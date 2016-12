SITUAŢIA LUI HAGI SE VA CLARIFICA MARŢI SEARĂ

Situaţia tehnicianului Gheorghe Hagi la echipa Galatasaray se va clarifica marţi seară, când va avea loc o şedinţă a Consiliului de Conducere al clubului din Istanbul, informează cotidianul Hurriyet. Potrivit sursei citate, conducerea grupării are păreri împărţite în privinţa lui Hagi, unii oficiali fiind de părere că tehnicianul trebuie demis imediat, iar alţii considerând că ar fi mai bine să aştepte Adunarea Generală din 27 martie pentru a lua o decizie. Cotidianul Fanatik a scris, sub titlul “Hagi pleacă marţi”, că oficialii clubului Galatasaray vor discuta, la începutul săptămânii viitoare, cu Ioan Becali, pentru a încerca să ajungă la o înţelegere în privinţa rezilierii contractului lui Hagi şi a scăderii compensaţiei de la 1,75 milioane de euro la sub un milion de euro. În cazul în care cele două părţi nu se vor înţelege, se va lua o decizie după Adunarea Generală din 27 martie. Internetspor.com notează, în schimb, că toate indiciile arată că Hagi va rămâne la Galatasaray până la finalul sezonului.

MUTU, GOL ŞI PASĂ DE GOL

Atacantul Adrian Mutu a marcat un gol în meciul pe care Fiorentina l-a încheiat, ieri, la egalitate, scor 2-2, cu AS Roma, în etapa a 30-a a campionatului Italiei, fiind şi autorul pasei decisive la reuşita lui Gamberini. Mutu, care a fost integralist, a marcat în min. 22 şi a dat pasa de gol pentru Gamberini în min. 35. De asemenea, el a trimis mingea în bară, în min. 37. Pentru AS Roma a marcat Totti, în min. 27, din penalty, el ajungând la reuşita cu numărul 200 în Serie A. Totti a mai înscris şi în minutul 52, reuşind “dopietta” cu numărul 37 în Serie A. La AS Roma, portarul Bogdan Lobonţ a fost rezervă. Sâmbătă seară, Dorin Goian a marcat golul victoriei, scor 1-0, pentru Palermo în confruntarea cu AC Milan.

ETAPA A 13-A ÎN CN AL JUNIORILOR

Rezultatele etapei a 13-a din Campionatul Naţional al juniorilor republicani: Oţelul Galaţi - CF Brăila 7-1 - la juniori A, 1-1 - la juniori B; Unirea Slobozia - Dunărea Galaţi 1-1, 1-2; Metalul Constanţa - Săgeata Năvodari 1-2, 1-0; Gloria Buzău - LPS Galaţi 2-1, 0-1; FC Farul - Callatis Mangalia 1-0, 4-1. Partida Delta Tulcea - Viitorul Constanţa se va disputa pe 14 aprilie; juniori C, Seria Sud: CS Agigea - Viitorul Constanţa 0-3 (lipsă asistenţă medicală), Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa 0-5; juniori D, Seria Sud: CS Eforie - GSIB Mangalia 0-3, Callatis Mangalia - FC Farul Constanţa 0-9. Partida Trophaeum Adamclisi - Sparta Techirghiol a fost amânată. Academia Hagi şi Portul Constanţa au stat. Rezultate înregistrate în etapa a 9-a în Cupa “Hagi-Danone”: ACSSF Farul 2010 Constanţa - Academia Hagi 0-8, Palatul Copiilor Constanţa - GSIB Mangalia 1-4. Meciul Viitorul Constanţa - CSS Medgidia va avea loc astăzi, de la ora 10.00.

ANGLIA CÂŞTIGĂ TURNEUL CELOR 6 NATIUNI

Anglia obţine primul succes în Turneul celor 6 Naţiuni la rugby din 2003 încoace. Atunci reuşise şi Marele Şlem, ratat de această dată, după ce englezii au pierdut fără drept de apel ultimul meci, cel cu Irlanda. Victoria clară a irlandezilor a crescut şansele galezilor de a cuceri trofeul, Ţara Galilor având nevoie de o victorie la 21 de puncte diferenţă pentru a trece de Anglia. N-a fost să fie, Franţa dominând clar partida, obţinând o victorie care a propulsat-o pe poziţia secundă. Lingura de lemn a revenit Italiei (învinsă clar de Scoţia), în ciuda victoriei senzaţionale din faţa Franţei! Rezultatele ultimei etape: Scoţia - Italia 21-8; Irlanda - Anglia 24-8; Franţa - Ţara Galilor 28-9. Clasament: 1. Anglia 8p; 2. Franţa 6p; 3. Irlanda 6p; 4. Ţara Galilor 6p; 5. Scoţia 2p. 6. Italia 2p.

CRISTIANO RONALDO VA FI INDISPONIBIL DOUĂ SAU TREI SĂPTĂMÂNI

Atacantul portughez al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, are din nou probleme la coapsa stângă şi va fi indisponibil două sau trei săptămâni, a anunţat, ieri, gruparea madrilenă. Cristiano Ronaldo s-a accidentat la coapsă, pe 3 martie, la un meci cu Malaga, scor 7-0, din campionatul Spaniei. El a revenit titular în echipă în partida de miercuri, cu Olympique Lyon, iar sâmbătă a evoluat în meciul cu Atletico Madrid, scor 2-1. Portughezul a fost însă nevoit să părăsească terenul, sâmbătă, în min. 72. Ronaldo nu va juca în etapa a 30-a a campionatului Spaniei şi este posibil să lipsească şi din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, cu Tottenham, pe 5 aprilie.

ROBBEN RATEAZĂ MECIURILE CU UNGARIA

Internaţionalul olandez al echipei Bayern Munchen, Arjen Robben, nu va evolua în meciurile din preliminariile EURO 2012 cu Ungaria, din 25 şi 29 martie, a anunţat gruparea bavareză. Robben, care are probleme la aductori, a ieşit de pe teren după 30 de minute jucate în meciul de sâmbătă cu SC Freiburg, scor 2-1, în etapa a 27-a a campionatului Germaniei. Bayern a precizat că nu este o accidentare îngrijorătoare, dar că preferă să nu-şi asume niciun risc. Această dublă confruntare cu Ungaria ar fi trebuit să marcheze revenirea lui Robben în echipa naţională, după finala CM pierdută în faţa Spaniei.

GLASGOW RANGERS S-A IMPUS ÎN CUPA LIGII SCOŢIEI

Echipa Glasgow Rangers a câştigat Cupa Ligii Scoţiei, după ce a învins, ieri, în finală, cu 2-1 (1-0, 1-1) după prelungiri, formaţia Celtic Glasgow. Golurile învingătorilor au fost marcate de Davis (min. 24) şi Jelavici (min. 98). Pentru Cetic a înscris Ledley, în min. 31. Celtic Glasgow a rămas în inferioritate numerică la finalul partidei, în min. 120, când a fost eliminat Izaguirre. La meci au asistat aproximativ 51.000 de spectatori.

KLITSCHKO ŞI-A PĂSTRAT CENTURA WBC

Pugilistul ucrainean Vitali Klitschko şi-a păstrat titlul mondial WBC la categoria grea în faţa cubanezului Odlanier Solis, care a abandonat din cauza unei accidentări la genunchi, în prima repriză. Klitschko, în vârstă de 39 de ani, aflat la al 14-lea meci pentru un titlu mondial, a încheiat partida în fluierăturile spectatorilor. După prima repriză, câteva lovituri şi un epilog aproape comic, meciul s-a încheiat chiar şi spre stupoarea campionului mondial. Aproape de finalul primei reprize, Klitschko şi-a lovit adversarul în faţă, iar Solis, campion olimpic în 2004 şi triplu campion mondial la amatori, încercând să-şi păstreze echilibrul, a căzut şi s-a accidentat la genunchi. El a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate la genunchiul drept şi va fi operat. Cubanezul, în vârstă de 30 de ani, a suferit prima înfrângere după 18 meciuri la profesionişti. Anturajul lui Solis a dezvăluit că el avea probleme mai vechi la genunchiul drept, însă a luat decizia de a nu se opera pentru a nu compromite primul său meci de titlu mondial.

CAMPION DE LUPTE FĂRĂ UN PICIOR

Anthony Robles, născut fără piciorul drept, a câştigat Campionatul Universitar American (NCAA) la lupte, încheind sezonul neînvins la categoria 56 kg. Luptătorul Universităţii Arizona State l-a învins în finală pe campionul en titre, Matt McDonough de la Universitatea din Iowa, încheind astfel ultimul sezon universitar cu 36 de victorii şi nicio înfrângere. Robles, născut fără piciorul drept, nu se consideră un sportiv handicapat. „Nu am ales luptele pentru a atrage atenţia. Lupt pentru că-mi place”, a declarat Robles.

DONAŢIE DE 1,25 MILIOANE DOLARI PENTRU VICTIMELE CATASTROFEI DIN JAPONIA

Japonezul Ichiro Suzuki, vedetă a echipei americane de baseball Seattle Mariners, a donat suma de 100 de milioane de yeni (aproximativ 1,25 milioane de dolari) victimelor catastrofei din Japonia, prin intermediul Crucii Roşii. Gruparea Seattle Mariners, care a anunţat că va dona şi ea 100.000 de dolari (70.000 de euro), a făcut un apel la suporteri pentru a demonstra solidaritate faţă de poporul japonez, luându-şi angajamentul de a dona şi banii strânşi la următoarele şase meciuri disputate pe teren propriu. În plus, va fi organizată şi o licitaţie, pe 9 aprilie. Alte şase cluburi din Liga Americană de Baseball (MLB) - Oakland Athletics, Boston Red Sox, Los Angeles Dodgers, San Francisco Giants, New York Yankees şi San Diego Padres - au iniţiat săptămâna trecută strângeri de fonduri pentru sinistraţii din Japonia.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI FEMININ

VakifGunesTTelekom Istanbul a câştigat Liga Campionilor la volei feminin, la finalul turneului Final Four găzduit, sâmbătă şi duminică, de sala “Burhan Felek” din Istanbul. Rezultate - sâmbătă, semifinale: Rabita Baku (Azerbaidjan) - Scavolini Pesaro (Italia) 3:1 (25:23, 25:16, 13:25, 25:14) şi FenerbahceAcibadem Istanbul (Turcia) - VakifGunesTTelekom Istanbul (Turcia) 2:3 (25:19, 21:25, 25:21, 19:25, 11:15); duminică, finala mică: FenerbahceAcibadem - Scavolini 3:1 (12:25, 25:21, 25:21, 25:21); finala mare: VakifGunesTTelekom - Rabita 3:0 (25:13, 25:20, 25:18).