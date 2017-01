ETAPĂ ÎN CUPA CONSILIULUI JUDEŢEAN LA RUGBY TAG

Duminică, pe terenul de rugby “Mihai Naca“, s-au desfăşurat partidele din cadrul Cupei Consiliului Judeţean la rugby tag, competiţie rezervată copiilor cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani. Rezultate - Grupa A: Şcoala “Mihai Viteazul“ Constanţa - Şcoala nr. 8 Constanta 30-25, Grup Şcolar Cogealac 1 - Grup Şcolar Cogealac 2 20-25, Cogealac 2- Şcoala nr. 8 35-25, Şcoala “Mihai Viteazul“ - Cogealac 1 40-20, Cogealac 1 - Şcoala nr. 8 20-45, Cogealac 2 - Şcoala “Mihai Viteazul“ 35-10. Clasament: 1. Cogealac 2, 2. Şcoala “Mihai Viteazul“, 3. Şcoala nr. 8, 4. Cogealac 2; Grupa 2: Săcele - Gala Gallaction Mangalia 25-10, “Remus Opreanu“ Constanţa - Basarabi 20-25, Mangalia - Basarabi 40-5, Săcele - Constanţa 25-10, Mangalia - Constanţa 40-10, Săcele - Basarabi 30-10. Clasament: 1. Săcele, 2. Mangalia, 3. Basarabi, 4. Constanţa; Grupa C: Ghindăreşti - Şcoala nr. 2 Ovidiu - 5-0, Liceul Decebal Constanţa - Ovidiu 5-30, Ghindăreşti - Constanţa 25-10. Clasament: 1. Ghindăreşti, 2. Ovidiu, 3. Constanţa. Primele două echipe din fiecare grupă s-au calificat pentru etapa finală de la Constanţa, care se va desfăşura pe 29 mai.

ETAPA A 3-A RETURULUI CJ DE MINI-RUGBY

Sâmbătă, pe terenul “Mihai Naca“, au avut loc partidele etapei a 3-a a Campionatului Judeţean la mini-rugby. Rezultate: LPS “Nicolae Rotaru“ Constanţa - RC Litoral Mangalia 15-10, Mangalia - CS Tomitanii Constanţa 0-30, CS Tomitanii - LPS “Nicolae Rotaru” 25-0.

ETAPA A 4-A A RETURULUI CJ DE RUGBY U16

Pe stadionul de rugby “Cleopatra“ s-au desfăşurat, duminică, partidele etapei a 4-a din Campionatul Judeţean de rugby under 16. Rezultate: CS Callatis Mangalia - CS Năvodari 38-12, RC Cleopatra Constanţa - LPS Constanţa 12-5, LPS Constanţa - CS Năvodari 63-0.

EGALITATE ÎN FINALA CN DE BASCHET

Campioana Asesoft Ploieşti şi U. Mobitelco Cluj se află la egalitate, scor 1-1, după primele două partide desfăşurate la Ploieşti. În prima partidă, U. Cluj a reuşit să provoace prima înfrângere ploieştenilor într-o finală a campionatului, după aproape trei ani, impunându-se cu 90-88. În a doua partidă, CSU Ploieşti şi-a luat revanşa, câştigând cu 82-69. Următoarele două partide vor avea loc pe 21 şi 22 mai, la Cluj, de la ora 18.00, fiind transmise în direct de TVR 3. CSU Ploieşti a câştigat campionatul intern fără întrerupere în perioada 2003-2010. De partea cealaltă, U. Mobitelco Cluj are în palmares trei titluri naţionale, în 1992, 1993 şi 1996.

DULGHERU A AVANSAT UN LOC ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis Alexandra Dulgheru a urcat o poziţie şi ocupă locul 28, cu 1.865 de puncte, în ierarhia WTA dată publicităţii ieri, în timp ce Monica Niculescu a coborât o poziţie, până pe 45, cu 1.178p. Între primele 100 de jucătoare din lume se mai află două românce, constănţeanca Simona Halep, pe locul 69, în coborâre trei poziţii, cu 953p, şi Sorana Cîrstea, pe locul 99, în staţionare, cu 678p. Irina-Camelia Begu a coborât trei poziţii şi se află pe locul 102, cu 670p, Edina Gallovits-Hall se află pe locul 131, cu 511p, după ce a coborât o poziţie, Mădălina Gojnea a urcat cinci poziţii, până pe locul 156, cu 380p, Ioana Raluca Olaru se menţine pe 183, cu 314p, Liana-Gabriela Ungur a coborât de pe locul 177 pe 191, cu 294p, iar Alexandra Cadanţu a urcat patru poziţii şi se află pe locul 194, cu 291p, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră. La dublu, Niculescu ocupă în continuare locul 35, cu 2.470p, Dulgheru a urcat de pe locul 56 pe 45, cu 1.905p, Gallovits-Hall se află locul 72, cu 1.172p, în coborâre trei poziţii, Cîrstea se află pe 91, cu 873p, în urcare un loc, Begu a urcat o poziţie şi se află pe locul 94, cu 850p, iar Olaru se află pe locul 98, cu 784p, în urcare două poziţii. Primele trei locuri ale clasamentului WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Caroline Wozniacki (Danemarca) 10.105p, 2. Kim Clijsters (Belgia) 8.115p, 3. Vera Zvonareva (Rusia) 7.675p.

HĂNESCU A COBORÂT PATRU POZIŢII ÎN CLASAMENTUL ATP

Tenismanul Victor Hănescu a coborât patru poziţii şi ocupă locul 69, cu 715 puncte, în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, în care printre primii 200 de jucători se află şi Adrian Ungur şi Victor Crivoi. Ungur este ocupantul locului 162, cu 357p, după o urcare de o poziţie, iar Crivoi a urcat şi el o poziţie şi se află pe locul 196, cu 268p, informează site-ul atpworldtour.com. La dublu, constănţeanul Horia Tecău a urcat de pe locul 16 pe 15, cu 3.670p. Primele trei poziţii ale clasamentului ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.070p, 2. Novak Djokovic (Serbia) 11.665p, 3. Roger Federer (Elveţia) 8.390p.

HĂNESCU, ÎN TURUL SECUND LA NISA

Victor Hănescu s-a calificat, ieri, în manşa secundă a turneului de la Nisa, turneu dotat cu premii în valoare totală de 450.000 de euro, după ce l-a învins în 55 de minute de joc, cu 6-0, 6-1, pe francezul Benoit Paire, locul 105 ATP, jucător venit din calificări. Românul va evolua în turul secund cu americantul Andy Roddick, locul 11 ATP şi al patrulea favorit al competiţiei. Cei doi jucători s-au întîlnit pînă acum de trei ori şi de fiecare dată s-a impus sportivul din SUA.

DANIELA CRAP VA JUCA LA CSM PLOIEŞTI

Fosta internaţională Daniela Crap (inter stînga, 27 ani), ultima oară la SCM Craiova, va evolua în următorul sezon la CSM Ploieşti, echipă care va disputa barajul de promovare în Liga Naţională de handbal feminin. Crap a debutat în Liga Naţională la Silcotub Zalău, transferându-se apoi la HC Debrecen, unde a fost cea mai bună marcatoare din prima ligă maghiară. În sezonul 2009-2010, Daniela Crap a revenit în ţară, evoluând pentru U. Jolidon Cluj, echipă cu care s-a clasat pe locul secund în LN.

MILOŞOVICI, INCLUSĂ ÎN HALL OF FAME

Multipla campioană la gimnastică Lavinia Miloşovici a intrat în International Gymnastics Hall of Fame, galeria fostelor glorii mondiale, în cadrul unei ceremonii desfăşurată la Petroleum Club din Oklahoma City (SUA). „Este o zi foarte specială pentru mine, pentru că bucuria şi nostalgia sunt de aceeaşi intensitate. Uneori, când privesc înapoi la acele vremuri, simt că a fost un vis”, a declarat Miloşovici, care a cucerit 19 medalii mondiale şi olimpice, în perioada 1991-1996. Pe 14 mai au mai fost admişi în Hall of Fame Aleksandr Tkaciov (Rusia, 12 medalii mondiale şi olimpice între 1978 şi 1981), Leonid Arkaiev (Rusia, antrenor al echipei sovietice şi ruse între 1972 şi 2004) şi Steffi Kraeker (Germania, 10 medalii mondiale şi olimpice între 1976 şi 1981). De-a lungul timpului, 73 de personalităţi ale gimnasticii, din 19 ţări, au intrat în Hall of Fame, printre acestea numărându-se şi Nadia Comăneci (admisă în 1993), Bela Karoly (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amînar (2007) şi Octavian Bellu (2009). Primul membru al IGHF a fost rusoaica Olga Korbut, în 1988. Miloşovici (35 de ani) a debutat în competiţiile oficiale internaţionale în 1991 şi s-a retras după Jocurile Olimpice din 1996. Ea a participat la trei ediţii ale CE de juniori şi seniori, şapte ale CM şi două ale JO, adunând 29 de medalii, din care 13 de aur.