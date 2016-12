EŞEC LA LIMITĂ PENTRU TINERETUL ROMÂNIEI

Naţionala de tineret a României a pierdut meciul amical cu reprezentativa Turciei, susţinut ieri pe stadionul “19 Mayis” din Manisa, localitate aflată la 40 km de Izmir. Gazdele s-au impus cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind reuşit de Kaplan, în min. 30. Selecţionerul Emil Săndoi a folosit o formulă de start în care şi-au găsit loc toţi jucătorii din străinătate convocaţi: Pena (46 Drăghia) - Mustaţă (84 Ţigănaşu), Muth (88 Bejan), Mladen, Buleică - Selagea (88 Leca), Stoian (62 Brata), Suciu (62 C. Matei), Grozav (46 Răduţ) - Alibec, Alexe. Partida din Turcia a fost prima în care selecţionerul român a folosit doar fotbalişti născuţi după 01.01.1990, jucători eligibili pentru Campionatul European “Under 21” 2013, al cărui turneu final se va desfăşura în Israel.

GHIONEA A SEMNAT CU FC TIMIŞOARA

Fostul fundaş al echipei Steaua Bucureşti, Sorin Ghionea, a semnat ieri un contract cu ocupanta locului doi din Liga I la fotbal, FC Timişoara. În vârstă de 31 de ani, Ghionea a evoluat ultima oară în campionatul Rusiei, la FC Rostov. De-a lungul carierei, Ghionea a mai jucat pentru Steaua, Dunărea şi Oţelul Galaţi. La echipa naţională, Ghionea a evoluat în 13 partide, reuşind să înscrie un gol. De asemenea, noul jucător al grupării bănăţene are şi două prezenţe la echipa naţională de tineret.

PROBLEME LA U. CRAIOVA

Direcţia Generală Finanţelor Publice Dolj (DGFPD) a anunţat conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal că au fost instituite măsuri de executare silită a societăţii pe care funcţionează echipa de fotbal Universitatea Craiova prin instituirea sechestrului pe drepturile federative ale jucătorilor care au contract cu clubul. Surse din cadrul DGFPD au declarat, ieri, că drepturile federative ale jucătorilor aflaţi sub contract cu echipa de fotbal Universitatea Craiova au fost puse sub sechestru de Fisc, banii obţinuţi de club în urma vânzării vreunui jucător urmând a intra la bugetul de stat. Fiscul a luat această decizie în contul datoriilor de peste două milioane de euro pe care clubul din Bănie le are faţă de statul român, informează Gazeta de Sud. Conform sursei citate, pe lângă sechestrul pe active constând în imobile din Craiova, s-a decis punerea sub sechestru şi a conturilor bancare şi la poprire la terţi. Astfel, Universitatea Craiova nu mai poate transfera jucători decât cu înştiinţarea fiscului.

FC TIMIŞOARA VA REDEVENI POLITEHNICA

Curtea de Apel Bucureşti a anunţat că omul de afaceri Claudio Zambon, care s-a aflat în litigiu cu actualul club de Liga I FC Timişoara privind palmaresul Politehnicii Timişoara, nu a atacat pentru a doua oară decizia instanţei şi astfel formaţia prim-divizionară are câştig de cauză în proces. Claudio Zambon putea să facă al doilea apel la decizia iniţială până pe 3 februarie. Clubul bănăţean a publicat pe site-ul oficial decizia Curţii de Apel Bucureşti în privinţa litigiului dintre Asociaţia Fotbal Club Politehnica Timişoara, în cadrul căreia activează acum clubul din Liga I, şi SC Fotbal Club Politehnica Timişoara SA, societatea omului de afaceri italian Claudio Zambon. Timişorenii doresc să schimbe numele echipei din FC Timişoara în Politehnica Timişoara chiar înainte de începerea returului, dar în mod normal acest lucru nu este permis de regulamentele fotbalistice în vigoare, însă bănăţenii speră că Federaţia Română de Fotbal, mai exact Comitetul Executiv al acesteia, va face o excepţie, ţinând cont de situaţia mai puţin obişnuită şi de decizia definitivă a tribunalului. Chiar dacă acest lucru nu se va realiza imediat, schimbarea va fi făcută cu siguranţă la vară, în pauza dintre sezoane, iar aniversarea de 90 de ani a Politehnicii Timişoara va regăsi clubul funcţionând sub denumirea iniţială.

PARTIDE AMICALE PENTRU FORMAŢIILE ROMÂNEŞTI

Rezultatele înregistrate ieri în meciurile de verificare susţinute de echipele româneşti din Liga I: Pandurii TG. Jiu - Cerno More Varna 1-1 (pentru Pandurii a marcat Lemnaru, în min. 52), Gloria Bistriţa - Buniodkor Taşkent 0-0, CFR Cluj - Litex Loveci 3-2 (Peralta 11, Hora 57, Cadu 90+1-pen. / Tom 40, Da Silva 65), Gloria Bistriţa - Ludogoreţ Razgrad 2-2 (Paul Anton 22, Bruno Correa 37 / T. Kolev 72-pen., 74).

IRAN A ÎNVINS RUSIA

Rezultatele partidele amicale interţări disputate marţi şi miercuri (până la închiderea ediţiei) - marţi: Coasta de Fildeş - Mali 1-0 (Konan 3), Ghana - Togo 4-1 (Adiyiah 7, John Mensah 62, Akakpo 68-autogol, Inkoom 82 / Komlan 50-pen.), Irlanda - Ţara Galilor 3-0 (Gibson 60, Duff 67, Fahey 83), Peru - Panama 1-0 (Contreras 40); miercuri: Armenia - Georgia 1-2 (E. Manucharyan 63-pen. / Iashvili 22, Siradze 34), Moldova - Andorra 2-1 (Picusciac 66, Bugaiov 90-pen. / J.M. Ayala 52), San Marino - Liechtenstein 0-1 (Polverino 57), Belarus - Kazahstan 1-1 (A. Hleb 63-pen / Ostapenko 88.), Grecia - Canada 1-0 (Fetafatzidis 64), Bolivia - Letonia 1-2 (Arce 55-pen. / Verpakovskis 43-pen., Cauna 49-pen.), Rusia - Iran 0-1 (Khalatbari 90), Macedonia - Camerun 0-1 (Andongcho 75), Croaţia - Cehia 4-2 (Eduardo 10, Kalinic 13, 61, Ilicevic 75 / Sivok 20, Rosicky 45), Azerbaidjan - Ungaria 0-2 (Rudolf 37, Hajnal 82), Israel - Serbia 0-2 (Tosic 23, Trivunovic 77), Turcia - Coreea de Sud 0-0.

BAYERN A REFUZAT 42 DE MILIOANE DE EURO PENTRU GOMEZ

Oficialii clubului Bayern Munchen au refuzat în luna ianuarie o ofertă de 42 de milioane de euro de la Chelsea Londra pentru atacantul Mario Gomez, a anunţat golgeterul Bundesligii. „Nu am avut cunoştinţă de această ofertă decât după ce Bayern a refuzat-o. Oricum nu aş fi fost interesat, deoarece evoluez deja la un club mare”, a declarat Gomez pentru Bild. Bayern l-a achiziţionat pe Gomez în 2009, de la VfB Stuttgart, contra sumei de 30 de milioane de euro. După refuzul clubului german, Chelsea l-a achiziţionat pe spaniolul Fernando Torres, de la FC Liverpool, pentru 60 de milioane de euro.

GUARDIOLA ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU BARCELONA

Antrenorul Josep Guardiola şi-a prelungit cu un sezon contractul cu FC Barcelona, noua sa înţelegere fiind valabilă până în iunie 2012, a anunţat gruparea catalană. „Noul contract va fi semnat oficial în zilele următoare”, se menţionează într-un comunicat de pe site-ul oficial al FC Barcelona. Josep Guardiola, în vârstă de 40 de ani, este antrenorul catalanilor din anul 2008. El a câştigat cu Barcelona de două ori campionatul Spaniei (2009, 2010) şi Liga Campionilor în 2009. De altfel, în 2009 FC Barcelona a obţinut toate trofeele posibile: campionatul Spaniei, Cupa Spaniei, Liga Campionilor, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor. Fost component al echipei, Guardiola a semnat în 2008 pentru două sezoane, apoi şi-a prelungit contractul cu un an, în 2010.

DERBY-UL ORAŞULUI HAMBURG A FOST REPROGRAMAT

Partida Hamburger SV - FC St.Pauli, din etapa a 21-a a campionatului Germaniei şi care ar fi trebuit să aibă loc duminică, a fost reprogramată pentru data de 16 februarie, ora 19.45. Întâlnirea a fost anulată, deoarece gazonul stadionului din Hamburg era impracticabil după două zile în care a plouat neîntrerupt. Deşi partida a fost anulată, suporterii celor două formaţii s-au înfruntat în oraş, iar poliţia a efectuat 45 de arestări.

SCUDERIA WILLIAMS VA FI LISTATĂ LA BURSĂ

Echipa britanică de Formula 1 Williams a iniţiat o ofertă de listare pe Bursa de la Frankfurt pentru aproape 30 la sută dintre acţiunile sale, valoarea companiei Williams Grand Prix Holdings fiind estimată astfel la 265 de milioane de euro. Williams a oferit la vânzare acţiunile deţinute de co-fondatorul echipei, Patrick Head, la preţuri cuprinse între 24 şi 29 euro pentru o acţiune. Listarea finală va avea loc pe 2 martie. Echipa engleză intenţionează să plaseze pe bursă 2,7 milioane de acţiuni, aproximativ 27 la sută din capitalul său. Williams F1 a devenit astfel prima echipă din Formula 1 listată la bursă, dar Frank Williams îşi va păstra poziţia de acţionar majoritar al companiei. Echipa Williams a fost fondată în 1977 şi a obţinut şapte titluri la piloţi şi nouă la constructori.