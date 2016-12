TECĂU, ÎN SFERTURI LA AUSTRALIAN OPEN

Lovit de ghinion în proba de dublu masculin, unde a fost cap de serie nr. 11, dar a ieşit încă din primul tur din cauza accidentării partenerului său, suedezul Robert Lindstedt, constănţeanul Horia Tecău se revanşează în proba de dublu mixt de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. În vârstă de 26 de ani, Tecău, care face pereche cu americanca Bethanie Mattek-Sands, s-a calificat în sferturi după ce a trecut în turul secund de cuplul australian format din Sophie Ferguson şi Marinko Matosevic, cu 6-1, 6-2, în doar 45 de minute de joc. Cei doi au şanse mari să intre în “careul de aşi”, întâlnind în turul următor un alt dublu australian slab cotat, format din Sally Peers şi Carsten Ball, care a ajuns în sferturi beneficiind de abandonul principalilor favoriţi, americanii Liezel Huber şi Bob Bryan. Tecău a rămas singurul român în competiţie la Melbourne, după ce şi Alexandra Dulgheru a fost eliminată din proba de dublu feminin, unde a participat împreună cu slovaca Magdalena Rybarikova. Cele două au cedat în optimile de finală în duelul cu perechea favorită nr. 3, formată din Nadia Petrova (Rusia) şi Liezel Huber (SUA), cu 3-6, 2-6.

CJ DE MINIHANDBAL A TRECUT DE PRIMA ETAPĂ

Demarat în urmă cu două săptămâni, la iniţiativa Asociaţiei Judeţene de Handbal (AJH) Constanţa şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Techirghiol, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Federaţia Română de Handbal, Campionatul judeţean de minihandbal, competiţie rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 6 şi 10 ani, şi-a desemnat echipele calificate în faza a doua a competiţiei. Miza întrecerii, la startul căreia s-au prezentat peste 500 de copii, atât din mediul urban, cât şi din cel rural, reprezentând 30 de asociaţii sportive şcolare şi cluburi private şi zece cluburi de performanţă, o reprezintă calificarea la faza pe Euroregiuni a Campionatului Naţional de minihandbal, unde vor accede opt echipe, dar mai ales desemnarea campionilor judeţeni. La sfârşitul săptămânii trecute, în sala de la Techirghiol s-au desfăşurat ultimele meciuri din faza grupelor. Rezultate: AS Mircea Vodă I - AS Grigore Moisil I 2-9; AS Peştera - AS Mangalia I 9-8; AS Grigore Moisil II - AS Poarta Albă I 8-2; AS Mangalia II - AS Mircea Vodă II 10-1; AS Mircea Vodă III - SC Laguna Techirghiol III 7-5; AS Grigore Moisil III - AS Agigea 0-6; AS Grigore Moisil IV - Liceul Anghel Saligny Cernavodă 8-11; Laguna Techirghiol IV - Şc. nr. 14 Constanţa 0-14; CS Laguna Murfatlar - CS Axiopolis Cernavodă II 11-4; CS Laguna Hârşova - AS Anghel Saligny Constanţa I 10-0; CS Laguna Năvodari - AS Anghel Saligny Constanţa II 10-0; AS Axiopolis Cernavodă III - Şc. Nr. 8 Constanţa 3-9; AS Grigore Moisil I - AS Peştera 14-12; CS Laguna Techirghiol I - AS Mircea Vodă 3-0; AS Poarta Albă I - AS Mangalia II 1-3; CS Laguna Techirghiol II - AS Grigore Moisil II 11-7; CS Laguna Techirghiol III - AS Grigore Moisil III 1-9; CS Axiopolis Cernavodă I - AS Mircea Vodă III 14-1; Liceul Anghel Saligny Cernavodă - Laguna Techirghiol IV 12-2; AS Poarta Albă II - AS Grigore Moisil IV 3-5; CS Axiopolis Cernavodă II - CS Laguna Hârşova 11-14; Liceul Emil Racoviţă Techirghiol - CS Laguna Murfatlar 0-10; AS Anghel Saligny Constanţa I - CS Axiopolis Cernavodă II 0-10; Şc. Mihai Rădulescu Murtfatlar - CS Laguna Năvodari 12-6. Clasamente - Grupa A: 1. AS Grigore Moisil I, 2. AS Peştera, 3. CS Laguna Techirghiol I, 4. AS Mangalia I, 5. AS Mircea Vodă I; Grupa B: 1. CS Laguna Techirghiol II, 2. AS Grigore Moisil II, 3. AS Mangalia II, 4. AS Poarta Albă I, 5. AS Mircea Vodă II; Grupa C: 1. CS Axiopolis Cernavodă I, 2. AS Agigea, 3. AS Grigore Moisil III, 4. AS Mircea Vodă III, 5. CS Laguna Techirghiol III, Grupa D: 1. Şc. nr. 14 Constanţa, 2. Liceul Anghel Saligny Cernavodă, 3. AS Grigore Moisil IV, 4. AS Poarta Albă II, 5. Laguna Techirghiol IV, Grupa E: 1. CS Laguna Murfatlar, 2. CS Laguna Hârşova, 3. CS Axiopolis Cernavodă II, 4. Liceul Emil Racoviţă Techirghiol, 5. AS Anghel Saligny Constanţa I; Grupa F: 1. Şc. Nr. 8 Constanţa, 2. Şc. Mihai Rădulescu Murfatlar, 3. CS Laguna Năvodari, 4. AS Axiopolis Cernavodă III, 5. AS Anghel Saligny Constanţa II. Primele două clasate din fiecare grupă s-au calificat în faza următoare a competiţiei.

PREMII PENTRU COPII

Toţi participanţii care au părăsit competiţia au fost premiaţi cu dulciuri şi diplome oferite de DJST şi AJH, pentru efortul şi implicarea în această competiţie si curajul lor de a învăţa primele reguli şi “ABC-ul“ jocului de handbal. „Vreau să felicit pe cei ce s-au implicat cu sufletul în organizarea acestei competiţii, directorul executiv al DJST, Elena Frîncu, preşedintele AJH, Marius Puscaşi, primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, dar şi celor care administrează Sala Sporturilor din Techirghiol, inspectorului de specialitate Elena Hanu, profesoarei Lăcrămioara Ilie, de la CSS Medgidia. Nu în ultimul rând, trebuie să mulţumim şi părinţilor“, a spus Mariana Tudora, consilier DJST. Următoarea etapă a competiţiei va avea loc pe 12 şi 19 februarie, urmând ca semifinalele şi finalele să se dispute pe 20 februarie.

JUNIORII ROMÂNI, ÎNVINŞI ÎN AUSTRALIA

Tenismanul român Darius Florin Brăguşi a fost eliminat, ieri, în runda inaugurală a probei de simplu juniori de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Brăguşi a fost învins, cu 6-3, 6-2, de australianul Joey Swaysland. În proba de dublu a juniorilor, perechea formată din Darius Florin Brăguşi şi Vasile-Alexandru Ghilea a fost întrecută, cu 2-6, 6-2, 10-8, de cuplul ceh Adam Pavlasek şi Lukas Vrnak, tot în primul tur. În schimb, la dublu fete, perechea Ingrid-Alexandra Radu (România) şi Kanami Tsuji (Japonia) s-a calificat în optimile de finală după ce a trecut, în runda inaugurală, cu 6-4, 2-6, 10-4, de cuplul format din Ellen Allgurin (Suedia) şi Christina Makarova (SUA). În optimile de finală, cele două vor întâlni perechea alcătuită din Natalija Kostici (Serbia) şi Ilona Kremen (Belarus), cap de serie nr. 3, care a trecut, cu 6-3, 6-1, de cuplul japonez Miho Kowase şi Riza Ozaki.

GRUPĂ UŞOARĂ PENTRU TENISMENELE ROMÂNCE

În urma tragerii la sorţi efectuate ieri, la Londra, echipa feminină de tenis a României va evolua în Grupa D a Zonei Euro - Africane I, alături de Olanda, Ungaria şi Letonia, partidele urmând să aibă loc în perioada 2-5 februarie, la Eliat, în Israel, pe hard. Căpitanul nejucător al României, Irina Spîrlea, le-a convocat pentru această acţiune pe Alexandra Dulgheru, Simona Halep, Monica Niculescu şi Sorana Cîrstea. Din Zona Euro - Africană I fac parte 15 echipe, care au fost împărţite în patru grupe, trei de câte patru formaţii şi una de trei. Se va juca fiecare cu fiecare, iar cîştigătoarele celor patru grupe se vor duela pentru cele două locuri care duc la barajul de promovare în Grupa Mondială II.

COPIL, FINALIST ÎN TURNEUL FUTURES DE LA STUTTGART

Tenismanul român Marius Copil a fost învins în finala turneului futures de 10.000 de dolari de la Stuttgart de cehul Jan Mertl, cu 3-6, 6-3, 6-4. Copil, cap de serie nr. 4, a trecut în primul tur de cehul Daniel Lustig, cu 6-4, 7-6 (4), în optimi a învins un alt ceh, Roman Jebavy, cu 6-3, 6-7 (3), 7-5, în sferturi a câştigat la belgianul Niels Desein (favorit 6), cu 7-5, 7-6 (4), iar în semifinale l-a depăşit pe germanul Gero Kretschmer, cu 6-2, 6-2.

FĂRĂ SURPRIZE ÎN PROBA FEMININĂ DE LA MELBOURNE

Proba feminină de simplu de la Australian Open nu a oferit, ieri, mari surprize, favoritele obţinând biletele pentru sferturile de finală ale întrecerii. Astfel, Kim Clijsters (Belgia, cap de serie nr. 3) s-a impus clar în disputa cu Ekaterina Makarova (Rusia), cu 7-6, 6-2 şi o va întâlni în faza următoare pe Agnieszka Radwanska (Polonia, cap de serie nr. 12), învingătoare în disputa cu Shuai Peng (China), cu 7-5, 3-6, 7-5. Şi Vera Zvonareva (Rusia, cap de serie nr.2) a obţinut biletele pentru sferturi, după ce a trecut de Iveta Benesova (Cehia), cu 6-4, 6-1, şi o va întâlni pe Petra Kvitova (cehia, cap de serie nr. 25), care a eliminat-o pe Flavia Pennetta (cap de serie nr. 22), cu 3-6, 6-3, 6-3. Celelalte două sferturi, care s-au stabilit încă de duminică şi vor avea loc azi: Caroline Wozniacki (Danemarca, cap de serie nr. 1) - Francesca Schiavone (Italia, cap de serie nr. 6) şi Andrea Petkovic (Germania, cap de serie nr. 30) - Na Li (China, cap de serie nr. 9).

SODERLING, ELIMINAT LA AUSTRALIAN OPEN

Ieri s-au stabilit şi ultimii jucători calificaţi în sferturile de finală ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Astfel, principalul favorit, Rafael Nadal (Spania, cap de serie nr. 1) s-a impus fără probleme în duelul cu Marin Cilic (Croaţia, cap de serie nr. 1), cu 6-2, 6-4, 6-3, şi va lupta pentru un loc în semifinale cu David Ferrer (Spania, cap de serie nr. 7), care l-a depăşit pe canadianul venit din calificări Milos Raonic, cu 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Marea surpriză a venit din partea ucraineanului Alexandr Dolgopolov, care a trecut, după cinci seturi, 1-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-2, de Robert Soderling (Suedia, cap de serie nr. 4), şi îl va întâlni în sferturi Andy Murray (Marea Britanie, cap de serie nr. 5), învingător clar în disputa cu Jurgen Melzer (Austria, cap de serie nr. 11), cu 6-3, 6-1, 6-1. Celelalte două sferturi, care s-au decis încă de duminică şi vor avea loc azi: Tomas Berdych (Cehia, cap de serie nr. 6) - Novak Djokovic (Serbia, cap de serie nr. 3) şi Stanislas Wawrinka (Elveţia, cap de serie nr. 19) - Roger Federer (Elveţia, cap de serie nr. 2).

PRIMELE SEMIFINALISTE LA CM DE HANDBAL MASCULIN

Naţionalele de handbal masculin ale Suediei şi Danemarcei sunt primele semifinaliste ale Campionatului Mondial din Suedia, după victoriile obţinute, duminică seară, în meciurile cu Croaţia, respectiv cu Argentina, zi în care România a încheiat participarea la competiţia nordică, pe locul 19. Duminică s-au disputat meciurile din Grupa a II-a principală, Suedia învingând Croaţia, cu 29-25, iar Danemarca trecând de Argentina, cu 31-24, ambele asigurându-şi calificarea în semifinale, indiferent de ultimele rezultate din grupă. Danemarca a acumulat 8 puncte, iar Suedia 6p. În cel de-al treilea meci al zilei, Polonia a învins Serbia, cu 27-26, polonezii fiind pe locul 3, cu 4p. Primele două clasate din fiecare grupă vor juca, încrucişat, semifinalele, iar celelalte echipe meciuri de clasament final, pentru locurile 5-12. Finalele pentru medaliile de bronz şi cele de aur vor avea loc pe 30 ianuarie, ultima zi a CM din Suedia.