TECĂU ŞI-A PĂSTRAT TITLUL LA CASABLANCA

Constănţeanul Horia Tecău a cucerit, sâmbătă, al optulea titlu din carieră, impunându-se, împreună cu suedezul Robert Lindstedt, în proba de dublu a turneului de la Casablanca, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 450.000 de dolari. Cei doi, care şi-au apărat astfel titlul cucerit anul trecut în Maroc, s-au impus în finala turneului, cu 6-1, 6-1 în faţa perechii formate din Colin Fleming (Marea Britanie) şi Igor Zelenay (Slovacia). Pentru această performanţă, Tecău şi Lindstedt vor primi un cec în valoare de 22.000 de euro şi câte 250 de puncte în clasamentul ATP. „Este excelent să începem sezonul de zgură cu un titlu. Şi anul trecut am câştigat la Casablanca şi am avut o vară perfectă. Succesul din Maroc ne dă încredere că putem repeta performanţele şi în acest an”, a spus Tecău. În actualul sezon, Tecău s-a mai impus în turneele de la Acapulco şi Zagreb, anul trecând câştigând la New Haven, Baastad, s-Hertogenbosch, Casablanca şi Auckland.

ŞASE MEDALII PENTRU GIMNASTICĂ ROMÂNEASCĂ LA CE

După argintul cucerit de Flavius Koczi la individual compus masculin şi bronzul adjudecat de Amelia Racea la individual compus feminin, ambele vineri, delegaţia România a strălucit în finalele pe aparate de la Campionatele Europene de la Berlin. Acelaşi Flavius Koczi a reuşit, sâmbătă, un exerciţiu excelent în proba de sol, notat cu 15.500, care i-a adus titlul european. Tot sâmbătă, Sandra Izbaşa a cucerit medalia de aur în proba de sărituri, cu o medie de 14.675, aducând primul titlu european pentru gimnastica feminină românească, după o pauză de şapte ani. Izbaşa şi-a continuat evoluţia excelentă şi duminică, în finala la sol, pe care a câştigat-o cu nota 14.500, fiind secondată de Diana Chelaru, cu nota 14.475. Izbaşa a obţinut astfel aurul european, iar Chelaru a devenit vicecampioană. Tot duminică, Flavius Koczi a ocupat locul 4 în finală la sărituri. România a încheiat participarea la CE de la Berlin cu un bilanţ de şase medalii, în condiţiile în care obiectivul Federaţiei Române de Gimnastică a fost de cucerire a una sau două medalii.

VETTEL CÂŞTIGĂ ŞI ÎN MALAYSIA

Începutul de sezon din Formula 1 aparţine, clar, campionului mondial en titre - Sebastian Vettel. Acesta a dominat cu autoritate şi weekend-ul de la Sepang. Pole-position, cursă condusă de la un capăt la celălalt şi detaşare în clasamentul general, Vettel părând să nu aibă adversar pentru moment. Ar putea fi, în primele curse din Europa, Alonso, Ferrari anunţând că va alerga în Turcia cu o nouă maşină. Dar până atunci, cel mai puternic adversar în Malaysia a fost Button, care l-a talonat pe german în finalul cursei. N-a reuşit să-l atace pe Vettel, dar a făcut mai mult decât Hamilton, care a început să strălucească la... declaraţii, precum patronii din Liga 1 la fotbal! Revelaţia cursei a fost Heidfeld, germanul reuşind să termine pe podium după un start senzaţional, când a ajuns al doilea, venind de pe poziţia a şasea la start. Alonso a alergat mai bine ca în Australia, dar o greşeală venită exact când trecea de Hamilton i-a adus doar locul al 6-lea. Hamilton şi Schumacher au alergat slab terminând pe 8 şi 9, în spatele japonezului Kobayashi! Următoarea cursă este programată peste numai o săptămână, în China. Clasamentul de la Sepang: 1. S. Vettel (Red Bull) în 1h 37.39:832; 2. J. Button (McLaren-Mercedes); 3. N. Heidfeld (Renault); 4. M. Webber (Red Bull); 5. F. Massa (Ferrari); 6. F. Alonso (Ferrari); 7. K. Kobayashi (Sauber); 8. L. Hamilton (McLaren-Mercedes); 9. M. Schumacher (Mercedes GP); 10. Paul di Resta (Force India).

TREI JUNIORI AI ACADEMIEI HAGI LA NAŢIONALA U19

După Romario Benzar şi Alin Cârstocea, titulari şi în lotul reprezentativ al României, Cristian Gavra este cel de-al treilea junior al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” convocat pentru o acţiune a lotului naţional Under 19. Prezent la meciul Juventus Bucureşti - CS Otopeni, selecţionerul echipei României Under 19, Lucian Burchel, s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia atacantului constănţean, motiv pentru care l-a convocat la acţiunea lotului reprezentativ care, miercuri, va întâlni, în deplasare, într-un meci amical, selecţionata Serbiei. România U19 este calificată direct la turneul final al Campionatului European, turneu care va fi găzduit de ţara noastră în perioada 20 iulie - 1 august.

REZULTATE ÎN CN AL JUNIORILOR

Rezultate înregistrate în etapa a 17-a a Campionatului Naţional al juniorilor republicani: Dunărea Galaţi - Săgeata Năvodari 4-1 - juniori A, 2-0 - juniori B, CF Brăila - FC Viitorul Constanţa 0-1, 1-2, Oţelul Galaţi - LPS Galaţi 4-1, 1-0, Metalul Constanţa - Gloria Buzău 1-2, 2-0. Partida Unirea Slobozia - FC Farul Constanţa se va disputa pe 14 aprilie. Întâlnirea Callatis Mangalia - Delta Tulcea va avea loc pe 5 mai. În etapa a 16-a a CN al juniorilor C şi D s-au consemnat rezultatele - juniori C, Seria Sud: Callatis Mangalia - CS Agigea 2-3, FC Farul Constanţa - CS Eforie 3-0, Sparta Techirghiol - Marmura Deleni 1-2. FC Viitorul Constanţa şi Portul Constanţa au stat; juniori D, Seria Sud: Academia Hagi - GSIB Mangalia 8-0, Portul Constanţa - Trophaeum Adamclisi 5-0, FC Farul Constanţa - CS Eforie 3-0. Sparta Techirghiol şi Callatis Mangalia au stat. Rezultate din etapa a 9-a a CN al juniorilor E - Seria Sud: Callatis Mangalia - FC Constanţa 0-2, CS Eforie - GSIB Mangalia 0-3, FC Farul Constanţa - Academia Hagi 1-7; Seria Nord: Palatul Copiilor - ACSSF Farul 2010 Constanţa 1-3, Metalul Constanţa - FC Viitorul Constanţa 1-4, Săgeata Năvodari - Atletic Năvodari 3-0.

ŞAHTIOR, ÎNVINSĂ ACASĂ DUPĂ TREI ANI

La câteva zile după înfrângerea drastică suferită la Barcelona, 1-5 în Liga Campionilor, Şahtior Doneţk a pierdut şi în campionatul Ucrainei, în faţa lui Obolon Kiev. Formaţia antrenată de Mircea Lucescu a fost învinsă pe teren propriu, scor 0-1, deşi a jucat ultimele 20 de minute în superioritate numerică. Obolon Kiev este singura echipă din Ucraina care a reuşit performanţa de a câştiga ambele meciuri jucate cu Şahtior în acest campionat! Aceasta a fost prima înfrângere a lui Şahtior pe teren propriu în actualul sezon, în toate competiţiile, şi prima în campionat după trei ani.

MESSI L-A EGALAT DIN NOU PE RONALDO

Argentinianul Lionel Messi a reuşit o “dublă” în meciul cu Almeria, scor 3-1 pentru FC Barcelona, în etapa a 31-a din campionatul Spaniei. El a egalat astfel recordul de goluri marcate într-un singur sezon pentru formaţia catalană, 47, care îi aparţine brazilianului Ronaldo (sezonul 1996-1997) şi lui însuşi (sezonul trecut). De data aceasta, Messi mai are la dispoziţie circa 12 meciuri, în toate competiţiile, pentru a rămâne singur pe prima poziţie! În 45 de partide jucate până acum, Messi a înscris 29 de goluri în campionat (în 27 de meciuri), 8 în Liga Campionilor, 7 în Copa del Rey şi 3 în Supercupa Spaniei.

BAYERN L-A DEMIS PE VAN GAAL

Bayern Munchen a decis demiterea antrenorului Louis van Gaal cu efect imediat, după remiza de sâmbătă cu FC Nurnberg, scor 1-1, care compromite şansele bavarezilor de a ocupa un loc calificant pentru Liga Campionilor. Potrivit Kicker, oficialii bavarezi au avut o reuniune de criză la revenirea de la Nurnberg şi au decis să pună capăt imediat contractului olandezului, care oricum ar fi părăsit Bayern la finalul sezonului. Echipa va fi antrenată de secundul lui Van Gaal, Andries Jonker, în aşteptarea lui Jupp Heynckes, în prezent la Bayer Leverkusen, care va prelua Bayern din vară. Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Bayern este pe locul patru şi are şanse minime de calificare pentru turul trei preliminar al Ligii Campionilor, obiectivul bavarezilor la capătul unui sezon mediocru.

INTER ÎL VREA PE TEVEZ

Internazionale Milano este gata să plătească celor de la Manchester City 25 de milioane de euro în schimbul lui Carlos Tevez. Atacantul argentinian de 27 de ani a fost văzut la Milano joi, iar cei de la Inter i-ar fi prezentat oferta lor. Acest transfer este strâns legat de soarta antrenorului Leonardo. „Cel mai probabil acesta va fi demis. I se va oferi un post administrativ, astfel că nu se ştie dacă şi noul antrenor îl va dori pe Tevez. Cert este că Moratti îl vrea foarte mult”, a dezvăluit o sursă din cadrul clubului italian.

BOJAN KRKIC, ACCIDENTAT LA GENUNCHI

Atacantul spaniol al echipei FC Barcelona, Bojan Krkic, a suferit o ruptură parţială a ligamentului încrucişat posterior al genunchiului stâng, sâmbătă, la meciul de pe teren propriu cu Almeria, scor 3-1, şi va fi indisponibil între şase şi opt săptămâni. Bojan, autor a cinci goluri în campionatul Spaniei, s-a accidentat la un contact cu un fundaş de la Almeria. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost înlocuit în minutul 31 cu David Villa.

MARATON ÎN PREMIERĂ ÎN FÎŞIA GAZA

Fâşia Gaza va găzdui, pe 5 mai, primul maraton din istoria sa, a anunţat, vineri, Agenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţii Palestinieni, organizatoarea evenimentului. Maratonul are drept scop strângerea de fonduri pentru finanţarea unui program de tabere de vară organizate în fiecare an în acest teritoriu palestinian. „Toţi cei care au venit să muncească aici s-au gândit la un moment dat să organizeze un maraton, deoarece Fâşia Gaza are o lungime de 42 de kilometri, exact distanţa unui maraton”, a declarat Gemma Connel, o reprezentantă a UNRWA în Fâşia Gaza. La eveniment vor participa, pe lângă sportivi, jurnalişti sau diplomaţi, peste o mie de copii şi adolescenţi din Fâşia Gaza, care vor parcurge o parte a traseului.