FC VASLUI SE APROPIE DE OŢELUL

Ieri s-au disputat ultimele două partide din cea de-a 27-a etapă a Ligii 1 la fotbal, partide încheiate cu următoarele rezultate: U.Cluj – U.Craiova 3-0 (Cojocnean 39, 45, Morar 90+2); FC Vaslui – Gaz Metan Mediaş 3-0 (Wesley 21-pen, Adailton 38, Bello 42). Clasament: 1. Oţelul 53p; 2. FC Timişoara 52p; 3. FC Vaslui 51p; 4. Steaua 46p; 5. Rapid 45p; 6. Dinamo 44p; 7. Gaz Metan 41p; 8. Astra 37p; 9. CFR Cluj 35p (+5); 10. U.Cluj (-9); 11. FCM Tg.Mureş 34p; 12. Pandurii 33p; 13. FC Braşov 31p (-4); 14. Gloria 31p (-8); 15. U.Craiova 26p; 16. Victoria 22p (-19); 17. Unirea 22p (-25); 18. Sportul St. 14p.

SEMIFINALE LA JUNIORI E

Astăzi se dispută semifinalele fazei judeţene din Campionatul Naţional al juniorilor E - ora 10.00: FC Viitorul - GSIB Mangalia (Loc 1 Seria Nord - Loc 2 Seria Sud); ora 11.00: ora 11.00: Academia Hagi - Metalul Constanţa (Loc 1 Seria Sud - Loc 2 Seria Nord). Partidele vor avea loc la Eforie Nord. Joi, tot la Eforie Nord, vor avea loc partidele pentru configuraţia clasamentului final al Juniorilor E - ora 10.00, locurile 3-4 (între învinsele de marţi); ora 11.00 - locurile 9-10: Callatis Mangalia - (Loc 5 Seria Nord - Loc 5 Seria Sud); ora 12.00 - locurile 7-8: FC Farul - (Loc 4 Seria Nord - Loc 4 Seria Sud); ora 13.00 - locurile 5-6: FC Constanţa - (Loc 3 Seria Nord - Loc 3 Seria Sud); ora 14.00 - finala mare (între învingătoarele de marţi). Câştigătoarea finalei mari va reprezenta Judeţul Constanţa în fazele zonale, semifinale sau zonale ale Campionatului Naţional al Juniorilor E.

ADRIAN MUTU, DORIT INSISTENT DE AC CESENA

Clubul italian AC Cesena, la care ar fi putut ajunge în ianuarie atacantul echipei Fiorentina Adrian Mutu, pregăteşte o nouă ofertă pentru internaţionalul român, în speranţa că în vară va reuşi să convingă gruparea toscană să renunţe la jucător, a anunţat tuttomercatoweb.com. “Conform unor informaţii aflate de Tuttomercatoweb, clubul, care trebuie să încheie sezonul realizând obiectivul de a se menţine în Serie A, ar pregăti deja un nou asalt pentru atacantul român, în scopul de a convinge Fiorentina să renunţe la jucător. „Mutu a mai fost la un pas de a ajunge la Cesena în perioada de mercato din ianuarie, înainte ca negocierile să pice după rezolvarea disputei dintre atacant şi clubul său”, notează site-ul italian.

PLAY-OFF ÎN NBA

Uriaşe surprize în Western Conference, duminică seara, atât favorita nr.1, cât şi campioana en titre fiind învinse pe teren propriu. Memphis Grizzlies chiar a reuşit prima sa victorie în play-off, după 16 ani de la admiterea echipei în NBA! Cu mari emoţii s-a impus şi Celtics, cea mai titrată echipă din NBA conducând în meciul disputat la Boston doar... 60 de secunde! Îndeajuns ca să-şi adjudece victoria în faţa unei echipe ce pare capabilă să treacă de penultima campioană a NBA. Rezultate de duminică noaptea: San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 98-101!; LA Lakers – New Orleans Hornets 100-109!; Boston Celtics – NY Knicks 87-85; Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 107-103

PLAY-OFF ÎN NHL

Blackhawks a pierdut şi a treia partidă din play-off-ul NHL şi doar o minune o mai poate salva pe campioana en titre de la eliminare. Canucks a confirmat titlul de campioană a sezonului regulat, dar şi faptul că avea cele mai multe victorii externe dintre toate echipele din NHL. Cum în istoria sporturilor profesioniste americane doar 4 echipe au reuşit să revină de la 0-3, Canucks se poate considera ca şi calificată în turul al doilea al play-off-ului. Interesant este faptul că din cele 4 echipe care au revenit de la 0-3 şi s-au impus cu 4-3, trei sânt din... NHL a patra fiind din MLB! Rezultate de duminică noaptea: Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks 2-3 (0-3 la general); NY Rangers – Wahington Capitals 3-2 (1-2 la general); Nashville Predators – Anaheim Ducks 4-3 (2-1 la general)

DECES TRAGIC PENTRU UN FOST JUCĂTOR AL RAPIDULUI

Internaţionalul nigerian al echipei Skoda Xanthi, Olubayo Adefemi, care în sezonul 2008/2009 a evoluat în nouă partide pentru Rapid Bucureşti, a murit în urma unui accident rutier, a anunţat, luni, poliţia greacă. Jucătorul de 25 de ani a pierdut controlul maşinii pe autostrada Egnatia, în timp ce conducea de la Xanthi spre Salonic, în zona de nord a Greciei. Fostul jucător al Rapidului se afla pe drum pentru a finaliza detaliile legate de nunta sa, a informat poliţia. Adefemi a semnat cu Skoda Xanthi înaintea sezonului 2010/2011 şi a evoluat în 24 de partide, reuşind să înscrie două goluri. De asemenea, Adefemi a evoluat în trei partide pentru Nigeria. “Super Liga şi întreaga familie a fotbalului grec doresc să-şi exprime cele mai profunde condoleanţe către familia lui Olubayo Adefemi, care a murit într-un accident tragic de maşină”, au declarat, într-un comunicat remis luni, organizatorii ligii elene. Adefemi câştigase alături de echipa naţională de tineret a Nigeriei medalia de argint în cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing. De asemenea, în 2005, Adefemi a făcut parte din lotul Nigeriei care a devenit vicecampion mondial Under 20. Un an mai târziu, Adefemi obţinea Cupa Israelului alături de Hapoel Tel Aviv. Adefemi a mai evoluat în carieră la Bendel Insurance, Delta United, Hapoel Ierusalim, Hapoel Tel Aviv, Hakoah Ramat Gan, Rheindorf Altach şi US Boulogne.

GARETH BALE, JUCĂTORUL ANULUI ÎN PREMIER LEAGUE

Internaţionalul galez al echipei Tottenham, Gareth Bale, a fost ales duminică jucătorul anului competiţional în Anglia, de către Asociaţia Fotbaliştilor Profesionişti. El este al patrulea galez ales cel mai bun jucător al anului în Anglia, după Ian Rush, Mark Hughes şi Ryan Giggs. Ceilalţi şase nominalizaţi pentru titlul de jucătorul anului erau Samir Nasri (Franţa, Arsenal Londra), Carlos Tevez (Argentina, Manchester City), Rafael Van der Vaart (Olanda, Tottenham), Nemanja Vidici (Serbia, Manchester United), Charlie Adam (Scoţia, Blackpool) şi Scott Parker (Anglia, West Ham). De asemenea, englezul Jack Wilshere (Arsenal) a fost ales cel mai bun tânăr jucător al anului. Potrivit Asociaţiei Fotbaliştilor Profesionişti, echipa anului este: Edwin Van Der Sar (Manchester United) - Bacary Sagna (Arsenal), Nemanja Vidici (Manchester United), Vincent Kompany (Manchester City), Ashley Cole (Chelsea) - Nani (Manchester United), Samir Nasri (Arsenal), Jack Wilshere (Arsenal), Gareth Bale (Tottenham) - Carlos Tevez (Manchester City), Dimitar Berbatov (Manchester United).

SUA A RETROGRADAT ÎN PREMIERĂ DIN ELITA FED CUP

Echipa de tenis feminin a SUA nu va participa la ediţia din 2012 a Fed Cup, pentru prima oară în istoria competiţiei create în 1963, după înfrângerea suferită, duminică, la Stuttgart, în faţa Germaniei. Americancele, finaliste a ultimelor două ediţii, au cedat cu 3-0 în faţa germancelor şi au retrogradat astfel din Grupa Mondială. Formaţia americană a fost privată însă de serviciile jucătoarelor Venus Williams, Serena Williams şi Bethanie Mattek-Sands. Drept urmare, la meciul de la Stuttgart, jucătoarea americană cel mai bine clasată a fost Melanie Oudin, locul 81 în clasamentul mondial. Învinsă de Belgia în primul tur, cu 4-1, reprezentativa SUA deţine recordul de trofee câştigate, impunându-se la Fed Cup de 17 ori.

GOIAN, SUSPENDAT O ETAPĂ ÎN SERIE A

Fundaşul echipei US Palermo, Dorin Goian, care a primit un cartonaş galben în partida câştigată sâmbătă în deplasare, 3-2 cu AS Roma, este suspendat o etapă în campionatul Italiei. Goian nu va putea juca în partida pe care Palermo o va disputa sâmbătă, de la ora 16.00, pe teren propriu, cu Napoli, în etapa a 34-a din Serie A.

MOURINHO, ÎNAPOI ÎN ITALIA?

Cei doi copii ai lui Jose Mourinho (Real Madrid) au fost preînscrişi la şcoala pe care o frecventau când tatăl lor era antrenor la Inter, ceea ce a determinat presa italiană să lanseze un zvon conform căruia portughezul ar putea reveni la gruparea milaneză. Jose Jr. şi Matilde sunt preînscrişi la şcoala internaţională din Lugano (Elveţia), aflată la o oră de mers cu maşina de Appiano Gentile, baza de pregătire a lui Inter. Mourinho a antrenat Interul în perioada 2008-2010, câştigând Liga Campionilor, campionatul şi Cupa Italiei, anul trecut. Actualul tehnician al echipei milaneze, Leonardo, se află în dificultate, deoarece echipa a fost eliminată din Liga Campionilor şi ocupă locul trei în campionat, la opt puncte de liderul AC Milan.

NEUER, CA ŞI TRANSFERAT LA BAYERN

Portarul lui Schalke 04, Manuel Neuer, va juca aproape sigur începând cu sezonul viitor la multipla campioană a Germaniei, Bayern Munchen, au anunţat surse din anturajul clubului bavarez. Cel mai valoros portar din Bundesliga va ajunge pe „Allianz Arena” în schimbul sumei de 20 de milioane de euro. Transferul a fost la un pas de a se realiza încă din luna ianuarie a acestui an, însă fostul tehnician al lui Schalke, Felix Magath, s-a opus cu vehemenţă. „Am luat o decizie cu privire la viitorul meu”, a declarat săptămâna trecută Neuer, fără a dezvălui identitatea clubului la care îşi va continua cariera. Vinerea trecută, Bild anunţa că Schalke vrea să-i reînnoiască lui Neuer angajamentul scadent vara viitoare şi să-i mărească salariul de la 2 la 7 milioane de euro anual! Neuer (25 de ani) ar fi devenit astfel unul dintre cei mai bine plătiţi fotbalişti din Bundesliga, dar şi cel mai bine plătit portar din lume.

MESSI, EGALUL LUI PUSKAS

Leo Messi a egalat sâmbătă seară recordul de goluri marcate într-un singur sezon fotbalistic în Spania, informează Marca. Argentinianul a reuşit să înscrie de 49 de ori în Primera Division, Cupa Spaniei, Supercupa Spaniei şi Liga Campionilor (30+7+3+9), egalând astfel recordul fostului atacant de legendă al lui Real Madrid, Ferenc Puskas. Acesta reuşise să puncteze de 49 de ori în sezonul 1959-60. Cum din actualul sezon mai sunt destule partide, Messi îl va depăşi cu siguranţă pe fostul golgeter maghiar.

PATO, TREI SĂPTĂMÂNI DE PAUZĂ

AC Milan a primit o serioasă lovitură în cursa pentru menţinerea primei poziţii în campionatul Italiei, cu cinci etape înainte de finalul sezonului. Afectat de o problemă musculară, atacantul brazilian Pato va fi indisponibil timp de trei săptămâni, absenţa sa alăturându-se celor două etape de suspendare pe care le mai are de ispăşit suedezul Zlatan Ibrahimovici. Astfel, cel puţin pentru următoarele două meciuri din Serie A, milanezii se vor putea baza doar pe atacanţii Robinho şi Cassano. Ibrahimovici va putea evolua însă miercuri, în prima manşă cu Palermo din semifinalele Cupei Italiei. Pato a marcat 14 goluri în acest sezon pentru AC Milan.

BAYERN, PESTE UN MILION DE SPECTATORI ÎN ACEST SEZON

Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a adus la stadion, numai pe teren propriu, peste un milion de oameni în actuala ediţie de campionat, informează site-ul oficial al grupării bavareze. Duminică, în al 15-lea joc disputat de Bayern pe teren propriu în Bundesliga (5-1 cu Bayer Leverkusen în etapa a 30-a), cei 69.000 de oameni prezenţi au urcat totalul la 1.035.000 de spectatori. În urma acestei partide, Bayern a ajuns la 146 de meciuri consecutive, incluzând şi meciurile din deplasare, în care s-a jucat cu „casa închisă”. Cu patru etape înainte de finalul campionatului, Bayern se află pe locul 3 în clasament, cu 55 de puncte, 14 mai puţine decât liderul Borussia Dortmund şi cu 6 mai puţine decât Leverkusen.