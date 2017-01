DOUĂ CARACATIŢE VOR PRONOSTICA ÎNVINGĂTOAREA ÎN “EL CLASICO”

Două caracatiţe dintr-un acvariu din Malaga vor concura pentru titlul de “Octopodul Profet”, pentru a-i succede celebrului Paul, ele urmând să pronosticheze câştigătoarea meciului din campionatul Spaniei, dintre FC Barcelona şi Real Madrid, informează cotidianul Marca. Potrivit sursei citate, la concursul de la acvariul Sea Life de Benalmadena vor participa o caracatiţă gigant din Pacific, care are mai mult de doi metri şi o greutate de 16 kg şi una din Marea Mediterană, care are doar un kilogram şi jumătate, botezate Iker şi Iniesta. Concursul se va desfăşura la fel cum se întâmpla în timpul Cupei Mondiale de fotbal, din 2010, la acvariul de la Oberhausen (Germania), când caracatiţa Paul alegea câştigătoarea unei partide aşezându-se pe una din cele două cutii care îi erau introduse în acvariu şi care conţineau mâncarea ei favorită şi erau acoperite cu steaguri ale celor două adversare. Caracatiţa care va ghici câştigătoarea “El Clasico” va deveni, astfel, moştenitoarea octopodului Paul, care a avut dreptate în toate predicţiile făcute cu ocazia Cupei Mondiale din Africa de Sud şi care a murit pe 26 octombrie 2010. Partida Real Madrid - FC Barcelona, contând pentru etapa a 32-a a campionatului Spaniei, va avea loc sâmbătă.

RONALDO NU ESTE DE VÂNZARE

Preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, nu-l va vinde pe Cristiano Ronaldo la AC Milan, spune impresarul Ernesto Bronzetti. „Perez nu are niciun interes să-l dea pe Ronaldo la vară. Peste câţiva ani, însă, orice este posibil”, a spus Bronzetti. În urmă cu câteva zile, Silvio Berlusconi, patronul lui AC Milan, afirmase că la vară îl va cumpăra pe Cristiano Ronaldo în cazul în care echipa sa va câştiga campionatul. În momentul de faţă, Milan este pe primul loc în Serie A, având trei puncte peste Napoli şi cinci puncte peste Inter.

SPANIA NU VA ÎNLOCUI JAPONIA LA COPA AMERICA

Federaţia Spaniolă de Fotbal a refuzat, din cauza calendarului încărcat, invitaţia de a participa la Copa America, competiţie programată să aibă loc în perioada 1-24 iulie, în Argentina. Spania a fost invitată de Confederaţia Sudamericană de Fotbal să participe la această competiţie în locul Japoniei, care anunţase că renunţă datorită situaţiei din ţară, după seismul din 11 martie. Totuşi, niponii s-au răzgândit şi vor participa, după ce au primit asigurări din partea FIFA că va face demersuri pe lângă cluburile europene pentru a-i elibera pe jucătorii japonezi, în ciuda statutului Japoniei de invitată la competiţia respectivă.

ŞAHTIORUL MAI ŞI VINDE?

Parcursul european de excepţie reuşit de Şahtior Doneţk în acest sezon i-a adus în prim-plan pe fotbaliştii antrenaţi de Mircea Lucescu. Mai mulţi jucători brazilieni din lotul campioanei Ucrainei sunt în topul listei de cumpărături a granzilor Europei, în vară. Willian, 22 de ani, se află în vizorul lui Chelsea şi Barcelona, care oferă cel puţin 25 de milioane de euro pe mijlocaşul ofensiv. Douglas Costa (20 de ani) este dorit din vară la Napoli, iar Jadson (27 de ani), după cinci sezoane la Şahtior, ar putea începe o nouă aventură, la Valencia. Pe picior de plecare e şi croatul Srna, formaţia interesată fiind Chelsea.

ZENIT, ÎNVINSĂ LA “MASA VERDE”

Federaţia Rusă de Fotbal a decis ca Zenit Sankt Petersburg să piardă la “masa verde” meciul cu ŢSKA Moscova, încheiat 1-1 pe teren, pe motiv că nu a avut în primul 11 niciun jucător sub 21 de ani, crescut la echipa de tineret a clubului. În plus, formaţia antrenată de italianul Luciano Spalletti a fost amendată şi cu 200.000 de ruble (aproximativ 5.000 de euro). „Niciunul dintre jucătorii pe care am fi putut să îi introducem în lot nu ar fi putut face faţă unui meci de asemenea importanţă”, a motivat Spalletti, care nu cunoaştea regulamentul federaţiei ruse! Astfel, Zenit a coborât de pe locul secund pe poziţia a cincea, având 6 puncte după 4 etape, în timp ce ŢSKA este a treia, cu acelaşi număr de puncte.

PLAY-OFF ÎN NHL

După ce, duminică, a avut loc ultima etapă din sezonul regulat al NHL, miercuri noaptea au fost programate primele meciuri din play-off. Campioana din regular season, Vancouver Canucks, a câştigat prima partidă din play-off, partidă disputată în compania... campioanei en titre a NHL - Chicago Blackhawks! Chicago a avut un sezon dezastruos, prinzând play-off-ul în chiar ultima etapă, de duminică, datorită... înfrângerii suferite de Dallas la Minnesota! Chiar şi cu această înfrângere, cei din Chicago sunt optimişti, în ultimele două sezoane, Blackhawks eliminând din play-off chiar pe... Canucks! Deşi a câştigat Eastern Conference în regular season, Capitals s-a chinuit mult să treacă de favorita nr. 8 - NY Rangers. Rezultate din prima zi a play-off-ului NHL: Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 3-0; Detroit Red Wings - Phoenix Coyotes 4-2; Washington Capitals - New York Rangers 2-1 - OT; Vancouver Canucks - Chicago Blackhawks 2-0; Anaheim Ducks - Nashville Predators 1-4

BRYANT A INSULTAT UN ARBITRU

Baschetbalistul echipei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, ar putea fi sancţionat de NBA pentru insulte homofobe la adresa unui arbitru. Acesta a dictat fault tehnic la o fază în care a fost implicat Bryant, la meciul de marţi cu San Antonio, scor 102-92. „Ceea ce am spus nu trebuie luat mot a mot, am reacţionat la nervi, într-un moment tensionat. Acele cuvinte nu reflectă sentimentele mele faţă de comunităţile de homosexuali şi lesbiene şi nu au fost rostite pentru a ofensa pe cineva”, a afirmat Bryant într-un comunicat. Postul de televiziune TNT a surprins în timpul transmisiunii în direct a meciului de marţi imagini cu Bryant insultându-l pe arbitru.