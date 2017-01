ETAPA A 22-A ÎN CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL

Programul meciurilor de duminică din etapa a 22-a a Campionatului Judeţean de fotbal (ora 11.00) - SERIA NORD: Steaua Speranţei Siliştea - Ulmetum Pantelimon; Viitorul Fîntînele - Sportul Tortoman (ora 12.00); Dunaris Topalu - Pescarul Ghindăreşti (ora 12.00); Viteazu Sinoe Mihai Viteazu - Viitorul Nisipari (se joacă sâmbătă, de la ora 18.00); CSS Medgidia - Gloria Seimeni (stadion Cimentul); Pescăruşul Gîrliciu - Recolta Nicolae Bălcescu; Dunărea Ciobanu - Marcon Star Medgidia (se joacă la Hîrşova). SERIA SUD: Progresul Dobromir - Sacidava Aliman (se joacă la Lespezi); CSM II Medgidia Valea Dacilor - Danubius II Rasova; Viitorul Cobadin - Voinţa Valu lui Traian; Marmura Deleni - Tineretul Valea Dacilor (se joacă la Pietreni); CS II Peştera - Voinţa Siminoc (ora 13.00); AS Ciocîrlia - Inter Ion Corvin; Trophaeum Adamclisi - Dunărea Ostrov (se joacă la Zorile, de la ora 14.00). SERIA EST: Luceafărul Amzacea - AS Bărăganu; Viitorul Cerchezu - Avîntul Comana; ELIF Fîntîna Mare - Recolta Negru Vodă; CFR Constanţa - Sparta II Techirghiol; Unirea Topraisar - Viitorul Mereni; AS Independenţa - Vulturii Cazino Constanţa 0-3 (gazdele au fost excluse din campionat). Partida Fulgerul Chirnogeni - Gloria II Albeşti Cotu Văii s-a jucat vineri. Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.

OŢELUL AŞTEAPTĂ MEDALIILE ŞI TRICOURILE DE CAMPIOANĂ

Programul partidelor din etapa a 34-a a Ligii 1 la fotbal, ultima a sezonului 2010-2011, toate meciurile urmând să înceapă la ora 17.00: FCM Tg. Mureş - U. Cluj (GSP TV), Pandurii Tg. Jiu - FC Vaslui (Digi Sport Plus), Rapid Bucureşti - FC Braşov (GSP TV), CFR Cluj - Steaua Bucureşti (Digi Sport), Victoria Brăneşti - Gloria Bistriţa (GSP TV), U. Craiova - Gaz Metan Mediaş (Digi Sport Plus), FC Timişoara - Dinamo Bucureşti (Antena 1), Astra Ploieşti - Oţelul Galaţi (10 TV), Sportul Studenţesc Bucureşti - Unirea Urziceni (GSP TV). Clasament: 1. Oţelul Galaţi 67p, 2. FC Timişoara 63p, 3. FC Vaslui 62p, 4. Rapid 56p (golaveraj: 42-22), 5. Dinamo 56p (67-48), 6. Steaua 54p, 7. Gaz Metan 52p, 8. CFR Cluj 45p (49-42), 9. Astra Ploieşti 45p (36-29), 10. FCM Tg. Mureş 45p (34-39), 11. U. Cluj 44p, 12. FC Braşov 43p, 13. Pandurii 37p, 14. Gloria Bistriţa 35p, 15. U. Craiova 30p, 16. Unirea Urziceni 25p, 17. Victoria Brăneşti 22p, 18. Sportul 20p.

CONSTANŢA VA GĂZDUI TURNEUL ZONAL AL CN DE JUNIORI B

În urma şedinţei tehnice desfăşurate la sediul FRF, s-a decis ca la Constanţa să se desfăşoare partidele din cadrul Grupei A a turneului zonal al Campionatului Naţional de juniori republicani B. FRF a introdus şi o nouă regulă la turneele zonale: astfel, dacă o întâlnire se încheie la egalitate, se vor executa lovituri de departajare pentru desemnarea învingătoarei. Echipa care va câştiga la lovituri de departajare va primi două puncte, iar echipa învinsă va primi un punct în clasamentul grupei. În Grupa A, FC Viitorul Constanţa (antrenor Daniel Rădulescu) va avea ca adversare pe Dinamo Bucureşti, Sporting Suceava şi LPS Piteşti. În Grupa B, la Iaşi, FC Farul Constanţa (antrenor Ion Constantinescu) va întâlni pe Noua Generaţie Iaşi, Steaua Bucureşti şi Petrolul Ploieşti. Se califică în semifinale doar câştigătoarele celor patru zone. Semifinalele vor avea loc pe 13 iunie - manşa tur şi 17 iunie - manşa retur. Finala mică şi finala mare a juniorilor republicani B vor avea loc pe 23 iunie. La juniori republicani A, judeţul Cosntanţa nu este reprezentat decât de FC Viitorul Constanţa (antrenor Nicolae Roşca), care va evolua în Grupa B (la Tîrgovişte), alături de Steaua Bucureşti, LPS Iaşi şi Chindia Tîrgovişte. Se califică în semifinale doar câştigătoarele celor patru zone. Semifinalele vor avea loc pe 9 iunie - manşa tur şi 12 iunie - manşa retur. Finala mică şi finala mare a juniorilor republicani A vor avea loc pe 19 iunie.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 28-a a Ligii a II-a la fotbal, Seria a 2-a - sâmbătă, ora 11.00: Unirea Alba Iulia - Poli Iaşi, ALRO Slatina - CSM Rm. Vîlcea, Mureşul Deva - FC Bihor Oradea, Gaz Metan CFR Craiova - ACU Arad, Arieşul Turda - Voinţa Sibiu; duminică, ora 12.00: Petrolul Ploieşti - Dacia Mioveni. Rezultat final: UT Arad - Silvania Şimleu Silvaniei 3-0. Clasament: 1. Petrolul 52p, 2. Dacia Mioveni 51p (golaveraj: 36-13), 3. FC Bihor 51p (36-16), 4. Voinţa Sibiu 47p, 5. Poli Iaşi 43p, 6. ALRO Slatina 42p, 7. UT Arad 33p (45-33), 8. CSM Rm. Vîlcea 33p (33-32), 9. Arieşul Turda 30p (22-24), 10. Gaz Metan CFR Craiova 28p, 11. Mureşul Deva 26p (29-43), 12. FC Argeş 26p (24-39), 13. Unirea Alba Iulia 23p, 14. ACU Arad 22p, 15. FC Silvania 10p.

STAREA LUI NEŞU, ÎN CURS DE AMELIORARE

Mihai Neşu poate respira singur şi poate vorbi atunci când este scos de la echipamentul ventilator, însă nu îşi simte încă picioarele şi mâinile, a declarat medicul formaţiei olandeze, Frank van Hellemond, pentru site-ul oficial al clubului FC Utrecht. „Medicii îl scot din ce în ce mai des de la echipamentul ventilator pentru ca el să se poată obişnui să respire singur. Când este deconectat de la aparate, Mihai poate vorbi. Comunicarea e bună”, a spus Hellemondt. Totuşi, faptul că Neşu poate respira singur din ce în ce mai mult nu oferă date certe privind îmbunătăţirea stării sale de sănătate, a mai precizat medicul olandez. Jucătorul român continuă să primească flori şi numeroase mesaje de simpatie şi susţinere, care îi sunt aduse o dată la două zile la spital de un angajat al clubului.

MUTU, LA AC MILAN?

Clubul Fiorentina l-ar fi oferit pe atacantul Adrian Mutu grupării AC Milan, în schimbul italianului Antonio Cassano, de serviciile căruia este interesat de mai mult timp, informează cotidianul Corriere dello Sport. „Cassano în viola şi Mutu la Milan. Fiorentina încearcă din nou să îl ia pe Antonio Cassano. Jucătorul a mai fost dorit în perioada când juca la Sampdoria şi echipa italiană era dispusă să îl cedeze, dar atunci el nu avea nici cea mai mică intenţie să plece de la Genova. În sezonul viitor, fotbalistul riscă să fie rezervă la Milan şi s-ar putea hotărî să plece în altă parte, înaintea Campionatului European de anul viitor”, notează şi site-ul calcionews24. Adrian Mutu joacă la Fiorentina din 2006, iar Cassano este legitimat la AC Milan din ianuarie 2011.

SĂPUNARU, DORIT DE AS ROMA

Fundaşul Cristian Săpunaru, câştigător al Ligii Europa cu FC Porto, este dorit de AS Roma. „Cristian Săpunaru este unul dintre jucătorii de bază ai lui Villas Boas. În vârstă de 26 de ani, convocat mereu la naţionala României, el este un fundaş dreapta cu un fizic impresionant”, anunţă agenţia Calciomercato. Deşi preferatul Romei este olandezul Van der Wiel, Săpunaru are avantajul de a fi mai ieftin, circa cinci milioane de euro, şi are un randament constant, notează sursa citată.

LOTUL BRAZILIEI PENTRU AMICALELE CU ROMÂNIA ŞI OLANDA

Selecţionerul brazilian Mano Menezes a anunţat lotul de jucători pentru meciurile amicale ale Braziliei cu Olanda (4 iunie) şi România (7 iunie). „Avem un lot în care se îmbină experienţa, tinereţea şi talentul”, a declarat Menezes. Au fost chemaţi trei jucători noi, care evoluează în Brazilia: atacantul Fred (Fluminense), portarul Fabio (Cruzeiro) şi mijlocaşul Thiago Neves (Flamengo). Cu ocazia meciului cu România, Ronaldo (34 de ani) se va retrage din echipa naţională. „Vom cere puţin de la Ronaldo, va fi un moment de prietenie, de bucurie. El va intra în prima repriză, va juca pentru câteva minute, iar la pauză îşi va putea lua adio”, a precizat Menezes. Componenţa lotului - portari: Fabio (Cruzeiro) Julio Cesar (Inter Milano), Jefferson (Botafogo), Victor (Gremio); fundaşi: Dani Alves (FC Barcelona), Adriano (FC Barcelona), Santos (Fenerbahce), Maicon (Inter Milano), Luiz (Chelsea), Lucio (Inter Milano), Luisao (Benfica), Thiago Silva (AC Milan); mijlocaşi: Anderson (Manchester United), Elano (Santos), Elias (Atletico Madrid), Henrique (Cruzeiro), Jadson (Şahtior Doneţk), Lucas Leiva (Liverpool), Lucas (Sao Paulo), Thiago Neves (Flamengo), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham); atacanţi: Pato (AC Milan), Fred (Fluminense), Damiao (Internacional de Porto Alegre), Neymar (Santos), Nilmar (Villarreal) şi Robinho (AC Milan).

FATIH TERIM, DIN NOU LA GALATASARAY

Tehnicianul Fatih Terim este noul antrenor al echipei Galatasaray Istanbul, el urmând să semneze un contract pe o perioadă de trei sezoane, a anunţat presa locală. În vârstă de 57 de ani, Terim a mai antrenat de două ori pe Galatasaray (1996-2000 şi 2002-2004) şi îl înlocuieşte pe Bulent Under, care a preluat echipa după plecarea lui Gheorghe Hagi, la sfârşitul lunii martie. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Galatasaray ocupă locul 9 în clasament, la 36 de puncte de liderul Fenerbahce.

TEVEZ VREA SĂ PLECE DE LA MANCHESTER CITY

Atacantul lui Manchester City, Carlo Tevez, a declarat public că vrea să plece de la echipa antrenată de Roberto Mancini, chiar dacă este unul din cei mai bine plătiţi fotbalişti din Premier League. Golgeterul lui City spune că nu ştie dacă va mai prinde următorul Campionat Mondial, cel din 2014, când va avea 30 de ani. „Am fost bine tratat la City şi am dat totul pentru această echipă, dar am nevoie de o schimbare. Ar fi foarte frumos să mă întorc la Boca, dar cred că e foarte greu. Am vorbit cu Riquelme şi i-am spus că într-o zi o să mă întorc. Acum, e foarte greu din punct de vedere financiar”, a spus Tevez pentru Radio del Plata.

PLAY-OFF ÎN NBA

Kevin Durant a demonstrat de ce a avut cea mai mare medie de puncte marcate în sezonul regulat al NBA, reuşind - cu 24p - să-şi conducă echipa spre o neaşteptată victorie în meciul al doilea al finalei Western Conference: Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 100-106 (1-1 la general). Antrenorul oaspeţilor, Scott Brooks, a folosit numai puţin de patru rezerve, alături de Durant, în echipa de start, dar acest lucru a fost benefic pentru Thunder, care a reuşit o victorie ce poate aduce calificarea în finala NBA. Nowitzki a terminat cu 29p, 16 din acestea fiind înscrise în ultimul sfert, dar acum n-a mai avut suportul coechipierilor, doar alţi trei jucători trecând de graniţa celor 10 puncte înscrise! Meciul al treilea al seriei se joacă sâmbătă noapte, în Oklahoma City.

PLAY-OFF ÎN NHL

Graţie portarului Tim Thomas, Bruins a obţinut o victorie neaşteptată în Florida, preluând conducerea în finala Eastern Conference din play-off-ul NHL: Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 0-2 (1-2 la general). Oaspeţii au deschis scorul în debutul meciului, apoi s-au apărat foarte bine, iar pe contraatac au dat lovitura decisivă la mijlocul reprizei a treia. Partida a patra a seriei se joacă tot la Tampa Bay, sâmbătă noapte.

HAMILTON ÎL ACUZĂ PE ARMSTRONG DE DOPAJ

Fostul ciclist american Tyler Hamilton a declarat pentru canalul american CBS că l-a văzut pe coechipierul său Lance Armstrong în timp ce îşi injecta EPO la Turul Franţei în 1999, anul în care texanul a obţinut prima din cele şapte victorii consecutive în cea mai mare cursă ciclistă din lume. „Am văzut substanţa (EPO) în frigiderul său. L-am văzut pe Armstrong injectându-se, nu doar o dată”, a declarat Hamilton în emisiunea de anchetă “60 de minute”, care va fi difuzată duminică şi din care a fost prezentat un pasaj joi seara. „De injectat EPO am făcut-o cu toţii. Şi eu am făcut-o, în nenumărate rânduri. Armstrong a folosit ceea ce foloseam cu toţii, majoritatea plutonului: EPO, testosteron, transfuzii sangvine”, a adăugat fostul ciclist, care a fost coechipier cu Armstrong la US Postal în perioada 1998-2001. Hamilton a mai dezvăluit că Armstrong ar fi recurs la EPO pentru a se pregăti în vederea Turului Franţei din 2000 şi 2001, fiind depistat pozitiv în 2001 la Turul Elveţiei, o competiţie disputată înaintea „Marii Bucle”. Aceste acuzaţii apar la un an după cele venite din partea lui Floyd Landis, câştigătorul detronat pentru dopaj la Turul Franţei 2006 şi coechipier al lui Armstrong la US Postal în perioada 2002-2004.

RODDICK NU MAI PARTICIPĂ LA ROLAND GARROS

Americanul Andy Roddick nu va participa la turneul de la Roland Garros din cauza unei accidentări la umărul drept, au anunţat organizatorii francezi. Nr. 11 mondial s-a retras de la turneul de la Nisa, unde ar fi urmat să joace cu Victor Hănescu, preferând să evite orice risc pentru a nu-şi compromite şi participarea la Wimbledon. Un alt jucător care va absenta la turneul francez este spaniolul Juan Carlos Ferrero, fost nr. 1 mondial şi câştigător la Roland Garros în 2003.