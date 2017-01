RADU VOINA REVINE LA OLTCHIM

Selecţionerul Radu Voina este noul antrenor principal al campioanei României la handbal masculin, după ce contractul cu daneza Anja Andersen a fost reziliat pe cale amiabilă. „Am discutat cu conducerea Oltchimului, n-am semnat încă niciun contract, dar am căzut de acord să preiau echipa până în vară. Şi-au dorit să discutăm direct despre un contract pe un an şi jumătate, dar în acest moment nu se pune problema, din punctul meu de vedere. Am acceptat să antrenez Oltchim până în vară, din cauza interesului echipei naţionale, dar dacă vorbim de condiţii pentru încă un sezon, pe acestea le voi pune miercuri, când mă voi prezenta la primul antrenament“, a spus Voina. Preşedintele CS Oltchim, Ioan Gavrilescu, anunţase că antrenorul Radu Voina a acceptat să semneze un contract valabil până la 1 ianuarie 2012 cu gruparea vâlceană.

CAMPIONATELE NAŢIONALE DE ARUNCĂRI LUNGI

Întrecerea feminină de aruncare a discului din cadrul Campionatelor Naţionale de aruncări lungi, desfăşurate ieri, pe Stadionul “Iolanda Balaş-Soter” din Bucureşti, a fost câştigată de Nicoleta Grasu (Dinamo Bucureşti), cu o aruncare de 60,18 m, iar la masculin primul a fost Sergiu Ursu (Dinamo Bucureşti), cu 60,34 m. La aruncarea ciocanului s-a impus, la feminin, Bianca Perie (SCM Bacău), cu 67,32 m, iar la masculin, Cosmin Sorescu (CSM Craiova), cu 65,44 m. Maria Negoiţă (Petrolul Ploieşti) a fost prima în proba de aruncare a suliţei, la feminin, cu 57,62 m, în timp ce Levente Bartha (Steaua Bucureşti) şi-a mai adăugat un titlu în palmares la masculin, cu o aruncare de 70,19 m. CN de aruncări lungi vor fi urmate de Cupa Europei, competiţie programată la Sofia, pe 19 şi 20 martie.

ANTRENOR NOU LA ŞTIINŢA BACĂU

Ştiinţa Bacău, echipă care ocupă locul 7 în Liga Naţională de handbal masculin, va avea de astăzi un nou antrenor. Fostul internaţional Eliodor Voica (38 ani), ultima dată la Dinamo Braşov, îl va înlocui în funcţie pe Gabriel Armanu care va fi antrenor secund. Eliodor Voica a fost selecţionat de 205 ori la echipa naţională, pentru care a marcat 867 goluri.

ROMÂNIA - DANEMARCA 3-1, ÎN LEN LA TENIS DE MASĂ MASCULIN

Naţionala de tenis de masă a României a învins, aseară, la Buzău, cu 3-1, Danemarca, în ultimul meci din grupa Ligii Europene Joola pe Naţiuni. Rezultate: Adrian Crişan - Jakob Asmussen 3-1 (9-11, 11-4, 11-7, 11-6), Andrei Filimon - Kasper Sternberg 2-3 (11-9, 9-11, 5-11, 11-9, 8-11), Ovidiu Ionescu - Mikkel Hindersson 3-1 (3-11, 11-7, 11-9, 11-5) şi Adrian Crişan - Kasper Sternberg 3-0 (11-6, 11-8, 11-5). România a terminat grupa pe locul 3, iar Cehia şi Austria s-au calificat în semifinale.

PERECHEA HRISTEA / IOVA, ÎN SFERTURI LA MADRID

Perechea Camelia-Elena Hristea / Ionela-Andreea Iova s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Madrid (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Hristea şi Iova au învins, în runda inaugurală, cu 6-4, 7-5, cuplul spaniol Rocio De La Torre-Sanchez / Olga Saez Larra şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea Lara Arruabarrena-Vecino / Andrea Gamiz (Spania / Venezuela), cap de serie nr. 4. Tot în primul tur la Madrid, perechea Laura-Ioana Andrei / Karina Goia a fost învinsă, cu 6-3, 6-1, de cuplul spaniol Lucia Cervera-Vazquez / Arabela Fernandez-Rabener.

NADIA VA DA STARTUL VÂNZĂRII BILETELOR PENTRU LONDRA 2012

Nadia Comăneci va fi prezentă la Londra, la evenimentul prilejuit de punerea în vânzare a biletelor pentru Jocurile Olimpice din 2012. Evenimentul va avea loc pe 15 martie, atunci când va începe perioada de şase săptămâni în care doritorii pot aplica pentru cele aproximativ 8 milioane de bilete ce vor fi puse în vânzare pentru 650 de evenimente din cadrul JO. Procesul de achiziţionare este unul complex: după depunerea aplicaţiilor iniţiale se va face o repartiţie în funcţie de solicitările pentru fiecare eveniment în parte. În cazurile în care cererile exced numărul biletelor puse în vânzare, organizatorii vor alege arbitrar solicitanţii. Abia după acest proces de selecţie, fericiţii câştigători vor putea să plătească biletele şi să intre în posesia lor, tot procesul încheindu-se pe 24 iunie 2011. Cele mai ieftine bilete valorează 20 de lire sterline, iar cele mai scumpe sunt cele din apropierea terenului, la finala turneului masculin de baschet, care ajung la 725 de lire sterline.