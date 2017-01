CHIVU S-A RETRAS DIN NAŢIONALĂ

Cu doar două săptămâni înaintea meciului decisiv cu Bosnia, din preliminariile EURO 2012, căpitanul Cristian Chivu a decis să se retragă din echipa naţională. Fundaşul în vârstă de 30 de ani a trimis o scrisoare către FRF prin care a anunţat hotărârea sa, precizând şi motivele. „În viaţa mea a sosit un moment destul de greu, la care m-am gândit mereu cu teamă, dar pe care nu-l mai pot amâna. Cariera de jucător sub steagul României a luat sfârşit. Vârsta, accidentările, intervenţiile chirurgicale la care am fost supus în ultimii ani mă împiedica să lupt pe mai multe fronturi. Odată cu această decizie se încheie una dintre cele mai importante etape din viaţa mea şi acum, când privesc înapoi, simt mândrie, onoare şi recunoştinţă”, a explicat Chivu. Jucătorul lui Inter Milano a debutat în tricoul nationalei în august 1999, la amicalul cu Cipru. Un an mai târziu, a participat la EURO 2000, înscriind la turneul final, împotriva Angliei, primul său gol pentru naţională. Opt ani mai târziu, a purtat banderola de căpitan la EURO 2008, al doilea turneu final din cariera sa. În cei 12 ani la naţională, Chivu a strâns 75 de selecţii şi a marcat trei goluri.

MUTU S-A ÎNŢELES CU CESENA

Aventura lui Mutu la Fiorentina se va încheia în această vară. Conform Tuttomercatoweb, atacantul român a ajuns la un acord cu Cesena, club pentru care va semna la finalul actualei stagiuni. Mutu se va întâlni săptămâna aceasta cu preşedintele Cesenei, Igor Campedelli, pentru a discuta ultimele detalii ale contractului. Internaţionalul român a fost foarte aproape de a semna cu Cesena încă din iarnă, dar Fiorentina a hotărât să-l păstreze în lot.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Rezultatele partidelor din etapa a 28-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria a 2-a - sâmbătă: Unirea Alba Iulia - Poli Iaşi 2-0, ALRO Slatina - CSM Rm. Vîlcea 5-0, Mureşul Deva - FC Bihor Oradea 2-2, Gaz Metan CFR Craiova - ACU Arad 2-0, Arieşul Turda - Voinţa Sibiu 1-0; duminică: Petrolul Ploieşti - Dacia Mioveni 3-1, UT Arad - Silvania Şimleu Silvaniei 3-0. Clasament: 1. Petrolul 55p, 2. FC Bihor 54p, 3. Dacia Mioveni 51p, 4. Voinţa Sibiu 47p, 5. ALRO Slatina 45p, 6. Poli Iaşi 43p, 7. UT Arad 33p (golaveraj: 45-33), 8. Arieşul Turda 33p (23-24), 9. CSM Rm. Vîlcea 33p (33-37), 10. Gaz Metan CFR Craiova 31p, 11. Unirea Alba Iulia 26p (20-34), 12. FC Argeş 26p (24-39), 13. Mureşul Deva 26p (31-46), 14. ACU Arad 22p, 15. FC Silvania 10p.

RECORD DE GOLURI PENTRU CRISTIANO RONALDO

Atacantul portughez al formaţiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a intrat în istoria fotbalului spaniol, după ce a stabilit un record de goluri marcate într-un sezon, cu 40 de reuşite în campionat. Ronaldo a deschis scorul în meciul cu Almeria, în min. 4, şi a marcat din nou în min. 77. Scorul final al partidei, din ultima etapă a Primerei Division, a fost 8-1 pentru Real Madrid. Ronaldo i-a depăşit pe mexicanul Hugo Sanchez (Real Madrid, 1989-1990) şi pe spaniolul Telmo Zarra (Athletic Bilbao, 1950-1951), care au înscris “doar” 38 de goluri în sezoanele respective.

MESSI, LAUREAT AL TROFEULUI EFE

Argentinianul Lionel Messi, campion al Spaniei cu FC Barcelona pentru al treilea an consecutiv, a devenit pentru a patra oară consecutiv jucătorul care îşi adjudecă Trofeul EFE, decernat celui mai bun jucător ibero-american al competiţiei. Atacantul în vârstă de 23 de ani a reuşit încă un sezon de vis, fiind şi finalist al Ligii Campionilor (meciul cu Manchester United are loc sâmbătă, la Londra). În clasament, Messi a acumulat 213 puncte în 33 de meciuri disputate, cu o medie de 6,45 pe partidă, fiind urmat de compatriotul său de la Real Madrid, Angel Di Maria, cu o medie de 6,25 pe meci, şi de un alt argentinian, Sergio “Kun” Aguero, cu un total de 200 puncte în 32 de jocuri. Primul brazilian pe listă este fundaşul dreapta de la Barcelona, Daniel Alves, cu o medie de 6,00. În istoria de 21 de ani a Trofeului EFE, este pentru prima oară când un jucător îl obţine pentru a patra oară.

LILLE, NOUA CAMPIOANĂ A FRANŢEI

Lille este noua campioană la fotbal a Franţei, după meciul egal obţinut sâmbătă, pe Parc des Princes, contra formaţiei Paris Saint-Germain, scor 2-2, în penultima etapă a campionatului. Cu şase puncte avans faţă de Olympique Marseille, ocupanta locului secund, Lille nu mai poate fi ajunsă în clasament. Jucătorii antrenaţi de Rudi Garcia au reuşit al doilea event din istoria clubului, după cel din 1946, pentru că săptămâna trecută au câştigat şi Cupa Franţei, 1-0 în finala jucată tot cu PSG. Pentru Lille, acesta este al treilea titlu de campioană a Franţei, după cele din 1946 şi 1954.

SCHALKE ‘04 A CÂŞTIGAT CUPA GERMANIEI

Schalke ‘04 Gelsenkirchen a câştigat Cupa Germaniei, după ce a învins sâmbătă, la Berlin, echipa de ligă secundă MSV Duisburg, cu 5-0 (Draxler 18, Huntelaar 22, 70, Howedes 42, Jurado 55). Clubul din Gelsenkirchen a înregistrat primul succes major după nouă ani şi are acum în palmares cinci Cupe ale Germaniei (1937, 1972, 2001, 2002, 2011). Schalke a ocupat locul 14 în campionat, dar victoria din Cupă i-a adus calificarea în Europa League. Duisburg a pierdut a cincea finală din tot atâtea disputate. Ciprian Deac nu a evoluat la Schalke ’04 în această finală.

FORLAN, DUPĂ MARADONA!

Diego Forlan, atacantul lui Atletico, este dorit de Madrid Diego Maradona, noul antrenor de la Al Wasl, a anunţat Corriere dello Sport. Conform sursei citate, Maradona a cerut conducătorilor clubului din Emiratele Arabe Unite să prezinte o ofertă concretă, fiind vehiculată suma de 35 de milioane de euro pentru transfer şi un contract pe două sezoane. Forlan mai este dorit Beşiktas Istanbul şi Tottenham Hotspurs.

PLAY-OFF ÎN NBA

Mavericks a reuşit să recupere înfrângerea de pe teren propriu din finala Western Conference a play-off-ului NBA, impunându-se în primul meci din Oklahoma City: Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 87-93 (1-2 la general). Deşi Nowitzki a jucat iarăşi modest - doar 18 puncte înscrise, cu un procentaj de 30% la aruncări! - germanul a fost suplinit cu succes de Shawn Marion (18p), Jason Kidd şi Jason Terry, oaspeţii reuşind o victorie foarte importantă. La gazde au strălucit Durant cu 24p şi 12 recuperări şi Westbrook cu 30p, dar... niciun alt jucător n-a atins cota de zece puncte marcate! Meciul al patrulea al seriei se joacă în această noapte, tot în Oklahoma City.

PLAY-OFF ÎN NHL

Lightning a egalat scorul în finala Eastern Conference din play-off-ul NHL după un meci cu o desfăşurare palpitantă: Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 5-3 (2-2 la general). Oaspeţii au început în forţă partida şi conduceau cu 3-0 după prima repriză! Dar gazdele au avut o revenire de senzaţie, egalând în repriza secundă, cu trei goluri în patru minute! Iar în ultima repriză au mai înscris de două ori, obţinând o victorie meritată. Meciul al cincilea al seriei se joacă în această noapte, în Boston. În finala Western Conference, Sharks a reuşit să reducă din decalaj: San Jose Sharks - Vancouver Canucks 4-3 (1-2 la general). A fost un meci dominat cu autoritate de gazde, revenirea oaspeţilor din ultima repriză, când au înscris toate cele trei goluri fiind tardivă.

BERNARD HOPKINS, CEL MAI VÂRSTNIC CAMPION MONDIAL DIN ISTORIA BOXULUI

Americanul Bernard Hopkins a devenit, la 46 de ani şi 126 de zile, cel mai în vârstă campion mondial din istoria boxului, după ce l-a învins la puncte, prin decizie unanimă a arbitrilor judecători, pe canadianul Jean Pascal (28 de ani). Meciul s-a disputat la Centre Bell din Montreal, în faţa a 17.750 de spectatori, şi a contat pentru centura WBC de la categoria semigrea. Hopkins l-a depăşit pe George Foreman, care avea 45 de ani şi 299 zile când a devenit campion IBF al greilor, după victoria cu Michael Moorer, pe 5 noiembrie 1994, la Las Vegas. Americanul a înregistrat contra lui Pascal a 52-a victorie din carieră (32 înainte de limită). Canadianul, care îşi apăra titlul a cincea oară, a înregistrat a doua înfrângere în 29 de meciuri, cu o remiză. Acest meci a constituit o revanşă a unei lupte din decembrie, de la Quebec, care a fost remiză şi care i-a permis canadianului să-şi păstreze titlul. WBC a ordonat un al doilea meci la câteva zile, din cauza rezultatului controversat.

HEWITT S-A RETRAS DE LA ROLAND GARROS

Australianul Lleyton Hewitt a decis să se retragă de la Roland Garros, la doilea turneu de Mare Şlem al anului, la care ar fi trebuit să revină în competiţie după operaţia suferită la picior, în luna martie. Jucătorul în vîrstă de 30 de ani, nr. 64 mondial şi deţinător a două titluri de Grand Slam (US Open 2001, Wimbledon 2002), ar fi trebuit să-l întîlnească pe spaniolul Albert Montanes în primul tur. Locul lui Hewitt va fi luat de francezul Marc Gicquel.