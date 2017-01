FINALELE CUPEI CEV ŞI CHALLENGE LA VOLEI MASCULIN

Miercuri au avut loc manşele tur din cadrul finalelor Cupei CEV şi GM Capital Challenge la volei masculin. În Cupa CEV, Sisley Treviso (Italia) a pierdut pe teren propriu, scor 2:3, în faţa lui Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia). Returul va avea loc sâmbătă, de la ora 17.30. În GM Capital Challenge Cup, Lube Banca Macerata (Italia) s-a impus clar pe teren propriu, scor 3:0, în faţa lui Arkas Izmir (Turcia). Al doilea set a fost unul maraton, în care s-au jucat 80 de puncte şi s-a terminat 41:39! Returul va avea loc duminică, de la ora 17.00. Cele două meciuri retur vor fi transmise în direct de postul Neptun TV. Se cunosc şi formaţiile care vor lupta în Final Four-ul Ligii Campionilor, alături de echipa organizatoare, Trentino Betclic (Italia). În play-off 6, Jastrzebski Wegiel (Polonia) a eliminat pe Noliko Maaseik (Belgia) după 3:2, 0:3 şi 17:15 în setul de aur (jucat în deplasare!), Zenit Kazan (Rusia) s-a impus în faţa lui PGE Skra Belchatow (Polonia), după 3:2, 1:3 şi 15:11 în setul de aur (jucat acasă), iar Dinamo Moscova (Rusia) a trecut de Bre Banca Lannutti Cuneo (Italia), după 3:1, 1:3 şi 15:11 în setul de aur (jucat acasă).

ETAPA A 21-A ÎN LIGA 1

Astăzi se vor disputa primele două partide din etapa a 21-a a Ligii 1 la fotbal: Pandurii Tg. Jiu - Gloria Bistriţa (ora 15.00, în direct la GSP TV) şi Victoria Brăneşti - Steaua (ora 20.30, Antena 1). Celelalte meciuri vor avea loc după următorul program - sâmbătă: U. Cluj - Unirea Urziceni (14.00, GSP TV), FCM Tg. Mureş - Oţelul Galaţi (ora 15.45, Digi Sport), Rapid - Dinamo (ora 20.00, Digi Sport); duminică: Sportul Studenţesc - Gaz Metan Mediaş (ora 15.00, GSP TV), FC Timişoara - U Craiova (ora 18.00, Digi Sport); luni: Astra Ploieşti - CFR Cluj (ora 17.00, GSP TV), FC Braşov - FC Vaslui (ora 20.30, Digi Sport).

CHIVU, ACCIDENTAT

Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, nu a fost convocat de antrenorul Leonardo pentru meciul cu Brescia, programat astăzi, în campionatul Italiei, din cauza unei accidentări, informează La Repubblica. „Chivu are o problemă musculară şi o lovitură la picior care l-a deranjat în ultimele zile, însă nimic grav”, a declarat Leonardo. Tehnicianul italian nu va putea conta la meciul cu Brescia nici pe Cambiasso (accidentat) şi Thiago Motta, care acuză o stare de oboseală. Potrivit sursei citate, Leonardo a dorit să-i menajeze pe cei trei în vederea partidei cu Bayern Munchen, din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Nici atacantul Denis Alibec nu se regăseşte între cei 20 de jucători convocaţi pentru partida cu Brescia, contând pentru etapa a 29-a din Serie A.

MIRCEA SANDU VA EFECTUA TRAGEREA LA SORŢI PENTRU CE FEMININ DIN 2013

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, va efectua tragerea la sorţi a grupelor preliminare ale Campionatului European feminin, ediţia 2013, care va avea loc luni, la Casa fotbalului european de la Nyon (Elveţia). Mircea Sandu, membru al Comitetului Executiv al UEFA şi, totodată, preşedintele Comisiei fotbalului feminin din cadrul forului continental, îi va avea alături pe Gianni Infantino, secretarul general al UEFA, şi pe Hedvig Lindhal, ambasadoarea competiţiei din 2013, găzduită de Suedia. Cele 38 de echipe participante la faza grupelor au fost repartizate în cinci urne, iar selecţionata României figurează în urna D, alături de Ungaria, Serbia, Portugalia, Grecia, Slovacia şi Ţara Galilor. Meciurile din grupe se vor disputa între septembrie 2011 şi septembrie 2012. Câştigătoarele grupelor şi cea mai bună echipă de pe locul secund se califică direct la turneul final, alături de Suedia, ţara organizatoare. Celelalte şase echipe de pe locul secund se vor înfrunta în meciuri de baraj, tur-retur, pe 20/21 şi 24/25 octombrie 2012, câştigătoarele urmând să participe, la rândul lor, la Campionatul European programat în iulie 2013.

RAUL A DEPĂŞIT RECORDUL LUI MALDINI

Raul Gonzalez, fostul jucător al celor de la Real Madrid, traversează momente excelente la noua sa echipă, Schalke ’04 Gelsenkirchen. Formaţia germană s-a calificat în sfeturile de finală ale Ligii Campionilor, după 3-1 în returul de miercuri seară, cu Valencia, iar Raul a stabilit un nou record. După ce a devenit, în toamnă, cel mai bun marcator din cupele europene, cu 71 de goluri, atacantul iberic are acum şi cele mai multe meciuri jucate în Liga Campionilor, 140, depăşindu-l astfel pe fostul căpitan al lui AC Milan, Paolo Maldini. În vârstă de 33 de ani, Raul este unul dintre cei mai buni atacanţi din istoria fotbalului, reuşind peste 360 de goluri în carieră.

ŞASE ARBITRI ŞI OFICIALI ANCHETAŢI DE FIFA

FIFA a anunţat că a deschis o procedură disciplinară ce vizează şase arbitri şi oficiali de la meciurile amicale Bolivia - Letonia şi Estonia - Bulgaria, suspectate că ar fi fost manipulate. “După o examinare minuţioasă a informaţiilor şi documentelor ce sugerează că rezultatul acestor meciuri ar fi putut fi aranjat, FIFA a decis să deschidă o procedură”, se arată într-un comunicat al forului mondial. Cazul va fi analizat de Comisia de Disciplină a FIFA. Cele două meciuri amicale în cauză s-au disputat în data de 9 februarie, în Antalya, fiind organizate de o societate thailandeză. Partidele au fost arbitrate de o brigadă din Ungaria, care nu figurează pe lista FIFA a arbitrilor internaţionali. Estonia şi Bulgaria au remizat, 2-2, iar Bolivia a învins Letonia, cu 2-1, toate golurile de la cele două partide fiind înscrise din penalti, ceea ce a atras suspiciuni. FIFA a cerut, la 12 februarie, ca federaţia bulgară şi cea estoniană să prezinte un raport detaliat despre meci.

STRIPTEASE CA PROTEST PENTRU ARBITRAJE POTRIVNICE

Hot Milena, o starletă porno din Argentina, a anunţat că va protesta în curând, goală, în faţa sediului Federaţiei Argentiniene de Fotbal, faţă de arbitrajul prestat contra echipei sale favorite, All Boys. „Sunt în permanenţă la sediul clubului, asist la toate meciurile şi mă duc cu echipa în toate deplasările. Sunt un suporter fanatic şi cred că cel mai bun mod de a combate numeroasele nedreptăţi este să protestez în acest fel”, a declarat starleta, în vârstă de 31 de ani. Denumită “Cicciolina Argentinei”, Hot Milena, care nu a anunţat când se va dezbrăca în faţa sediului federaţiei, aflat în centrul capitalei Buenos Aires, nu este la prima tentativă de acest fel. Ea s-a dezbrăcat în faţa Obeliscului, unul din principalele monumente din Buenos Aires, mai întâi pentru a protesta „la adresa pedofiliei” şi apoi pentru a sărbători promovarea All Boys în prima ligă, în 2010. Trei jucători de la All Boys, echipă din Buenos Aires, au fost eliminaţi în ultimele patru etape.

BRANDAO, INCULPAT PENTRU VIOL

Atacantul brazilian Brandao, care evoluează la Olympique Marseille, a fost inculpat pentru viol şi eliberat sub control judiciar, a anunţat avocata sa, Patricia Clusan. Jucătorul în vârstă de 30 de ani, reţinut la locuinţa lui şi plasat în detenţie marţi dimineaţă, a fost audiat de poliţiştii de la moravuri, în cadrul unei anchete preliminare privind un viol. Clusan a declarat că tânăra şi-a retras plângerea, dar ancheta continuă. Marţi seară, jucătorul a fost confruntat cu tânăra, iar Brandao a fost audiat de un judecător. Miercuri, poliţiştii s-au deplasat la clubul din Marseille pentru a discuta cu alţi jucători pe care tânăra i-ar fi putut întâlni.

NALBANDIAN, OPERAT DE HERNIE INGHINALĂ

Tenismanul argentinian David Nalbandian, nr. 19 mondial, a fost operat, ieri, de hernie inghinală şi va fi indisponibil cel puţin două luni, a anunţat anturajul sportivului. Nalbandian a fost operat de doi specialişti, mai întâi de hernie, iar apoi pentru o problemă la aductori. Sud-americanul ştia că are hernie din luna februarie, când a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului de la Buenos Aires. El şi-a agravat starea jucând, vineri, împotriva românului Adrian Ungur în primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis. După acest meci, argentinianul a declarat că ar fi abandonat dacă ar fi fost vorba de un turneu ATP. Nalbandian ar urma să revină în circuitul ATP la turneul de la Madrid sau la cel de la Roma, înainte de competiţia de la Roland Garros, de la sfârşitul lunii mai. Din cauza operaţiei, acesta va lipsi de la turneele de la Indian Wells şi Miami. Sportivul în vârstă de 29 de ani a fost operat la şold, în mai 2009, intervenţie chirurgicală după care a fost indisponibil aproape nouă luni.