CONSTĂNŢEANUL EDUARD POPESCU, LA UN “MARATON” DE ISTORIE

Aflat în cursă pentru a deveni primul român din istorie care a participat la câte un maraton pe fiecare dintre cele şapte continente, constănţeanul Eduard Popescu le-a rezervat o surpriză celorlalţi concurenţi. Atletul amator în vârstă de 55 de ani va participa, duminică, la un maraton în Australia, bifând astfel al şaptelea continent, după ce a alergat la maratoanele din America de Nord (SUA, New York, 1992), Asia (China, Marele Zid Chinezesc, 2008), America de Sud (Chile, Santiago de Chile, 2009), Europa (Grecia, Atena, 2010), Africa (Maroc, Casablanca, 2010) şi Antarctica (2011). „Este prima oară când particip la două maratoane la un interval de doar 40 de zile. Nu sunt la nivel dorit din punct de vedere al antrenamentelor, dar obiectivul este să închei cursa. Am venit de zece zile în Australia şi am avut noroc cu prietenii de aici, care m-au înscris la câteva evenimente şi am putut astfel să mă pregătesc. Astfel, am alergat o cursă de 10.000 de metri la Sydney, organizat de Sydney Striders, un club cu 1.200 de membri, şi un concurs de orientare turistică, pus la cale de un club cu 300 de membri cotizanţi. Este impresionant cât sport se face în Australia”, a spus Popescu.

ULTIMA ETAPĂ A CN INDIVIDUALE DE BOWLING

Sâmbătă şi duminică, pe arena Lake View din Constanţa, se desfăşoară ultima etapă din cadrul Campionatului Naţional individual de bowling. Duminică, de la ora 14.00, va avea loc festivitatea de premiere a competiţiilor de seniori, juniori şi senioare, mai mulţi jucători constănţeni având mari şanse de a urca pe podium. De asemenea, tot duminică va avea loc şi festivitatea de premiere a Campionatului Naţional pe echipe, câştigat de formaţia Elcomex&Delfinii Cernavodă.

TECĂU, ÎN FINALĂ LA CASABLANCA

Constănţeanul Horia Tecău s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala probei de dublu a turneului de la Casablanca (Maroc), competiţie dotată cu premii în valoare totală de 450.000 de dolari. Alături de suedezul Robert Lindstedt, tenismenul în vârstă de 26 de ani a trecut în semifinale de Fabio Fognini (Italia) şi Pere Riba (Spania), cu 6-2, 6-1. În ultimul act al întrecerii, Tecău şi Lindstedt, care sunt deţinătorii titulului, vor da piept cu dublul format din Colin Fleming (Marea Britanie) şi Igor Zelenay (Slovacia). Prin calificare în finală, Tecău şi Lindstedt şi-au asigurat câte 150 de puncte ATP şi un cec în valoare de 11.600 de dolari.

SPERANŢE CONSTĂNŢENE LA CUPA CETĂŢII DEVA

Vineri a debutat la Deva a 14-a ediţie a Cupei Cetăţii Deva la gimnastică aerobică, întrecere rezervată tuturor categoriilor de vârstă pentru probele de individual, perechi, trio şi grup. După o primă zi de acomodare, sâmbătă se va da lupta pentru titlu între sportivii de la CS Farul Constanţa, CSS 1 Constanţa, AS Win-Gym Constanţa, Cetate Deva, CSS Petroşani, CSS Triumf Bucureşti, UNEFS Bucureşti, CSM Arad şi Urania Arad. Din delegaţia CS Farul, condusă de antrenorii Maria Fumea (seniori), Cristina Spînu şi Cristina Dulgheroiu (juniori) fac parte şi şase componenţi ai lotului naţional al României, Corina Constantin, Andreea Bogati, Anca Surdu, Petru Porime Tolan, Marius Gavriloaie şi Valentin Mavrodineanu. „Este o competiţie de verificare, dar ne dorim rezultate cât mai bune”, a spus Dumitru Mihăilescu, director adjunct CS Farul.

MEDALII PENTRU CS FARUL LA CN DE ÎNOT PENTRU JUNIORI II

Oraşul Baia Mare găzduieşte începând de joi Campionatele Naţionale de înot rezervate juniorilor II. În prima zi a competiţiei, sportivii de la CS Farul au obţinut şase medalii prin Răzvan Grădinaru (antrenor Anca Buzbuchi), aur la 100 m bras şi argint la 200 m mixt, Andrei Ganea (antrenor Anca Buzbuchi), aur la 1.500 m liber, bronz la 50 m liber şi 200 m mixt, şi Adrian Bejan (antrenor Veronica Macovei), bronz la 50 m bras. Din delegaţia deplasată de gruparea de pe litoral mai fac parte alţi doi sportivi, Atila Abibula (antrenor Veronica Macovei) şi Radu Zibileanu (antrenor Dumitru Lungu).

LPS “NICOLAE ROTARU” - CS FARUL CONSTANŢA, LA UN PAS DE TITLU

Duminică, la Bistriţa, este programată etapa a 7-a a Campionatului Naţional de tenis de masă pe echipe, la feminin, penultima rundă din actualul sezon. Neînvinsă în acest campionat, LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa, va bifa un nou titlu de campioană, având nevoie de două succese în confruntările cu CS Hidroconstrucţia Slatina, CSM LPS Bistriţa şi CS Tehnopres Iaşi. Din echipa constănţeană fac parte Cristina Hîrîci, Ioana Ghemeş, Anamaria Sebe, Andreea Filip şi Roxana Iamandi, pregătite de antrenorii Liliana Sebe şi Viorel Filimon.

O SINGURĂ VICTORIE CONSTĂNŢEANĂ LA OPENUL SPANIEI

Openul Spaniei la tenis de masă, turneu găzduit de oraşul Almeria, a adus rezultate slabe pentru sportivii constănţeni în probele de simplu. Calificată direct pe tabloul principal al probei de simplu, Eliza Samara a cedat surprinzător în disputa cu Antonina Szymanska (Polonia), cu 1-4 (11-13, 11-13, 7-11, 11-2, 12-14), încă din prima rundă. Venită din calificări, Iulia Necula nu s-a descurcat în faţa lui Huajun Jiang (Hong Kong), cedând cu 0-4 (7-11, 3-11, 1-11, 3-11). În întrecerea masculină, ajuns pe tabloul principal, Andrei Filimon a pierdut duelul cu Carlos Machado (Spania), cu 2-4 (2-11, 11-13, 11-4, 6-11, 13-11, 7-11). În competiţia de dublu feminin, Eliza Samara a făcut pasul spre sferturi, alături de Daniela Dodean, cele două românce trecând în prima rundă de cuplul sârb format din Ana-Maria Erdelji şi Gabriela Feher, cu 3-1 (11-7, 11-6, 10-12, 11-6). În schimb, Iulia Necula, care a făcut pereche cu Camelia Postoacă, a pierdut în turul inaugural, 2-3 (10-12, 12-10, 9-11, 11-5, 6-11), în disputa cu reprezentantele gazdelor, Galia Dvorak şi Sara Ramirez.

CN DE OINĂ ÎN SALĂ ARE LOC LA GURAHONŢ

Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Radio România Antena Satelor şi Fundaţia de Promovarea a Sportului Constănţean, organizează sâmbătă, în localitatea Gurahonţ, din judeţul Arad, a patra ediţie a Campionatului Naţional de Oină în sală rezervat seniorilor. Competiţie se va desfăşura în sistem campionat, prima clasată urmând să fie desemnată campioană. La întrecere vor participa Frontiera Tomis Constanţa, CS Cleopatra Constanţa, Biruinţa Gherăeşti Neamţ, Sânandrei Timiş, Dinamic Coruia Maramureş, Univest Arad, CS Viitorul Almaş şi CS Crasna Gorj. Premiile care vor fi oferite la festivitatea de premiere au fost achiziţionate cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Constanţa, Fundaţiei de Promovarea a Sportului Constănţean şi al Autorităţii Naţionale pentru Sport si Tineret. Primele trei ediţii ale Campionatului Naţional de Oină în sală la seniori au fost cîştigate de Frontiera Tomis Constanţa.

UN SINGUR CONSTĂNŢEAN LA CB DE MARŞ

Sâmbătă, la Bucureşti, sunt programate Campionatele Balcanice de marş, competiţie la care va fi prezent şi un atlet constănţean. Astfel, Mădălin Toma, sportiv pregătit de Stana Mihăilescu, va lua startul în proba de 5 km marş rezervată juniorilor II.

KOCZI, VICECAMPION EUROPEAN LA INDIVIDUAL COMPUS

Gimnastul român Flavius Koczi a cucerit vineri medalia de argint în finala de la individual compus de la Campionatele Europene desfăşurate la Berlin. După evoluţii bune la cele şase aparate, Koczi a adunat 88.875 puncte, clasându-se pe locul secund, la doar 50 de miimi de germanul Philipp Boy, care a cucerit aurul cu un total de 88.825p. Locul 3 a fost ocupat, la egalitate, de britanicul Daniel Purvis şi ucraineanul Mykola Kuksenkov, cu 88.350p. Este pentru prima dată după şase ani când un gimnast din România urcă pe podium la individual compus. În 2005, Răzvan Şelariu a obţinut medalia de argint, la ediţia care s-a desfăşurat la Debrecen.

BUTE VA BOXA PE 9 IULIE ÎN ROMÂNIA

Boxerul Lucian Bute a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că va disputa următorul său meci în România, pe 9 iulie, când îşi va pune în joc titlul mondial IBF la categoria supermijlocie pentru a opta oară. Bute are o înţelegere cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru promovarea brandului de ţară şi va boxa la Salonul Expoziţional Romexpo sau la Sala Polivalentă “Ioan Kunst Ghermănescu”. De asemenea, campionul mondial nu îşi cunoaşte încă nici viitorul adversar, care va fi stabilit în perioada următoare. Bute se va antrena pentru acest meci la Montreal şi apoi într-o altă ţară din Europa decât România, pentru a avea liniştea necesară unei cât mai bune pregătiri. El a mai boxat ca profesionist în România, pe 21 aprilie 2005, când şi-a apărat la Galaţi centura NABA la supermijlocie, în urma unui meci cu Donny McCrary (KO în repriza a patra).

BEGU, ÎN SEMIFINALE LA MARBELLA

Venită din calificări, Irina-Camelia Begu a înregistrat cea mai bună performanţă din cariera sa la turneul de la Marbella, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Sportiva în vârstă de 20 de ani s-a calificat în semifinalele turneului, după ce a trecut ieri în sferturi de Klara Zakopalova (Cehia), a şasea favorită a competiţiei, cu 6-3, 6-3. Pentru această performanţă, Begu, care va juca în semifinale cu Svetlana Kuzneţova, şi-a asisurat 130 de puncte WTA şi 10.200 de dolari. În schimb, cea mai bine clasată jucătoare română a momentului, Alexandra Dulgheru, a patra favorită a turneului, a pierdut, vineri, cu 2-6, 2-6, partida disputată cu italianca Sara Errani, cap de serie nr. 8, în sferturile de finală ale. Până vineri, Dulgheru şi Errani se mai întîlniseră de trei ori în circuitul WTA, românca impunîndu-se de fiecare dată. Pentru prezenţa în sferturile de finală, Dulgheru va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 de dolari. La dublu, Monica Niculescu a acces în semifinalele întrecerii, alături de Vitalia Diatchenko (Rusia), după ce a trecut în sferturi de perechea spaniolă formată din Beatriz Garcia Vidagany şi Silvia Soler Espinosa, cu 6-3, 6-1. Prin această performanţă, Niculescu şi-a asigurat 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 3.100 de dolari.