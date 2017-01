DOUĂ MEDALII PENTRU LUPTĂTORII CONSTĂNŢENI LA NAŢIONALELE DE JUNIORI

La sfârşitul săptămânii trecute, la Piteşti, s-au desfăşurat finalele Campionatelor Naţionale individuale de lupte greco-romane, competiţie rezervată juniorilor. Clubul LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) a cucerit două medalii, ambele de bronz, prin Iulian Grăjdan (categoria 50 kg) şi Dorin Pîrvan (96 kg). „Ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a cuceri două medalii, dar îmi pare rău pentru că puteam să mai cucerim două. M-a dezamăgit Valentin Ştefan, care a avut o comportare foarte slabă şi s-a clasat pe locul 8. Doar cu o săptămână în urmă, la Superligă, luptase excelent, de data asta a prins o zi neagră. Sunt nemulţumit şi de Sebastian Agrigoroşoaiei, care a pierdut chiar din primul meci, pe o nerespectare de regulament”, a declarat antrenorul Ioan Giuglea. Ceilalţi trei luptători constănţeni prezenţi la finale au ocupat următoarele locuri: Stelian Motoloi (55 kg) - locul 7; Valentin Ştefan (55 kg) - locul 8; Sebastian Agrigoroşoaiei (66 kg) - neclasat.

SIMONA HALEP S-A CALIFICAT ÎN SFERTURI LA FES

Constănţeanca Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneul WTA de la Fes (Maroc), dotat cu premii totale în valoare de 220.000 dolari. Sportiva în vârstă de 19 ani a învins-o ieri, în turul secund, pe rusoaica Alla Kudriavtseva, cu 6-2, 6-4, după o oră şi 17 minute. Pentru un loc în semifinale, faza a competiţiei în care a ajuns şi anul trecut, Halep se va lupta cu a patra favorita, Greta Arn (Ungaria), care a trecut în runda a doua de Krystina Pliskova (Cehia), jucătoare venită din calificări, cu 6-4, 6-4. Prin prezenţa în sferturi, constănţeanca şi-a asigurat 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 dolari.

VICTOR HĂNESCU, ÎN OPTIMI LA BARCELONA

Jucătorul Victor Hănescu l-a învins ieri, cu 6-4, 6-4, pe sud-africanul Kevin Anderson, al 14-lea favorit şi locul 35 ATP, în turul secund al turneului de categoria “500” de la Barcelona, cu premii de 1,55 milioane de euro. Cei doi au mai fost adversari anul acesta şi la turneul de la Auckland, românul impunându-se şi acolo în trei seturi, două dintre acestea terminându-se la tie-break. Hănescu va juca în optimi cu David Ferrer, locul 6 ATP şi al 4-lea favorit al întrecerii.

POLOIŞTII ROMÂNI AU ÎNVINS TURCIA

Naţionala de polo a României a învins Turcia cu scorul de 11-5 (3-3, 6-0, 1-2, 1-0), marţi seară, la Istanbul, în ultimul meci din grupa a doua europeană a preliminariilor Ligii Mondiale. Echipa antrenată de Istvan Kovacs s-a impus prin golurile marcate de Tiberiu Negrean (3), Nicu Diaconu (3), Gospodinov (1), Alexandru Matei (1), Ramiro Georgescu (3). În alt joc, Muntenegru a surclasat Rusia cu 14-3. Muntenegru a câştigat grupa cu 17 puncte şi s-a calificat la Superfinală, în timp ce România a ocupat locul secund, cu 13p, urmată de Rusia, cu 6p, şi Turcia, 0p.

SE ŞTIU SEMIFINALISTELE DIVIZIEI A LA BASCHET

Echipa de baschet masculin Steaua Turabo Bucureşti s-a calificat în semifinalele Diviziei A, după ce a învins formaţia BC Mureş cu scorul de 98-87 şi a eliminat-o cu scorul general de 3-0. În semifinale s-au mai calificat CSU Ploieşti, U. Mobitelco BT Cluj şi Gaz Metan Mediaş, care şi-au eliminat adversarele din sferturi, BCM Piteşti, CSU Atlassib Sibiu şi CSM Oradea, tot după trei partide. Semifinalele Ploieşti - Steaua şi Cluj - Mediaş sunt programate tot în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”, pe 29 şi 30 aprilie, 4, 5 şi 8 mai. Finalistele vor juca şapte meciuri în lupta pentru titlul naţional.

BOXERII ROMÂNI VOR CONCURA SUB STEAG OLIMPIC

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, a declarat că pugiliştii români vor fi înscrişi în competiţii sub egida COSR şi nu a federaţiei de specialitate, condusă de Rudel Obreja, care a fost suspendată de AIBA. „Nu putem să rămânem în afara federaţiei internaţionale. AIBA a venit cu propunerea ca sportivii români să intre în ring sub steagul COSR. Încet vom reveni la normalitate, iar Obreja va şti să repare ce a fost stricat. Lotul olimpic funcţionează sub îndrumarea noastră directă, pentru ca sportivii să nu fie afectaţi”, a spus Morariu. Prima competiţie la care pugiliştii români vor concura sub steagul COSR va avea loc în Antalya, în perioada 24-30 aprilie, când vor avea loc Campionatele Mondiale feminine de juniori şi tineret.