tulcea, CF Brăila şi Dunărea Călăraşi, iar la juniori D, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” (antrenor Marius Codescu), CS Pressing Brăila, Delta Tulcea şi Atletic Junior Călăraşi.

14 FOTBALIŞTI LA REUNIREA NAŢIONALEI ROMÂNIEI

Selecţionerul echipei naţionale a României, Răzvan Lucescu, a decis ca 14 jucători să se prezinte astăzi, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, la reunirea lotului pentru meciul cu Bosnia-Herţegovina, din preliminariile EURO 2012, şi pentru turneul amical din America de Sud, informează site-ul oficial al FRF. Partida cu Bosnia-Herţegovina va avea loc pe 3 iunie, de la ora 21.00, pe stadionul Giuleşti - Valentin Stănescu din Bucureşti, iar în turneul amical din America de Sud, România va întâlni Brazilia (8 iunie, ora 3.50 - ora României, la Sao Paulo) şi Paraguay (11 iunie, ora 23.00 - ora României, la Asuncion). La reunirea de azi se vor prezenta următorii fotbalişti: Pantilimon (FC Timişoara) şi S. Lung jr. (U. Craiova) - portari, Râpă (Oţelul Galaţi), Tamaş (West Bromwich Albion) şi Papp (FC Vaslui) - fundaşi, Antal şi Giurgiu (ambii Oţelul Galaţi), Alexa şi Bourceanu (ambii FC Timişoara), G. Mureşan (CFR Cluj) şi Sânmărtean (FC Vaslui) - mijlocaşi, B. Stancu (Galatasaray Istanbul), Mutu (Fiorentina) şi Marica (VfB Stuttgart) - atacanţi. Vineri sunt aşteptaţi Săpunaru (FC Porto), învoit după ce a jucat două finale în patru zile (UEFA Europa League şi Cupa Portugaliei), Raţ (Şahtior Doneţk), care va disputa miercuri finala Cupei Ucrainei, precum şi jucătorii de la echipele Dinamo şi Steaua, protagonistele finalei Cupei României - Timişoreana, programată miercuri, la Braşov. Numele acestora vor fi anunţate la puţine ore după încheierea meciului. Luni, 30 mai, va sosi şi fundaşul D. Goian (Palermo), calificat în finala Cupei Italiei. În total, lotul României va cuprinde 24 de jucători.

PATO NU VA EVOLUA CU ROMÂNIA

Atacantul brazilian al echipei AC Milan, Alexandre Pato, a suferit o luxaţie la umăr în ultima etapă a campionatului Italiei şi va fi indisponibil cel puţin o lună, astfel că va rata participarea la Copa America şi la meciul amical cu România, programat pe 8 iunie. „\"Pato va trebui să poarte o atelă la umărul drept cel puţin o lună. El nu va putea participa la Copa America, mai are şi recuperarea” , a declarat medicul echipei AC Milan, Maurizio Gevi. Pato făcea parte din lotul Braziliei pentru meciurile amicale cu Olanda şi cu România. La Copa America, turneu care va avea loc în Argentina, în perioada 1-24 iulie, Brazilia va evolua în Grupa B, alături de Ecuador, Paraguay şi Venezuela.

FENERBAHCE A CÂŞTIGAT CAMPIONATUL TURCIEI

Formaţia Fenerbahce Istanbul a câştigat campionatul Turciei datorită golaverajului mai bun faţă de Trabzonspor (+50, faţă de +46), după victoria, scor 4-3, cu Sivasspor, obţinută duminică, în etapa a 34-a, ultima a sezonului. Fenerbahce succede grupării Bursaspor, locul 3 în acest sezon, la 21 de puncte de primele două clasate, şi câştigă al 18-lea titlu din istorie. Fenerbahce şi Tabzonspor au avut acelaşi număr de puncte, 82, Trabzonspor pierzând al doilea titlu consecutiv în ultima etapă. Sezonul viitor, Fenerbahce şi Trabzonspor vor reprezenta Turcia în Liga Campionilor, Bursaspor, Gaziantepspor şi Beşiktaş Istanbul urmând să joace în UEFA Europa League. Galatasaray Istanbul, echipă care a fost antrenată în acest sezon şi de Gheorghe Hagi şi la care joacă Bogdan Stancu, a încheiat campionatul pe locul 8, la 36 de puncte de primul loc.

PLAY-OFF ÎN NBA

Miami Heat a preluat conducerea în finala Eastern Conference a play-off-ului NBA, după ce a învins în meciul de duminică seara: Miami Heat - Chicago Bulls 96-85 (2-1 la general). Dacă James (22p) şi Wade (17p) au fost anihilaţi de defensiva oaspeţilor, a ieşit la rampă a treia vedetă de la Heat, Chris Bosh - autor a 34p şi 5 recuperări - el ducându-şi echipa spre a doua victorie în serie. Doar cu Boozer - 26p şi Rose - 20p, oaspeţii n-au putut să emită pretenţii la victorie, ceilalţi jucători de la Bulls evoluând modest. Partida a patra a seriei este programată în această noapte, tot în Miami.

PLAY-OFF ÎN NHL

Campioana din regular season este foarte aproape de finala Cupei Stanley, după ce a câştigat partida a patra a seriei din finala Western Conference a play-off-ului NHL: San Jose Sharks - Vancouver Canucks 2-4 (1-3 la general). Oaspeţii au lămurit soarta meciului la mijlocul celei de-a doua reprize când au înscris trei goluri în mai puţin de două minute! După ce au dat şi golul al patrulea, canadienii s-au relaxat, dar gazdele nu au reuşit să revină decisiv. Meciul al cincilea al seriei este programat în această noapte în Vancouver.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

Formaţia germană VFL Gummersbach, locul 9 în Bundesliga, a câştigat Cupa Cupelor la handbal masculin. După ce câştigase manşa tur, în deplasare, scor 30-28 cu echipa franceză Tremblay en France, Gummersbach a terminat la egalitate, în retur, scor 26-26, meciul de pe teren propriu, intrând astfel în posesia trofeului. Este pentru a doua oară consecutiv când Gummersbach câştigă Cupa Cupelor, formaţia germană având în palmares şi o Cupă EHF, câştigată în 2009. Duelul german din finala Cupei EHF, dintre TV Grosswallstadt şi Frisch Auf Goppingen a revenit celei de-a doua formaţii, învingătoare în ambele manşe. După victoria din tur, scor 23-21, pe teren propriu, Goppingen a câştigat şi partida retur, scor 30-26, în deplasare. Pentru Goppingen, echipă la care a evoluat şi pivotul campioanei României HCM Constanţa, Silviu Băiceanu, este al treilea trofeu european din istoria clubului, după performanţele din 1960 şi 1962, când a câştigat fosta Cupă a Campionilor Europeni. Extremă stânga la Goppingen este românul Dragoş Oprea, autor a 48 de goluri în acest sezon al Cupei EHF. Goppingen a mai evoluat în finala din ediţia 2005-2006 a Cupei EHF, pierdută atunci în faţa unei alte echipe germane, TBV Lemgo. Formaţia slovenă Cimos Koper este noua câştigătoare a Cupei Challenge la handbal masculin, după ce a trecut, în ultimul act, cu scorul general de 58-54, de formaţia portugheză Benfica Lisabona. Meciul retur, disputat la Koper, s-a încheiat cu succesul gazdelor, 31-27. În partida tur, cele două echipe terminaseră la egalitate, scor 27-27. Pentru Cimos Koper acesta este primul trofeu european din istoria clubului.

THW KIEL A CÂŞTIGAT CM AL CLUBURILOR

Deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal masculin, THW Kiel, şi-a trecut în palmares un nou trofeu. Cu portarul Thierry Omeyer în mare formă, THW Kiel a câştigat Campionatul Mondial al cluburilor, după ce în finală a învins-o pe Ciudad Real, scor 28-25 (10-14). La această competiţie au mai participat echipele Al Sadd Qatar, Al Rayyan, Al Sadd, Pinheiros (Brazilia), Zamalek, Southern Stars (Australia), care au avut în componenţă numeroşi jucători de la formaţii de top din Europa, precum Valladolid, Croaţia Zagreb, Veszprem şi Celje Pivovarna Lasko. Acest turneu a fost un bun prilej pentru Ciudad Real de a pregăti meciul cu campioana Germaniei, HSV Hamburg, din Final Four-ul Ligii Campionilor Europeni Velux (28 mai), competiţie de unde THW Kiel a fost eliminată în sferturi.

FC PORTO A REALIZAT TRIPLA ÎN ACEST SEZON

Fundaşul Cristian Săpunaru a câştigat al treilea trofeu al sezonului cu FC Porto, care s-a impus duminică seară, scor 6-2 (J. Rodriguez 3, 45, 73, Varela 21, Rolando 35, Hulk 42 - Alvaro Perreira 20-autogol, Silva 23), în meciul cu Vitoria Guimaraes contând pentru finala Cupei Portugaliei. Săpunaru, care a fost integralist în acest joc, a mai câştigat în acest sezon campionatul Portugaliei şi Liga Europa. FC Porto a câştigat Cupa Portugaliei pentru a 16-a oară în istoria sa, reuşind adjudecarea trofeului pentru a treia oară consecutiv.

PACIENCIA VA ANTRENA PE SPORTING LISABONA

Tehnicianul care a dus-o pe Sporting Braga în finala Ligii Europa, Domingos Paciencia, a fost numit în funcţia de antrenor principal la Sporting Lisabona. Domingos l-a înlocuit pe Paulo Sergio, antrenor cu care Sporting a avut rezultate dezamăgitoare în acest sezon. Sporting Lisabona este a patra echipă din cariera antrenorului în vârstă de 42 de ani, după Leiria, Coimbra şi Braga.

NURI ŞAHIN, CEL MAI BUN JUCĂTOR DIN BUNDESLIGA

Internaţionalul turc al echipei Borussia Dortmund, Nuri Şahin, a fost ales cel mai bun jucător al ediţiei 2010-2011 a campionatului Germaniei, de către fotbaliştii din Bundesliga. Şahin, care va juca din sezonul viitor la Real Madrid, a obţinut 46,1% din voturi, devansându-i pe colegul său de la Dortmund, Mario Gotze (18,7%), şi pe Arturo Vidal, de la Bayer Leverkusn (7,4%). Nuri Şahin îi succede în acest top olandezului Arjen Robben, care de această dată a ocupat poziţia a patra (7%). La sondaj au participat 298 de fotbalişti din Bundesliga. Cel mai bun antrenor a fost ales Jurgen Klopp (40,4%), care a adus echipei Borussia Dortmund primul titlu din 2001, iar cel mai bun portar a fost Manuel Neuer (Schalke ’04 Gelsenkirchen), cu 70% din voturi.

ANCELOTTI, DEMIS DE LA CHELSEA

Carlo Ancelotti a fost demis de Chelsea Londra, formaţie care nu a câştigat niciun trofeu în acest sezon, dar a ocupat locul 2 în campionatul Angliei, la nouă puncte de Manchester United. Italianul a fost demis la câteva ore după ultimul meci jucat de Chelsea în acest sezon, 0-1 cu Everton. Ancelotti, în vârstă de 51 de ani, a venit la Chelsea în 2009, de la AC Milan, reuşind eventul în sezonul trecut.

CONTE, ANTRENOR LA JUVENTUS

Fostul mare jucător al lui Juventus Torino, Antonio Conte, va prelua conducerea tehnică a „Bătrânei Doamne”, după ce actualul antrenor, Luigi Del Neri, va fi demis din funcţie. Conte, care tocmai a promovat-o pe Siena în Serie A, vine cu o condiţie: transferul mijlocaşului portughez al lui Manchester United, Nani. Lusitanul nu este deloc ieftin, fiind cotat la 28 milioane de euro, dar transferul poate fi realizat, având în vedere că şefii lui Juventus, conform presei italiene, vor să aloce 120 de milioane de euro pentru achiziţiile din această vară.

DE LA HOYA, INTERNAT ÎNTR-O CLINICĂ DE RECUPERARE

Fostul campion mondial la box Oscar De La Hoya, devenit promotor, a fost internat într-un centru de recuperare californian, pentru un tratament ce nu a fost precizat. De La Hoya, în vârstă de 38 de ani, s-a internat de bunăvoie în această clinică, în urmă cu câteva săptămâni, şi a declarat că vrea ca viaţa sa privată să fie respectată în timpul tratamentului. „Ca fiecare dintre noi, şi eu am slăbiciuni. Există probleme ce trebuie tratate. Nu vreau să fiu o persoană care refuză să-şi recunoască slăbiciunile şi să le trateze. Am încredere că voi deveni mai puternic. Cer să-mi fie respectată viaţa privată”, a declarat fostul pugilist american. De La Hoya a câştigat zece titluri mondiale la profesionişti, la şase categorii diferite, şi un titlu olimpic în 1992, la Barcelona. El s-a retras în 2009, cu un palmares de 39 de victorii (30 prin KO) şi şase înfrângeri.