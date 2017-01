BRONZ CONSTĂNŢEAN PENTRU JUNIOARE LA TENIS DE MASĂ

Desfăşurat la Buzău, la sfârşitul săptămânii trecute, Campionatul Naţional pe echipe la tenis de masă rezervat junioarelor şi juniorilor III a adus o medalie de bronz pentru micuţele sportive (jucătoare în vârstă până la 12 ani) de la LPS Constanţa. În întrecerea junioarelor, prima echipă de la LPS, în componenţa Andreea Bucur, Mihaela Plăeaşu şi Corina Eftime, s-a clasat pe locul 3, în timp ce, la juniori, prima formaţie de la LPS, în componenţa Cristian Pletea, Sebastian Vînă şi Alexandru Chiriţă, a ocupat locul 5. Sportivii constănţeni sunt antrenaţi de Rodica Gheorghe, Liliana Sebe, Stelian Haşoti şi Viorel Filimon. Tot la sfârşitul săptămânii trecute, în Superliga masculină de tenis de masă, echipa Tenis Masă Constanţa, alcătuită din Andrei Filimon, Alexandru Cazacu, Cristi Grigore, Lucian Munteanu şi Bogdan Simion, a obţinut trei victorii din tot atâtea posibile în etapa a 2-a desfăşurată la Bistriţa.

ÎNFRÂNGERE RUŞINOASĂ PENTRU OLTCHIM

Aseară, Oltchim Rm. Vîlcea a pierdut, în deplasare, în Muntenegru, confruntarea cu Buducnost Podgorica, scor 21-32 (9-16), astfel că nu mai are vreo şansă de calificare în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Sâmbătă, în cealaltă partidă a Grupei I Principale: Itxako Reyno De Navarra - Krim Mercator Ljubliana 25-24 (15-13). Clasament: 1. Itxako 8p, 2. Buducnost 6p, 3. Oltchim 4p, 4. Krim 2p.

EŞECURI PE LINIE PENTRU ROMÂNCE LA INDIAN WELLS

Toate cele trei jucătoare din România au fost eliminate în turul secund la Indian Wells (SUA), turneu dotat cu premii în valoare totală de 3.645.000 de dolari. Constănţeanca Simona Halep a fost învinsă de Maria Jose Martinez (Spania), cap de serie nr. 28, cu 7-5, 6-0, în timp ce Alexandra Dulgheru, care a acces direct în turul 2, fiind cap de serie nr. 27, a cedat în disputa cu jucătoarea cehă Lucie Hradecka, jucătoare venită din calificări, cu 4-6, 6-4, 6-4. Şi Monica Niculescu, venită din calificări, a fost eliminată de Marion Bartoli (Franţa), cap de serie nr. 15, cu 2-6, 6-3, 6-2.

HĂNESCU, ELIMINAT ÎN TURUL 2 LA INDIAN WELLS

Jucătorul de tenis Victor Hănescu a fost eliminat, sâmbătă, în turul doi al turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 3.645.000 de dolari. Hănescu a fost învins de ucraineanul Alexandr Dolgopolov, favorit nr. 20, care a avut bye în prima rundă, cu 6-4, 6-4. Astfel, România a rămas cu un singur reprezentant, constănăţeanul Horia Tecău, care a jucat în noaptea de duminică spre luni în primul tur al probei de dublu, alături de suedezul Robert Lindstedt. Cei doi, favoriţi nr. 8, care fac pereche după o pauză de două luni, cauzată de o accidentare a sportivului scandinav, au dat piept în runda inaugurală cu dublul format din Mark Knowles (Bahamas) şi Michal Mertinak (Slovacia).

“STEJARII“ AU PIERDUT CU GEORGIA

România a pierdut, scor 11-18 (6-15), meciul disputat sâmbătă, la Tbilisi, împotriva Georgiei, în etapa a 4-a a Cupei Europene a Naţiunilor la rugby. Pentru România a evoluat din primul minut şi constănţeanul Daniel Carpo, căpitanul lui RCJ Farul. În celelalte partide desfăşurate sâmbătă s-au înregistrat rezultatele: Spania - Portugalia 25-10 şi Ucraina - Rusia 5-41. Clasament: 1. Georgia 18p; 2. Rusia 10p (91-83); 3. Spania 10p (84-111); 4. Portugalia 9p; 5. România 6p; 6. Ucraina 0p.

ITALIA ÎNVINGE FRANŢA LA RUGBY

Mare surpriză în etapa a patra a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby, Italia reuşind să învingă Franţa pentru a doua oară în istorie, dar prima dată într-un meci de asemenea anvergură - în Turneul celor 6 Naţiuni! O victorie reuşită pe final (să nu uităm că în prima etapă din această ediţie Irlanda a învins în Italia graţie unui drop-gol reuşit în min. 78!), Bergamasco înscriind dintr-o lovitură de pedeapsă cu patru minute înaintea finalului, după ce Franţa conducea cu 18-6 în min. 50! Galezii au tranşat destul de clar disputa cu irlandezii, ajungând să ocupe lejer poziţia secundă în clasament. Anglia a învins Scoţia, cu ceva emoţii spre final, englezii îndreptându-se spre Marele Şlem. Rezultatele etapei a 4-a: Italia - Franţa 22-21, Ţara Galilor - Irlanda 19-13, Anglia - Scoţia 22-16. Clasament: 1. Anglia 8p; 2. Ţara Galilor 6p; 3. Franţa 4p; 4. Irlanda 4p; 5. Italia 2p; 6. Scoţia 0p.

VICTORII ITALIENE ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI MASCULIN

Echipele italiene de volei continuă să domine voleiului european. Sâmbătă, în finala Cupei CEV, după 2:3 în tur, pe teren propriu, Sisley Treviso şi-a luat revanşa în returul din Polonia, cu Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Sisley s-a impus cu 3:1 (19:25, 25:21, 25:20, 25:19) şi a câştigat cu 15:11 “setul de aur”. Ieri, la Izmir, în manşa retur a finalei GM Capital Challenge Cup, Lube Banca Macerata a depăşit, cu 3:2 (25:22, 20:25, 31:33, 25:19, 15:13), echipa locală Arkas, după 3:0 în tur.

MARATONUL DE LA NAGOYA A FOST ANULAT

Maratonul de la Nagoya, la care urma să ia startul şi atleta Lidia Şimon, a fost anulat ca urmare a catastrofei produsă vineri în Japonia. Lidia Şimon urma să participe duminică la tradiţionalul maraton de la Nagoya, în calitate de invitată. Cursa a fost iniţial programată pe 2 martie, dar a fost amânată pentru 13 martie, tot din cauza unui cutremur, cel din Noua Zeelandă (Christchurch), unde au rămas blocate mai multe sportive, inclusiv din Japonia.

DIACONU AR PUTEA BOXA CU DAWSON

Foştii campioni mondiali WBC ai categoriei semigrea, românul Adrian Diaconu şi americanul Chad Dawson, s-ar putea înfrunta pe 21 mai, într-o gală al cărei cap de afiş este meciul dintre campionul Jean Pascal şi Bernard Hopkins. Promotorul lui Dawson, Gary Shaw, declara că protejatul său nu va avea o luptă uşoară. „Diaconu este un luptător tare, un boxer bun. Dar Chad are acum un nou antrenor, Emanuel Stewart, şi acesta va face o mare diferenţă în strategia şi planul de meci ale lui Chad. Veţi vedea un nou Chad, care îşi termină adversarul”, a spus Shaw. Diaconu, al cărei palmares cuprinde 27 victorii (15 KO) şi 2 înfrângeri, a preluat centura mondială WBC de la Chad Dawson, care a evitat lupta cu românul, dar apoi a pierdut-o în faţa lui Jean Pascal, cel care i-a administrat cele două înfrângeri din palmares. Dawson a pierdut prin KO tehnic în repriza a 11-a lupta cu Jean Pascal, din august 2010, şi are dreptul la revanşă cu canadianul. Condiţia este ca Dawson să-l bată pe Diaconu, iar Pascal să câştige lupta cu Bernard Hopkins. Dacă Adrian Diaconu îl învinge pe Dawson, învingătorul dintre Pascal şi Hopkins nu este obligat să-l înfrunte apoi pe român. Gala ar urma să aibă loc pe 21 mai la Montreal, Los Angeles sau Quebec.

ROMÂNIA A PIERDUT ORGANIZAREA CM DE BASCHET FEMININ UNDER-17

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet (FRB), Carmen Tocală, a declarat, ieri, România a pierdut dreptul de organizare al Campionatului Mondial de baschet feminin under-17, din 2012. „Din păcate, Comitetul Executiv al FIBA World a decis în şedinţa de la Lyon să acorde dreptul de organizare Olandei. Doar noi şi Olanda am rămas în cursă, dar FIBA nu ne-a dat voie să- participăm la şedinţă. Ce pot spune de pe acum este că în octombrie vom depune o nouă candidatură pentru CM under-17 şi la feminin şi la masculin din 2013. Există o obligaţie morală faţă de noi şi am încredere că una din aceste ediţii din 2013 va avea loc în România. Poate e mai bine aşa, pentru că până în 2013 am înţeles că va fi gata şi Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cu peste 7.000 de locuri”, a declarat Tocală. Lucrările la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, caree va avea 7.109 locuri, vor începe în luna iulie.