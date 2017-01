ROMÂNIA U17 A RATAT CALIFICAREA LA CM

Naţionala de fotbal under 17 a României a pierdut, ieri, ultimul meci din Grupa B a Campionatului European din Serbia, scor 0-1 (Zesil 42) cu Germania. Pentru România au evoluat patru jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”: Ionuţ Puţanu, Bogdan Mitache şi Bogdan Ţîru au jucat din primul minut, în timp ce Daniel Păiuş a intrat în min. 67. În urma acestui rezultat, România a încheiat Grupa B pe ultimul loc şi a ratat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic. În cealaltă partidă a Grupei B, Olanda - Cehia 0-0. Clasament: 1. Olanda 7p (calificată în semifinale şi la CM din Mexic), 2. Germania 4p (calificată în semifinale şi la CM), 3. Cehia 3p (calificată la CM), 4. România 1p.

PARTIDA ROMÂNIA - BELARUS S-AR PUTEA DISPUTA LA PLOIEŞTI

Partida România - Belarus, programată pe 7 octombrie în preliminariile Campionatului European din Polonia şi Ucraina, s-ar putea disputa pe noul stadion “Ilie Oană”, în cazul în care arena ploieşteană va fi terminată până atunci, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu. Arena ploieşteană se află momentan în construcţie, aceasta urmând să fie una de tip englezesc. Capacitatea noului stadion va fi de 14.350 de locuri.

GĂMAN ŞI BĂRBOIANU, AUDIAŢI LA DNA CRAIOVA

Jucătorii dinamovişti Valerică Găman şi Ştefan Bărboianu s-au prezentat, luni dimineaţă, la sediul DNA- Serviciul teritorial Craiova, pentru audieri în urma plângerii formulate de finanţatorul clubului Universitatea Craiova, Adrian Mititelu. Cei doi au ajuns la sediul DNA în jurul orei 9.00. Găman a refuzat să facă declaraţii jurnaliştilor prezenţi, în timp ce Bărboianu a spus că s-a prezentat la DNA pentru a-şi face datoria, întrucât a fost chemat. Găman şi Bărboianu sunt audiaţi în acelaşi caz în care s-a prezentat la DNA, pe 28 aprilie, şi fostul manager al Universităţii, Victor Piţurcă, în urma unei plângeri depuse de Mititelu. Mititelu se află în conflict cu Piţurcă, pe care l-a demis de la echipă, la începutul acestui an, în urma unor neînţelegeri financiare. Patronul Universităţii i-a oferit, anul trecut, lui Piţurcă trei dezlegări în alb, drept garanţii că va asigura banii necesari la echipă.

MANCHESTER UNITED, APROAPE CAMPIOANĂ ÎN ANGLIA

Manchester United şi-a adjudecat practic titlul de campioană a Angliei, după ce a câştigat, cu 2-1, partida cu Chelsea, jucată pe Old Trafford, practic „finala” campionatului. Cu două etape înainte de finalul sezonului, United are şase puncte avans faţă de Chelsea, a doua clasată, şi un golaveraj superior londonezilor (+40 faţă de +36). Pentru gazde au înscris “Chicharito” Hernandez, în secunda 36 a meciului (cea mai rapidă deschidere de scor din acest sezon de Premier League) şi Vidic (min. 23), iar pentru oaspeţi Lampard (min. 69). Dacă va câştiga acest campionat, echipa antrenată de Sir Alex Ferguson va stabili un nou record pentru fotbalul englez, cu 19 titluri, depăşind pe FC Liverpool, care a rămas cu 18. 12 din cele 19 titluri au fost cucerite cu Ferguson pe bancă.

RIO FERDINAND, HĂRŢUIT

O femeie în vârstă de 38 de ani care l-a hărţuit pe fotbalistul echipei Manchester United, Rio Ferdinand, a fost condamnată la zece săptămâni de închisoare şi a primit un ordin de restricţie pentru zece ani, informează cotidianul The Sun. Susanne Ibru a fost găsită vinovată de hărţuirea fotbalistului, faptele pentru care a fost acuzată având loc anul trecut. Ibru a făcut deplasări, pe 21 februarie 2010, 16 şi 18 iunie 2010, de la domiciliul său din Peckham, zonă în care s-a născut şi a crescut Ferdinand, până la locuinţa actuală a fotbalistului, din Alderley Edge, Cheshire, distanţa parcursă de aceasta fiind de 643 km. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a declarat în instanţă că s-a temut pentru siguranţa familiei sale, după ce Ibru a venit la el acasă şi a insistat să discute cu el. Judecătorul care a condamnat-o pe Susanne Ibru a explicat că, potrivit unui raport al specialiştilor, femeia pare să trăiască într-o lume a fanteziei, nu poate să interpreteze situaţiile sociale şi limitele, are un stil de viaţă manipulativ şi a încercat deliberat să îi inducă în eroare pe anchetatori. Ibru a declarat că va face apel.

NURI SAHIN A SEMNAT CU REAL MADRID

Clubul Real Madrid a anunţat primul transfer efectuat de galactici în vederea noului sezon. Mijlocaşul turc al Borussiei Dortmund, Nuri Sahin, a semnat ieri un contract pe şase ani cu echipa antrenată de Jose Mourinho. Deşi cifra de transfer nu a fost anunţată oficial, presa din Spania scrie că Real Madrid va plăti aproximativ 10 milioane de euro în schimbul jucătorului în vârstă de 22 de ani. Un alt internaţional turc născut în Germania, Hamit Altintop (Bayern Munchen), care va deveni liber de contract în această vară, este dorit de Real Madrid. Jose Mourinho a transferat şi vara trecută doi jucători din Bundesliga, pe internaţionalii germani Sami Khedira şi Mesut Ozil.

AUGSBURG A PROMOVAT ÎN BUNDESLIGA

FC Augsburg a promovat pentru prima dată în Bundesliga, după victoria cu 2-1 înregistrată în meciul cu FSV Frankfurt, din penultima etapă a ligii a doua din Germania. Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Augsburg are trei puncte avans faţă de Bochum, ocupanta locului trei, şi un golaveraj superior (+28 faţă de +12). Clubul german, finanţat din anul 2000 de un om de afaceri implicat în industria textilă, se alătură în Bundesliga echipei Hertha Berlin, ocupanta primului loc în eşalonul secund, care şi-a asigurat promovarea în urmă cu două etape. În sezonul trecut, Augsburg a încheiat pe locul trei, dar a pierdut barajul de promovare cu FC Nurnberg. FC Augsburg va fi al 51-lea club din Bundesliga, de la înfiinţarea campionatului profesionist, în sezonul 1962-1963.

PLAY-OFF ÎN NBA

Dallas Mavericks este prima finalistă din Western Conference, după ce a eliminat campioana en titre cu un sec 4-0. În meciul al patrulea Nowitzki a jucat slab, reuşind doar 17p, cele mai puţine din acest play-off. Dar a ieşit la rampă Jason Terry, autor a 32p, din care 9x3p - ceea ce egalează recordul play-off-ului! Cu rezervele Barrea 22p şi Stojakovic 21p, Mavericks s-a impus fără drept de apel în faţa celor de la Lakers, punând punct carierei lui Phil Jackson. Cel mai titrat antrenor din NBA, cu 11 titluri, Phil Jackson îşi anunţase retragerea de la începutul sezonului, dar a făcut-o într-un mod dureros - înregistrând prima eliminare la zero din play-off! Hawks a câştigat cea de-a doua partidă de pe teren propriu, dar Bulls are avantajul ade a juca partida decisivă pe teren propriu. Rezultate de duminică din play-off-ul NBA: Atlanta Hawks - Chicago Bulls 100-88 (2-2 la general) şi Dallas Mavericks - LA Lakers 122-86 (4-0 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Detroit Red Wings a supravieţuit celei de-a doua “mingi de meci” reuşind să se impună la San Jose. Partida de duminică a fost dominată de gazde care au avut 3-1 la începutul reprizei a treia. Dar oaspeţii au revenit senzaţional şi au înscris de trei ori în ultimele 16 minute, trimiţând disputa în meciul al şaselea, care va avea loc la Detroit. Scor final: San Jose Sharks - Detroit Red Wings 3-4 (3-2 la general).

DJOKOVIC S-A IMPUS LA MADRID

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie nr. 2, a câştigat turneul de la Madrid, al şaselea său trofeu din acest an, învingându-l în finală, cu 7-5, 6-4, pe principalul favorit, spaniolul Rafael Nadal. Djokovic a pus capăt, prin victoria de duminică seară, unei perioade de doi ani de invincibilitate pe zgură a lui Rafael Nadal (37 de meciuri). Spaniolul fusese învins ultima dată pe zgură în optimile de finală ale ediţiei din 2009 a turneului de la Roland-Garros, de către suedezul Robin Soderling. De asemenea, sârbul a obţinut a treia victorie consecutivă în faţa lui Nadal, în finala unui turneu Masters 1000, după cele de la Indian Wells şi Miami. În plus, Djokovic a reuşit pentru prima dată după zece tentative să îl învingă pe Nadal pe zgură. Novak Djokovic a rămas neînvins în acest an, el înregistrând 32 de victorii consecutive, câştigând turneele Australian Open, Dubai, Indian Wells, Miami, Belgrad şi Madrid.

LA ISTANBUL, VETTEL A AVUT “INTERZIS” LA ŞAMPANIE!

Învingător duminică în Marele Premiu de Formula 1 al Turciei, Sebastian Vettel a fost doar stropit cu şampanie pe podium de către coechipierul său de la Red Bull, Mark Webber. Pilotul german s-a abţinut să guste din şampanie, aşa cum a făcut până acum după fiecare victorie, pentru a nu încălca legile islamice în vigoare în Turcia! Acolo, vârsta minimă de la care este permis consumul de alcool este 24 de ani, iar Vettel îi va împlini abia anul acesta, pe 3 iulie...

MICHAEL SCHUMACHER, RESPONSABIL PENTRU REZULTAT

Pilotul german Michael Schumacher (Mercedes), clasat pe locul 12 la Marele Premiu al Turciei la Formula 1, desfăşurat duminică, la Istanbul, a recunoscut că este “responsabil” pentru acest rezultat slab. „A fost o cursă viu disputată şi cu multă acţiune, iar acest aspect a fost probabil singurul punct pozitiv în cursa pe care am făcut-o. Nu sunt, evident, deloc mulţumit şi sunt responsabil pentru acest rezultat”, a precizat septuplul campion mondial. Michael Schumacher a început prin ratarea ultimului ultimului tur de calificare, fără a putea să ofere vreo explicaţie, sâmbătă, după ce timpii din şedinţele de antrenamente libere păreau promiţători Plecat de pe o poziţie nu tocmai avantajoasă pe grila de start (8), Schumacher a intrat apoi în rusul Vitali Petrov în turul 2, avariindu-i eleronul faţă, incident care a necesitat intrarea prematură la standuri. „Incidentul cu Petrov a dictat în cursă. Eram prea aproape, dar am fost surprins că ne-am lovit. A fost cu siguranţă greşeala mea”, a admis pilotul german. Germanul Sebastian Vettel (Red Bull) a câştigat Marele Premiu al Turciei, înregistrând astfel cea de-a treia sa victorie în primele patru etape din acest sezon.

LA 48 DE ANI, HOLYFIELD VREA TITLUL MONDIAL!

În vârstă de 48 de ani, pugilistul american Evander Holyfield l-a învins prin decizia arbitrului, în repriza a zecea, pe danezul Brian Nielsen (46 de ani). Disputa a avut loc la categoria grea, fiind cea de-a 44-a câştigată de Holyfield în carieră, 29 prin KO. „Aveam nevoie de acest succes pentru a deveni pretendent la titlul mondial”, a spus boxerul american, care vrea să devină cel mai vârstnic campion mondial din istorie. Fost deţinător al centurii cu diamante în versiunea IBO, Nielsen are 64 de victorii în cele 67 de meciuri disputate.

LOEB A CÂŞTIGAT RALIUL SARDINIEI

Francezul Sebastien Loeb (Citroen DS3) a câştigat Raliul Sardiniei, a 5-a etapă a Campionatului Mondial de raliuri (WRC). Septuplul campion mondial a încheiat cursa cu un avans de 11,2 secunde faţă de finlandezul Mikko Hirvonen (Ford Fiesta RS), în timp ce norvegianul Petter Solberg (Citroen DS3) s-a clasat pe poziţia a 3-a, la 23,8 secunde. Pentru Loeb a fost a patra victorie din carieră în Raliul Sardiniei, după cele din 2005, 2006 şi 2008. Graţie acestui succes, el şi-a mărit avansul faţă de Hirvonen în clasamentul general al piloţilor, în timp ce Citroen a trecut pe primul loc în ierarhia constructorilor.

UN RUTIER BELGIAN A MURIT ÎN TURUL ITALIEI

Rutierul belgian Wouter Weylandt (Leopard), victima unei căzături, ieri, în etapa a treia a Turului Italiei, a încetat din viaţă. Weylandt, care a pierdut mult sânge conform postului RAI, a căzut în coborârea din Passo del Bocco. După ce a pierdut controlul asupra bicicletei, el s-a izbit de un zid şi a suferit mai multe răni, între care una la baza craniului. El a primit îngrijiri pe drum de la echipa medicală a Turului Italiei, care i-a făcut masaj cardiac. „Inima lui a încetat să mai bată”, a declarat medicul Giovanni Tredici. „Weylandt fost victima unei căzături, iar când am ajuns la locul accidentului era inconştient. Am încercat să-l reanimăm 40 de minute, dar nu am mai putut face nimic”, a menţionat medicul italian. Wouter Weylandt avea 26 de ani şi şi-a pierdut viaţa în a 3-a etapă a Turului Italiei, la un an după ce câştigase tot a 3-a etapă din Il Giro. Trecut la profesionişti în 2006, Weylandt şi-a început cariera la echipa Quick Step al lui Patrick Lefevere. În ultimul sezon el s-a transferat la Leopard, echipa fraţilor Schleck.