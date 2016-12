TECĂU, LA UN PAS DE SEMIFINALE LA AUSTRALIAN OPEN

După ce a jucat finală probei de dublu masculin la Wimbledon, în sezonul trecut, Horia Tecău se află la un pas de o nouă mare performanţă. Constănţeanul în vârstă de 26 de ani are şansa de a accede în semifinalele probei de dublu mixt de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, unde a luat startul alături de sportiva americană Bethanie Mattek-Sands. Cei doi vor lupta azi în sferturi cu australienii Sally Peers şi Carsten Ball în sesiunea a doua a zilei, pe arena principală de la Melbourne, “Rod Laver”.

EŞEC ROMÂNESC LA DUBLU JUNIOARE LA AUSTRALIAN OPEN

Perechea formată din Ingrid-Alexandra Radu şi Kanami Tsuji (Japonia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu junioare de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Cele două au fost învinse, în optimile de finală, cu 6-3, 6-4, de cuplul Natalija Kostic (Serbia) şi Ilona Kremen (Belarus), cap de serie nr. 3.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa va organiza, începând cu 29 ianuarie, Campionatul Judeţean de fotbal în sală. Înscrierile se fac la sediul AJF (strada Ion Bănescu nr. 2) sau la numerele de telefon 0241.613533 şi 0721.028663. Meciurile se vor desfăşura în sala din Techirghiol.

ADVERSARELE ROMÂNIEI ÎN PRELIMINARIILE CM DE JUNIORI LA VOLEI

Confederaţia Europeană de volei (CEV) a anunţat componenţa grupelor de calificare la Campionatul Mondial de juniori, masculin şi feminin, fază în care sunt angrenate şi echipele României. Grupele preliminare au fost alcătuite în funcţie de clasamentul final al Campionatului European de anul trecut, dar şi al fazelor preliminare ale competiţiei. Naţionala feminină face parte din Grupa B, alături de Cehia, Belgia şi Croaţia, ultima echipă urmând să organizeze turneul. Echipa masculină va evolua în Grupa A, cu turneul în Bulgaria, alături de gazde, Polonia, Franţa şi Danemarca. La turneul final al CM de juniori 2011, din Brazilia, respectiv Peru, vor participa şase echipe naţionale de pe continent, inclusiv câştigătoarele CE 2010, Rusia şi Italia. Meciurile de calificare sunt programate în luna mai.

PATINATORUL ZOLTAN KELEMEN, LOCUL 4 DUPĂ PROGRAMUL LIBER LA CE

La Campionatele Europene de patinaj artistic de la Berna (Elveţia), sportivul român Zoltan Kelemen a ocupat locul patru, cu 106,57 puncte, în programul liber din concursul masculin şi s-a calificat pentru programul scurt, care va avea loc astăzi. Kelemen, aflat în faţa celui mai bun rezultat din cariera sa, dar şi al patinajului artistic românesc, a fost devansat de belgianul Jorik Hendrickx, 118,46p, monegascul Kim Lucine, 115,12p, şi germanul Denis Wieczorek, 111,96p. Aseară, în concursul individual feminin (programul liber), România a fost reprezentată de Sabina Măriuţă (16 ani).

ROMÂNIA - TURCIA, SCOR 10-4, ÎN PRELIMINARIILE LIGII MONDIALE LA POLO

Naţionala de polo a României a învins, ieri, în bazinul de la Izvorani, cu scorul de 10-4 (5-2, 0-1, 4-1, 1-0), selecţionata Turciei, în cel de-al treilea meci contând pentru Grupa a II-a a preliminariilor Ligii Mondiale. În primele două meciuri din grupă, România a înregistrat o victorie (8-7, în deplasare, cu Rusia) şi o înfrângere (6-15, pe teren propriu, cu Muntenegru). Numai prima clasată în grupă obţine “biletele” pentru turneul final. România mai are de disputat meciurile retur din Grupa a II-a, după următorul program: cu Rusia, pe teren propriu (22 februarie), cu Muntenegru, în deplasare (22 martie) şi cu Turcia, în deplasare (19 aprilie).

CÂŞTIGĂTOAREA CUPEI ROMÂNIEI LA HOCHEI VA ÎNCASA 20.000 DE LEI

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă şi reprezentanţii celei mai importante firme producătoare de vin din România au ajuns la un acord pentru prelungirea parteneriatului demarat în urmă cu trei ani, astfel că echipa care va câştiga ediţia din acest an a Cupei României va fi recompensată cu 20.000 de lei. Ca şi la ediţia precedentă, valoarea totală a premiilor este de 38.000 de lei. În afară de câştigătoare, sponsorul va recompensa şi celelalte trei formaţii calificate în Final Four. Astfel, ocupanta locului doi va primi un cec în valoare de 10.000 de lei, echipa de pe locul al treilea - 5000 lei şi cea de pe locul 4 - 3000 de lei. Final Four-ul acestei ediţii a Cupei României Murfatlar are loc la sfârşitul acestei săptămâni, la Braşov, care a câştigat competiţia cu Galaţiul. În pauza a doua a finalei, va avea loc o tombolă la care vor participa toţi cei care au achiziţionat un bilet de intrare. Câştigătorul va fi recompensat cu o cantitate de vin egală cu numărul de kilograme al norocosului spectator!

WOZNIACKI, ÎN CAREUL DE AŞI LA MELBOURNE

Liderul ierarhiei mondiale, Caroline Wozniacki (Danemarca, cap de serie nr. 1) s-a calificat în semifinalele probei de simplu feminin de la Australian Open după ce a trecut ieri de veterana Francesca Schiavone (Italia, cap de serie nr. 6), câştigătoarea de la Roland Garros în sezonul trecut, la capătul unui joc echilibrat, cu 3-6, 6-3, 6-3. În urma acestei performanţe, Wozniacki îşi va păstra fotoliul de lider în clasamentul WTA, indiferent de rezultatul din semifinale. În penultimul act, daneza o va întâlni pe Li Na (cap de serie nr. 9), care a depăşit-o uşor pe Andrea Petkovic (Germania, cap de serie nr. 30), cu 6-2, 6-4, şi s-a calificat pentru a doua oară consecutiv ăn semifinale la Melbourne. Azi se vor disputa celelalte două sferturi de finală: Agnieszka Radwanska (Polonia, cap de serie nr. 12) - Kim Clijsters (Belgia, cap de serie nr. 3) şi Petra Kvitova (Cehia, cap de serie nr. 25) - Vera Zvonareva (rusia, cap de serie nr. 2).

DUEL ÎNTRE FEDERER ŞI DJOKOVIC LA AUSTRALIAN OPEN

Ieri s-a stabilit prima semifinală de pe tabloul de simplu masculin al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care va pune faţă în faţă doi dintre marii favoriţi la trofeu Roger Federer (Elveţia, cap de serie nr. 2) şi Novak Djokovic (Serbia, cap de serie nr. 3). Primul a câştigat fără probleme duelul elveţian din sferturi împotriva lui Stanislas Wawrinka (Elveţia, cap de serie nr. 19), cu 6-1, 6-3, 6-3, în timp ce jucătorul sârb s-a impus clar în duelul cu Tomas Berdych (Cehia, cap de serie nr. 6), cu 6-1, 7-6, 6-1. Azi se vor disputa celelalte două sferturi de finală: Rafael Nadal (Spania, cap de serie nr. 1) - David Ferrer (Spania, cap de serie nr. 7) şi Andy Murray (Marea Britanie, cap de serie nr. 5) - Alexander Dolgopolov (Ucraina).

MODERNIZĂRI LA COMPLEXUL SPORTIV “MELBOURNE PARK”

Organizatorii de la Open Australiei au anunţat că principalele terenuri de tenis pe care se dispută turneul de Grand Slam de la Melbourne vor fi renovate, iar alte 25 de terenuri vor fi construite până în anul 2015, în cadrul unor program de modernizare. În total, aproximativ 585 de milioane de euro urmează să fie investite în “Melbourne Park”, complexul sportiv care găzduieşte competiţia de tenis. O primă tranşă de 265 milioane de euro va fi cheltuită începând din 2011 până la finalul lucrărilor în 2015, pentru construirea a opt terenuri acoperite şi 13 exterioare. Margaret Court Arena, a treia incintă ca dimensiune a complexului, va fi modernizată cu un acoperiş retractabil, ceea ce va transforma Australian Open în primul turneu de Mare Şlem care posedă trei astfel de terenuri. Capacitatea MCA va fi de asemenea mărită cu 1.500 de locuri până la 7.500 de locuri. Principalele două terenuri ale complexului, “Rod Laver Arena” şi “Hisense Arena”, vor fi de asemenea renovate până în 2015.

SPANIA ŞI FRANŢA, ÎN SEMIFINALELE CM DE HANDBAL MASCULIN

Naţionalele de handbal masculin ale Spaniei şi Franţei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial din Suedia, după victoriile obţinute, luni seară, în meciurile cu Islanda, respectiv cu Norvegia. Rezultatele de luni, din cele trei partide din Grupa I principală: Islanda - Spania 24-32, Norvegia - Franţa 26-31, Ungaria - Germania 27-25. Franţa şi Spania s-a calificat în semifinale, la fel ca Danemarca şi Suedia, din Grupa a II-a. Marţi s-au disputat ultimele confruntări din cele două grupe principale - Grupa I: Germania - Norvegia, Spania - Ungaria, Franţa - Islanda; Grupa II: Serbia - Argentina, Croaţia - Polonia, Danemarca - Suedia. Semifinalele vor avea loc vineri, celelalte echipe urmând a juca meciuri de clasament final, pentru locurile 5-12. Finalele pentru medaliile de bronz şi cele de aur vor avea loc duminică, în ultima zi a CM din Suedia. Luni s-au jucat ultimele două partide din President Cup, pentru locurile 13-16, rezultatele completând ierarhia finală la CM din Suedia, a echipelor care nu s-au calificat în grupele principale. În meciul pentru locurile 13-14, Egipt - Coreea de Sud, scor 23-26, iar pentru locurile 15-16, Algeria - Japonia, 29-24. Cele două meciuri au stabilit ierarhia finală la President Cup, competiţie rezervată echipelor, care nu s-au calificat în grupele principale. Clasamentul este următorul: 13. Coreea de Sud; 14. Egipt; 15. Japonia; 16. Algeria; 17. Slovacia; 18. Austria; 19. România; 20. Tunisia; 21. Brazilia; 22. Chile; 23. Bahrain; 24. Australia.