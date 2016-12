CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus, campionat inclus în Liga “Bergenbier”, a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile etapei a 22-a. Au mai rămas de jucat trei runde şi în lupta pentru ocuparea locurilor 7 şi 8, ultimele calificante în play-off, se menţin cele şase echipe clasate pe locurile 7-12. Melody, Năvodari şi Rechinii par să aibă cel mai favorabil program, ca şi Crazy Team, care însă est la trei-patru puncte distanţă. Reamintim că în primul tur din play-off se vor întâlni locul 1 cu locul 8, 2 cu 7, 3 cu 6 şi 4 cu 5, două meciuri, tur-retur. Rezultatele etapei: Alma Soveja - Velez 16-6; Friends - Rechinii 5-2; Progresul Năvodari - Porto 3-0; Black Sea Knights - Crazy Team 6-5; Vudena - Juventus 6-1; Store - Club Auto Tomis 8-5; Melody - Tomis Juniors 9-4; Vulturul Nisipari - Rezervele 12-11; Scuba - Americanul 13-3; Doraly Mall (fostă Steaua Mării) - Old Boys 11-2; Palas - FZN 3-0; Real Poarta 6 - Secţia Agitaţi 13-8; Gepa - Trîntorii 13-8. Clasament: 1. Real Poarta 6 60p (golaveraj: 218-95); 2. Doraly Mall (fostă Steaua Mării) 57p (212-97); 3. Scuba 55p (217-112); 4. Friends 54p (160-76); 5. Palas 52p (219-93); 6. Vulturul Nisipari 51p/21j (183-109); 7. Melody 43p (158-114); 8. Progresul Năvodari 42p (204-133); 9. Gepa 42p (176-122); 10. Rechinii 42p (147-102); 11. Vudena 40p/21j (188-126); 12. Crazy Team 39p (180-131); 13. ALMA Soveja 35p (172-127); 14. Store 35p (133-126); 15. Juventus 30p (159-157); 16. Rezervele 27p (149-151); 17. FZN 24p (125-203); 18. Old-Boys 22p (115-149); 19. Club Auto Tomis 18p (139-179); 20. Black Sea Knights 18p (70-173); 21. Porto 16p (116-170); 22. Trîntorii 12p (96-171); 23. Velez 12p (105-210); 24. Tomis Juniors 7p (104-260); 25. Secţia Agitaţi 6p (104-289); 26. Americanul 3p (77-251).

CHIVU, DORIT ÎN CONTINUARE DE INTER

Oficialii clubului Internazionale Milano doresc prelungirea contractului cu fundaşul român Cristian Chivu, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2012, informează site-ul tuttomercatoweb.com, citând cotidianul Corriere dello Sport. Sursa citată notează că deşi tratativele erau pregătite să înceapă la finalul actualului sezon, oficialii clubului milanez doresc să grăbească lucrurile. În vârstă de 30 de ani, Chivu a fost achiziţionat de Inter în 2007, de la AS Roma.

CONDUCEREA DE LA GALATA VA FI SCHIMBATĂ

Conducerea clubului Galatasaray Istanbul nu a primit votul de încredere al Adunării Generale a grupării, duminică, şi va fi schimbată în urma unor alegeri care vor avea loc în cel mult 30 de zile şi la care actualii oficiali nu vor putea candida, informează agenţia Anatolia, citată de sondakika.com. Potrivit sursei citate, Adunarea Generală, care a durat nouă ore şi jumătate, a aprobat raportul financiar prezentat de conducerea clubului, dar nu a acordat un vot de încredere din punct de vedere administrativ. „Conform regulamentului nimeni din actuala conducere nu va putea candida timp de un an. Era Polat s-a încheiat”, notează sondakika.com. Preşedintele clubului din Istanbul, Adnan Polat, a declarat că va face demersurile necesare pentru a încerca anularea deciziei Adunării Generale. Cu două zile înainte de Adunarea Generală, Galatasaray a renunţat la colaborarea cu Gheorghe Hagi, de comun acord cu tehnicianul român.

PAOLO MALDINI, TRIMIS ÎN JUDECATĂ PENTRU CORUPŢIE

Fostul fotbalist al formaţiei AC Milan, Paolo Maldini, a fost trimis în judecată pentru corupţie şi acces ilicit la sistemul informatic al fiscului italian, a anunţat presa din Italia. Potrivit acuzării, Maldini ar fi mituit un funcţionar al fiscului pentru a eluda controale fiscale şi ar fi profitat de poziţia acestuia pentru a cere să gestioneze tranzaţii ilicite în cazul unei operaţiuni imobiliare în Toscana. Tribunalul din Milano a cerut, în iulie 2010, punerea sub acuzare a fostului căpitan de la AC Milan după ce a fost anchetat alături de alte 42 de persoane, între care şi soţia sa, Adriana Fossa, pentru practici ilicite în vederea obţinerii de tratamente fiscale favorabile. Anchetarea lui Maldini a apărut după interceptarea unei discuţii telefonice, în ianuarie 2009, cu Luciano Bressi, funcţionar al fiscului italian, deţinut din iunie 2010. În vârstă de 42 de ani, Paolo Maldini s-a retras din activitate în anul 2009, după ce a jucat peste 600 de meciuri în campionat, a câştigat de şapte ori titlul naţional şi de cinci ori Liga Campionilor, în 24 de ani de carieră profesionistă la AC Milan.

GOLGETERUL ROGERIO CENI

Portarul echipei Sao Paulo, Rogerio Ceni, a marcat al 100-lea gol din carieră, duminică, la meciul de pe teren propriu cu Corinthians, scor 2-1, din campionatul din Sao Paulo. În vârstă de 38 de ani, Ceni a înscris din lovitură liberă, în min. 58, aducând astfel prima victorie din 2007 a echipei Sao Paulo într-un meci cu Corinthians. De la începutul carierei, în 1991, la Sao Paulo, Ceni a transformat 44 de lovituri de la 11 m şi a marcat 56 de goluri din lovitură liberă. Ceni a înscris de 47 de ori în campionatul Braziliei, 31 de goluri în campionatul din Sao Paulo, trei la turneul de la Rio, două în Cupa Braziliei şi restul în alte competiţii naţionale şi internaţionale, între care unul şi la Campionatul Mondial al cluburilor. Primul gol al lui Ceni datează din 15 februarie 1997. Campion mondial cu Brazilia în 2002, Ceni a câştigat cu Sao Paulo de două ori Copa Libertadores (1993, 2005), o dată Supercupa Sud-americană (1993), o dată Cupa Intercontinentală (1993), Campionatul Mondial al cluburilor în 2005 şi de trei ori titlul în Brazilia (2006, 2007, 2008). Ceni are contract cu Sao Paulo până în 2012.

CLUBURILE MILANEZE SE “BAT” PENTRU GANSO

Marile echipe ale Italiei, Inter şi AC Milan, îşi dispută transferul mijlocaşului ofensiv Paulo Henrique Chagas de Lima “Ganso”, de la Santos. Conform site-ului calciomercato, fotbalistul este tentat să meargă la Inter, dar marea problemă este reprezentată de suma uriaşă de transfer cerută de Santos. Clubul brazilian i-a propus lui Ganso prelungirea contractului până în 2015, cu un salariu anual de 2 milioane de dolari, dar fotbalistul a refuzat, preferând un transfer cât mai rapid în Europa. Clauza de reziliere a contractului este de 50 de milioane de euro, dar presa braziliană scrie că Santos cere pe fotbalistul în vârstă de 21 ani 35 de milioane de euro. Fostul internaţional Ronaldo consideră că Ganso şi Neymar, de la Santos, şi Lucas, de la Sao Paulo, reprezintă „viitorul naţionalei Braziliei pentru următorii 10 ani”.

ARBITRAJ ELECTRONIC LA CM DIN 2014?

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a anunţat că un sistem electronic care să vină în ajutorul arbitrilor, în fazele de poartă, ar putea fi folosit la Campionatul Mondial de fotbal din 2014. Elveţianul a declarat că „în 2012 vom avea, cred, o asemenea tehnologie care să permită arbitrului să spună dacă a fost sau nu gol. Ea va fi introdusă la Campionatul Mondial din 2014”.

FABREGAS, PREA SCUMP PENTRU FC BARCELONA

FC Barcelona ar dori să-l transfere în vară pe mijlocaşul Cesc Fabregas, însă preţul stabilit de Arsenal Londra este considerat prea mare de preşedintele catalanilor, Sandro Rosell. „Barcelona nu poate plăti 50 de milioane de euro pentru el. Bineînţeles că Guardiola ar vrea să-l aducă pe acest jucător, însă noi nu vom plăti această sumă. Este imposibil, iar decizia noastră are o explicație: în fotbal, preţurile scad în fiecare an. Dacă noi am oferit 40 de milioane de euro pentru Cesc, vara trecută, e clar că a propune acum 50 ar fi imposibil”, a declarat Rosell. Oficialul Barcelonei a mai spus că se va negocia transferul, însă într-o limită corectă: „Fără preţuri demente. Viitorul lui Cesc este în mâinile sale”.

PILOŢII CITROEN AU DOMINAT RALIUL PORTUGALIEI

Pilotul francez Sebastien Ogier (Citroen) a câştigat Raliul Portugaliei, a treia etapă a Campionatului Mondial de raliuri (WRC). Ogier i-a devansat pe compatriotul său Sebastien Loeb (Citroen) şi pe finlandezul Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta). A fost a treia victorie a lui Ogier şi a copilotului său Julien Ingrassia în WRC, după cele înregistrate anul trecut în Portugalia şi în Japonia. Graţie locului 2 ocupat în Portugalia, Loeb l-a egalat la puncte (58) pe finlandezul Mikko Hirvonen în fruntea clasamentului general. Cei doi sunt urmaţi de finlandezul Jari-Matti Latvala, cu 48p, şi de Sebastien Ogier, cu 41p. La constructori, Ford conduce cu 100p, urmată de Citroen Total WRT, cu 90p.

CLIJSTERS, A 500-A VICTORIE ÎN CIRCUITUL WTA

Jucătoarea belgiană de tenis Kim Clijsters a înregistrat a 500-a victorie de când participă la turneele din circuitul WTA. Ea a învins-o în turul 3, la Miami, pe iberica Maria Jose Martinez (numărul 27) cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3. În optimi, Clijsters o va întâlni pe Ana Ivanovici (nr. 19 / Serbia), care s-a calificat în această fază a turneului american în urma abandonului înregistrat de Virginie Razzano.

DJOKOVIC ESTE NEÎNVINS ÎN 2011

Victorios cu 6-2, 6-0 în faţa lui James Blake, în turul 3 al turneului de la Miami, sârbul Novak Djokovic a înregistrat a 20-a victorie din tot atâtea posibile în 2011. În ultimii 30 de ani, doar doi jucători au reuşit o serie mai mare de succese la rând: americanul John McEnroe (39, în 1984) şi cehul Ivan Lendl (25, în 1986). Succesele obţinute la Open-ul Australiei, Dubai și Indian Wells l-au urcat pe Djokovic pe locul 2 în clasamentul mondial, el depăşindu-l pe Roger Federer. Dacă am adăuga şi cele două victorii obţinute în finala Cupei Davis de la Belgrad, cu Franţa, atunci sârbul ar aduna 22 de victorii la rând.