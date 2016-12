TESTE UTILE PENTRU JUNIORII ACADEMIEI

La finele săptămânii trecute, juniorii republicani A, B şi C ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au susţinut partide de verificare. La juniori A, echipa Academiei Hagi a întâlnit echipa de seniori de la Callatis Mangalia, victoria revenind formaţiei pregătite de Eric Lincar cu scorul de 4-0. Meciul s-a disputat pe terenul sintetic al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“. La juniori B, Viitorul a întâlnit, pe terenul nr. 3 al Academiei Hagi, formaţia de juniori a echipei Cerno More Varna, meciul încheindu-se la egalitate, scor 0-0. La juniori C, într-o partidă disputată la Buftea, Viitorul a pierdut cu 1-5 meciul cu România under 15, golul formaţiei constănţene fiind reuşit de Luduşan.

OŢELUL A REMIZAT CU SLOVAN LIBEREC

Rezultatele înregistrate în partidele amicale disputate de formaţiile româneşti din Liga I: Oţelul Galaţi - Slovan Liberec 2-2 (Buş 53, Râpă 70 / Nezmar 55, Papousek 72), Steaua Bucureşti - Debrecen 1-1 (Geraldo 27), Dinamo Bucureşti - FK Andijan (Bakaj 57).

RECORD NEGATIV PENTRU GALATA LUI HAGI

Echipa Galatasaray Istanbul, antrenată de Gheorghe Hagi, şi-a egalat propriul record de zece înfrângeri înregistrate într-un sezon, după ce a pierdut sâmbătă, scor 0-1, partida cu Gaziantepspor, din etapa a 21-a a campionatului Turciei. Galatasaray a mai înregistrat zece înfrâgeri într-un sezon în 1969-70 (locul 7 în clasamentul final), în 1981-82 (locul 11) şi în 2003-04 (locul 6). Unicul gol al partidei a fost marcat de Sosa, în min. 4. La echipa din Istanbul, atacantul Bogdan Stancu a fost integralist, la fel ca portarul Robinson Zapata şi mijlocaşul Juan Culio.

ANDREI CRISTEA A MARCAT PENTRU KARLSRUHE

Atacantul român Andrei Cristea a marcat primele sale goluri pentru formaţia germană Karlsruher SC, în meciul pierdut ieri pe teren propriu, scor 2-6, în faţa liderului din 2.Bundesliga, Hertha BSC Berlin. Cristea, care a jucat tot meciul, a deschis scorul în min. 41 şi a mai înscris după ce oaspeţii punctaseră de patru ori, în min. 83, dintr-o lovitură liberă de la 20 m. Hertha a marcat prin Raffael (min. 47, 62 şi 66), Ramos (min. 72 şi 86) şi Ronny (min. 90). În urma acestei înfrângeri, KSC rămâne pe antepenultima poziţie a clasamentului (16).

JUNIOR MORAES, TRANSFERAT LA METALURG DONEŢK

Clubul Gloria Bistriţa a anunţat oficial, sâmbătă, transferul atacantului brazilian Junior Moraes la gruparea Metalurg Doneţk (prima ligă din Ucraina), în schimbul căruia va primi 1.250.000 de euro. Produs al Centrului de tineret al FC Santos, Junior Moraes a câştigat în 2007 cu Santos campionatul statului brazilian Sao Paulo (cunoscut sub numele de Paulista), marcând golul victoriei în finala cu Sao Caetano. Ulterior, a evoluat la Ponte Preta şi EC Santo Andre. Venit la Gloria în ianuarie 2010, Junior Moraes a făcut un retur foarte bun (17 partide / 10 goluri marcate) în sezonul trecut, devenind golgeterul celei de-a doua părţi a campionatului.

BARCELONA S-A ÎMPIEDICAT LA GIJON

FC Barcelona a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată sâmbătă seară, în deplasare, cu Sporting Gijon, punând capăt astfel unei serii de 16 victorii consecutive în campionatul Spaniei, record absolut. Golul echipei catalane a fost marcat de Villa, în min. 80, iar pentru Gijon a înscris Barral, în min. 16.

PIRLO VA FI INDISPONIBIL ŞASE SĂPTĂMÂNI

Mijlocaşul echipei AC Milan, Andrea Pirlo, va fi indisponibil şase săptămâni din cauza unei entorse la genunchiul drept, pe care a suferit-o vineri, a anunţat gruparea italiană. Pirlo abia revenise după o accidentare la coapsă. El va rata dubla manşă cu Tottenham Hotspur, din optimile de finală ale Ligi Campionilor, precum şi câteva meciuri din Serie A. Pirlo a fost afectat de mai multe accidentări în acest sezon. Accidentat în data de 18 decembrie, la un meci cu AS Roma din Serie A, el a suferit o nouă accidentare la 20 ianuarie, la o partidă cu Bari. Mijlocaşul a jucat în doar 14 meciuri din 24 în acest sezon.

ARBITRI UNGURI, ANCHETAŢI DE FIFA

FIFA a deschis o anchetă ce vizează trei arbitri din Ungaria care au condus, miercuri, două meciuri amicale internaţionale şi au acordat la aceste partide şapte penaltiuri, a anunţat Asociaţia Ungară de Fotbal. Cele două partide amicale au fost organizate în Antalya, de o societate thailandeză. Kolos Lengyel, Krisztian Selmeczi şi Janos Csak nu figurează pe lista FIFA a arbitrilor internaţionali şi au condus doar meciuri din liga a treia ungară, înainte de a arbitra partidele amicale de miercuri. Estonia şi Bulgaria au remizat, scor 2-2, iar Bolivia a învins Letonia, scor 2-1, în partidele arbitrate de brigada ungară, toate golurile fiind din penalty, ceea ce a dus la suspiciuni. “Cei trei se pot aştepta la probleme mari. Licenţele lor au fost suspendate cu efect imediat. În principiu, meciurile internaţionale, fie ele şi amicale, trebuie să fie conduse de arbitri FIFA. Dacă nu sunt arbitri FIFA, măcar să fie arbitri din prima ligă”, a anunţat directorul Comisiei pentru Arbitri din cadrul MLSZ, Laszlo Vagner. FIFA a solicitat federaţiilor din Bulgaria şi Estonia un raport detaliat privind meciul amical de miercuri.

ZHOU QI, NOUA SENZAŢIE A BASCHETULUI CHINEZ

Pivotul reprezentativei under 16 de baschet a Chinei, Zhou Qi, a lăsat o impresie foarte bună la turneul internaţional “Turk Telekom 2011“, unde alături de naţionala ţării sale a ş icâştigat competiţia. În meciul din semifinale cu Germania, câştigat de China cu 94-90 după trei reprize de prelungiri, Zhou Qi (15 ani, 2,15 m), a reuşit un meci de senzaţie, cu un bilanţ statistic greu de egalat şi la nivelul seniorilor în marile competiţii. Chinezul a încheiat meciul cu Germania, cu 41 de puncte marcate, 28 de recuperări, 15 capace şi 7 intercepţii. În finală, China a trecut de Turcia, într-un meci dramatic, scor 67-66. La puternicul turneu din ţara vecină a participat şi naţionala României, care s-a clasat pe locul 10, fiind învinsă în meciul de clasament, de echipa Puerto Rico, cu 59-51. Celelalte meciuri de clasament final s-au încheiat astfel - locurile 3-4: Germania - Franţa 53-51, locurile 5-6: Rusia - Slovenia 79-93, locurile 7-8: Bulgaria - Ucraina 69-81 şi locurile 11-12: Georgia - Iran 80-66.

DETROIT VA RETRAGE TRICOUL LUI DENNIS RODMAN

Formaţia Detroit Pistons, ce evoluează în campionatul nord-american de baschet (NBA), va retrage tricoul cu numărul 10 în onoarea fostului baschetbalist Dennis Rodman, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la pauza unui meci, la 1 aprilie, a anunţat clubul american. Rodman a câştigat două din cele cinci titluri ale sale de campion NBA cu echipa din Detroit, în 1989 şi 1990. Fostul sportiv, în vârstă de 49 de ani, şi cunoscut dincolo de lumea baschetului ca fiind un personaj excentric, a mai câştigat titlul în NBA în 1996, 1997 şi 1998, cu Chicago Bulls. „Recompensele individuale nu m-au interesat când eram jucător, dar sunt impresionat că sunt onorat în acest mod de Detroit Pistons“, a declarat Rodman într-un comunicat.

PARTIZAN BELGRAD A CÂŞTIGAT CUPA SERBIEI LA BASCHET

Echipa de baschet masculin Partizan Belgrad a cucerit Cupa Radivoj Korac (denumirea oficială a Cupei Serbiei), după ce a învins, în finala competiţiei, pe FMP Zeleznik, scor 77-73. Turneul s-a disputat la Zeleznik, o suburbie a capitalei Belgrad. Partizan Belgrad câştigă pentru a 4-a oară în istorie Cupa Radivoj Korac din Serbia. Precedentele cuceriri datează din 2008, 2009 şi 2010. De asemenea, a jucat finala în 2007. În total, Partizan are în palmares un număr de 10 cupe naţionale (şase cucerite în Iugoslavia unită).

TURNEUL DE LA ROLAND-GARROS RĂMÂNE LA PARIS

Adunarea Generală a Federaţiei Franceze de Tenis a decis, duminică, ca turneul de la Roland-Garros să aibă loc la Paris şi după anul 2015, fiind respinsă propunerea mutării competiţiei în altă localitate. “Delegaţii Federaţiei Franceze de Tenis, reuniţi la Adunarea Generală, au ales proiectul propus de Paris, ce prevede mărirea şi modernizarea Porte d’Auteuil, pentru noua arenă Roland-Garros”, se arată într-un comunicat al FFT. Cei 195 de delegaţi s-au pronunţat, majoritatea, în favoarea extinderii zonei de disputare a turneului de la 8,5 la 13,5 hectare şi împotriva mutării competiţiei la Versailles, Marne-la-Vallee sau Gonesse, începând din 2016. Varianta Gonesse a fost respinsă în primul tur de Adunarea Generală, în al doilea fiind eliminată propunerea Versailles. Oraşul Paris a fost ales în defavoarea Marne-la-Vallee, singura variantă de mutare care era rămasă în cursă.

VICTORII PENTRU HANTUCHOVA, KVITOVA , SODERLING ŞI ALMAGRO

Jucătoarea slovacă de tenis Daniela Hantuchova, cap de serie nr. 4, a câştigat, ieri, turneul WTA de la Pattaya (Thailanda), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Hantuchova a învins-o în finală, cu 6-0, 6-2, pe sportiva italiană Sara Errani, a opta favorită. Turneul de la Paris a fost câştigat de jucătoarea cehă Petra Kvitova, nr. 18 mondial, care a dispus, în finală, cu 6-4, 6-3, de Kim Clijsters (Bellgia), care va prelua din această săptămână conducerea în clasamentul WTA. Kvitova, în vârstă de 20 de ani, s-a impus în acest an şi la turneul de la Brisbane, iar în 2009 a câştigat turneul de la Hobart. Tenismanul suedez Robin Soderling, nr. 4 mondial, a câştigat, ieri, pentru a doua oară consecutiv turneul de la Rotterdam, dotat cu premii în valoare totală de 1,45 milioane de euro. Soderling l-a învins în finală, cu 6-3, 3-6, 6-3, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, nr. 18 mondial. Trofeul de la Rotterdam este al optulea din cariera suedezului. Tenismanul spaniol Nicolas Almagro, cap de serie nr. 1, a câştigat, ieri, turneul ATP de la Costa do Sauipe, dotat cu premii în valoare totală de 470.000 de dolari. Almagro l-a învins în finală, cu 6-3, 7-6, pe ucraineanul Alexandr Dolgopolov, cap de serie nr. 4. La turneul din Brazilia a participat şi românul Victor Hănescu, eliminat în primul tur de italianul Filippo Volandri, scor 7-5, 6-1.

KUBICA, OPERAT DIN NOU

Starea de sănătate a pilotului polonez Robert Kubica (Lotus Renault) este stabilă, au anunţat sâmbătă surse medicale, la 24 de ore după a doua operaţie grea, la piciorul, umărul şi cotul drept, care a durat peste 9 ore. Pilotul polonez de Formula 1 mai fusese operat şi duminica trecută, timp de 7 ore, la mâna dreaptă. Dacă starea sa rămâne staţionară, Kubica ar putea părăsi serviciul de reanimare luni şi să revină la serviciul traumatologie. El va mai trebui operat pentru a treia oară, pe partea posterioară a humerusului. Kubica a fost grav rănit în timpul Raliului Ronde di Andora, pe 6 februarie, mâna dreaptă fiindu-i aproape secţionată de o bară de securitate care pătruns prin întreaga maşină.

MORGENSTERN ŞI-A ASIGURAT GLOBUL DE CRISTAL AL SĂRITORILOR

Pentru prima oară în ultimii şase ani, primul loc într-o etapă de Cupa Mondială la sărituri cu schiurile a fost împărţit de doi sportivi. Este vorba despre Gregor Schlierenzauer (Austria) şi Johan Remen Evensen (Norvegia), învingători la Vikersund, pe cea mai mare trambulină din lume. Cei doi au încheiat la egalitate etapa de zbor cu schiurile desfăşurată sâmbătă, penultima înainte de startul Campionatelor Mondiale de schi nordic. Ultima dată când doi schiori au câştigat la egalitate o etapă din Cupa Mondială s-a întâmplat pe 29 ianuarie 2005, la Zakopane, învingătorii fiind polonezul Adam Malysz şi norvegianul Roar Ljoekelsoey. A fost un week-end perfect pentru Evensen, care a doborât recordul mondial de două ori! Norvegianul a sărit la antrenamente 243 de metri, pentru ca apoi, în calificări, să se oprească după 246,5 metri. Schlierenzauer a câştigat şi etapa de duminică, Evensen reuşind doar locul 2. În urma acestor rezultate, Thomas Morgenstern şi-a asigurat victoria în Cupa Mondială la sărituri, cu trei etape rămase de disputat, pentru a doua oară după ediţia 2008.