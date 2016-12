LUPTĂ APRIGĂ PENTRU PLAY-OFF ÎN CUPA “FRIENDS” LA FOTBAL

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus, campionat inclus în Liga “Bergenbier”, a programat la sfârşitul săptămânii trecute meciurile etapei a 21-a. A fost o rundă cu scoruri relativ normale şi cu un derby, Friends - Palas 5-2, în urma căruia învinşii au coborât de pe podium pe locul 5. Au mai rămas de jucat patru etape şi se dă o luptă strânsă pentru ocuparea locurilor 7 şi 8, ultimele calificante în play-off, între Rechinii, Melody, Progresul Năvodari, Crazy Team, Gepa şi Vudena. Reamintim că în primul tur din play-off se vor întâlni locul 1 cu locul 8, 2 cu 7, 3 cu 6 şi 4 cu 5, două meciuri, tur-retur. Iată rezultatele etapei: Old Boys - Velez 10-7; Rechinii - Crazy Team 6-5; Friends - Palas 5-2; Black Sea Knights - Juventus 5-2; Rezervele - Trîntorii 9-3; Progresul Năvodari - Alma Soveja 10-9; Gepa - Secţia Agitaţi 20-5; Doraly Mall (fostă Steaua Mării) - Tomis Juniors 21-5; FZN - Americanul 6-4; Scuba - Melody 12-1; Real Poarta 6 - Porto 14-2; Vulturul Nisipari - Club Auto Tomis 5-4; Store - Vudena 4-2. Restanţă din etapa a 15-a: Rechinii - Porto 12-4. Clasament: 1. Real Poarta 6 57p (golaveraj: 205-87); 2. Doraly Mall (fostă Steaua Mării) 54p (201-95); 3. Scuba 52p (204-109); 4. Friends 51p (155-74); 5. Palas 49p (216-93); 6. Vulturul Nisipari 48p/20j (171-98); 7. Rechinii 42p (145-97); 8. Melody 40p (149-110); 9. Progresul Năvodari 39p (201-133); 10. Crazy Team 39p (175-125); 11. Gepa 39p (163-114); 12. Vudena 37p/20j (182-125); ... 24. Tomis Juniors 7p (100-251); 25. Secţia Agitaţi 6p (96-276); 26. Americanul 3p (74-238).

MUTU, LOCUL 10 ÎN CLASAMENTUL GOLGETERILOR ÎN ACTIVITATE DIN ITALIA

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, se află pe locul 10 în clasamentul golgeterilor în activitate din campionatul Italiei, cu 95 de reuşite, informează cotidianul Gazzetta dello Sport. Primele zece poziţii în această ierahie sunt ocupate de următorii fotbalişti: 1. Francesco Totti (AS Roma) - 201 goluri, 2. Alessandro Del Piero (Juventus Torino) - 182, 3. Filippo Inzaghi (AC Milan) - 155, 4. Hernan Crespo (FC Parma) - 154, 5. Alberto Gilardino (AC Fiorentina) - 138, 6. Marco Di Vaio (Bologna) - 131, 7. Antonio Di Natale (Udinese) - 127, 8. Cristiano Lucarelli (SSC Napoli) - 119, 9. Luca Toni (Juventus Torino) - 100, 10. Adrian Mutu (AC Fiorentina) - 95. Pe de altă parte, site-ul tuttomercatoweb.com l-a inclus pe Mutu între cei mai buni zece jucători ai etapei a 30-a a campionatului italian. Sursa citată a scris că atacantul român a fost “devastator” în meciul cu AS Roma, scor 2-2. Alături de Mutu, între protagoniştii rundei se mai află Francesco Totti (AS Roma), Alessandro Del Piero (Juventus Torino), Alexis Sanchez (Usinese), Mauro Zarate (Lazio Roma), Giulio Migliaccio (US Palermo), Davide Moscardelli (Chievo Verona), Dario Dainelli (Genoa), Cristian Zaccardo (FC Parma) şi Edinson Cavani (SSC Napoli).

MESSI ŞI MOURINHO, CEI MAI BINE PLĂTIŢI DIN LUME

Recunoscut drept cel mai bun fotbalist din lume, argentinianul Lionel Messi este în 2011 şi cel mai bine plătit, cu venituri de 31 de milioane de euro, conform France Football, care îl clasează pe portughezul Jose Mourinho pe primul loc în rândul antrenorilor, cu 13,5 milioane. Dublu câştigător al Balonului de Aur, Messi, jucător la FC Barcelona, şi-a păstrat statutul de cel mai bogat, el având un salariu anual de zece milioane de euro, dar şi-a mărit veniturile datorită contractelor publicitare. Potrivit publicaţiei franceze, el ar fi câştigat în 2011 mai puţin decât anul trecut (33 milioane de euro) şi rămâne departe de jucătorul american de golf Tiger Woods (53 milioane de euro), cel mai bine plătit sportiv din lume. Messi este urmat de portughezul Cristiano Ronaldo (27,5 milioane de euro), al cărui salariu la Real Madrid este de 13 milioane de euro. Englezul Wayne Rooney completează podiumul cu venituri de 20,7 milioane de euro. Campionatul Angliei este cel mai „generos”, cu şapte reprezentanţi în clasamentul celor mai bine plătiţi 20 de jucători (peste 100 de milioane de euro cumulate). Doi fotbalişti din liga nord-americană (MLS), englezul David Beckham şi francezul Thierry Henry ocupă locurile 5 (19 milioane de euro), respectiv 11 (13,6 milioane de euro). La antrenori, Jose Mourinho, cel mai bine plătit de şase ani, îi devansează pe Pep Guardiola (10,5 milioane de euro) şi Rafael Benitez (10,2 milioane de euro). Italianul Fabio Capello, al patrulea (8,5 milioane de euro), este cel mai bine plătit selecţioner, de către naţionala Angliei.

HEYNCKES, DE LA LEVERKUSEN LA MUNCHEN

Tehnicianul Jupp Heynckes va părăsi gruparea Bayer Leverkusen la finalul acestui sezon, a anunţat, ieri, clubul german, în contextul în care în ultima perioadă presa a scris că antrenorul ar putea ajunge la Bayern Munchen. Heynckes, în vârstă de 65 de ani, a decis să nu îşi prelungească angajamentul început în 2009 şi care se va încheia la terminarea sezonului. El va fi înlocuit cu actualul antrenor al echipei Freiburg, Robin Dutt. Presa germană a scris, în ultimele două săptămâni, că Heynckes ar urma să ajungă la Bayern Munchen, club care a decis să renunţe la serviciile antrenorului Louis van Gaal la finalul acestui sezon. Heynckes a mai antrenat formaţia din Munchen de două ori, în perioada 1987-1991 şi la finalul sezonului 2008-2009.

PEPE ÎŞI VA PRELUNGI CONTRACTUL CU REAL MADRID

Fundaşul central portughez Pepe a ajuns la un acord cu clubul Real Madrid pentru prelungirea contractului pentru încă trei sezoane, până în vara anului 2015, a anunţat, ieri, cotidianul Marca. Sursa citată notează că înţelegerea va fi oficializată până la finalul actualului sezon, iar fundaşul portughez va primi un salariu anual de patru milioane de euro. Născut în Brazilia şi naturalizat portughez, Kleper Laveran Lima Ferreira “Pepe”, în vârstă de 28 de ani, a fost achiziţionat de Real Madrid în 2007, de la FC Porto, contra sumei de 30 de milioane de euro.

OLYMPIAKOS PIREU, CAMPIOANĂ ÎN GRECIA

Echipa Olympiakos Pireu a câştigat titlul de campioană în Grecia, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, formaţia AEK Atena, în etapa a 27-a. Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Olympiakos a acumulat 67 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de următoarea clasată, Panathinaikos Atena, care are 57 de puncte. În schimb, echipa Panserraikos este virtual retrogradată în liga a doua. Olympiakos Pireu a obţinut al 13-lea titlu în ultimii 15 ani.

PLATINI AR PUTEA FI REALES PRIN VOT SAU STRIGARE

Preşedintele UEFA, Michel Platini, singurul candidat la un nou mandat, ar putea fi reales pentru patru ani, astăzi, la Paris, prin votul celor 53 de federaţii membre sau doar prin strigare, conform secretarului general al forului, Gianni Infantino. „Există un singur candidat şi a existat deja o strigare anul trecut când a spus, la Congresul de la Tel-Aviv, că se va prezenta din nou la alegeri“, a declarat Infantino cu ocazia Comitetului Executiv. Tot astăzi se va alege şi Comitetul Executiv al UEFA pentru perioada 2011-2015. Printre cei care vor candida pentru un nou mandat se află şi preşedintele FRF, Mircea Sandu.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU HOLDEN

Mijlocaşul echipei Bolton Wanderers, Stuart Holden, va fi indisponibil şase luni din cauza unei grave accidentări la genunchi, suferită la meciul de sâmbătă, cu Manchester United, scor 0-1, din campionatul Angliei. Potrivit clubului Bolton, jucătorul în vârstă de 25 de ani a avut nevoie de 25 de puncte de sutură la genunchi, după ce a fost faultat foarte dur de fundaşul Johnny Evans, de la Manchester United, care a fost eliminat pentru acest fault. Internaţionalul american va rata finalul sezonului şi semifinala Cupei Angliei, cu Stoke City, programată pe 17 aprilie.

ESTEBAN VIGO, DEMIS DE HERCULES

Clubul Hercules Alicante, la care este legitimat şi Cristian Pulhac, a anunţat duminică, după înfrângerea din meciul cu Osasuna Pamplona, scor 0-4, că a renunţat la serviciile antrenorului Esteban Vigo. Numele succesorului nu a fost anunţat de gruparea spaniolă, care a pierdut ultimele patru meciuri din campionat şi se află pe ultimul loc în clasament, după 29 de etape. Ultima victorie a echipei spaniole datează din etapa a 23-a, de la meciul jucat pe teren propriu cu Real Zaragoza, scor 2-1.

ANDERLECHT A CÂŞTIGAT SEZONUL REGULAT ÎN BELGIA

Duminică s-a încheiat sezonul regulat în campionatul belgian de fotbal, iar pe primul loc după 30 de etape s-a clasat Anderlecht Bruxelles, după o victorie cu 3-2 în meciul cu La Gantoise. Anderlecht va juca în play-off-ul pentru desemnarea campioanei şi pentru stabilirea formaţiilor calificate în Cupele Europene alături de alte cinci formaţii: Genk, La Gantoise, FC Bruges, Lokeren şi Standard Liege. În play-off se joacă tur-retur şi se pleacă de la un clasament în care cele şase echipe calificate vor avea jumătate din punctajul acumulat până acum: Anderlecht 65p, Genk 64p, La Gantoise 57p, Bruges 53p, Lokeren 50p, Standard 49p.

FOSTUL CĂPITAN AL CEHOSLOVACIEI DIN FINALA CM 1962 CU BRAZILIA A DECEDAT

Ladislav Novak, fostul căpitan al echipei naţionale a Cehoslavaciei din finala Cupei Mondiale din 1962 cu Brazilia, a decedat, ieri, la vârsta de 79 de ani, informează site-ul oficial al FIFA. Fundaşul, care a evoluat şi în echipa Cehoslovaciei clasată pe locul 3 la Campionatul European din 1960, a strâns 75 de selecţii pentru naţionala sa, din care în 71 a fost căpitan. Cu echipa de club, Dukla Praga, Novak a câştigat opt titluri de campion al fostei Cehoslovacii. El a fost şi antrenorul echipei naţionale a Cehoslavaciei, între 1971 şi 1972. Novak a mai pregătit şi echipele de club din Belgia, Lokeren, Royal Antwerp şi Beershot, înainte să câştige un titlu de campion al Cehoslovaciei, din postura de antrenor, cu Dukla Plaga, în 1982.

ÎNCĂ O TRAGEDIE ÎN FOTBALUL ARGENTINIAN

Un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a decedat duminică, la Buenos Aires, în violenţele dintre suporteri ce au avut loc înaintea meciului San Lorenzo - Velez Sarsfield. De asemenea, doi poliţişti au fost răniţi în incidentele din afara stadionului Jose Amalfitani. Meciul, care contează pentru etapa a 6-a a turneului Clausura, a fost întrerupt în minutul 7, din cauza incidentelor din tribune. Fanii echipei San Lorenzo au încercat să intre pe teren, după ce au trecut de o barieră de securitate. Portarul formaţiei San Lorenzo, Pablo Migliore, a fost lovit de un obiect aruncat din tribună de un fan al echipei Velez Sarsfield. Bărbatul decedat este a 252-a victimă a violenţelor din fotbalul argentinian, din 1924, conform unei statistici a organizaţiei „Salvemos al futbol”.

DJOKOVIC S-A IMPUS LA INDIAN WELLS

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie nr. 3, a câştigat turneul de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 3.645.000 de dolari, şi a rămas neînvins în acest sezon. Djokovic l-a învins, în finală, după două ore şi 25 de minute, cu 4-6, 6-3, 6-2, pe spaniolul Rafael Nadal, principalul favorit al competiţiei. Sârbul, în vârstă de 23 de ani, a câştigat toate cele 18 partide disputate în acest an şi implicit turneele jucate (Australian Open, Dubai şi Indian Wells). Djokovic, care a devenit nr. 2 în clasamentul ATP în detrimentul elveţianului Roger Federer, a cucerit al 21-lea titlu din carieră şi al doilea la Indian Wells, după cel din 2008. Pentru succesul obţinut la Indian Wells, Djokovic va primi 1.000 de puncte ATP şi un cec în valoare de 611.000 de dolari, în timp ce Nadal va încasa 298.200 de dolari şi 600 de puncte ATP. Proba de dublu de la Indian Wells a fost câştigată de perechea Alexandr Dolgopolov / Xavier Mallise (Ucraina / Belgia), care a trecut, în finală, cu 6-4, 6-7 (5/7), 10-7, de cuplul elveţian Roger Federer / Stanislas Wawrinka.

JAPONIA A RENUNŢAT DEFINITIV LA ORGANIZAREA CM DE PATINAJ ARTISTIC

Federaţia Japoneză de Patinaj (JSF) a renunţat definitiv la organizarea Campionatelor Mondiale de patinaj artistic din acest an, a anunţat, ieri, forul internaţional de profil (ISU), care caută în continuare o soluţie privind gazda competiţiei. Pe 14 martie, la trei zile după cutremurul din Japonia urmat de tsumani şi după apariţia problemelor la centrala nucleară Fukushima, ISU a decis că oraşul Tokyo nu poate găzdui deocamdată Campionatele Mondiale de patinaj artistic. Ulterior, JSF şi-a exprimat speranţa de a organiza competiţia în luna septembrie sau în luna octombrie a acestui an.