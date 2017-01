SFERTURILE LC LA HANDBAL MASCULIN

La Viena a avut loc aseară, tragerea la sorţi a partidelor din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Iată programul sferturilor: SG Flensburg-Handewitt - Ciudad Real, FC Barcelona - THW Kiel, HSV Hamburg - Chekhovskie Medvedi şi Rhein-Neckar Lowen - Montpellier. Meciurile tur vor avea loc pe 20-24 aprilie, iar returul pe 27 aprilie - 1 mai. Cîştigătoarele din sferturi vor obţine calificarea în turneul Final Four al Ligii Campionilor, programat pe 28 şi 29 mai, la Koln. În manşa retur a optimilor de finală se înregistraseră rezultatele: MKB Veszprem - FC Barcelona 30-26 (în tur: 21-28), Montpellier - Kadetten Schaffhausen 35-27 (26-31), THW Kiel - Kif Kolding 36-24 (36-29), Ciudad Real - Chambery Savoie 36-19 (27-24), Chekhovskie Medvedi - Bosna Sarajevo 30-17 (31-22), SG Flensburg-Handewitt - Pick Szeged 33-20 (27-26), Rhein-Neckar Lowen - Croaţia Zagreb 27-27 (31-28), Valladolid - HSV Hamburg 33-35 (22-28).

CHATEAU D’AX URBINO VOLLEY, ÎNVINGĂTOARE ÎN CUPA CEV

Formaţia italiană Chateau d’Ax Urbino Volley s-a impus în finala Cupei CEV la volei feminin, după ce a câştigat, duminică seară, pe teren propriu, cu 3:1 (18:25, 25:19, 25:19, 25:16), şi manşa retur a finalei disputate în compania echipei Dinamo Krasnodar (Rusia). În tur, Urbino a obţinut victoria cu 3:0. Chiara Di Iulio, căpitanul echipei italiene, a fost desemnată MVP-ul finalei.

DJOKOVIC, DE NEOPRIT

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie nr. 2, a câştigat cel de-al patrulea trofeu al său în acest sezon şi a rămas neînvins în 2011, impunându-se, duminică, în finala turneului de la Miami, cu 4-6, 6-3, 7-6 (7/4), în faţa spaniolului Rafael Nadal, nr. 1 mondial. Meciul a durat trei ore, 21 de minute şi 34 de secunde. „Este incredibil să câştigi acest titlu în faţa numărului unu mondial, la tie-break în setul al treilea. Este una din cele mai bune finale pe care le-am jucat vreodată”, a declarat Djokovic. „Novak a fost pur şi simplu mai puternic decât mine”, a spus şi Nadal, care nu a câştigat niciodată turneul de la Miami. Djokovic a mai câştigat în acest sezon turneele de la Dubai, Indian Wells şi Australian Open. La Indian Wells, în urmă cu două săptămâni, sârbul l-a învins în finală tot pe Nadal. Ca urmare a succesului de la Miami, Djokovic are o serie de 24 de victorii consecutive de la începutul sezonului 2011. Djokovic a devenit al treilea tenisman care s-a impus în faţa lui Nadal în cel puţin două finale, după Roger Federer (6 finale) şi Nikolai Davydenko (3 finale). De asemenea, sârbul a devenit al patrulea jucător care a câştigat în acelaşi an turneele de la Indian Wells, Miami şi Australian Open, după Federer, Andre Agassi şi Pete Sampras.

DRAGOMIR SCHIMBĂ MACAZUL

Dumitru Dragomir, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a apreciat ieri că licitaţia pentru drepturile TV ale următoarelor trei sezoane în Liga I, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, a fost “un succes real”, LPF încasând pe trei pachete aproximativ 30 de milioane de euro. Dragomir mai aşteaptă încă 10,5 milioane de euro pentru pachetul 9, pe care intenţionează să-l achiziţioneze TVR. Restul pachetelor rămân la LPF. SC RCS & RDS SA (Digi Sport) a achiziţionat pachetul nr. 1, pentru suma de 13.200.000 de euro plus TVA, SC Romtelecom SA (Dolce Sport) a cumpărat pachetul nr. 2, pentru 12.900.000 euro plus TVA, iar SC Antena TV Group SA (Antena 1, GSP TV) a achiziţionat pachetul nr. 8, pentru 10.500.000 de euro plus TVA

REGHECAMPF, NOUL ANTRENOR AL U. CRAIOVA

Laurenţiu Reghencampf a confirmat, ieri, că este noul antrenor principal al formaţiei Universitatea Craiova, el urmând să-l înlocuiască pe italianul Nicolo Napoli. Reghencampf a menţionat că înţelegerea cu Universitatea Craiova este până la sfârşitul campionatului, urmând să se prelungească automat pentru următorii doi ani dacă reuşeşte să rămână în Liga I. Antrenorul Nicolo Napoli a declarat, sâmbătă, după înfrângerea din deplasare cu Sportul Studenţesc, scor 0-3, că nu va demisiona din funcţia de antrenor al echipei oltene, deoarece este convins că formaţia se va salva de la retrogradare. În schimb, finanţatorul Adrian Mititelu i-a cerut italianului demisia de onoare.

MUTU, CRITICAT DE PRESA ITALIANĂ

Sub titlul „O duminică de uitat”, cotidianul italian Corriere dello Sport critică prestaţia lui Adrian Mutu, de la Fiorentina, în ultima etapă din Serie A. „Cu Roma a făcut o partidă mare şi a marcat un gol, apoi a disputat un meci excelent la naţionala României, contra Luxemburgului, însă acum lucrurile n-au mers bine pentru Mutu. A făcut o partidă proastă, în care a primit un cartonaş galben, care îl va face să rateze meciul cu Milan (n.r. - programat duminică, 10 aprilie), şi a contribuit la golul egalizator al Cesenei”, scrie sursa citată. Mutu a fost integralist în partida pe care Fiorentina a jucat-o la Cesena şi pe care a terminat-o la egalitate, scor 2-2. Şi Cristian Chivu (Internazionale Milano) nu va evolua în partida din etapa a 32-a din Serie A, Inter - Chievo, fiind suspendat o etapă în urma eliminării din min. 54 al partidei pierdute de Inter, sâmbătă, scor 0-3, în faţa rivalei AC Milan, după un fault din postura de ultim apărător.

SĂPUNARU, CAMPION ÎN PORTUGALIA

FC Porto, cu Cristi Săpunaru titular, s-a impus în duelul cu Benfica Lisabona, chiar pe stadionul Da Luz, cu scorul de 2-1 (Guarin 9, Hulk 26 / Saviola 17), într-o partidă contând pentru etapa a 25-a a campionatului portughez. În urma acestui succes, Porto şi-a asigurat cucerirea titlului naţional, având un avans de 16 puncte faţă de următoarea clasată, Benfica, înaintea ultimelor cinci etape. Cu acest al 25-lea titlu din istoria clubului, “Dragonii” se apropie de rivala Benfica, formaţie care are 32 de trofee. În ultimii 10 ani, Porto a cucerit 7 titluri naţionale.

DOI CANDIDAŢI LA ŞEFIA FIFA: BLATTER ŞI HAMMAM

Sepp Blatter va avea un singur adversar în cursa pentru obţinerea încă unui mandat de preşedinte al FIFA. Elveţianul în vârstă de 75 de ani va concura doar cu preşedintele Confederaţiei Asiatice, Mohamed Bin Hammam, din Qatar, ţară care a obţinut organizarea Campionatului Mondial din anul 2022. Blatter ocupă funcţia de preşedinte al forului mondial din 1998, când l-a înlocuit pe Joao Havelange. Noul preşedinte va fi ales la Zurich pe 1 iunie, în cadrul celui de-al 61-lea Congres al FIFA.

DELIO ROSSI, RECHEMAT LA PALERMO!

Preşedintele grupării Palermo, unde evoluează Dorin Goian, l-a demis pe antrenorul Serse Cosmi, după eşecul din derby-ul cu echipa Catania, scor 0-4, şi l-a rechemat la conducerea tehnică pe Delio Rossi, pe care îl dăduse afară în urmă cu o lună, a anunţat, ieri, presa italiană. „L-am avertizat pe Cosmi: Dacă Pastore nu joacă şi pierdem, te dau afară! El a făcut erori tactice de şcoală elementară”, a declarat Zamparini. În patru meciuri, Palermo lui Cosmi a învins AC Milan, în etapa a 30-a, dar a suferit trei înfrângeri. Delio Rossi, foarte popular în rândul suporterilor de la Palermo, a fost demis pe 28 februarie, a doua zi după eşecul din meciul cu Udinese, scor 0-7. Zamparini, supranumit “devoratorul de antrenori”, a schimbat de 35 de ori antrenorii de când este preşedinte de club, mai întâi la Veneţia (1987-2002) iar apoi la Palermo (din 2002). Demiterea lui Cosmi este a 13-a schimbare de antrenor în acest sezon, în Serie A.

QUEIROZ, SELECŢIONER ÎN IRAN

Demis din funcţia de selecţioner al Portugaliei în septembrie anul trecut, Carlos Queiroz va semna săptămâna aceasta un contract cu federaţia iraniană de fotbal, pentru trei ani şi jumătate. Principalul său obiectiv va fi calificarea naţionalei Iranului pentru Campionatul Mondial din anul 2014, cu turneul final în Brazilia. În această perioadă, Queiroz va încasa 4,5 milioane de dolari (circa 3,2 milioane de euro).

NUYENS A CÂŞTIGAT TURUL FLANDREI

Belgianul Nick Nuyens a câştigat cea de-a 95-a ediţie a Turului ciclist al Flandrei, marea clasică de primăvară disputată duminică, pe o distanţă de 256 km, între Bruges şi Meerbeke. Nuyens a reuşit să-i învingă la sprint pe francezul Sylvain Chavanel şi pe învingătorul de anul trecut, elveţianul Fabian Cancellara. În vârstă de 30 de ani, Nuyens este născut în apropiere de Anvers, iar în Turul Flandrei 2008 s-a clasat al doilea, după compatriotul său Stijn Devolder.