ZI IMPORTANTĂ PENTRU SĂGEATA

Astăzi, Comisia de Disciplină a FRF va lua în discuţie situaţia celor de la Săgeata Năvodari, urmând să comunice dacă echipa pregătită de Aurel Şunda are drept de promovare în Liga I. „Am primit citaţie, iar la ora 14.00 trebuie să ne prezentăm la şedinţa comisiei. Am solicitat să se ia o hotărâre clară şi să ne dea un document prin care să fim informaţi dacă putem promovare. În mod normal, conform regulamentelor, nu ar fi trebuit să se ajungă aici. În cazul unei decizii nefavorabile, există şi Comisia de Recurs”, a declarat Dumitru Rida, preşedintele grupării din Năvodari.

BALAJ FLUIERĂ LA MOSCOVA

Arbitrul Cristian Balaj va conduce la centru partida dintre echipa rusă Spartak Moscova şi formaţia elveţiană FC Basel, care se va disputa joi, în manşa secundă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League. Balaj va fi ajutat de asistenţii Micloş Nagy şi Sebastian Gheorghe, de asistenţii suplimentari Marius Avram şi Ovidiu Haţegan, arbitru de rezervă fiind desemnat Istvan Kovacs. Meciul Spartak Moscova - FC Basel, în tur 3-2, se va disputa joi, de la ora 20.00, pe stadionul Lujniki.

ITALIANUL CAVALLI, LA GLORIA BISTRIŢA

Atacantul italian Simone Cavalli, în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate cu clubul Gloria Bistriţa. Simone Cavalli a jucat pentru echipele Modena, Montevarchi, Carrarese, Chievo, Messina, Teramo, Cesena, Reggina, Vicenza, Bari, Frosinone şi Mantova. În această perioadă, Gloria mai testează câţiva atacanţi: Hudson Sousa de Abreu Pimenta (Brazilia, 24 de ani), Geovany Manuel Abel Campos (Portugalia, 26 de ani) şi Damian Prosperi (Argentina, 21 de ani).

FLAMENGO, RECUNOSCUTĂ DREPT CAMPIOANĂ A BRAZILIEI ÎN 1987

Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) a recunoscut echipa Flamengo drept campioană a ţării în anul 1987, alături de Sport Recife, într-o tentativă de a pune punct unei polemici care durează de peste 20 ani. Într-o declaraţie de două pagini, semnată de preşedintele CBF, Ricardo Teixeira, Confederaţia recunoaşte drept campioane ale Braziliei în 1987 cluburile Sport Recife şi Flamengo, vicecampioane fiind Guarani şi Internacional Porto Alegre. Polemica are la origine o confuzie născută în 1987, când existau două campionate diferite. Marile grupări braziliene, reunite în “Club 13”, organizaseră o competiţie intitulată “Copa Union”, iar CBF avea propriul ei campionat, la care participau alte echipe, dar şi câteva dintre componentele angajate în Cupa Union. În Copa Union, Flamengo a câştigat finala în faţa formaţiei Internacional, dar cele două au refuzat să se confrunte cu primele clasate în campionatul CFB, Sport Recife şi Guarani. După ce a învins Flamengo şi Internacional prin neprezentare, Sport Recife a câştigat finala cu Guarani şi a fost declarată campioană a Braziliei în 1987. Flamengo a început o lungă bătălie judiciară pentru a fi recunoscută campioană, precizând că play-off-ul cu primele echipe clasate în cele două competiţii nu era prevăzut în regulamentul de la Copa Union. La începutul lunii februarie 2011, Flamengo a solicitat, din nou, federaţiei să reanalizeze cazul, iar forul a acceptat. Astfel, Flamengo poate afirma că palmaresul său cuprinde şase titluri de campioană a ţării, în 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 şi 2009.

AMENDĂ RECORD PENTRU AL HILAL

Deşi i-a fost redusă suspendarea de la cinci la trei etape, Mirel Rădoi îi pune pe şeicii lui Al Hilal la plată după faultul dur comis în meciul cu Al Wehda. Deoarece clubul i-a luat apărarea public, comisia de disciplină i-a aplicat lui Al Hilal o amendă istorică pentru Arabia Saudită: 40.000 de euro. Decizia este motivată de modul greşit în care conducătorii campioanei au înţeles să-i ia apărarea lui Mirel şi nu poate fi contestată.

CHOVANEC, SUSPENDAT ZECE SĂPTĂMÂNI

Antrenorul echipei Sparta Praga, Jozef Chovanec, a fost suspendat zece săptămâni, pentru că a introdus pe teren, sub o identitate falsă, doi jucători care au renunţat să participe la un meci al naţionalei de tineret a Cehiei, pe motiv că sunt bolnavi. Sancţiunea a fost dictată de Federaţia de Fotbal din Cehia şi se aplică pentru meciurile din campionatul intern. Astfel, Chovanec (50 de ani) nu va putea conduce echipa Sparta Praga până pe 7 mai. Declaraţi oficial indisponibili pentru meciul de tineret cu Olanda, programat pe 9 februarie, atacanţii Vaclav Kadlec şi Tomas Pekhart au jucat cu o zi mai devreme sub culorile Spartei într-un meci amical cu formaţia Zenit Sankt-Petersburg. În timpul partidei respective, cei doi au jucat cu alte nume afişate pe spatele tricourilor. Adevărul a ieşit la iveală în urma publicării unei fotografii pe site-ul oficial al grupării ruse. În plus, Sparta Praga, aflată pe locul 2 în clasament, la patru puncte de Viktoria Plzen, a fost amendată de federaţie cu suma de 30.660 de euro, iar cei doi jucători au fost suspendaţi pentru două meciuri.

ROBERTO CARLOS VREA SĂ JOACE PÂNĂ LA 42 DE ANI

Fotbalistul brazilian Roberto Carlos, care a semnat săptămâna trecută pentru Anji Mahacikala, din prima ligă rusă, a declarat că vrea să joace până la 42 de ani. Fotbalistul în vârstă de 37 de ani a recunoscut că nu mai loveşte cu piciorul stâng la fel de puternic ca înainte, dar din viteză nu prea a pierdut. „Încă mai pot să alerg 7-8 kilometri pe meci”, a explicat el. Roberto Carlos şi-a reziliat recent contractul cu echipa braziliană Corinthians, după ce a primit ameninţări ca urmare a eliminării din Copa Libertadores.

SCHUMACHER SALUTĂ ANULAREA MP AL STATULUI BAHRAIN

Pilotul german Michael Schumacher (Mercedes) a apreciat drept corectă decizia privind anularea Grand Prix-ului statului Bahrain, prima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, din cauza problemelor politice din această ţară. „Este o decizie bună, deoarece oamenii de acolo au alte preocupări decât Formula 1. Bineînţeles, că astfel de probleme au prioritate”, a spus Schumacher pe pagina sa de web. Pe lângă cursa din 13 martie, a fost anulată şi sesiunea de teste programată în data de 3 martie pe circuitul de la Sakhir. Astfel, prima etapă a sezonului 2011 va fi Marele Premiu de F1 al Australiei, din 27 martie.

CARMELO ANTHONY A SEMNAT CU NEW YORK KNICKS

Baschetbalistul Carmelo Anthony va juca pentru echipa New York Knicks, care l-a achiziţionat în cadrul unui mega-schimb, în care au mai fost implicate Denver Nuggets, fosta echipă a lui Anthony, şi Minnesota Timberwolves. Anthony, care a refuzat prelungirea contractului cu Denver, formaţia pentru care a evoluat încă de la sosirea sa în NBA, va evolua lângă Amare Stoudemire, într-unul dintre cele mai puternice cupluri de extreme din liga profesionistă nord-americană. Knicks şi Nuggets au schimbat între ele câte patru jucători, iar New York a cedat alţi doi jucători la Minnesota Timberwolves, de unde l-a adus pe Corey Brewer. Carmelo Anthony a fost ales de către Denver Nuggets de pe poziţia a treia a draftului din 2003, unul dintre cele mai valoroase din istorie. Alături de Anthony au pătruns în NBA în acel an LeBron James, de pe prima poziţie, Chris Bosh (al patrulea) şi Dwayne Wade (al cincilea), toţi trei coechipieri în prezent la Miami Heat. Anthony a fost ales de patru ori în All Star Game şi şi-a dus echipa în play-off în fiecare sezon, calificând-o în premieră după 1985 în finala Conferinţei de Vest, în 2009. El are în palmares şi două medalii olimpice alături de naţionala SUA, bronz în 2004 şi aur în 2008.