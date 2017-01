CINCI ROMÂNCE LA INDIAN WELLS

Jucătoarele de tenis Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea au acces pe tabloul principal al turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii în valoare totală de 3.645.000 de dolari. Monica Niculescu, favorita nr. 2 în calificări, a trecut în ultimul tur de Kathrin Woerle, cu 6-1, 6-4, iar în prima rundă pe tabloul principal o va întâlni pe australianca Anastasia Rodionova. Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 12, a învins-o pe Monica Puig, din Puerto Rico, cu 3-6, 6-4, 6-1, şi în primul tur va juca în compania rusoaicei Alla Kudriavţeva. Tot pe tabloul principal la Indian Wells se mai află alte trei românce, constănţeanca Simona Halep, care va juca în primul tur cu Nuria Llagostera Vives (Spania), Alexandra Dulgheru, calificată direct în turul secund, şi Edina Gallovits-Hall, care o va întâlni pe Coco Vandeweghe, beneficiara unui wild-card.

MECI ÎN DEVANS ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Astăzi, de la ora 17.30, în direct la Digisport, U. Jolidon Cluj va primi vizita campioanei Oltchim Rm. Vîlcea. Partida se dispută în devansul etapei a 19-a a Ligii Naţionale de handbal feminin deoarece Oltchim va evolua duminică, în deplasare, în etapa a 5-a din Grupa Principală 1 a Ligii Campionilor. Înaintea acestei partide Oltchim ocupă primul loc în clasament cu 36 de puncte, iar U. Jolidon Cluj se află pe poziţia secundă, cu 29 puncte. Restul etapei se desfăşoară astfel - mâine: CSM Bucureşti - HCM Baia Mare (ora 18.00, DigiSport); sâmbătă: HCM Roman - CS Tomis Constanţa (ora 11.00), HC Zalău - Oţelul Galaţi (ora 12.00, DigiSport); duminică: Dunărea Brăila - SCM Craiova (ora 11.00), U. Reşiţa - Cetate Deva (ora 11.00), HCM Buzău - Rulmentul Braşov (ora 12.00).

BUTE, ATACAT DUR DE FROCH

Campionul mondial WBC la categoria supermijlocie, Carl Froch, l-a atacat dur pe pugilistul român Lucian Bute înaintea meciului în care acesta îşi va apăra pentru a şaptea oara centură IBF. Sportivul britanic a afirmat că Bute a reuşit să-şi apere de şase ori centura datorită faptului că a luptat împotriva unor adversari mai slab cotaţi. „Lucian Bute a luptat în prea multe boom-uri la Bell Centre pentru ca cineva să îl ia in serios. Ca om, Lucian pare un băiat de treabă, care ştie ce să spună. Dar ca luptător, nivelul lui e inexistent. Nu îşi asumă niciodată nici un risc, nu îşi părăseşte zona de confort, practic nu se bate cu nimeni. Eu m-am luptat cu Taylor, Pascal, Kessler, Dirrel, Abraham, în timp ce el i-a avut adversari pe Andrade, Joppy şi Brinkley. Iar în primul meci cu Andrade a avut noroc. Pe Magee l-am făcut KO acum patru ani, dar probabil este cel mai bun luptător cu care va boxa Bute. Dacă Lucian e aşa bun aşa cum spune lumea, trebuie să îl oprească pe Magee”, a declarat Froch pentru Livefight.com. Pugilistul britanic a mai spus că îşi doreşte să lupte împotriva lui Bute după ce se va impune în Super Six. Meciul dintre Lucian Bute şi Brian Magee, pentru titlul mondial IBF al categoriei supermijlocie, se va disputa pe 19 martie, la Centre Bell din Montreal.

GIMNASTELE DIN LOTUL OLIMPIC NU MAI MERG LA COTTBUS

Antrenorul lotului olimpic de gimnastică al României, Mariana Bitang, a declarat, ieri, că cele patru gimnaste înscrise iniţial la FIG Challenger Cup, de la Cottbus, Ana Porgas (la paralele şi bârnă), Diana Chelaru (sărituri, sol), Amelia Racea (paralele, bârnă) şi Sandra Izbaşa (sărituri, sol), nu vor mai participa, deoarece organizatorii au schimbat programul competiţiei, astfel că gimnastele nu mai aveau timp de antrenamente, urmând să intre direct în concurs. Începând din 2011, denumirea de Cupă Mondială s-a transformat în FIG Challenger Cup, doar cu finale pe aparate, programate în următoarele etape: 11-13 martie (la Cottbus), 30 martie - 1 aprilie (Doha), 3-4 septembrie (Ghent), 23-25 septembrie (Maribor), 4-6 noiembrie (Osijek) şi 18-19 noiembrie (Ostrava). Fiecare naţiune participantă are dreptul să înscrie doar câte doi sportivi într-o finală pe aparate. Premiile totale la fiecare etapă a competiţiei sunt de 25.000 de franci elveţieni. Competiţia de la Cottbus va fi urmată în calendarul continental de Internaţionalele Franţei, la Paris-Bercy, în 19 şi 20 martie. România va fi reprezentată de Flavius Koczi şi Marius Berbecar, la masculin, respectiv Diana Chelaru, Ana Porgras şi Sandra Izbaşa, la feminin. Competiţia din Franţa s-a desfăşurat pentru prima dată în 1986, iar în 2011 reprezintă a doua etapă de Cupă Mondială, în noul format aprobat de FIG din acest an. La concursul din Franţa au fost invitaţi doar finaliştii pe aparate de la CM de anul trecut, plus cei mai buni patru sportivi, pe fiecare aparat, conform ranking-ului mondial din 2010. Din delegaţia României vor face parte şi antrenorii Ştefan Gal, Octavian Bellu şi Lucian Sandu. La puţin timp după Internaţionalele Franţei, gimnastica artistică de pe continent va intra în febra Campionatelor Europene, programate în perioada 2-10 aprilie, la Berlin.

PROGRAMUL MECIURILOR DIN SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI LA BASCHET

CSU Ploieşti va întâlni pe Steaua Turabo Bucureşti, iar BC Mureş va juca în compania formaţiei Gaz Metan Mediaş în semifinalele Cupei României la baschet masculin, potrivit tragerii la sorţi desfăşurate ieri, de la sediul Federaţiei Române de Baschet. Tragerea la sorţi a semifinalelor a avut loc în prezenţa reprezentanţilor celor patru echipe, care au şi licitat pentru organizarea turneului final. Acordarea dreptului de organizare a fost amânat cu 24 de ore, după ce Steaua Turabo Bucureşti şi BC Mureş au oferit aceeaşi sumă. Semifinalele vor avea loc pe 7 aprilie, a doua zi fiind programate finala mică şi finala mare. Pe 9 aprilie, la Sibiu, va avea loc All Star Game la baschet masculin, astfel că, timp de trei zile, mulţi dintre cei mai buni jucători din campionat se vor duela la Turneul Final Four al Cupei României, urmat de Meciul Stelelor.

AU ÎNCEPUT SEMIFINALELE CN DE HOCHEI PE GHEAŢĂ

Marţi au debutat semifinalele Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă, care se dispută în sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”. Corona Braşov Fenestela 68 a câştigat în deplasare, scor 8-2, meciul cu Steaua Rangers Bucureşti, iar HSC Csikszereda (fosta SC Miercurea Ciuc) a dispus cu 10-2, pe teren propriu, de CSM Dunărea Galaţi. Partidele cu numărul doi s-au jucat aseară, pe aceleaşi patinoare.