CONTINUĂ ÎNSCRIERILE LA “TACUL DE AUR“

Toţi cei interesaţi să participe la cel mai important concurs de biliard organizat vreodată în România, “Tacul de Aur“, o pot face până pe 18 februarie (inclusiv) la Centrul de Distracţii Lake View de pe bulevardul Mamaia nr. 283. Contra unei taxe de doar 50 lei, pasionaţii jocului de biliard au şansa de a participa la cele patru etape cu premii totale de câte 4.900 de euro, dintre care 3.000 de euro vor fi acordaţi câştigătorului de etapă. Cei mai buni 32 de jucători vor participa în marea finală de la finalul anului când, după ce vor achita o taxă de 450 lei, vor avea ocazia să îşi dispute marele premiu de 10.000 euro plus “Tacul de Aur“. Premiile totale acordate de organizatorii concurenţilor sunt de 37.600 de euro, suma reprezentând un record absolut pentru România şi fiind totodată una dintre cele mai mari acordate chiar şi la turnee europene. La competiţie pot participa atât jucători din România, cât şi din străinătate. Aşadar, o excelentă oportunitate pentru ca îndemânarea celor care iubesc biliardul să se transforme în una profitabilă în cadrul celui mai important eveniment de acest gen organizat în România. Pentru relaţii suplimentare, doritorii pot suna la telefon 0734.733106 (Cristian Cealera).

ETAPA A 16-A ÎN LN DE HANDBAL FEMININ

Etapa a 16-a din Liga Naţională de handbal feminin programează duminică următoarele partide - ora 11.00: Rulmentul Braşov - Cetate Deva, HCM Baia Mare - U. Jolidon Cluj, Oţelul Galaţi - HCM Buzău; ora 12.00: HC Zalău - CSM Bucureşti; ora 13.00: SCM Craiova - U. Reşiţa. Partida HCM Roman - Dunărea Brăila se va disputa pe 16 februarie, iar meciul CS Tomis - Oltchim Rm. Vîlcea va avea loc pe 23 februarie. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 30p; 2. U. Jolidon 25p; 3. CSM Bucureşti 23p; 4. HC Zalău 20p; 5. CS Tomis Constanţa 16p (golaveraj: 434-402); 6. Oţelul Galaţi 16p (399-388); 7. Dunărea Brăila 16p (377-396); 8. HCM Roman 16p (389-391); 9. HCM Baia Mare 14p; 10. Rulmentul Braşov 12p; 11. SCM Craiova 8p; 12. Cetate Deva 6p (377-425); 13. HCM Buzău 6p (413-482); 14. U. Reşiţa 2p.

ÎN CEN, “STEJARII“ ÎNTÂLNESC UCRAINA

Sâmbătă, de la ora 14.00, la Kiev, naţionala de rugby a României va întâlni reprezentativa Ucrainei într-o partidă din etapa a 2-a a Cupei Europene a Naţiunilor. Din reprezentativa României fac parte şi trei rugbyşti de la RCJ Farul, Constantin Gheară, Daniel Carpo şi Cătălin Nicolae. Gheară este anunţat ca titular, iar Carpo şi Nicolae ca rezerve. Palmaresul României în meciurile cu Ucraina este de cinci victorii din tot atâtea partide, cu un punctaj de 288-27. Primul meci dintre cele două reprezentative s-a disputat la data de 30 mai 1998, la Odesa, în calificările pentru ediţia a IV-a a Cupei Mondiale, “stejarii“ învingând cu 39-17. Ultima întâlnire dintre România şi Ucraina a avut loc anul trecut, la Botoşani, în barajul pentru Cupa Mondială, iar românii s-au impus cu 61-7. Cea mai categorică victorie a României în faţa Ucrainei a avut loc la Bucureşti, în anul 2005, tot în cadrul CEN, “stejarii“ câştigând cu 97-0.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI

A doua etapă a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby este programată în acest weekend, derby-ul rundei fiind disputa dintre Irlanda şi Franţa, adică ultimele două câştigătoare ale turneului! Dacă, în urmă cu o săptămână, Irlanda s-a chinuit în Italia, unde a câştigat în ultimele minute, Franţa a avut un meci lejer, acasă cu Scoţia. Anglia poate profita de disputa din Irlanda şi trece pe prima poziţie în clasament, în caz că învinge la scor Italia, pe Twickenham. Scoţia şi Ţara Galilor vor juca a treia partidă a rundei, cu oaspeţii aflaţi în postură de favoriţi. Programul partidelor - sâmbătă: Anglia - Italia (ora 16.30); Scoţia - Ţara Galilor (ora 19.00); duminică: Irlanda - Franţa (ora 17.00).

ECHIPELE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

În Grupa Principală I din Liga Campionilor la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni sâmbătă, de la ora 20.00, în deplasare, campioana Spaniei, Itxako Reyno Navarra. În cealaltă partidă din Grupă, Buducnost va primi, duminică, vizita formaţiei Krim Mercator. În Cupa EHF, Dunărea Brăila va juca sâmbătă, de la ora 15.00, în deplasare, împotriva echipei daneze Team Esbjerg. În meciul tur, desfăşurat la Brăila, Team Esbjerb s-a impus la limită, scor 21-20.

CETATE DEVA S-AR PUTEA RETRAGE DIN LN DE HANDBAL FEMININ

Patronul echipei de handbal feminin CSM Cetate Deva, Marian Muntean, l-a demis pe antrenorul Ladislau Kapornay şi a declarat că ia în calcul şi retragerea echipei din campionat, nemulţumit de rezultate şi de atitudinea jucătoarelor. „Neimplicarea la antrenamente şi mentalitatea păguboasă a jucătoarelor avide doar de bani m-au dezamăgit total. Le-am dat legitimaţiile şi libertatea să plece unde vor. După nouă ani în care am investit în handbal consider că nu mai are rost să sufăr, să pierd timp şi bani şi să-mi distrug sănătatea. În acest moment toate jucătoarele sunt cu banii la zi, însă din martie nu mai dau niciun ban“, a declarat Muntean. Oficialul devean a spus că este indecis în privinţa deplasării echipei la Braşov pentru meciul de campionat cu Rulmentul, de duminică. În cazul neprezentării, conform regulamentului, gruparea din Deva va fi amendată cu suma de 5.000 lei şi sancţionată cu reducerea a câte trei puncte în clasamentul campionatului în curs şi cel viitor. La a doua neprezentare Cetate Deva va fi retrogradată.

DOUĂ ROMÂNCE, ÎN FINALA DE DUBLU DE LA CALI

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Elena Bogdan, cap de serie nr. 4, s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Cali (Columbia), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Cele două au învins în semifinale, cu 6-1, 7-6, cuplul alcătuit din Eva Birnerova (Cehia) şi Andreja Klepaci (Slovenia), cap de serie nr. 2. Româncele vor întâlni în finală perechea formată din Ekaterina Ivanova (Rusia) şi Kathrin Woerle (Germania). La simplu, Irina-Camelia Begu a acces în sferturile de finală, după ce a trecut în turul doi, cu 2-6, 6-0, 7-5, de jucătoarea cehă Petra Cetkovska. Begu o va întâlni în sferturi pe Patricia Mayr-Achleitner din Austria, cap de serie nr. 4. În schimb, Raluca-Ioana Olaru, 2-6, 4-6 cu sportiva germană Kathrin Woerle, şi Alexandra Cadanţu, 6-7, 2-6 cu jucătoarea spaniolă Laura Pous-Tio, au fost eliminate în turul secund.

SORANA CÎRSTEA, ÎNVINSĂ LA MIDLAND

Jucătoarea Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 5, a fost eliminată în turul doi de la turneul ITF de la Midland (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 100.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, cu 6-2, 5-7, 7-5, de sportiva americană Madison Brengle. Şi Ana Bogdan a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului ITF din Antalya (Turcia), dotat cu premii învaloare totală de 10.000 de dolari. Bogdan a pierdut în turul doi, cu 3-6, 6-2, 5-7, în faţa jucătoarei ruse Anna Arina Marenko, cap de serie nr. 5.

ICIM ARAD - KARA TRUTNOV, ÎN SEMIFINALELE LIGII EUROPEI CENTRALE

Echipa de baschet feminin ICIM Arad se va duela sâmbătă, de la ora 20.00, în semifinalele Ligii Europei Centrale, cu deţinătoarea trofeului, Kara Trutnov (Cehia), în cadrul Turneului Final Four pe care îl şi găzduieşte. În prima semifinală, de la ora 17.30, se vor întâlni Bemaco Preşov (Slovacia) şi campioana Austriei, Post Viena. Finalele Ligii Europei Centrale se vor desfăşura duminică, de la aceleaşi ore. ICIM Arad este a doua echipă feminină din România care evoluează în Final Four-ul competiţiei, după CSM Satu Mare, care anul trecut a încheiat competiţia pe locul patru.

30 DE SPORTIVI ROMÂNI LA EDIŢIA DE IARNĂ A FOTE

România va participa cu 30 de sportivi la ediţia a 10-a a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediţia de iarnă, care va avea loc în oraşul ceh Liberec în perioada 12-19 februarie. Românii vor concura la biatlon, patinaj artistic, sărituri cu schiurile, schi alpin, schi fond şi snowboard. FOTE este o competiţie organizată de Asociaţia Comitetelor Olimpice Europene, cu suportul Comitetului Olimpic Internaţional, şi este o iniţiativă a lui Jacques Rogge, preşedintele CIO. Următoarea ediţie a FOTE de iarnă, din 2013, va fi găzduită de România, la Braşov. Printre sportivii reprezentativi care au participat la FOTE de iarnă şi mai apoi la JO de iarnă se numără Eva Tofalvi (locul 3 în 1993) şi Alexandra Stoian, fostă Rusu (loc 3 în 1999).