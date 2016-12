CALLATIS NU SE REGĂSEŞTE ÎN AMICALE

După un 5-0 sec cu Inter Clinceni la începutul pregătirilor, Callatis Mangalia pare să nu-şi mai găsească ritmul în partidele de verificare. Ieri, la Izvorani, în cea a treia partidă din acest stagiu de pregătire, formaţia pregătită de Erik Lincar a fost învinsă, cu 1-0 (1-0), de divizionara secundă Astra II Giurgiu. Antrenorul Erik Lincar a folosit următoarea formulă de start: Vl. Neagu - Bucur, Floricel, Răvoiu, L. Florea - Dimcea, I. Florea, Bolat - Al. Grigoraş, Crăciun, Bardu. În repriza secundă au mai jucat: Bermudez, Ţarălungă, Calagi, Kamara, Doicaru, Ioviţă, Samson, Erd. Cogali, Stoica, Patane. Astăzi, de la ora 11.00, tot la Izvorani, Callatis va întâlni o altă formaţie din al doilea eşalon, Delta Tulcea. După acest meci, delegaţia Callatis-ului va reveni la Mangalia.

TESTE UTILE PENTRU JUNIORII ACADEMIEI HAGI

Ieri dimineaţă, echipele de juniori A, B şi C ale Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“ au susţinut jocuri de pregătire în compania echipelor similare ale FC Farul şi Portul Constanţa. La juniori A, Viitorul şi FC Farul s-au întâlnit pe terenul sintetic al celei de-a doua echipe, victoria revenind juniorilor Academiei Hagi, scor 9-2 (5-0). O întâlnire între cele două cluburi a avut loc şi la nivelul juniorilor B, victoria revenind şi de această dată Viitorului, cu 4-0 (0-0). Juniorii C de la Viitorul au întâlnit echipa similară a clubului Portul Constanţa, întâlnirea având loc pe terenul sintetic al Academiei “Gheorghe Hagi“. Victoria a revenit Viitorului, cu 6-2 (0-0).

ACADEMIA HAGI CONTINUĂ LA “BRAŞOV INDOOR CUP“

În meciurile de ieri de la “Braşov Indoor Cup“, întrecere rezervată juniorilor, echipele Academiei Hagi au obţinut rezultatele - categoria 2000 (antrenor Doru Carali), locurile 9-16: Viitorul 2000 - CSM Ploieşti 0-0, 1-0 după loviturile de la 7m (a transformat Florin Antochi, iar portarul Antonio Drăgan a apărat trei lovituri de la 7m); locurile 9-12: FC Viitorul 2000 - Viitorul Sf. Gheorghe / ASC Corona Braşov (după închiderea ediţiei); categoria 2001 (antrenor Cosmin Constantin), locurile 17-32: Academia Hagi 2001 - CSM Focşani 7-0 (Cangea 3, Arnold, Ivanovici, Neagu, Grigore), locurile 17-24: Academia Hagi 2001 - ASC Corona Braşov 3-2 (Vlad 2, Brînzan); categoria 2002 (antrenor Constantin Fălină), sferturi de finală: Academia Hagi 2002 - Atletico Arad 2-0 (Munteanu, Grameni); categoria 2003 (antrenor Aurelian Despa), grupe: Academia Hagi 2003 - FC Braşov 6-0 (Tănasă 2, Gheralia 2, Burcea, Vrişcu), Academia Hagi 2003 - Prosport Focşani 6-1 (Tănasă 3, Gheralia, Burcea, Balagiu), sferturi de finală: Academia Hagi 2003 - Poli Timişoara / Junior Tg. Mureş (după închiderea ediţiei).

VOLEIBALISTELE DE LA ŞTIINŢA BACĂU, APROAPE ELIMINATE

Ştiinţa Bacău a susţinut ieri, pe teren propriu, meciul tur cu Igtisadchi Baku, din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup la volei feminin. Conform aşteptărilor, echipa din Azerbaidjan s-a impus în număr minim de seturi şi porneşte cu prima şansă la calificarea în sferturi. Scor final: Ştiinţa Bacău - Igtisadchi Baku 0:3 (22:25, 23:25, 17:25). Returul dintre Igtisadchi şi Ştiinţa va avea loc pe 8 februarie, de la ora 14.00.

VICTORIE PREVIZIBILĂ PENTRU OLTCHIM

Ieri, într-o partidă disputată în devans pentru etapa a 15-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea a învins, pe teren propriu, scor 31-18 (15-8), pe Rulmentul Braşov. Clasament: 1. Oltchim 30p; 2. Jolidon 23p; 3. CSM Bucureşti 21p; 4. Zalău 18p; 5. CS Tomis 16p (404-365); 6. Galaţi 16p (369-354); 7. Brăila 16p (352-356); 8. Roman 14p (356-366); 9. Baia Mare 14p (367-383); 10. Braşov 12p; 11. Deva 6p (356-403); 12. Craiova 6p (342-406); 13. Buzău 6p (384-449); 14. Reşiţa 0p.

COPIL, ÎN TURUL SECUND LA KAZAN

Tenismanul Marius Copil s-a calificat în turul al doilea al turneului challenger de la Kazan (Rusia), dotat cu premii în valoare totală de 75.000 de dolari. Copil l-a învins, în runda inaugurală, cu 6-3, 7-6, pe rusul Alexander Kudriavţev, cap de serie nr. 3, şi va juca, în faza următoare a competiţiei, cu spaniolul Adrian Menendez-Maceiras. În proba de dublu de la Kazan, perechea Marius Copil (România) / Denis Maţukevici (Rusia) a învins, în primul tur, cu 6-3, 6-0, cuplul rus Victor Baluda /Alexander Rumianţev şi va juca, în sferturile de finală, cu o altă pereche rusă, Mihail Elgin / Alexander Kudriavţev, cap de serie nr. 1.

CLEVELAND, APROAPE DE DOBORÂREA PROPRIULUI RECORD

Fără superstarul LeBron James, transferat în 2010 la Miami Heat, Cleveland Cavaliers pare în acest moment un simplu partener de întrecere pentru celelalte competitoare. Lucru demonstrat şi de cele 21 de înfrângeri consecutive pe care echipa din Cleveland le are la activ şi care este foarte aproape de doborârea unui record negativ de 24 de eşecuri la rând, deţinut de... Cleveland Calvaliers.

KOBE BRYANT A AJUNS LA 27.000 PUNCTE ÎN CARIERĂ

Jucătorul formaţiei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, a reușit, luni, în partida pe care echipa sa a pierdut-o cu Boston Celtics, scor 96-109, să atingă 27.000 de puncte marcate în carieră. Kobe Bryant a fost şi de această dată cel mai bun jucător de la Los Angeles Lakers, trecându-și în cont 41 de puncte. Vedeta grupării din Orașul Îngerilor a devenit cel mai tânăr jucător din istoria NBA care atinge pragul celor 27.000 de puncte înscrise în carieră. „A fost un meci foarte disputat, așa cum sunt toate întâlnirile dintre Lakers și Boston. Am încercat să ne impunem ritmul însă ei au găsit soluții în defensivă. Pe 10 februarie, la Boston, avem pentru ce să luptăm“, a declarat Bryant. Los Angeles Lakers a disputat în acest sezon 48 de meciuri în NBA și a câștigat 33, în timp ce Boston Celtics s-a impus în 36 din cele 47 de partide jucate până acum. Kobe Bryant a mai înscris 41 de puncte pe 28 noiembrie 2010, în partida contra celor de la Indiana Pacers. Recordul personal al lui Bryant este de 81 de puncte marcate și a fost stabilit pe 22 ianuarie 2006, într-un meci cu Toronto Raptors, scor 122-104, pentru Lakers. Recordul absolut datează din martie 1962, și aparține lui Wilt Chamberlein, cu 100 de puncte realizate într-o partidă. Kobe Bryant evolueză la LA Lakers din 1996.

SE CUNOSC GRUPELE EUROBASKET 2011

La Teatrul Național din Vilnius a avut loc tragerea la sorți pentru grupele EuroBasket 2011, eveniment care se va desfăşura la Vilnius în perioada 31 august - 18 septembrie. Vor participa 24 de formaţii, dintre care 22 sunt deja cunoscute. Pentru cele două locuri rămase se vor bate naționalele Ungariei, Portugaliei și Finlandei, într-un turneu ce va avea loc la începutul lunii august 2011. Se va juca în sistemul fiecare cu fiecare pentru ca apoi primele trei clasate din fiecare grupă să se califice mai departe, în faza a II-a. În cadrul Grupei A Principale, se vor intersecta primele trei echipe din Grupa A și Grupa B, în timp ce Grupa B Principală este formată din primele trei echipe din Grupa C și Grupa D. Rezultatele înregistrate în prima fază vor conta și în cea de a doua fază. În sferturile de finală se vor califica primele patru clasate din cele două grupe principale. Echipele au fost împărţite în patru grupe de câte şase formaţii, după cum urmează - Grupa A: Spania, Turcia, Lituania, Marea Britanie, Polonia, echipă venită din calificări; Grupa B: Serbia, Franţa, Germania, Israel, Letonia, Italia; Grupa C: Grecia, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Bosnia, echipă calificată; Grupa D: Slovenia, Rusia, Belgia, Georgia, Bulgaria, Ucraina.

S-AU STABILIT JUCĂTORII CARE VOR PARTICIPA LA ALL STAR GAME

Liga Profesionistă nord-americană de baschet a anunţat titularii celor două echipe care se vor întâlni la ediţia din acest an a All Star Game. Primul “5“ al echipei Estului este alcătuit din Derrick Rose (Chicago Bulls), Dwyane Wade (Miami Heat), LeBron James (Miami Heat), Amare Stoudemire (New York Knicks) şi Dwight Howard (Orlando Magic), iar “5-ul“ Vestului va fi alcătuit din Chris Paul (New Orleans Hornets), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Carmelo Anthony (Denver Nuggets) şi Yao Ming (Houston Rockets). Kobe Bryant a fost votat de numai puţin de 2,4 milioane de fani şi va participa la cel de-al 13-lea All Star Game din carieră. Pivotul Yao Ming nu va putea evolua din cauza unei accidentări, locul său în echipă fiind luat de un jucător ales de conducătorul NBA, David Stern. Partida va avea loc pe 20 februarie la Los Angeles.