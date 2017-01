GABRIEL IANCU RATEAZĂ CE UNDER 17

Gabriel Iancu, mijlocaşul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, va rata Campionatul European din Serbia (3-15 mai) din cauza unei accidentări la ligamente. În locul său a fost convocat Daniel Cristian Păiuş, de asemenea legitimat la Academia Hagi. Păiuş a preluat şi tricoul cu numărul 15, atribuit iniţial lui Iancu.

SELECŢIONALA UNDER 13 A ROMÂNIEI, LOCUL 2 ÎN TURCIA

O selecţionată de juniori under 13, formată din jucători de la mai multe cluburi din ţară, a reprezentat România la turneul internaţional “Ankara Cup“, desfăşurat în Turcia, turneu cunoscut şi sub numele de Jocurile Mondiale ale Copiilor. Din lotul României şapte jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“: Cosmin Dur-Bozoancă, Szabolcs Kilyen, Tiberiu Căpuşă, Andreas Iani, Andrei Ciobanu, Nicolae Cârnaţ şi Ianis Hagi. Cu toţi cei şapte jucători constănţeni titulari, România a câştigat grupa din care a făcut parte, după ce a remizat cu Ungaria, scor 0-0, şi a învins Turcia, cu 7-0. Trei dintre goluri au fost reuşite de Nicolae Cârnaţ, iar unul de Andrei Ciobanu. Ianis Hagi a dat două pase de gol. Celelalte goluri ale României au fost marcate de Robert Grecu, Virgil Ghiţă şi Dennis Man. În finala JM ale copiilor, România a pierdut duelul cu Ucraina, scor 0-1.

ETAPA A 20-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Programul etapei a 20-a în Campionatul Naţional al juniorilor republicani, juniorii A evoluând de la ora 12.30, iar juniorii B de la ora 14.30 - duminică: FC Viitorul Constanţa - Callatis Mangalia, LPS Galaţi - Săgeata Năvodari, FC Farul Constanţa - Dunărea Galaţi, Gloria Buzău - CF Brăila, Delta Tulcea - Oţelul Galaţi, Metalul Constanţa - Unirea Slobozia.

LIGA A II-A LA FOTBAL, SERIA A II-A

Vineri s-a disputat primul meci al etapei a 24-a din Seria a II-a a Ligii a II-a la fotbal: Petrolul Ploieşti - Gaz Metan CFR Craiova 1-1. Celelalte meciuri ale rundei vor avea loc sâmbătă, după următorul program - ora 11.00: Unirea Alba Iulia - FC Bihor Oradea, FC Argeş Piteşti - ACU Arad, ALRO Slatina - Voinţa Sibiu, Mureşul Deva - Arieşul Turda; ora 19.00: UT Arad - Dacia Mioveni; Silvania Şimleu Silvaniei - CSM Rm. Vîlcea 0-3. Poli Iaşi stă. Clasament: Clasament: 1. Petrolul Ploieşti 45p, 2. FC Bihor Oradea 43p, 3. Dacia Mioveni 41p (golaveraj: 29-13), 4. Voinţa Sibiu 41p (23-8), 5. ALRO Slatina 38p, 6. Poli Iaşi 34p, 7. Gaz Metan CFR Craiova 27p (30-29), 8. CSM Rm. Vîlcea 27p (28-28), 9. UT Arad 25p (38-33), 9. Arieşul Turda 25p (16-20),11. FC Argeş Piteşti 25p (24-30), 12. ACU Arad 21p, 13. Mureşul Deva 20p (23-34), 14. Unirea Alba Iulia 20p (15-31), 15. Silvania Şimleu Silvaniei 10p.

PLAY-OFF ÎN NBA

Campioana en titre a pus lucrurile la punct şi a obţinut o calificare clară în turul al doilea al play-off-ului NBA, după ce a pierdut primul meci din serie pe teren propriu! Lakers a câştigat meciul al şaselea, jucat la New Orleans şi a trecut mai departe cu scorul general de 4-2. Bryant a înscris 22 din cele 24p ale sale în primele trei sferturi, apoi a jucat puţin în ultimul sfert, soarta partida fiind lămurită. Lakers întâlneşte acum una din marile rivale la titlu - Dallas Mavericks, acolo unde Nowitzki face legea. Germanul a fost decisiv şi în meciul al şaselea al serie cu Blazers, aducând victoria echipei sale după ce a reuşit 33p şi 11 recuperări. Victorie şi calificare şi pentru Hawks, singura surpriză a play-off-ului până acum. Rezultate de joi noaptea: Atlanta Hawks - Orlando Magic 84-81 (4-2 la general); New Orleans Hornets - LA Lakers 80-98 (2-4 la general); Portland TrailBlazers - Dallas Mavericks 96-103 (2-4 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

După ce a deschis play-off-ul NHL cu o victorie împotriva Blackhawks, cu 2-0, campioana din sezonul regulat a jucat şi prima partidă din runda a doua impunându-se tot la zero! Într-un meci dominat cu autoritate de gazde, scorul a fost doar 1-0, finlandezul Pekka Rinne făcând adevărate minuni în poarta oaspeţilor. Scor final: Vancouver Canucks - Nashville Predators 1-0 (Chris Higgins).

FALCAO A EGALAT RECORDUL LUI KLINSMANN

Atacantul columbian al lui FC Porto, Radamel Falcao, a avut o evoluţie de senzaţie în meciul cu Villarreal, disputat joi seară, scor 5-1, în manşa tur a semifinalelor UEFA Europa League, reuşind să marcheze 4 goluri în repriza a doua a meciului. Cu aceste goluri, Falcao a ajuns la 15 goluri marcate în actuala ediţie a UEL, egalând recordul celebrului fotbalist german Jurgen Klinsmann, care data din sezonul 1995-1996. „Nu voi uita niciodată seara aceasta. Este ca un vis devenit realitate. Pentru prima oară în carieră marchez de patru ori într-un meci, dar cel mai mult mă bucur că am ajutat echipa să-şi atingă obiectivul. Am egalat recordul deţinut de Klinsmann şi mă simt foarte mândru!”, a spus Falcao, decis să nu se oprească aici: „Nu am ajuns încă la apogeul meu ca fotbalist”. În vârstă de 25 de ani, Falcao a fost cumpărat de FC Porto în 2009 de la River Plate pentru 5 milioane de euro. Acum, jucătorul este cotat la cel puţin 20 de milioane de euro.

PROBLEME PENTRU ARBITRUL WOLFGANG STARK

Arbitrul german Wolfgang Stark a fost insultat şi ameninţat de patru persoane, într-un restaurant din Madrid, unde s-a dus după meciul pierdut de Real, scor 0-2, cu FC Barcelona, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, informează L’Equipe. La finalul meciului de miercuri seară, Stark s-a dus la restaurant alături de asistenţii săi. Patru suporteri ai formaţiei madrilene l-au recunoscut, l-au insultat şi busculat. „Personalul restaurantului a intervenit înainte ca totul să degenereze. În niciun moment arbitrul nu a fost lovit, dar cei care l-au ameninţat au fost foarte furioşi”, a declarat un jurnalist prezent la restaurant. „Stark a avut apoi privilegiul de a lua cina într-un salon privat al restaurantului”, a scris L’Equipe. Barcelona a învins, miercuri searî, pe arena Santiago Bernabeu, cu scorul de 2-0 (Messi 76, 87), echipa Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. Din min. 61, Real Madrid a evoluat cu un jucător mai puţin în urma eliminării lui Pepe. De asemenea, la faza din min. 61 a fost trimis în tribună şi antrenorul Jose Mourinho. După meci, Mourinho a acuzat arbitrajul lui Stark.

SCHWEINSTEIGER A AMENINŢAT UN JURNALIST

Internaţionalul german al echipei Bayern Munchen, Bastian Schweinsteiger, prezentat deseori ca unul dintre responsabilii sezonului mediocru al formaţiei bavareze, a criticat dur un jurnalist, pe care l-a şi ameninţat şi insultat, joi, într-o conferinţă de presă. Schweinsteiger a început conferinţa de presă criticând un jurnalist prezent în sală. „Ceea ce scrii tu este o glumă, tu nu înţelegi nimic. Ar trebui să mă tratezi cu mai mult respect”, a spus mijlocaşul. Fotbalistul a părăsit apoi sala, după care a revenit pentru a vorbi, foarte scurt, despre meciul cu Schalke ’04 Gelsenkirchen, programat la sfârşitul acestei săptămâni, în campionatul Germaniei. De această dată jucătorul l-a criticat, fără să îl numească, pe Arjen Robben, care şi-a manifestat recent regretul privind lipsa de autoritate a lui Schweinsteiger şi a lui Philipp Lahm, cei doi căpitani ai echipei Bayern. „Eu când spun ceva toată lumea mă ascultă în vestiar”, a precizat Schweinsteiger.

ŞI INTER ÎL VREA PE FABREGAS!

Jucătorul dorit cu insistenţă de granzii Spaniei, Cesc Fabregas, mai are un club important care este interesat de serviciile sale, pe lângă Real Madrid şi FC Barcelona. Mijlocaşul lui Arsenal se află şi pe lista lui Internazionale Milano, scrie presa engleză. Inter a decis ca în vară să se despartă de Julio Cesar, Samuel Eto’o şi Wesley Sneijder, iar cu banii încasaţi ar putea să-l transfere pe internaţionalul spaniol.

IMAGINEA LUI MARADONA, FOLOSITĂ ÎNTR-UN AFIŞ CU MESAJ POLITIC

Tehnicianul argentinian Diego Maradona a depus plângere după ce imaginea sa a fost folosită fără ca el să îşi dea permisiunea într-un afiş cu mesaj politic, în provincia San Juan din vestul Argentinei. „Voi merge până la capăt. Nu accept ca imaginea mea să fie asociată cu ceva despre care nu am auzit vorbindu-se niciodată”, a declarat fostul selecţioner al Argentinei. Pe afişele - anonime - poate fi văzut Maradona cu braţele deschise şi cu două cercuri pe mâini, pe care se află cuvântul “nu”. „Nu trebuie murdărită mingea, nici Constituţia. Pentru democraţie şi libertate, votează pentru tine, votează NU”, se mai menţionează pe afişe. Guvernatorul din San Juan, Jose Luis Gioja, apropiat al preşedintelui Argentinei, Cristina Kirchner, vrea o revizuire a constituţiei regionale pentru a putea obţine un al treilea mandat. Un referendum în acest sens va avea loc în data de 8 mai. Avocata lui Maradona, Andrea Alicante, a cerut ca afişele să fie retrase de pe străzi şi ca tehnicianul să primească daune. „Imaginea lui Maradona are un preţ”, a explicat ea. Un caz similar l-a avut protagonist pe internaţionalul argenitinian Lionel Messi. Deputatul de dreapta Alfredo Olmedo a folosit fotografia fotbalistului pe afişele de campanie pentru funcţia de guvernator în Salta, la începutul lunii aprilie.

STOICIKOV, SELECŢIONER ÎN VIETNAM?

Fostul selecţioner al naţionalei Bulgariei, Hristo Stoicikov, a primit oferta de a antrena selecţionata Vietnamului, a anunţat unul dintre prietenii săi apropiaţi. „Noaptea trecută, Stoicikov a plecat către Vietnam, după ce a primit oferta de a deveni selecţioner. S-a deplasat acolo pentru a negocia şi a se decide dacă va semna un contract pe doi sau patru ani”, a afirmat Emil Dimitrov, preşedintele clubului bulgar de divizie secundă Ceavdar Etropole. Luna trecută, portughezul Henrique Calisto a demisionat din postul de selecţioner, iar federaţia vietnameză caută acum un înlocuitor. Stoicikov a antrenat naţionala Bulgariei între 2004 şi 2007, însă a ratat calificarea la CM 2006, din Germania.

MARTINO RĂMÂNE SELECŢIONER AL PARAGUAYULUI

Argentinianul Gerardo Martino şi-a prelungit cu patru ani contractul cu naţionala de fotbal a Paraguayului, pe care o conduce din 2007 şi a calificat-o pentru prima oară în sferturile de finală ale unui Campionat Mondial, anul trecut, în Africa de Sud. Paraguayul va susţine pe 25 mai, împotriva Argentinei, fără jucătorii care evoluează în Europa, un ultim meci amical înainte de participarea la Copa America, programată între 1 şi 24 iulie în Argentina. Începând din octombrie, Paraguayul va disputa calificări pentru CM din 2014, din Brazilia.

ASAMOAH GYAN, PE LISTA LUI TOTTENHAM

Managerul lui Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, plănuieşte deja transferurile pentru sezonul viitor, iar primul nume pe lista sa este atacantul ghanez Asamoah Gyan, de la Sunderland. Cumpărat vara trecută pentru 15 milioane de euro, Gyan a marcat 10 goluri în 28 de meciuri jucate în Premier League. Conform cotidianului The Sun, managerul lui Sunderland, Steve Bruce, doreşte să-l păstreze pe ghanez, dar patronul clubului intenţionează să scape de jucătorii africani, având în vedere că la mijlocul sezonului viitor are loc Cupa Africii pe Naţiuni, ceea ce înseamnă că unii fotbaliştii africani vor rata mai multe meciuri ale echipelor de club.

GLASGOW RANGERS, AMENDAT CU 40.000 DE EURO

Comisia de Disciplină a UEFA a decis ca echipa Glasgow Rangers să fie amendată cu suma de 40.000 de euro pentru scandările rasiste ale suporterilor, la meciul din 10 martie cu PSV Eindhoven, din optimile de finală ale Ligii Europa. Fanii echipei scoţiene au avut scandări rasiste şi la partida retur cu PSV Eindhoven, din 17 martie, motiv pentru care „clubul nu le va putea vinde bilete suporterilor pentru următoarele sale două meciuri din cupele europene”, dintre care unul cu suspendare. UEFA a mai precizat că Rangers se va afla sub observaţie timp de trei ani şi că, în cazul în care fanii vor recidiva, clubul ar putea fi sancţionat cu disputarea unui meci cu porţile închise sau ar putea avea alte restricţii.

FOSTUL ATLET PATRIK SJOBERG, ABUZAT SEXUAL ÎN COPILĂRIE

Fostul campion mondial la săritura în înălţime, suedezul Patrik Sjoberg, a dezvăluit că a fost abuzat sexual în copilărie de antrenorul şi, totodată, tatăl său vitreg Viljo Nousiainen. În vârstă de 46 ani, Sjoberg a mai cucerit, în cursul carierei sale, două medalii de argint la Jocurile Olimpice, precum şi patru titluri europene, deţinând şi recordul mondial al probei (2,42 m, în 1987). El a precizat, în autobiografia sa, “Ceea ce nu aţi văzut”, că abuzurile au început când avea 10 sau 11 ani şi au continuat până în anii adolescenţei. Nousiainen, care a murit în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost o figură respectată în atletismul suedez, având un rol decisiv în transformarea lui Sjoberg într-unul dintre cei mai buni săritori în înălţime din lume. Reputaţia sa este acum pătată, după ce şi Yannick Tregaro, antrenorul campionului olimpic suedez la triplu salt, Christian Olsson, a dezvăluit că a fost, la rândul său, abuzat de Nousiainen. Sjoberg a adăugat că primele abuzuri au început cu ocazia unei reuniuni la Malmoe, unde a fost forţat să împartă camera cu antrenorul său. Nousiainen a avut apoi o relaţie romantică cu mama lui Sjoberg, mutându-se în final în apartamentul acestora. „Atunci când a murit, am simţit un fel de uşurare, deoarece m-am gândit că nimeni nu va putea afla ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus Sjoberg.