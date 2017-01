A DOUA SEMIFINALĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI

În această seară, de la ora 20.45, în direct la Pro Tv, Steaua primeşte pe teren propriu, replica formaţiei FC Braşov, în manşa tur a celei de-a doua semifinale a Cupei României la fotbal. Deşi este cea mai titrată echipă în această competiţie, având în palmares numai puţin de 21 de cupe, Steaua nu a mai reuşit în ultimii ani să câştige acest trofeu. Mai exact din 1999, ultimul an când Steaua reuşea să se impună cu 4-2 la penalty-uri în faţa Rapidului, după ce la finalul timpului regulamentar scorul a fost 2-2. De atunci gruparea “militară“ a părut să nu mai fie interesată de această competiţie, însă lipsa trofeelor din ultimele patru sezoane (în 2006 a fost cucerit ultimul trofeu intern - campionatul), a determinat conducerea roş-albastră să acorde mai multă atenţie Cupei României în acest sezon. Dublul duel cu FC Braşov nu se anunţă unul facil, ardelenii reuşind chiar la începutul acestui an să-l demită, de pe banca tehnică a Stelei, pe Marius Lăcătuş, după un 3-0 sec chiar pe Ghencea. În plus, faptul că finala se va disputa la poalele Tîmpei după 22 ani, oferă un motiv în plus braşovenilor să-şi dorească foarte mult calificarea în ultimul act. Aseară, în prima semifinală, Gloria Bistriţa – Dinamo 0-2 (Dănciulescu 53, Alexe 87).

ETAPA A 18-A ÎN CN AL JUNIORILOR REPUBLICANI

Astăzi se dispută partidele etapei a 18-a în Campioantul Naţional al juniorilor republicani, după următorul program - juniori A, ora 12.30: Dunărea Galaţi - LPS Galaţi (ora 14.30, juniori B), CF Brăila - FC Farul, Oţelul Galaţi - Gloria Buzău, Unirea Slobozia - Delta Tulcea, Callatis Mangalia - Metalul Constanţa. Partida Săgeata Năvodari - FC Viitorul se va disputa pe 28 aprilie.

ADVERSAR NOU PENTRU NAŢIONALA ROMÂNIEI

Naţionala României va disputa, la 11 iunie, la Asuncion, un meci amical în compania reprezentativei Paraguayului, acestă întâlnire înlocuind partida împotriva Columbiei, aşa cum fusese stabilit iniţial. Federaţia din Columbia a anunţat că este în imposibilitatea de a organiza meciul cu România la Pereira, în 11 iunie, pentru că lucrările efectuate la stadionului din localitate nu pot fi încheiate la timp. În turneul pe care îl vor desfăşura în America de Sud, “tricolorii” vor mai întâlni, la 7 iunie, la Sao Paulo, reprezentativa Braziliei. Delegaţia română va pleca la acest turneu în 4 iunie, urmând să se întoarcă în ţară la 12 iunie.

TEST UTIL PENTRU NAŢIONALA UNDER 17

Naţionala de fotbal under 17 a României, calificată la Turneul Final al CE din Serbia (3-15 mai), a susţinut, ieri, la Mogoşoaia, o partidă de verificare împotriva juniorilor de la liceul “Sfîntul Pantelimon“. Victoria a revenit “tricolorilor“ cu scorul de 6-0 (2-0), două dintre reuşite aparţinîndu-le juniorilor Păiuş şi Puţanu, ambii de la Academia “Gheorghe Hagi“. Selecţionerul Adrian Văsîi a folosit două formule de echipă, care au evoluat în sistemul 4-2-3-1. Prima repriză: George Şerban (Viitorul Constanţa) - Ionuţ Mişu (U Craiova), Ioan Neag (U Cluj), Ionuţ Puţanu (Viitorul Constanţa), Bogdan Mitache (Viitorul Constanţa) - Iulian Roşu (Steaua), Bogdan Ţîru (Viitorul Constanţa) - Ioan Petresc (Mureşul Deva), Darius Buia (LPS Banatul), Claudiu Bumba (FC Maramureş) - Fabian Himcinschi (Unirea Alba Iulia); Repriza a 2-a: Laurenţiu Narcis (LPS Banatul) - Daniel Birău (LPS Banatul), Eduard Schuller (Unirea Alba Iulia), Ionuţ Puţanu (Viitorul Constanţa), Traian Jarda (Gloria Bistriţa) - Bogdan Pîrvan (CFR Cluj), Andrei Vaştag (LPS Banatul) - Daniel Păiuş (Viitorul Constanţa), Alin Roman (LPS Banatul), Steliano Filip (LPS Banatul) - Cristian Tăbîrţă (CFR Cluj).

ILIE STAN A DEMISIONAT DE LA VICTORIA BRĂNEŞTI

Antrenorul Victoriei Brăneşti, Ilie Stan, şi-a anunţat ieri demisia. Fostul mijlocaş al Stelei a renunţat la colaborarea cu echipa ilfoveană din cauza situaţiei grele în care se află clubul. Brăneşti este pe locul 16, la o distanţă de nouă puncte de primul loc care asigură menţinerea în Liga I. “Simt că nu mai pot scoate echipa din situaţia grea în care se află şi drept urmare, trebuie să renunţ”, a spus Ilie Stan. Acesta a stat pe banca Brăneştiului din 2008, reuşind să aducă echipa din liga a treia până în primul eşalon în doar doi ani.

LILLE, ÎN FINALA CUPEI FRANŢEI PENTRU PRIMA OARĂ DIN 1955

Lille s-a calificat în finala Cupei Franţei pentru prima oară în ultimii 56 de ani, după ce a învins, în deplasare, formaţia Nice, cu 2-0, graţie golurile marcate de E. Hazard 44, în urma unei pase splendide a lui Ludovic Obraniak, şi Gervinho 46. Lille se impusese şi în campionat, cu acelaşi scor, în 15 ianuarie. În cealaltă semifinală, disputată aseară, s-au întâlnit PSG şi divizionara secundă Angers. Finala se va juca pe data de 14 mai, la Paris.

INTER MILANO, APROAPE DE FINALA CUPEI ITALIEI

Internazionale Milano a devenit favorită la calificarea în finala Cupei Italiei, după ce a dispus marţi de AS Roma, chiar pe “Olimpico”, cu 1-0, prin golul înscris de Stankovic 45. Fundaşul Cristian Chivu a fost rezervă, nefiind folosit niciun minut în acest joc, la oaspeţi. Returul este programat pe „Giuseppe Meazza”, în data de 11 mai. Aseară a avut loc şi prima manşă a celeilalte semifinale, AC Milan - Palermo. Şi finala Cupei Italie se va disputa tot în sistem tur-retur, în datele de 29 mai, respectiv 11 iunie.

ANNA CHAKVETADZE A LEŞINAT DIN NOU PE TEREN

Rusoaica Anna Chakvetadze, fosta nr. 5 WTA, s-a prăbuşit pe teren în timpul unei partide din primul turul al concursului de la Stuttgart, acesta fiind al treilea turneu consecutiv la care păţeşte aşa. Problemele pentru Chakvetadze, locul 50 în ierarhia mondială, au început în urmă cu două luni, la turneul de la Dubai, când a leşinat pe teren din cauza unui virus gastrointestinal. Situaţia s-a repetat şi la Indian Wells, câteva săptămâni mai târziu, motiv pentru care rusoaica a efectuat o serie de teste amănunţite, însa analizele au fost în regulă. “Am vorbit cu doctorii acasă înainte de acest turneu şi mi-au spus că totul va fi în regulă, de aceea am decis să joc la Stuttgart. Dar acesta este al treilea turneu consecutiv la care sunt nevoită să abandonez din cauza aceleiaşi probleme. Se pare că doctorii nu au toate răspunsurile deocamdată, aşa că mi s-a spus să fac pauză şi să vedem ce se mai întâmpla”, a declarat Chakvetadze.

PLAY-OFF ÎN NBA

Celtics a reuşit o nouă victorie norocoasă în disputa cu Knicks, graţie lui Kevin Garnett, care a înscris cu 14 secunde înainte de final, apoi a “furat” mingea unui adversar la un ultimul atac al celor de la Knicks. Celtics are, însă, 2-0 şi speră la o victorie în Madison Square Garden. Magic a egalat la 1 după ce s-a impus în meciul al doilea al disputei cu Hawks, dar gazdele au câştigat numai datorită lui Dwight Howard, autor a 33p şi 19 recuperări. Şi Mavericks are 2-0 în disputa cu Blazers, apropiindu-se de calificarea în turul următor. Rezultate de marţi noaptea: Boston Celtics – NY Knicks 96-93 (2-0 la general); Orlando Magic – Atlanta Hawks 88-82 (1-1 la general); Dallas Mavericks – Portland TrailBlazers 101-89 (2-0 la general)

PLAY-OFF ÎN NHL

Campioana en titre a NHL a supravieţuit primului “meci-ball” - pentru a împrumuta un termen din tenis – impunându-se în meciul al patrulea al disputei cu Canucks, dar canadienii îşi îndepliniseră obiectivul pentru deplasarea din Chicago – cel puţin o victorie. Disputa se mută înapoi în Canada, acolo unde Canucks poate încheia lejer conturile. În cel de-al doilea meci de marţi noaptea – un veritabil derby al… Californiei! – oaspeţii s-au impus în prelungiri, după ce gazdele au avut 4-0 în debutul reprizei a doua! Rezultate de marţi din play-off-ul NHL: Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 7-2 (1-3 la general); LA Kings – San Jose Sharks 5-6OT (1-2 la general)

FINAL DE SEZON PENTRU ŞTEFAN RADU

Clubul Lazio Roma a anunţat că fundaşul român Ştefan Radu a devenit indisponibil pentru finalul sezonului în Italia din cauza unor probleme medicale în regiunea lombară. „Ştefan Radu a fost supus unei radiografii, care a evidenţiat o fractură la nivelul vertebrelor lombare L2 şi L3. Fotbalistul are nevoie de repaus timp de 30-40 de zile”, se arată în comunicatul italienilor. Astfel, pe lângă faptul că va rata ultimele etape din Serie A, Ştefan Radu nu va putea fi convocat de Răzvan Lucescu la meciul cu Bosnia din 3 iunie, contînd pentru preliminariile EURO 2012.

INIESTA, IERTAT DE UEFA

UEFA a decis să nu agraveze sancţiunea contra catalanului Andres Iniesta, care a primit cartonaşul galben la meciul tur dintre FC Barcelona şi Şahtior Doneţk, fiind suspendat pentru cumul de cartonaşe la partida retur din Ucraina, din sferturile Ligii Campionilor. Comisia de Disciplină a UEFA a analizat cazul, considerând că jucătorul s-a expus voluntar la acest avertisment pentru a evita să fie suspendat la prima manşă din semifinalele Ligii Campionilor cu Real Madrid.

KUBICA VA FI EXTERNAT PÂNĂ LA FINALUL LUNII

Perioada de recuperare a lui Robert Kubica după accidentul suferit la începutul acestui an decurge excelent, iar presa poloneză relatează că pilotul echipei Renault este pregătit să se externeze din spitalul Santa Corona din Italia. Conform managerului său, Daniel Morelli, o decizie finală în ceea ce priveşte externarea lui Kubica va fi luată la sfârşitul acestei luni. Polonezul este capabil în prezent să stea în picioare şi să meargă cu ajutorul unor asistenţi, urmând să continue recuperarea acasă. De asemenea, el va efectua vizite regulate la spital după externare pentru că medicii să analizeze modul în care decurge perioada de recuperare. Discuţiile privind revenirea lui Kubica în Formula 1 sunt însă premature în acest moment, astfel că Nick Heidfeld va mai pilota cel puţin o perioadă pentru echipa anglo-franceză.

ADRIANO VA FI OPERAT

Adriano, fostul jucător al lui Internazionale Milano şi AS Roma, care spera să debuteze la Corinthians săptămâna viitoare, va lipsi de pe teren cinci luni din cauza unei accidentări la tendonul lui Ahile. „Jucătorul a fost examinat de medicii clubului şi s-a ajuns la concluzia că trebuie să se opereze”, a anunţat clubul brazilian. Atacantul de 29 de ani tocmai îşi revenise după o accidentare la piciorul stâng, după ce, în prealabil, suferise şi o accidentare la umăr.

A MURIT GRETE WAITZ

Norvegianca Grete Waitz, multiplă câştigătoare a maratonului de la New York, a murit la vârsta de 57 de ani, de cancer, a anunţat fundaţia sa, Aktiv mot kreft („Activi împotriva cancerului”). Tratată de cancer din 2005, Grete Waitz (născută Andersen) era alergătoarea de fond cea mai titrată din Norvegia. Campioană mondială la maraton în 1983, apoi vicecampioană olimpică anul următor, atleta norvegiană a câştigat de nouă ori maratonul de la New York, între 1978 şi 1988, precum şi de două ori pe cel de la Londra (1983 şi 1986). După ce a bătut de două ori recordul mondial la 3.000 m, în 1975 şi 1976, ea a câştigat şi Campionatul Mondial de cros, de cinci ori. Impresionantul său palmares numără şi 33 de titluri de campioană a Norvegiei. Grete Waitz a fost una dintre cele mai redutabile adversare pentru Natalia Andrei-Mărăşescu şi Maricica Puică, legendarele fondiste din atletismul românesc.