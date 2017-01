LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A 2-A

Ieri s-au disputat partidele din etapa a 25-a din Seria a 2-a a Ligii a II-a la fotbal. Rezultate: CSM Rm. Vîlcea - Unirea Alba Iulia 2-0, Dacia Mioveni - FC Argeş Piteşti 3-0, ACU Arad - ALRO Slatina 0-0, Voinţa Sibiu - Mureşul Deva 4-1, Arieşul Turda - Petrolul Ploieşti 1-1, ACSMU Politehnica Iaşi - Gaz Metan CFR Craiova 1-0, FC Bihor Oradea - UT Arad 0-0. Clasament: 1. FC Bihor 47p, 2. Petrolul 46p, 3. Dacia Mioveni 45p, 4. Voinţa Sibiu 44p, 4. ALRO Slatina 42p, 6. Poli Iaşi 37p, 7. CSM Rm. Vîlcea 30p, 8. FC Argeş 28p, 9. UT Arad 27p (golaveraj: 38-33), 10. Gaz Metan CFR Craiova 27p (30-30), 11. Arieşul Turda 26p, 12. Mureşul Deva 23p, 13. ACU Arad 22p, 14. Unirea Alba Iulia 20p, 15. Silvania Şimleu Silvaniei 10p.

FC BARCELONA, LA A ŞAPTEA FINALĂ

FC Barcelona s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după 2-0 şi 1-1 cu Real Madrid, şi va reveni pe Wembley, teatrul primului triumf în această competiţie, în 1992, pe vechea arenă. FC Barcelona, eliminată în semifinale anul trecut de Inter Milano, pregătită atunci de Jose Mourinho, va disputa a şaptea finală de Liga Campionilor şi a treia în ultimii şase ani. Triplă câştigătoare a competiţiei, în 1992, 2006 şi 2009, FC Barcelona şi-a luat revanşa în faţa rivalei istorice, Real Madrid, care a eliminat-o în semifinale în 1960 şi 2002. FC Barcelona a ieşit învingătoare din cele cinci întâlniri ale actualului sezonul cu Real, cu două victorii: 5-0 în turul campionatului şi 2-0 în turul semifinalei Ligii Campionilor, două remize: 1-1 în campionat şi 1-1 în Liga Campionilor şi un singur eşec: 0-1, în prelungirile finalei Cupei Spaniei. Pentru Real Madrid, aflată în căutarea câştigării celei de-a zecea Cupe a Campionilor Europeni, eliminarea de marţi reprezintă un nou eşec. De asemenea, este un eşec personal pentru Jose Mourinho, câştigător al Ligii Campionilor în sezonul trecut cu Inter Milano şi care voia să devină primul antrenor care câştigă competiţia cu trei echipe diferite.

CASILLAS, NEMULŢUMIT DE ARBITRAJ

Portarul lui Real Madrid, Iker Casillas, a declarat că echipa sa a fost dezavantajată clar de arbitri în manşa retur a semifinalei Ligii Campionilor, cu FC Barcelona, scor 1-1. „Am fost furaţi. Ni s-a anulat un gol. Aşa ceva se tot întâmplă. Ca întotdeauna, arbitrul le-a dat o mână de ajutor. Nu ştiu cât va mai merge aşa. Suntem indignaţi şi îngrijoraţi că astfel de lucruri se întamplă într-o semifinală”, a spus Casillas pentru ziarul “As”. La scorul de 0-0, în min. 49, madrilenii au avut un gol marcat de Higuain, anulat de arbitrul belgian Frank De Bleeckere, pe motiv de fault în atac comis de Cristiano Ronaldo. În schimb, antrenorul Barcelonei, Josep Guardiola, a ţinut să-i laude pe adversari, în ciuda tensiunilor dintre cele două mari rivale. „Aş dori să evidenţiez jocul mare făcut de Real. Este o echipă cu nouă titluri supreme în Europa şi fiind cel mai bogat şi mai puternic club din lume ştiam că ne va fi foarte greu cu ei. Ştiam că vor face totul pentru a întoarce rezultatul”, a spus Guardiola, care se gândeşte la finala de pe Wembley: „La Londra am câştigat prima noastră Cupă a Campionilor. Acum ne întoarcem acolo să o câştigăm pe a patra”.

WEMBLEY O AŞTEAPTĂ PE BARCELONA!

“Wembley ne aşteaptă!”, a titrat cotidianul catalan Sport după calificarea echipei FC Barcelona în finala Ligii Campionilor, programată pe 28 mai, de la Londra, ca urmare a eliminării formaţiei Real Madrid, în semifinalele competiţiei. Cotidianul catalan notează că în momentul în care publicul de pe Camp Nou a scandat numele lui Eric Abidal, antrenorul Josep Guardiola plângea şi preşedintele Sandro Rosell “râdea cu gura până la urechi”. “Yes, yes, yes, we go to Wembley (Da, da, da, mergem pe Wembley)”, a scris El Mundo Deportivo, care a subliniat că jucătorii catalani l-au ridicat în braţe pe Eric Abidal, primul semn al celebrării calificării în finală. Marca a notat: „Nu s-a putut... şi mai mult decât atât, era imposibil! FC Barcelona va juca finala Ligii Campionilor în 28 mai pe Wembley!. Catalanii au remizat cu Real Madrid dar au câştigat în tur cu 2-0”. “Adio cu onoare”, a scris As, care a menţionat şi golul “polemic” anulat lui Higuain, când scorul era 0-0. FC Barcelona s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a terminat la egalitate, marţi seară, pe teren propriu, scor 1-1 (Pedro Rodriguez 54 / Marcelo 64), cu formaţia Real Madrid, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei, după ce în tur, la Madrid, s-a impus cu 2-0 (Messi 76, 87).

BECKHAM AR DORI SĂ JOACE ÎN TURNEUL OLIMPIC DE LA LONDRA

Ajuns la 36 de ani, David Beckham nu doar că nu ia în calcul retragerea, ci şi-a propus un obiectiv destul de îndrăzneţ pentru vârsta sa: să participe alături de naţionala Angliei la Jocurile Olimpice din 2012, ce se vor disputa la Londra. „Olimpiada este un eveniment extrem de important şi este ceva unic să fiu parte a acestui spectacol al sportului. Am fost întotdeauna mândru să-mi reprezint ţara şi mi-aş dori enorm să fiu pe teren la Jocurile Olimpice. Am auzit zvonuri conform cărora aş putea fi manager, dar mi-aş dori foarte mult să joc”, a spus Beckham la semnarea contractului.

MOURINHO ÎL VREA PE ASHLEY YOUNG

După ce l-a adus la Madrid pe Adebayor de la Manchester City, antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, a pus ochii pe un alt jucător din Premier League, internaţionalul englez Ashley Young. Mourinho le face concurenţă lui Manchester United şi FC Liverpool, cluburi care îl doresc pe mijlocaşul lui Aston Villa, cotat la 18 milioane de euro. Se pare că şansele ca fotbalistul să ajungă pe Santiago Bernabeu sunt destul de mici, presa engleză notând că Young doreşte foarte mult să joace pentru Manchester United.

LIPPI, GATA SĂ ANTRENEZE DIN NOU

Antrenorul italian Marcello Lippi ar putea reveni pe banca tehnică a unei echipe de fotbal, numele vehiculate fiind Marseille sau Lyon, din Franţa. „Între un club şi o naţională, aş prefera varianta a doua. Dar dacă un club de prestigiu îmi face o propunere, o voi analiza cu multă atenţie”, a declarat Lippi pentru Radio Monte Carlo. „Sunt hotărât să revin în activitate, dar numai la momentul potrivit. Anul acesta am avut multe propuneri, dar nu le-am dat curs pentru că mi-am propus să mă odihnesc o perioadă mai lungă”, a declarat antrenorul în vârstă de 63 de ani.

FOTBALIST KAZAH, SUSPENDAT PE VIAŢĂ

Arman Masimjanov, de la echipa kazahă Kairat, nu va mai juca niciodată fotbal. Acesta a fost suspendat pe viaţă, după ce la finalul meciului cu Lokomotiv Astana s-a răzbunat pe un adversar cu o intrare criminală. Partida s-a încheiat cu victoria celor de la Kairat, scor 3-2, moment în care spiritele s-au încins peste măsură, fiind nevoie de intervenţia poliţiei. Masimjanov, rezervă în acel moment, şi-a atacat un adversar sărind cu picioarele înainte pe spatele lui, procedeul numindu-se “yoko tobi geri” în karate.

FIFA CONTINUĂ TESTELE PRIVIND TEHNOLOGIA DE ASISTENŢĂ VIDEO PE LINIA PORŢII

FIFA a invitat, marţi, firmele specializate să participe la o nouă serie de teste privind tehnologia de asistenţă video pe linia porţii în perioada septembrie 2011 - iunie 2012. „În prima fază, din septembrie până în decembrie 2011, fiecare sistem va fi analizat în baza unor criterii de selecţie, atât în condiţii de lumină naturală, cât şi pe timp de noapte în condiţii de lumină artificială. Printre criteriile impuse se află indicarea automată a unui gol pe ceasul arbitrului atât prin vibraţii, cât şi prin semnal vizual”, se arată în comunicatul FIFA. Testele vor fi efectuate pe un stadion ales atât de firmele participante, cât şi de FIFA. Sistemele reţinute pentru faza a doua a testelor, programată în perioada martie - iunie 2012, vor fi supuse unor noi verificări, cu simulări de situaţii din timpul meciurilor, “în anumite condiţii meteorologice şi pe anumite tipuri de suprafeţe de joc”. Rezultatelor acestor ultime evaluări vor fi prezentate International Board (IFAB), organismul FIFA care se ocupă de regulile jocului, în iulie 2012. „În 2012, cred că vom avea un sistem care ne va permite să spunem dacă a fost sau nu gol şi, atunci, el va fi folosit la Cupa Mondială din 2014”, a declarat, pe 27 martie, preşedintele FIFA, Joseph Blatter. Golul nevalidat al englezului Frank Lampard în meciul cu Germania, din optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2010, a relansat dezbaterile referitoare la necesitatea introducerii probei video în arbitraj.