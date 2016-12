PARTIDE DE VERIFICARE PENTRU VIITORUL ŞI CALLATIS

Viitorul Constanţa va disputa sâmbătă, de la ora 12.00, în deplasare, o partidă amicală cu prim-divizionara Victoria Brăneşti. Tot în deplasare va disputa un joc de pregătire şi Callatis Mangalia, formaţia pregătită de Erik Lincar întâlnind, de la ora 11.00, la Galaţi, divizionara secundă Dunărea din localitate.

STEAUA, LOCUL 76 ÎN TOPUL IFFHS DIN ULTIMII ZECE ANI

Formaţia Steaua Bucureşti ocupă locul 76 în clasamentul celor mai bune echipe din lume pentru perioada 2001-2010 realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS) şi dat publicităţii vineri. Steaua a acumulat 1.177p, fiind echipa din România cel mai bine clasată în acest top. Dinamo ocupă locul 99, cu 1.043p, iar Rapid se află pe 124, cu 968p. Campioana en titre a României, CFR Cluj, este clasată pe poziţia 337, cu 559p. Cu 524,5p, FC Timişoara se află pe locul 375, în timp ce liderul Ligii I, Oţelul Galaţi, cu 515p, ocupă poziţia 384. Gloria Bistriţa se află pe locul 549, cu 411,5p. Pe locul 571, cu 398p, se află FC Vaslui, iar pe 604, Universitatea Craiova, cu 382,5p. Unirea Urziceni a acumulat 370p şi ocupă locul 626, iar pe 713 se află FC Braşov, cu 334p. Echipa de ligă secundă FC Farul Constanţa ocupă locul 785, cu 308p, în timp ce FC Naţional a acumulat 302p şi se află pe locul 802.

BARCELONA, ECHIPA ULTIMULUI DECENIU

Campioana Spaniei, FC Barcelona, a fost desemnată cea mai bună echipă din lume a ultimilor zece ani într-un clasament realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). FC Barcelona a acumulat 2550 puncte, fiind urmată în clasament de trei dintre marile forţe din Premier League: Manchester United (locul 2, 2.523p), FC Liverpool (locul 3, 2.414p) şi Arsenal Londra (locul 4, 2.410p). Deţinătoarea Ligii Campionilor, Internazionale Milano, ocupă locul 5, cu 2.358p, urmată de finalista ultimei ediţii a LC, Bayern Munchen, cu 2.315p. AC Milan se află pe poziţia a şaptea, cu 2.296p, în timp ce Real Madrid este a opta, cu 2.257p. Chelsea Londra s-a clasat pe locul 9, cu 2.235p, în timp ce Boca Juniors încheie Top Ten, cu 2.095p. Formaţia cu cea mai mare ascensiune este Şahtior Doneţk, echipa pregătită de românul Mircea Lucescu reuşind să ajungă în prima decadă a secolului pe locul 24, deşi anterior nici măcar nu se aflase în clasament.

JOE JORDAN DEZMINTE

Antrenorul secund al echipei Tottenham, Joe Jordan, a dezminţit, vineri, că l-ar fi insultat pe mijlocaşul formaţiei AC Milan, Gennaro Gattuso, la partida de miercuri, din Liga Campionilor. „Agentul jucătorului, Claudio Pasqualin, a afirmat că tehnicianul scoţian l-ar fi numit pe Gattuso “bastard italian”, însă Jordan a dezminţit acest lucru într-o declaraţie acordată publicaţiei Daily Mail. „Este absolut patetic să se ajungă la aşa ceva. Este complet fals şi să spui ceva atât de neadevărat afectează credibilitatea jucătorului. Este clar că Gattuso nu realizează că eu mă mândresc cel mai mult cu faptul că am jucat la AC Milan (n.r. - în perioada 1981-1983). Fiica mea locuieşte şi lucrează în Italia, iubesc această ţară şi pe italieni”, a afirmat scoţianul. Gattuso a recunoscut că şi-a “pierdut capul” atunci când l-a împins pe antrenorul secund al echipei Tottenham, Joe Jordan, la meciul din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Gestul lui Gattuso, după un schimb verbal la marginea terenului în repriza a doua, nu a fost sancţionat de arbitrul francez Lannoy. Comisia de Disciplină a UEFA se va întruni, pe 21 februarie, pentru a discuta acest caz.

RIO FERDINAND A DEPUS PLÂNGERE

Internaţionalul englez Rio Ferdinand a depus plângere împotriva unei femei în vârstă de 38 de ani, Susanne Ibru, pe care o acuză de hărţuire, informează cotidianul Daily Star. Potrivit sursei citate, Ferdinand a spus poliţiei că femeia respectivă i-a hărţuit atât pe el şi cât şi pe soţia sa Rebecca, care este însărcinată în şapte luni. Susanne Ibru a făcut mai multe deplasări de la domiciliul său din Peckham, zonă în care s-a născut şi a crescut Ferdinand, până la locuinţa actuală a fotbalistului, din Alderley Edge, Cheshire, distanţa parcursă de aceasta fiind de 643 km. Ibru susţine că este nevinovată, iar audierea în acest caz a fost amânată, joi, după ce avocaţii ei au adus o justificare conform căreia femeia este bolnavă în această perioadă. Rio Ferdinand şi soţia sa Rebecca au inaugurat recent o nouă aripă a spitalului din Cheshire, unde se va naşte cel de-al treilea copil al lor, în luna aprilie. Cuplul mai are doi băieţi, Lorenz (4 ani) şi Tate (2 ani).

LUIS FERNANDEZ, SUSPENDAT DIN ORICE ACTIVITATE FOTBALISTICĂ

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat că selecţionerul Israelului, francezul Luis Fernandez, a fost suspendat din orice activitate legată de fotbal, cu efect imediat, deoarece nu a respectat o decizie disciplinară datând din 2009. Potrivit FIFA, Comisia de disciplină a forului internaţional l-a sancţionat, pe 26 noiembrie 2009, pe antrenorul Luis Fernandez să achite o sumă de bani unui club din Qatar, lucru pe care nu l-a făcut. Luis Fernandez a declarat că nu el este cel care trebuie să rezolve acest litigiu, caredatează din perioada petrecută de tehnicianul francez la echipa Al-Rayyan, la sfârşitul anului 2005.

MOURINHO ÎL VREA PE SISSOKO

Conform cotidianului Marca, Jose Mourinho şi-l doreşte la Real Madrid pe Mohamed Sissoko, internaţionalul malian de la Juventus Torino. Marca anunţă că transferul din sezonul viitor al mijlocaşului african ar atrage plecarea lui Lassana Diarra. Real Madrid ar putea oferi şapte milioane de euro pentru Sissoko.

EVRA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER UNITED

Conform publicaţiei engleze The Guardian, Patrice Evra şi-a prelungit contractul cu Manchester United până în iunie 2015. Legat iniţial de „Diavolii Roşii” până în iunie 2012, fundaşul lateral francez în vârstă de 29 de ani a acceptat să mai rămână încă patru ani pe Old Trafford. Evra a venit la Manchester în ianuarie 2006, de la AS Monaco, în schimbul sumei de 6,5 milioane de euro, iar în ultimele ani a fost anunţat ca posibil viitor jucător la Real Madrid.

BENITEZ AR PUTEA PRELUA ATLETICO MADRID

Cotidianul spaniol AS scrie că Rafael Benitez ar putea prelua echipa Atletico Madrid, începând din sezonul viitor, el urmând să-l înlocuiască pe Quique Sanchez Flores. „Sunt un profesionist şi sunt pregătit să antrenez din nou. Prefer să nu vorbesc încă de Atletico, pentru că are un antrenor care îşi face treaba bine”, a declarat Benitez, care nu şi-a găsit o altă echipă după ce a plecat în decembrie de la Internazionale Milano. După 22 de etape Atletico Madrid ocupă locul 11 în campionatul Spaniei, cu 30 de puncte.

ANCHETĂ ÎN CAZUL TRANSFERULUI LUI PANDEV LA INTER

Clubul Internazionale Milano, campioana Italiei şi a Europei, şi doi conducători ai săi, Rinaldo Ghelfi şi Marca Branca, sunt acuzaţi de un procuror italian de nereguli în cadrul transferului de la Lazio Roma al atacantului macedonean Goran Pandev. Şi agentul lui Pandev, Carlo Pallavicino, este vizat de această procedură, privind transferul realizat în ianuarie 2010. Preşedintele lui Lazio, Claudio Lotito, susţine că Pallavicino a încheiat un acord cu gruparea milaneză fără ştirea clubului roman. Pandev, în vârstă de 27 de ani, a semnat cu Inter până în 2014 şi a câştigat titlul de campion al Italiei şi Liga Campionilor.

NIGEL MANSELL VINE ÎN ROMÂNIA

Fostul pilot englez Nigel Mansell, campion mondial de Formula 1 în 1992, va fi prezent joia viitoare la Bucureşti, cu ocazia lansării primului showroom Lotus din România. Alături de Mansell, la evenimentul organizat de reprezentanţa mărcii Lotus în România va fi prezent şi CEO Lotus Cars Ltd., Dany Bahar. La inaugurare va fi prezentat monopostul de Formula 1 Lotus Renault 2011, ce va debuta peste câteva săptămâni în sezonul 2011. Totodată, va fi prezentat noul model Lotus Esprit, care va fi lansat la Salonul Auto de la Geneva, programat la începutul lunii martie. El va fi comercializat începând din 2012. Nigel Mansell, 57 de ani, fost pilot la Lotus, Williams, Ferrari şi McLaren, a evoluat în Formula 1 între anii 1980 şi 1995, luând startul în 187 de curse, dintre care a câştigat 31. Cea mai bună performanţă a carierei sale a înregistrat-o în 1992, când a devenit campion mondial atât ca pilot, cât şi împreună cu echipa Williams-Renault. El a câştigat atunci nouă dintre cele 16 curse ale sezonului, devansând piloţi precum Ricardo Patrese, Ayrton Senna sau Michael Schumacher.

RECORD MONDIAL DE VITEZĂ PE GHEAŢĂ PENTRU KANKKUNEN

Juha Kankkunen, cvadruplu campion mondial la raliuri, a intrat în Cartea Recordurilor, după ce a doborât recordul de viteză într-un automobil pe gheaţă. Finlandezul, aflat la volanul unui Bentley Continental Supersports, a atins viteza cu 330,695 km pe oră pe o pistă de gheaţă în Marea Baltică. Precedentul record îi aparţinea tot lui, din 2007, atunci conducând un Bentley Continental GT cu 321,6 km/h, în acelaşi loc. Pe o gheaţă cu grosimea de 70 cm şi la o temperatură de -30 de grade Celsius, el a parcurs 16 km, în ambele sensuri, aşa cum se stipulează în regulamentul Guiness Book. Modelul condus de Kankkunen va fi lansat la Salonul Auto de la Geneva, programat la începutul lunii martie, şi va fi realizat într-o ediţie limitată de 100 de exemplare.

WOZNIACKI REVINE PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL WTA

Jucătoarea daneză Caroline Wozniacki va redeveni nr. 1 mondial începând de luni, 21 februarie, după victoria în faţa israeliencei Shahar Peer, cu 6-2, 6-4, în sferturile de finală ale turneului de la Dubai. La doar o săptămână după ce a pierdut primul loc, Wozniacki o va depăşi pe sportiva belgiană Kim Clijsters, care a urcat pe primul loc după parcursul până în finala turneului Paris-Coubertin. Este a doua oară în cariera sa când Wozniacki, în vârstă de 20 de ani, devine nr. 1 mondial, după ce a acces pe prima treaptă a podiumului la 11 octombrie 2010.