CONCURS DE TABLE ŞI BACKGAMMON LA CONSTANŢA

În perioada 25-27 februarie, la Constanţa va avea loc un concurs open de table şi backgammon, inclus în calendarul naţional al Federaţiei Române de Table şi Backgammon. Concursul de table va avea 50 de lei taxă de înscriere (se joacă în sistemul primul la 5 linii), iar cel de backgammon 100 de lei (9, 11 şi 13 puncte). Va fi organizat şi un concurs de backgammon cu taxă de 500 de lei (11, 13 şi 15 puncte), dar şi turnee de consolare pentru cele două concursuri de backgammon. Orice jucător se poate înscrie la toate categoriile de joc, dar se poate opta şi pentru înscriere dublă, caz în care jucătorul va trage la sorţi un bilet pentru prima jumătate a tabloului şi altul pentru a doua jumătate a tabloului. Meciurile vor avea loc la Hotel Malibu, iar înscrierile pentru table se fac în ziua de 25 februarie, între orele 15.00 şi 16.00, după care vor începe partidele. Concursurile de backgammon încep pe 26 februarie, la ora 11.00, respectiv la ora 16.00. Premiile vor fi în valoare totală de 85% din încasări plus 10.000 de lei suplimentari (câte 2.500 de lei la table şi backgammon 100, 5.000 de lei la backgammon 500). Competiţia este organizată de Asociaţia “Club Sportiv de Backgammon” Constanţa (preşedinte Cristinel Dragomir).

PATRU CONSTĂNŢENI LA CE DE ATLETISM ÎN SALĂ DE LA PARIS

Consiliul Federal al Federaţiei Române de Atletism a aprobat ieri un lot de 16 sportivi pentru Campionatele Europene în sală de la Paris, competiţie care va avea loc în perioada 4-6 martie. Printre cei selecţionaţi se numără şi patru sportivi constănţeni legitimaţi la CS Farul: Cristina Bujin (triplusalt), Cristina Toma (triplusalt), Cristina Sandu (lungime) şi Andreea Ogrăzeanu (60 m). Ceilalţi sportivi care vor merge la Paris sunt Cornelia Deiac (lungime), Viorica Ţigău (lungime), Estera Petre (înălţime), Ancuţa Bobocel (1.500 m), Roxana Bârca (3.000 m), Marian Oprea (triplusalt), Alin Anghel (triplusalt), Adrian Vasile (lungime), Cristian Vorovenci (800 m), Mihaela Nunu (800 m), Mirela Lavric (800 m) şi Ioana Doagă (1.500 m). Obiectivul delegaţiei României la CE în sală este obţinerea unei medalii şi clasarea a doi sau trei sportivi între primii opt.

SAMARA, LA TURNEUL DE LA DORTMUND

Constănţeanca Eliza Samara participă în aceste zile la Openul Germaniei la tenis de masă, competiţie programată în perioada 23-27 februarie, la Dortmund. Jucătoarea în vârstă de 21 de ani a fost acceptată pe tabloul principal atât la simplu, cât şi la dublu, unde va participa alături de Daniela Dodean. Alţi doi constănţeni, Iulia Necula şi Andrei Filimon, au intrat în focurile calificării, fără să obţină însă biletele pentru tabloul principal. Necula a suferit două eşecuri, 0-4 (6-11, 12-14, 2-11, 4-11) cu Hirok Fujii (Japonia) şi 2-4 (12-10, 11-5, 9-11, 7-11, 8-11, 11-13) cu Kinga Stefanska (Polonia), ocupând ultimul loc în grupă. Cu o victorie, 4-1 (11-9, 11-9, 11-2, 7-11,11-6) cu Florent Lambiet, şi o înfrângere, 2-4 (11-5, 8-11, 7-11, 11-4,5-11,6-11) cu Stanislav Golovanov (Bulgaria), Andrei Filimon a încheiat grupa de calificare doar pe locul secund şi va juca meciul decisiv pentru accederea pe tabloul principal cu Oleksandr Didukh (Ucraina).

TECĂU ŞI HĂNESCU, ÎN SFERTURI LA ACAPULCO

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Victor Hănescu s-a calificat în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Acapulco, dotat cu premii în valoare totală de 1,1 milioane de dolari. Tecău şi au învins în primul tur, cu 7-6, 6-1, cuplul Mark Knowles / Michal Mertinak (Bahamas/Slovacia), cap de serie nr. 3. În sferturi, cei doi români vor juca împotriva perechii Frantisek Cermak / Fabio Fognini (Cehia / Italia).

ETAPA A 17-A ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Ieri s-a disputat prima partidă din etapa a 17-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, vicecampioana U. Jolidon Cluj câştigând, cu 33-25 (15-15), meciul cu SCM Craiova. Restul meciurilor se dispută după următorul program - sâmbătă: Cetate Deva - Oltchim (ora 18.00); duminică, ora 11.00: HC Zalău - CS Tomis, Dunărea Brăila - Oţelul Galaţi, HCM Buzău - HCM Baia Mare, Universitatea Reşiţa - Rulmentul Braşov; ora 12.00: CSM Bucureşti - HCM Roman.

ÎNCEPE RETURUL ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Astăzi se vor disputa primele două partide ale etapei a 14-a din Liga Naţională de handbal masculin: CSM Satu Mare - Poli Timişoara (ora 17.00), UCM HC Caraş Severin - HC Odorhei (ora 20.00). Restul partidelor se dispută astfel - sâmbătă: Bucovina Suceava - CSM Oradea (ora 11.00), Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 12.00); duminică: CSM Bucureşti - U. Cluj (ora 12.00); 2 martie: Ştiinţa Bacău - Minaur Baia Mare (ora 11.00); 16 martie: HCM - Dinamo Braşov.

UCM REŞIŢA NU SE DESFIINŢEAZĂ

Vicecampioana României la handbal masculin, UCM Reşiţa, va continua să evolueze în Liga Naţională şi în Cupa Cupelor, dar sub o altă denumire. Noua echipă se va numi UCM HC Caraş-Severin, în urma unui acord cu Clubul Sportiv Caraş-Severin, informează site-ul oficial al grupării reşiţene. Preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Frunzaverde, a mediat, ieri, o întâlnire între conducerea UCMR Sport, reprezentată de Adrian Chebuţiu şi Ion Zamfirescu, şi conducerea CS Caraş-Severin.

CÎRSTEA ŞI GOJNEA, ÎNVINSE LA ACAPULCO

Tenismenele române Sorana Cîrstea, nr. 93 mondial, şi Mădălina Gojnea, venită din calificări, au ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă în turul secund, cu 6-2, 6-1, de sportiva spaniolă Laura Pous-Tios, poziţia 85 în clasamentul WTA, care trecuse în primul tur de constănţeanca Simona Halep. Şi Gojnea a cedat în faţa unei sportive spaniole, Carla Suarez, cap de serie nr. 7, cu 4-6, 3-6. Pentru performanţa de la Acapulco, cele două vor primi câte 30 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 2.950 de dolari.

OLARU, ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE DUBLU LA ACAPULCO

Perechea Raluca-Ioana Olaru / Maria Koriţeva (România / Ucraina) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Olaru şi Koriţeva au trecut în sferturile de finală, cu 6-3, 5-7, 10-7, de cuplul Anna-Lena Gronefeld / Ipek Şenoglu (Germania / Turcia), cap de serie nr. 3. Tot la Acapulco, perechea Irina-Camelia Begu / Alexandra Panova (România / Rusia) a beneficiat în primul tur de neprezentarea cuplului Olga Govorţova / Melanie Oudin (Belarus / SUA), iar în sferturi va întâlni perechea Sorana Cîrstea / Andreja Klepaci (România / Slovenia).

ANA BOGDAN, ÎN TURUL SECUND ÎN ANTALYA

Jucătoarea Ana Bogdan, venită din calificări, a acces în turul al doilea al turneului ITF din Antalya (Turcia), dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Bogdan a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-4, 6-1, pe Hao Chen Tang (China), jucătoare venită din calificări, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu Anne Schaffer (Germania), cap de serie nr. 4. În proba de dublu din Antalya, perechea Patricia Chirea / Valentina Sulpizio (România / Italia) a învins, în primul tur, cu 6-4, 6-3, cuplul Emilie Bacquet / Stephanie Scimone (Franţa / Italia) şi va juca, în sferturile de finală, cu perechea rusă Eugenia Paşkova / Maria Jarkova, cap de serie nr. 1.

BUTE ÎL LAUDĂ PE MAGEE

Pugilistul Lucian Bute, care îşi va apăra în luna martie titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, a declarat că în meciul ce urmează va întâlni cel mai bun adversar, pe irlandezul Brian Magee. „Este un tip inteligent, care ştie box. Are multă experienţă, loveşte cu ambele braţe, apreciază bine distanţa şi pune presiune. Stilul său seamănă puţin cu al meu. Uneori se deplasează, alteori este agresiv. Este foarte periculos ca pugilist. Am înaintea mea cel mai bun adversar. Brian Magee are încredere în el. A declarat de mai multe ori că vine a Montreal pentru a face totul ca să câştige centura de campion mondial”, a spus Bute, care se pregăteşte pentru meciul cu Magee în Florida. Românul îşi va pune centura în joc pentru a şaptea oară, pe 19 martie, într-o gală ce va avea loc la Bell Centre din Montreal.

MANSELL A PREZENTAT LA BUCUREŞTI MONOPOSTUL LOTUS RENAULT PENTRU SEZONUL 2011

Nigel Mansell, fost campion mondial de Formula 1, a prezentat ieri, la inaugurarea primului showroom Lotus din România, monopostul R31, cu care piloţii echipei Lotus Renault, germanul Nick Heidfeld şi rusul Vitali Petrov, vor participa în sezonul 2011 al Marelui Circ. „Marele avantaj al echipei Lotus este moştenirea, experienţa pe care o are în Formula 1, iar acum oamenii se adună pentru viitor. Nu poţi schimba lucrurile peste noapte. Sunt în familia Lotus de 32 de ani şi aş vrea să văd echipa câştigând curse în 2011, ceea ce ar fi un mare câştig. Pun pariu că Lotus va câştiga cel puţin o cursă în acest sezon”, a spus Mansell. Fostul pilot britanic, în vârstă de 58 de ani, şi-a anunţat revenirea în competiţiile de GT 4, alături de fiii săi Leo şi Greg, care au concurat acum trei ani la Bucureşti pe circuitul stradal din jurul Palatului Parlamentului. „Am condus o maşină Lotus de GT 4 la Abu Dhabi şi îmi anunţ revenirea în competiţii. Voi concura într-una sau două curse de GT 4 din acest sezon, alături de fiii mei Leo şi Greg, alături de care am fost acum trei ani în România”, a subliniat Mansell. La inaugurarea showroomului din Otopeni a participat şi fostul pilot român Eugen Ionescu Cristea, care deţine o maşină Lotus Elise, model 2002. Acesta a dorit să dea mâna cu Nigel Mansell şi să se pozeze cu fostul campion mondial. La eveniment a fost prezent şi nord-irlandezul Martin Donnelly, 46 de ani, fost pilot de Formula 1. În 1990, în timpul calificărilor cursei de la Jerez, Donnelly a avut un accident în urma căruia a suferit mai multe fracturi şi leziuni, din cauza cărora nu a mai putut concura în Formula 1.