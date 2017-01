TECĂU ŞI LINDSTEDT, ELIMINAŢI LA INDIAN WELLS

Perechea Horia Tecău / Robert Lindstedt (România / Suedia) a ratat accederea în turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells (SUA). Tecău şi Lindstedt au fost învinşi în primul tur, cu 2-6, 7-6 (7/3), 12-10, de cuplul Mark Knowles / Michal Mertinak (Bahamas / Slovacia).

PERECHEA DULGHERU / CHUANG, ÎNVINSĂ LA INDIAN WELLS

Perechea Alexandra Dulgheru / Chia-Jung Chuang (România / Taiwan) a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu de la Indian Wells (SUA). Dulgheru şi Chuang au fost învinse, în turul secund, cu 6-1, 4-6, 1-0 (10/5), de cuplul polonez Klaudia Jans / Alicja Rosolska.

VICTORIE PENTRU ANA MARIA BRÂNZĂ, LA BARCELONA

Spadasina Ana Maria Brânză a câştigat concursul individual de la Barcelona, în timp ce Simona Alexandru s-a clasat pe locul 3. Echipa feminină a României, campioană mondială anul trecut, la Paris, a ocupat locul 4, după ce a fost învinsă în finala mică de Ucraina, cu scorul de 39-36. Ana Maria Brânză, Simona Alexandru, Loredana Iordăchioiu, Anca Măroiu şi Iuliana Măceşeanu au trecut în optimi de Hong Kong (43-16), în sferturi au dispus de Ungaria (37-36), iar în semifinale au pierdut în faţa Germaniei cu 27-22.

BUTE, PREGĂTIT PENTRU MECIUL CU MAGEE

Pugilistul român Lucian Bute se aşteaptă ca meciul cu irlandezul Brian Magee, pentru titlul mondial la categoria supermijlocie, să fie una dificilă şi de lungă durată. „Am urmărit câteva meciuri ale adversarului meu, iar Magee este un pugilist experimentat. Loveşte foarte bine cu dreapta, este agresiv şi nu cedează niciodată. Nu îmi pot permite să-l subestimez şi trebuie să fiu foarte bine pregătit pentru acest meci. Mă aştept să am parte de o luptă dificilă şi de lungă durată”, a spus Bute. Campionul mondial la categoria supermijlocie a adăugat că se simte în formă maximă după pregătirea de la Miami. Lucian Bute (31 de ani) îşi va pune în joc centura mondială la categoria supermijlocie, versiunea IBF, pentru a şaptea oară, pe 19 martie, într-o gală ce va avea loc la Bell Centre din Montreal.

TRAGERE LA SORŢI PENTRU CE DE FOTBAL FEMININ

Echipa naţională de fotbal feminin a României va evolua în Grupa a II-a a preliminariilor Campionatului European din 2013, alături de Germania, Spania, Elveţia, Turcia şi Kazahstan. Tragerea la sorţi a avut loc ieri, la Nyon. Cele 38 de selecţionate participante la preliminarii au fost împărţite în şapte grupe, trei de câte şase şi patru de câte cinci formaţii. La turneul final din Suedia, care va avea loc în iulie 2013, se vor califica echipele clasate pe primul loc în grupă, plus cele mai bune patru formaţii de pe locul secund. Acestea se vor alătura selecţionatei ţării gazdă.

ŞAHISTA ANNA MUZYCHUK A CÂŞTIGAT TURNEUL “COTROCENI”

Marea Maestră Internaţională Anna Muzychuk, din Slovenia, s-a impus în turneul de şah “Cotroceni”, desfăşurat la Bucureşti, după ce a acumulat 6,5 puncte în nouă partide. Podiumul a fost completat de alte două Mari Maestre Internaţionale, Valentina Gunina (Rusia), cu 6p, şi Anna Zatonskih (SUA), care a acumulat 5,5p. La competiţie au participat 10 dintre primele 130 de jucătoare ale lumii, cea mai valoroasă din punct de vedere al coeficientului ELO fiind slovena de orgine ucraineană Anna Muzychuk, locul 8 mondial (21 de ani, 2.529 coeficient ELO).

GALĂ K1 LA RM. VÎLCEA

Mihai Barbu va lupta pentru titlul mondial WAKO Pro cu portughezul Arnaldo Silva, în cadrul Galei K1 de la Rîmnicu Vîlcea, a anunţat promotorul Eduard Irimia. „Barbu este primul român din Local Kombat care luptă pentru titlul mondial. Eu îmi doresc ca de acum înainte din ce în ce mai mulţi sportivi români să lupte pentru titlurile mondiale WAKO Pro, o federaţie mare şi importantă în lumea sporturilor de contact”, a spus Irimia, care în cadrul conferinţei de presă a prezentat şi centura WAKO Pro pusă în joc. Gala K1 de vineri este împărţită în două părţi: prima e dedicată meciului dintre echipele României şi Italiei, din cadrul circuitului WAKO Pro, şi cea de-a doua rezervată circuitului Superkombat. În meciul cu Italia, pentru România vor lupta Florin Lupu (60 kg), Ionuţ Atodiresei (66,8 kg), Marius Tiţă (75 kg), Bogdan Stoica (81 kg) şi Andrei Stoica (94,1 kg). Noul circuit Superkombat se va disputa în mai multe oraşe ale lumii, prima gală fiind la Rîmnicu Vîlcea, singurul oraş din România inclus în acest circuit. Iată programul galei Superkombat: Dzenan Poturak vs Benjamin Adegbuyi; Freddy Kemayo vs Sebastian Ciobanu; Dzevad Poturak vs Ionuţ Iftimoaie; Ayadin Yuksel vs Cătălin Moroşanu.