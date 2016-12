ACADEMIA HAGI, LA “PUSKAS - SUZUKI CUP 2011“

Juniorii Republicani B de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi“ vor participa, în perioada 22-25 aprilie, în Ungaria, la turneul internaţional “Puskas - Suzuki Cup 2011“. Competiţia este organizată de Academia “Ferenc Puskas“ şi reuneşte la start şase echipe: Academia Puskas (gazda turneului), Honved Budapesta (clubul la care a evoluat Ferenc Puskas în Ungaria), Real Madrid (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut gloria fotbalistică), Panathinaikos Atena (clubul la care Ferenc Puskas a cunoscut cele mai mari satisfacţii ca antrenor), Ferencvaros Budapesta şi Academia Hagi. Dacă primele patru echipe sunt participante tradiţionale la “Puskas - Suzuki Cup“, Ferencvaros şi Academia Hagi sunt invitatele de onoare ale ediţiei 2011.

DELEGAŢIE DE LA REAL MADRID, ÎN VIZITĂ LA JUCU

O delegaţie a celebrului club de fotbal spaniol Real Madrid va fi prezentă în localitatea Jucu, din judeţul Cluj, în intervalul 1-15 aprilie, pentru a se interesa despre şcoala de fotbal ce urmează a fi construită de către autorităţile locale. „Comuna Nokia”, cum i se mai spune, va deveni şi mai cunoscută în întreaga lume, datorită acestei vizite a delegaţiei de la Real Madrid împreună cu ambasadorul Spaniei.

HODGSON VA ANTRENA PE WBA

Fostul antrenor al “cormoranilor“, Roy Hodgson, a fost numit la conducerea tehnică a formaţiei West Bromwich Albion, la care evoluează şi românul Gabriel Tamaş. „Suntem bucuroşi să anunţăm numirea lui Roy Hodgson ca antrenor al echipei“, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului West Bromwich. Hodgson, în vârstă de 63 de ani, a plecat de la FC Liverpool, luna trecută, după şase luni dificile. El a semnat un contract valabil până în iunie 2012 cu West Bromwich Albion, unde are ca obiectiv menţinerea echipei în Premier League. West Bromwich a rămas fără antrenor, duminica trecută, când a fost demis Roberto di Matteo. După un început de sezon bun, echipa a înregistrat o serie de rezultate nefavorabile ajungând pe locul 16 în clasament. Sâmbăta trecută, West Bromwich a fost învinsă de Manchester City, înregistrând a şaptea înfrângere în nouă meciuri.

UN FOTBALIST A FOST SUSPENDAT 20 DE LUNI

Andrea Biondi, un fotbalist amator din Italia, a fost suspendat 20 de luni după ce a încercat să îl forţeze pe un arbitru care l-a eliminat să înghită fluierul. Andrea Biondi a fost eliminat în timpul unui meci la Sancat al echipei sale Albereta 72, din Florenţa, scor 2-2. După ce a primit cartonaşul roşu, fotbalistul l-a insultat pe arbitru, iar apoi l-a prins de cap şi a încercat să îi bage fluierul pe gât, conform agenţiei ANSA. Biondi a continuat să îl insulte şi să îl ameninţe pe arbitru în timp ce părăsea terenul.

60 DE MILIOANE DE EURO PENTRU FABREGAS

Clubul Real Madrid pregăteşte o superofertă de 60 de milioane de euro pentru achiziţionarea mijlocaşului echipei Arsenal, Cesc Fabregas, operaţiune ce ar putea include şi transferul francezului Karim Benzema la gruparea londoneză. Potrivit Marca, Fabregas, dorit atât de Real Madrid cât şi de FC Barcelona, este „obiectivul numărul unu” al clubului madrilen pentru sezonul viitor şi suma de 60 de milioane de euro este mai mare decât cea pe care ar putea să o propună gruparea catalană. Fabregas ar putea însă privi cu reticenţă o astfel de ofertă, el fiind un susţinător declarat al FC Barcelona. „Sunt suporter al Barcelonei. Sunt socio (n.r. - membru al clubului), la fel ca bunicul meu, unchiul meu, vărul meu... Iubesc de mic culorile clubului. Sunt catalan”, afirma internaţionalul spaniol anul trecut, când FC Barcelona a făcut o ofertă de 35 de milioane de euro pentru Fabregas, refuzată de Arsenal.

IVANOVIC RĂMÂNE LA CHELSEA

Fundaşul sârb Branislav Ivanovic a semnat un nou contract cu Chelsea, valabil până în vara anului 2016, a anunţat clubul londonez. Internaţionalul sârb în vârstă de 26 de ani s-a transferat la Chelsea în 2008, de la Lokomotiv Moscova.

WEST HAM UNITED VA FOLOSI STADIONUL OLIMPIC DUPĂ JO 2012

Societatea care administrează moştenirea olimpică şi asigură valorificarea şi integrarea acesteia în viaţa economico-socială a Londrei, după JO din 2012, a anunţat că gruparea West Ham United, ocupanta ultimului loc din Premier League, va folosi Stadionul Olimpic după ediţia de vară a JO. West Ham United s-a aflat în concurenţă cu o altă grupare londoneză, Tottenham Hotspur. Decizia va trebui aprobată, în următoarele zile, de primarul oraşului Londra, Boris Johnson, dar şi de miniştrii Jeremy Hunt, secretarul de stat pentru cultură, olimpic, media şi sport, şi de Eric Pickles, secretarul de stat pentru comunităţi şi guverne locale.

RAY ALLEN RESCRIE ISTORIA ÎN NBA

Baschetbalistul Ray Allen, de la Boston Celtics, a devenit joi noapte cel mai bun marcator de la trei puncte din istoria NBA, depăşindu-l pe legendarul Reggie Miller. Allen a marcat patru aruncări de trei puncte în meciul disputat pe teren propriu cu Los Angeles Lakers pentru a ajunge la cota 2.562, în cele 15 sezoane pe care le-a jucat în liga profesionistă nord-americană de baschet. Reggie Miller contabilizase 2.560 de aruncări reuşite, în 18 sezoane. Cei doi jucători au procentaje asemănătoare: 39,8% pentru Allen şi 39,5% pentru Miller, care se afla la marginea terenului la meciul de aseară, în postura de comentator pentru televiziunea americană TNT.

SLOAN A DEMISIONAT DE LA UTAH JAZZ

Tehnicianul Jerry Sloan a anunţat că a demisionat din funcţia de antrenor a echipei din NBA, Utah Jazz, funcţie pe care o ocupa din 1988. „Este momentul să trec la altceva. Am avut şansa de a colabora cu oameni admirabili şi am avut jucători mari sub conducerea mea“, a spus Sloan într-o conferinţă de presă. Echipa Utah Jazz ocupă în prezent locul 6 în clasamentul Conferinţei de Vest a NBA, cu 31 de victorii şi 23 de înfrângeri, dintre acestea din urmă zece fiind înregistrate în ultimele 14 meciuri. Jerry Sloan, în vârstă de 69 de ani, are un palmares de 1221 de victorii şi 803 înfrângeri ca antrenor în NBA (având în vedere şi trei sezoane la Chicago), bilanţ ce îl plasează pe locul 3 în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe victorii din istorie, după Don Nelson - 1335 de victorii şi Lenny Wilkens - 1332. El nu a câştigat însă niciodată titlul de campion NBA, fiind doar finalist cu Utah Jazz, în 1997 şi 1998. În toate sporturile profesioniste importante din America de Nord, doar trei persoane au avut o longevitate superioară celei a lui Sloan la conducerea unei singure echipe: Connie Mack în baseball (50 de ani la Philadelphia Athletics), Curly Lambeau la fotbal american (29 de ani la Green Bay Packers) şi Tom Landry tot la fotbal american (29 de ani la Dallas Cowboys).