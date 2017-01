ACADEMIA HAGI A DEBUTAT LA “PUSKAS-SUZUKI CUP 2011“

Echipa de juniori B a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, pregătită de Daniel Rădulescu, a debutat, vineri, la turneul internaţional “Puskas-Suzuki Cup 2011“ care se desfăşoară în Ungaria, la Budapesta. În prima partidă din Grupa B, Academia Hagi a pierdut, scor 0-2, cu Honved Budapesta. Din lotul Academiei Hagi nu fac parte cei şase internaţionli under 17, Şerban, Iancu, Păiuş, Puţanu, Mitache şi Ţîru, care sunt convocaţi la lotul naţional pentru pregătirea CE din Serbia (3-15 mai). Într-o altă partidă de la “Puskas-Suzuki Cup 2011“, în Grupa A, Academia Puskas - Ferencvaros Budapesta 3-2. Programul turneului în weekend - sâmbătă, ora 17.00: Honved Budapesta - Panathinaikos Atena (Grupa B), ora 19.00: Academia Puskas - Real Madrid (Grupa A); duminică, ora 16.00: Ferencvaros Budapesta - Real Madrid (Grupa A), ora 18.00: Academia Hagi - Panathinaikos Atena (Grupa B).

ROMÂNIA - BELARUS, LA CLUJ-NAPOCA

Naţional Arena din Bucureşti va găzdui amicalul România - Argentina, programat pe 10 august, iar Cluj Arena este stadionul pe care va avea loc partida România - Belarus, din preliminariile EURO 2012. „Mircea Sandu şi-a dat acordul şi ne-a promis că din punctul său de vedere nu există nicio problemă ca la noi să se dispute meciul România - Belarus, din 4 octombrie. Singura condiţie, pe lângă definitivarea lucrărilor, desigur, este organizarea până în octombrie a unui eveniment de anvergură, un meci internaţional”, a anunţat Alin Tişe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. Preţul stadionului din Cluj, pe care va juca Universitatea, a fost estimat la 36 de milioane de euro, dar lucrările au costat 45 de milioane de euro. Naţional Arena va avea o capacitate de 55.300 de locuri şi va costa 234 de milioane de euro, după ce preţul iniţial era de 146 de milioane de euro.

PLAY-OFF ÎN NBA

Bulls şi Heat au făcut pasul decisiv spre turul al doilea al play-off-ului NBA, după ce au câştigat partidele cu numărul trei disputate joi noaptea. Bulls s-a bazat, din nou, pe Derrick Rose, care a înscris doar 23p, dar 8 dintre acestea în ultimul sfert, consfinţind victoria oaspeţilor. Cu 32p reuşite de Wade şi 24p ale lui James, Heat s-a impus lejer la Philadelphia şi aşteaptă să-şi afle adversara din turul al doilea. După ce a pierdut la limită cele două partide jucate în Dallas, Blazers a câştigat primul meci de acasă, dar avantajul continuă să fie de partea celor de la Mavericks. Rezultate de joi noaptea: Indiana Pacers - Chicago Bulls 84-88 (0-3 la general); Philadelphia 76-ers - Miami Heat 94-100 (0-3 la general); Portland TrailBlazers - Dallas Mavericks 97-92 (1-2 la general).

PLAY-OFF ÎN NHL

Chicago a supravieţuit încă unui meci în play-off-ul NHL, după ce s-a impus în Canada, în meciul al cincilea al disputei cu Canucks. Tot în Canada s-a impus şi Bruins, care o duce mult mai bine decât Blackhawks, egalând la 2. Sharks a câştigat şi al doilea meci în Los Amgeles şi Kings pare să se îndrepte spre o eliminare rapidă din play-off. Rezultate de joi noaptea: Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 0-5 (3-2 la general); Montreal Canadiens - Boston Bruins 4-5OT (2-2 la general); LA Kings - San Jose Sharks 3-6 (1-3 la general).

TRAGEDIE LEGATĂ DE MECIUL REAL MADRID - FC BARCELONA

Finala Cupei Spaniei dintre FC Barcelona şi Real Madrid, încheiată cu scorul de 0-1, a dus la un eveniment nedorit, soldat cu un deces. Incidentul s-a petrecut în Benidorm, joi, la 4 dimineaţa. Un tânăr de 25 de ani, însoţit de un amic, mergea pe străzi, unde a intrat în vorbă cu un necunoscut. Rapid s-a ajuns să se discute despre partida abia încheiată, iar lucrurile au degenerat. De la păreri contradictorii s-a trecut la bătaie, iar necunoscutul a scos un cuţit şi l-a lovit în piept pe tânăr. Martor al agresiunii, prietenul victimei a încercat să-l oprească pe atacator, dar a sfârşit prin a fi şi el tăiat. Ambulanţa a sosit urgent, însă medicii nu l-au putut salva pe tânăr şi nu au avut decât să constate decesul.

REAL MADRID VA PRIMI O COPIE A TROFEULUI DISTRUS DE RAMOS

Real Madrid va primi o copie a trofeului Cupei Spaniei după ce originalul a fost scăpat sub roţile autocarului de către fundaşul Sergio Ramos, în timpul marşului triumfal al „galacticilor”. Federico Alegre, patronul atelierului care a confecţionat Cupa Spaniei, a confirmat că trofeul original a suferit daune ireparabile, dar jucătorii echipei Real Madrid se pot bucura de o cupă nouă, o copie de rezervă care face parte din planul B al unui asemenea eveniment. Cupa câştigată de Real în faţa Barcelonei se află deja în vitrina cu trofee de la stadionul Santiago Bernabeu.

CLUBUL GETAFE, CUMPĂRAT DE UN ŞEIC DIN DUBAI

Compania Royal Emirates Group, prezidată de un membru al familiei regale Al-Maktoum, a anunţat că a achiziţionat gruparea spaniolă de fotbal Getafe. Directorul executiv al grupului, Kaiser Rafiq, cel care a făcut anunţul, a declarat că întreg pachetul de acţiuni al clubului Getafe a costat între 70 şi 90 de milioane de euro. „Suntem fericiţi să semnăm acordul cu Getafe, care se va numi de acum încolo Getafe Team Dubai”, a declarat preşedintele grupului, şeicul Butti bin Suhail Al-Maktoum. La rândul său, preşedintele clubului Getafe, Angel Torres, a declarat că speră că acest acord “va împinge Getafe în vârful competiţiilor naţionale şi europene”. În cazul în care tranzacţia va fi validată, Getafe va deveni al treilea club din Spania achiziţionat de un cumpărător străin în ultimul an, după ce Malaga a fost cumpărat de un membru al familiei regale din Qatar, iar gruparea Racing Santander a fost preluată de un om de afaceri din India. Doi români au activat la Getafe de-a lungul timpului: Gheorghe Craioveanu (2002-2006) şi Cosmin Contra (2005-2010). În palmaresul formaţiei madrilene nu se numără decât două finale de Cupa Spaniei (2007 şi 2008), pierdute în faţa formaţiilor FC Sevilla, respectiv CF Valencia.

TOTTENHAM ŞI ARSENAL ÎL VOR PE MILITO

Conform cotidianului The Sun, cluburile londoneze Arsenal şi Tottenham luptă să obţină semnătura atacantului argentinian Diego Milito, care va pleca în vară de la Internazionale Milano. Eroul finalei Ligii Campionilor din 2010 ar putea ajunge în Anglia pentru o sumă de circa 5 milioane de lire sterline (puţin peste 5,5 milioane de euro).

PASTORE COSTĂ 60 DE MILIOANE DE EURO

Preşedintele clubului US Palermo, Mauricio Zamparini, a fixat preţul jucătorului argentinian Javier Pastore, în vârstă de 21 de ani, la „cel puţin 60 de milioane de euro”. Mijlocaşul lui Palermo a marcat un gol în meciul încheiat la egalitate, scor 2-2, marţi, în deplasare, în faţa formaţiei AC Milan, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei.

HOULLIER A SCĂPAT DE OPERAŢIE

Antrenorul formaţiei Aston Villa, Gerard Houllier, nu va avea nevoie de operaţie, el fiind spitalizat, miercuri seară, din cauza unor dureri în piept, a declarat secundul Gary McAllister. „Specialiştii spun că nu are nevoie de operaţie, este un lucru bun. Am fost la el după antrenament şi am fost surprins să văd că se simte bine. Nu avea un aer bolnav”, a declarat McAllister, care l-a vizitat pe manager, joi, la spitalul din Birmingham. Houllier, în vârstă de 63 de ani, a fost spitalizat, miercuri seară, după ce s-a simţit rău. Gerard Houllier, care a fost operat pe cord în octombrie 2001, a avut un început de sezon 2010-2011 agitat, fiind vizat de numeroase manifestări ostile ale suporterilor nemulţumiţi de rezultate. În ultimele săptămâni, Aston Villa a urcat în clasament şi se află pe locul 10.

MALYSZ VA PARTICIPA LA RALIUL DAKAR

De pe trambulină, la volan! Acesta e traseul fostului săritor de la trambulină Adam Malysz, cvadruplu campion mondial, care s-a retras din activitate în luna martie. El a anunţat că va participa la ediţia din 2012 a Raliului Dakar, pentru care se antrenează deja împreună cu copilotul său, pe un teren de teste militare, în nord-vestul Poloniei. „Nu este o schimbare bruscă. Sunt interesat de raliuri de mai mult timp şi Dakar era pentru mine un model. O lungă perioadă am fost ocupat cu săriturile cu schiurile, iar aceste vise au rămas neîmplinite. Însă urmăream raliurile la televizor de fiecare dată când aveam posibilitatea”, a declarat Malysz, în vârstă de 33 de ani. Adam Malysz, unul dintre cei mai populari sportivi din Polonia, a câştigat de patru ori Cupa Mondială la sărituri cu schiurile (2001, 2002, 2003, 2007), două medalii de argint (2002, 2010) şi una de bronz (2002) la Jocurile Olimpice, patru medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale. În Cupa Mondială, palmaresul său cuprinde 39 de victorii.

MARELE PREMIU DE FORMULA 1 AL TURCIEI, ÎN PERICOL

Marele Premiu al Turciei, una dintre cele mai accesibile curse pentru fanii români ai Marelui Circ, este în pericol de a nu se mai desfăşura în 2012, din cauza neînţelegerilor financiare dintre organizatori şi Bernie Ecclestone, administratorul drepturilor comerciale ale Formulei 1. „Formula 1 îşi ia la revedere de la Istanbul”, a scris, joi, cotidianul Haberturk, în timp ce Hurriyet îl citează pe preşedintele Camerei de Comerţ a oraşului de pe Bosfor, Murat Yalcintaş, care a afirmat că guvernul turc a refuzat să plătească o sumă dublă - de la 13 milioane de dolari în prezent până la 26 de milioane în 2012 - pentru organizarea cursei, aşa cum a solicitat Ecclestone. Circuitul din apropierea Istanbulului este unul dintre cele mai apreciate de piloţii de Formula 1. Mulţi dintre aceştia îl consideră cel mai spectaculos circuit dintre cele noi, realizate de germanul Herman Tilke. Totodată, Marele Premiu al Turciei este competiţia cea mai accesibilă pentru fanii Formulei 1 din Balcani, în special prin prisma preţurilor mici la bilete. Într-o ierarhie a celor mai ieftine bilete pentru cursele de Formula 1, MP Turciei ocupă poziţia secundă, după Malaysia. Cu toate acestea, în ultimii ani, competiţia găzduită de Istanbul Park a înregistrat încasări reduse, estimându-se că Grand Prix-ul turc, organizat prima dată în 2005, ar fi fost în pericol chiar şi în cazul în care Ecclestone n-ar fi cerut bani mai mulţi pentru a păstra cursa în calendarul F1. Ediţia din acest an a Marelui Premiu al Turciei este programată pe 8 mai.