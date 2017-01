MUNTEANU, 3 MEDALII LA CN DE JUNIORI I LA TENIS DE MASĂ

Desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Slatina, Campionatul Naţional individual rezervat juniorilor I la tenis de masă le-a adus o serie de medalii sportivilor de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa. Astfel, Lucian Munteanu s-a impus în proba de simplu băieţi, în timp ce Roxana Iamandi a ocupat ultima treaptă a podiumului la fete. Munteanu a cucerit medalia de aur şi la dublu băieţi, împreună cu bistriţeanul Adrian Costea, în timp ce Iamandi a încheiat pe poziţia secundă la dublu fete, împreună cu buzoianca Roxana Istrate. Vedeta competiţiei, Munteanu şi-a trecut în cont a treia medalie de aur la dublu mixt, unde a concurat împreună cu Roxana Istrate. Sportivul pregătit de Stelian Haşoti va participa în perioada 25-29 mai în întrecerea juniorilor la Openul Poloniei la tenis de masă de la Cetniewo, în timp ce Sedan Orazali, colegul său de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, va lua startul în întrecerea cadeţilor, în aceeaşi competiţie.

CINCI PODIUMURI PENTRU ATLEŢII DE LA CS FARUL

Stadionul “Dinamo” din Bucureşti a găzduit la finalul săptămânii trecute prima etapă de Grand Prix la atletism, rezervată seniorilor, tineretului şi juniori. Sportivii de la CS Farul au urcat de cinci ori pe podium, prin Andreea Ogrăzeanu (antrenor Cristina Manea), care s-a impus în probele de 100 m şi 200 m, Alina Rîpanu (antrenor Ion Veliciu), învingătoare în proba de 800 m, Cornel Bănănău (antrenor Marian Ciser), care a încheiat proba de 110 m garduri pe locul secund, şi Iulian Gancu (antrenor Corneliu Chistrugă), clasat al doilea la 800 m.

CVM TOMIS, LOCUL 4 LA CN DE MINIVOLEI

La sfârşitul săptămânii trecute, la Blaj, s-a desfăşurat turneul final Campionatului Naţional de minivolei (jucători născuţi în 1998 şi mai mici). CVM Tomis Constanţa (antrenor Răzvan Parpală) s-a clasat pe locul 4, rezultatele înregistrate fiind următoarele - în grupă: 2:3 cu CSS Bega Timişoara, 3:1 cu Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova şi 3:1 cu CSS “Nicu Gane” Fălticeni; în semifinale: 1:3 cu CSS “Dinicu Golescu” Câmpulung Muscel; în finala mică: 1:3 cu LPS CSS Bihorul Oradea. Iată şi lotul echipei constănţene prezent la turneul final: Eduard Ionescu, Cosmin Florea, Adelin Sasna, Andrei Jieanu, Florin Săcăreanu, Edvin Ali, Claudiu Ilie, Radu Dediulescu, Dogan Baiburi, Levin Izet şi Sergiu Stanciu.

KARATIŞTII CONSTĂNŢENI, PE PRIMELE LOCURI LA “WORLD KUNG-FU CUP“

Sâmbătă şi duminică, la Sala Sporturilor din staţiunea bulgară Albena, s-a desfăşurat ediţia a III-a a “World Kung-Fu Cup”, la probele de “Taolu Tradiţional”, “Taichi Tradiţional”, “Tueishou”, “Non-Contact Sanda”, “Light-Fighting Sanda” şi “Sanda”, pentru copii (6-11 ani), mini-cadeţi (12-13 ani), cadeţi (14-15 ani), juniori (16-17 ani) şi seniori (18-34 ani), la feminin şi masculin. Din judeţul Constanţa au participat 32 de sportivi reprezentând următoarele cluburi: CS “Marea Neagră” Constanţa (preşedinte Florin Iordănoaia) - 15 sportivi, CSU “Neptun” Constanţa (preşedinte Cornel Panait) - 2 sportivi, CS “Panda” Poarta Albă (preşedinte Mihai Cîju) - 2 sportivi, CS “Shaolin Callatis” Mangalia (vicepreşedinte Mihai Nicorescu) - 9 sportivi, CS “W-Maxx” Mangalia (preşedinte Titi Vartolomei) - 4 sportivi. Medalii de aur au fost obţinute de următorii sportivi - Taolu Tradiţional: Andrei Oltean (-12 ani, CS “Marea Neagră“ - proba “Individual cu mâinile goale“), Lavinia Badea (open fete, CS “Marea Neagră“); proba “Non-Contact Sanda“: Cătălina Soare (-10 ani, CS “Shaolin Callatis“); Ioana Axinte (10-11 ani, -60 kg, CS “W-Maxx“), Vlad Bocai (-8 ani, -30kg, CS “Marea Neagră“), Iulian Ştefan Mardarie (8-9 ani, +40kg, CS “Shaolin Callatis“), Ionuţ Moroianu (10-11 ani, +40kg, CS “Marea Neagră“), Ionuţ Mitel (cadeţi, 14-15 ani, -65kg, CS “Marea Neagră“), Nicolae Tudosiu (juniori, 16-17 ani, -70kg, CS “Shaolin Callatis“), Alexandru Neagu (seniori, 18-34 ani, -70kg, CS “Marea Neagră“); proba “Light-Fighting Sanda“: Cătălina Soare (copii, -10 ani, open, CS “Shaolin Callatis“), Ioana Axinte (copii 10-11 ani, -60kg, CS “W-Maxx“), Vlad Bocai (-8 ani, -30kg, CS “Marea Neagră“), Cristian Roşu (8-9 ani, -40kg, CS “Marea Neagră“), Ştefan Mardarie (8-9 ani, +40kg, CS “Shaolin“), Tudor Bocai (10-11 ani, -40kg, CS “W-Maxx“), Ionuţ Moroianu (10-11 ani, +40kg, CS “Marea Neagră“), Ovidiu Irimia (12-13 ani, -40kg, CS “Marea Neagră“), Ionuţ Mitel (14-15 ani, -65kg, CS “Marea Neagră“), Ioan Zidu (16-17 ani, -70kg, CS “Marea Neagră“), Alexandru Neagu (18-34 ani, -70kg, CS “Marea Neagră“). Sportivii constănţeni au mai obţinut numeroase clasări pe locurile 2 şi 3.

TECĂU, CAP DE SERIE LA ROLAND GARROS

Şapte reprezentanţi ai României, doi la masculin şi cinci la feminin, vor evolua în probele de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului. La dublu masculin, constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt au fost desemnaţi capi de serie nr. 9, iar în primul tur vor înfrunta perechea formată din James Cerretani (SUA) şi Adil Shamasdin (Canada). Victor Hănescu va evolua alături de cehul Martin Damm, primii adversari fiind spaniolii Marc Lopez şi David Marrero, cap de serie nr. 13. La dublu feminin, Edina Gallovits-Hall o are ca parteneră tocmai pe adversara ei de la simplu, Angelique Kerber (Germania), urmând să le înfrunte pe italiencele Sara Errani şi Roberta Vinci, cap de serie nr. 15. Monica Niculescu şi taiwaneza Chan Yung-Jan, capi de serie nr. 13, vor întâlni perechea franceză Claire Feuerstein şi Stephanie Foretz Gacon în primul tur, în vreme ce constănţeanca Simona Halep şi slovena Polona Hercog vor avea ca adversare în manşa inaugurală cuplul alcătuit din Jarmila Gajdosova (Australia) şi Klara Zakopalova (Cehia). Sorana Cîrstea va evolua alături de nipona Ayumi Morita, împotriva perechii ruso-germane Ala Kudriavţeva şi Jasmin Woehr, iar Alexandra Dulgheru şi Magdalena Rybarikova (Slovacia) înfruntă cuplul alcătuit din Jelena Dokic (Australia) şi Melanie Oudin (SUA).

TREI ROMÂNCE ÎN TURUL SECUND LA ROLAND GARROS

După constănţeanca Simona Halep, alte două românce au obţinut ieri calificarea în turul secund al probei de simplu la Roland Garros, al doilea turneu de Mare Şlem al anului. Astfel, Irina-Camelia Begu a învins-o în două seturi pe jucătoarea franceză Aravane Rezai, locul 41 în ierarhia mondială, cu 6-3, 6-3, şi o va întâlni în turul al doilea pe Svetlana Kuzneţova (Rusia), cap de serie nr. 13 şi locul 14 WTA. Cele două jucătoare s-au mai întîlnit în semifinala de la Marbella, din acest an, unde românca a învins-o pe rusoaică. Şi Edina Gallovits-Hall merge în turul secund, după ce s-a impus cu 2-6, 6-3, 6-1, în faţa nemţoaica Angelique Kerber (nr. 69 WTA), urmând să se dueleze cu Anastasia Rodionova (nr. 73 WTA). Pentru calificarea în turul secund, cele trei jucătoare şi-au asigurat câte un cec în valoare de 25.000 de euro. Alte trei românce vor intra în luptă azi: Alexandra Dulgheru (35 WTA, cap de serie nr. 27) - Laura Pous-Tio (Spania, 84 WTA); Monica Niculescu (44 WTA) - Yanina Wickmayer (Belgia, nr. 22 WTA, cap de serie nr. 21); Sorana Cîrstea (93 WTA) - Patti Schnyder (Elveţia, 55 WTA). Aseară, pe tabloul masculin, Victor Hănescu (nr. 60 ATP) s-a calificat în turul secund, după ce l-a învins, în primul tur, cu 7-5, 4-6, 6-1, 7-6 (4), pe Benoit Paire (nr. 101 ATP, Franţa). Hănescu îl va înfrunta în turul 2 pe sârbul Novak Djokovic, favoritul nr. 2.

ZIUA ROMÂNIEI VA FI SĂRBĂTORITĂ JOI LA ROLAND GARROS

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ruxandra Dragomir, a anunţat că la turneul de la Roland Garros, care are loc la Paris, va fi organizată, joi, în premieră, Ziua României. „La ultima Adunare Generală, care a avut loc la Amsterdam, am fost întrebată de către preşedintele federaţiei europene, dar şi de către preşedintele federaţiei internaţionale dacă ne-ar face plăcere ca România să fie sărbătorită în cadrul turneului de la Roland Garros, pe 26 mai. Bineînţeles că pentru noi este o mare onoare”, a spus Dragomir, adăugând că se aşteaptă participarea lui Ilie Năstase şi Ion Ţiriac.

HĂNESCU A URCAT NOUĂ POZIŢII ÎN IERARHIA ATP

Tenismanul Victor Hănescu a urcat nouă poziţii şi ocupă locul 60, cu 850 de puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, după ce săptămîna trecută a jucat finala turneului de la Nisa. Între primii 200 de jucători se mai află doi români, Adrian Ungur, pe locul 161, cu 357p, în urcare o poziţie, şi Victor Crivoi, care s-a menţinut pe locul 196, cu 268p. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a rămas pe locul 15, cu 3.670p. Primele trei poziţii ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.070p; 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.665p; 3. Roger Federer (Elveţia) 8.390p.

DULGHERU A IEŞIT DIN TOP 30 WTA

Jucătoarea Alexandra Dulgheru a coborît şapte poziţii şi ocupă locul 35, cu 1.515 puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri, în timp ce Monica Niculescu a urcat o poziţie, pînă pe 44, cu 1.178p. Între primele 100 de jucătoare din lume se mai află două românce: constănţeanca Simona Halep, pe locul 67, în urcare două poziţii, cu 953p, şi Sorana Cîrstea, pe locul 99, în staţionare, cu 678p. Irina-Camelia Begu s-a menţinut pe locul 102, cu 664p, Edina Gallovits-Hall a rămas pe locul 131, cu 511p, Mădălina Gojnea şi-a păstrat locul 156, cu 380p, Ioana Raluca Olaru a coborît un loc, pe 184, cu 314p, iar Alexandra Cadanţu a urcat două poziţii, pe 192, cu 291p. La dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 35, cu 2.470p, Dulgheru a coborât trei poziţii, pe locul 48, cu 1.905p, Edina Gallovits-Hall a coborât un loc, pe 73, cu 1.172p, Sorana Cîrstea a ajuns pe 93, cu 873p, în coborâre două locuri, iar Begu a coborât pe locul 97, cu 850p. Primele trei locuri ale clasamentului WTA de simplu sînt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 10.255p; 2. Kim Clijsters (Belgia) 8.115p; 3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.755p.

CSM PLOIEŞTI ŞI ŞTIINŢA BACĂU AU PROMOVAT ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

CSM Ploieşti şi Ştiinţa Bacău vor evolua sezonul viitor în Liga Naţională de handbal feminin, ele urmând să ia locul celor două echipe retrogradate, U. Reşiţa şi HCM Buzău. În urma turneului de promovare de la Braşov, la care au participat echipele clasate pe primele două poziţi în cele două serii ale Diviziei A, ar fi trebuit să promoveze CSM Ploieşti şi Centrul Naţional Olimpic de Excelenţă Rm. Vîlcea, însă formaţia vîlceană a fost exclusă pe motiv că nu are personalitate juridică. „Naţional Rm. Vîlcea nu avea personalitate juridică, astfel că nu putea promova. Federaţia nu are mijloacele necesare să ţină o echipă în Liga Naţională“, a declarat preşedintele FR Handbal, Cristian Gaţu. În urma acestei decizii, locul echipei Naţional Rm. Vîlcea a fost luat de Ştiinţa Bacău.

SIMONA ALEXANDRU, LOCUL 3 LA GRAND PRIX-UL DE SPADĂ DE LA HAVANA

Scrimera română Simona Alexandru s-a clasat pe locul 3 în Grand Prix-ul de spadă de la Havana, după ce a fost învinsă în semifinale de italianca Bianca Del Carreto, cu 12-10. Del Carreto a câştigat competiţia, după 10-9 în finala cu Monika Sozanska (Germania). Alexandru a câştigat în primul tur cu 15-8 în faţa braziliencei Cleia Guilhon, apoi a dispus cu 15-13 de chinezoaica Li Na, învingând în optimi altă reprezentantă a Chinei, Wu Haiyan, cu 13-9, pentru ca în sferturi să câştige cu 15-11 la italianca Mara Navarra. Simona Alexandru a primit astfel 30 de puncte. Ana Maria Brînză (21p), învinsă în sferturi de rusoaica Lubov Şutova, cu 15-14, s-a clasat pe locul 5. Loredana Iordăchioiu s-a clasat pe locul 28 (6p), iar Anca Măroiu pe locul 34 (3p).

OPREA A SĂRIT 8,06 M LA SĂRITURA ÎN LUNGIME!

Prezent la o reuniune atletică desfăşurată în acest weekend la Izmir (Turcia), unde în iulie va avea loc Campionatul European pe echipe, triplusaltistul român Marian Oprea a demonstrat că poate fi periculos şi la săritura în lungime, reuşind un rezultat de 8,06 m, în timp ce în proba care l-a consacrat a sărit 17,19 m. Săptămâna aceasta, Marian Oprea va participa la următoarea etapă a Ligii de Diamant, care va avea loc joi, la Roma. După cum se ştie, el a ratat prima reuniune a acestei competiţii, cea de la Doha, de acum două săptămâni, când nu a putut face deplasarea din cauza paşaportului provizoriu pe care nu era aplicată viza de Qatar. La Roma va fi prezentă şi Nicoleta Grasu, la aruncarea discului.