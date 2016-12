HAGI RĂMÂNE SAU NU LA GALATA?

Conform presei din Turcia, antrenorul formaţiei Galatasaray Istanbul, Gheorghe Hagi, şi-ar fi înaintat demisia preşedintelui Adnan Polat, însă acesta a refuzat. „Hagi se consideră responsabil pentru această situaţie a echipei. În locul unei despărţiri la finalul sezonului, vrea să vă deschidă calea de acum. Vrem să ne înţelegem şi să punem capăt acestei colaborări“, i-ar fi spus, conform presei din Turcia, impresarul Victor Becali lui Polat. Totuşi, cotidianul Fotomac şi postul Lig TV au anunţat, aseară, că Hagi a fost demis de la Galatasaray, iar echipa va fi pregătită până la finalul sezonului de antrenorul secund Tugay Kerimoglu. Informaţia a fost negată de preşedintele clubului, Adnan Polat, care a spus că subiectul antrenorului nu s-a discutat în şedinţa Consiliului de Conducere. Presa de la Istanbul mai precizează că de la Galatasaray vor pleca în vară 15 jucători. Hagi a ajuns aseară la Istanbul, iar astăzi ar trebui să conducă antrenamentul lui Galatasaray.

MIRCEA SANDU, UN NOU MANDAT ÎN COMITETUL EXECUTIV UEFA

Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a fost reales ieri, la Congresul de la Paris, pentru un nou mandat de membru al Comitetului Executiv UEFA, după al doilea tur de scrutin. În primul tur, Sandu nu a întrunit numărul de voturi necesare. El se află la al doilea mandat de patru ani, după cel din perioada 2007-2011.

MICHEL PLATINI RĂMÂNE PREŞEDINTE AL UEFA

Francezul Michel Platini a fost reales ieri, la Congresul de la Paris, pentru un nou mandat de patru ani în funcţia de preşedinte al UEFA. Platini, în vârstă de 55 de ani, singurul candidat, a fost reales prin strigare şi nu prin vot secret. La Congres au participat reprezentanţi ai celor 53 de federaţii afiliate la forul european. Fostul căpitan al naţionalei Franţei a fost ales preşedinte UEFA pentru prima oară pe 26 ianuarie 2007, la Congresul de la Dusseldorf (Germania), când a câştigat în faţa suedezului Lennart Johansson. Platini fusese ales atunci cu 27 de voturi, faţă de 23 câte primise Johansson.

BALLACK A INSULTAT CLUBUL FC KOLN

Michael Ballack riscă să fie amendat şi suspendat, după ce la finalul partidei cu Schalke 04, câştigată cu scorul de 2-0, a proferat insulte la adresa grupării FC Koln, rivala formaţiei sale, Bayer Leverkusen. Imediat după meci, Ballack a venit în faţa fanilor, a luat o portavoce şi a scandat alături de ei. Însă el a insultat şi clubul FC Koln, despre care a spus că este „de rahat”. Conform presei germane, federaţia s-a sesizat în acest sens, iar jucătorul riscă o amendă şi o suspendare pentru un meci.

DAUM, ANTRENOR LA FRANKFURT

Christoph Daum este noul antrenor al echipei Eintracht Frankfurt, în locul lui Michael Skibbe, care a fost demis. Fost antrenor al echipelor turce Fenerbahce (2009-2010 şi 2003-2006) şi Beşiktaş (2001-2002 şi 1994-1996), Daum, în vârstă de 57 de ani, va pregăti echipa din Frankfurt până pe 30 iunie. „Obiectivul nostru este să lucrăm împreună şi după această dată”, se arată într-un comunicat al clubului din Frankfurt. Skibbe avea contract până în 2012, dar sub conducerea sa echipa a înregistrat şapte înfrângeri, două remize şi o singură victorie în returul campionatului.

DE ROSSI PLEACĂ DE LA AS ROMA

Criza financiară în care se zbate AS Roma determină clubul capitolin să-şi vândă jucătorii reprezentativi. Astfel, campionul mondial Daniele De Rossi va fi cedat în vară pentru o sumă cuprinsă între 20 şi 25 milioane de euro. Antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, s-a arătat deja interesat de mijlocaşul italian, el căutând un jucător pe profilul lui Xabi Alonso. „Dacă Roma mi-ar spune că are nevoie de bani şi trebuie să mă vândă, aş pleca. Dacă aş primi o ofertă de la Real Madrid, nici nu m-ar mai interesa altă ofertă din Europa”, a spus De Rossi. Fotbalistul în vârstă de 27 ani joacă la AS Roma din 2001, după ce a efectuat la clubul italian şi o mare parte din juniorat.

ULTIMA CANDIDATURĂ A LUI BLATTER

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, a anunţat, ieri, la Congresul UEFA de la Paris, că va candida pentru un ultim mandat în fruntea forului internaţional, la alegerile programate pe 1 iunie, la Zurich. „UEFA contează foarte mult pentru FIFA. Vă invit la congresul din 1 iunie, de la Zurich, pentru a continua să muncim împreună. Candidez pentru încă patru ani. Sunt ultimii mei patru ani”, a declarat elveţianul Blatter, acum în vârstă de 75 ani, care a fost ales pentru prima oară în fruntea FIFA în 1998. Anul acesta el îl va avea ca adversar pe Mohamed Bin Hammam, din Qatar, preşedintele Confederaţiei Asiatice (AFC).

TREI MECIURI DE SUSPENDARE PENTRU MATUZALEM

Mijlocaşul brazilian al echipei Lazio Roma, Matuzalem, a fost suspendat pentru trei meciuri în campionatul Italiei de către comisia de disciplină pentru o lovitură dată jucătorului formaţiei Cesena, Luis Jimenez. Matuzalem a fost sancţionat în baza imaginilor televizate pentru o lovitură cu pumnul pe care arbitrul nu a văzut-o. Săptămâna trecută, brazilianul fusese judecat, dar nesancţionat, pentru un fault asupra lui Francesco Totti, în derby-ul cu AS Roma.

“CASANOVA” TIGER WOODS

Tiger Woods, fost nr. 1 mondial în gof, se întâlneşte cu o blondă de 22 de ani, Alyse Lahti Johnston, fiica vitregă a preşedintelui clubului scoţian de fotbal Glasgow Rangers. Potrivit presei americane şi britanice, Woods, în vârstă de 35 de ani, ar fi fost văzut pe yacht-ul său, săptămâna trecută, cu Alyse Lahti, la Palm Beach, în Florida. Cei doi, care se cunosc de mult timp, au schimbat mesaje pe blogul TerezOwens.com înainte de a ieşi împreună. Pentru Alastair Johnston, preşedintele clubului Glasgow Rangers şi un oficial al agenţiei IMG care se ocupă de afacerile lui Woods, jucătorul de golf şi fiica lui vitregă se văd des, dar nu sunt împreună. „Tiger Woods a fost vecinul meu timp de 15 ani şi Alyse îl cunoaşte din fragedă pruncie. Ei fac parte din acelaşi grup de prieteni, fac împreună sport, mănâncă împreună. Petrec mult timp împreună, dar nu sunt un cuplu”, a declarat Alastair Johnston, pentru Scottish Daily Record. Woods, câştigător a 14 turnee de Grand Slam, a divorţat de soţia sa Elin Nordegren, în 2010.

A MURIT FOSTUL GIMNAST RUS NIKOLAI ANDRIANOV

Fostul gimnast rus Nikolai Andrianov, septuplu campion olimpic, a murit, luni, la vârsta de 58 de ani, el suferind de mai mulţi ani de atrofie sistemică multiplă, informează L’Equipe. Andrianov a câştigat medalia de aur la individual compus, la Montreal, în 1976. El a fost şi campion olimpic la sol (1972, 1976), inele (1976), sărituri (1976, 1980) şi pe echipe (1980). Tot la Jocurile Olimpice, el a câştigat cinci medalii de argint şi trei de bronz. La Campionatele Mondiale, gimnastul rus a câştigat patru titluri (individual compus în 1978, echipe în 1979 şi inele în 1974 şi 1978). La Campionatele Europene, Andrianov a câştigat nouă medalii de aur, între care şi la individual compus, în 1975.