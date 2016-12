JUNIORII B DE LA VIITORUL, ÎNVINŞI DE “TRICOLORII MICI”

Juniorii B de la Viitorul Constanţa au susţinut, sâmbătă, la Buftea, un joc de verificare în compania lotului naţional under 16 al României. “Tricolorii mici” s-au impus cu 5-1, după ce constănţenii au condus la pauză, unicul gol al formaţiei pregătite de Dan Rădulescu şi Aurelian Despa fiind reuşit de Nikolov. Pentru România au evoluat şi cinci jucători de la Viitorul: Bălaşa, Tîrnovan, Taciuc, Vînă şi Hodorogea, ultimul trecându-şi numele pe lista marcatorilor. Pentru Viitorul au evoluat - repriza I: Hînţăscu - Babu, Blăniţă, Gândea, Ciurea - Nikolov, Spiescu, Vasile - Cazan, Ciochină, Mihai; repriza a II-a: Logofătu - Vieru, Paraschivoiu, Iacob, Ciurea - Tiron, Boitoş, Ghenciu - Chiriţă, Ichim, Mihai. Pentru Viitorul nu au putut juca Şerban, Ţîru, Puţanu, Mitache, Iancu şi Păiuş, care au încheiat, sâmbătă, un stagiu de pregătire de 12 zile alături de lotul naţional under 17 al României.

SELECŢII PENTRU GRUPELE DE COPII LA ACADEMIA “GHEORGHE HAGI”

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” organizează selecţii pentru grupele de copii, după următorul program: pentru cei născuţi în 2001, 2002 şi 2003, în fiecare zi de marţi şi joi, la terenul sintetic de la Hotel IAKI din staţiunea Mamaia (orele 13.00-14.30, Grupa 2003, antrenor Aurelian Despa; orele 16.00-17.30, Grupa 2002, antrenor Constantin Fălină; orele 17.30-19.00, Grupa 2001, antrenor Cosmin Constantin); pentru cei născuţi în 1999 şi 2000, tot în fiecare zi de marţi şi joi, pe terenurile Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” din apropierea localităţii Ovidiu (relaţii se pot obţine de la antrenorii Grupei 1999, Nicolae Roşca - tel. 0723.969.641 şi Ionuţ Mihu - tel. 0722.224.506, respectiv Grupa 2000, Doru Carali - tel. 0724.854.010). Participanţii la selecţie trebuie să posede echipament sportiv.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa va organiza, începând cu 29 ianuarie, Campionatul Judeţean de fotbal în sală. Înscrierile se fac la sediul AJF (strada Ion Bănescu nr. 2) sau la numerele de telefon 0241.613533 şi 0721.028663. Meciurile se vor desfăşura în sala din Techirghiol.

B. STANCU A DEBUTAT LA GALATA

Atacantul Bogdan Stancu a debutat, asear, la Galatasaray Istanbul, în meciul de pe teren propriu cu Sivasspor, scor 1-0 (Servet Cetin 70), prima partidă oficială a echipei antrenate de Gheorghe Hagi pe noul său stadion, “Turk Telekom Arena”. Bogdan Stancu a intrat pe teren în min. 58, în locul lui Emre Colak. La Galatasaray, portarul Zapata nu a făcut parte din lotul pentru acest meci, iar Yekta Kurtuluş, cel de-al treilea jucător achiziţionat vineri, a fost integralist. Pe toată durata partidei a evoluat şi Culio, care a primit un cartonaş galben, în min. 37. La Sivasspor, fostul fotbalist stelist Ricardo Pedriel a jucat în prima repriză. Potrivit gazeteport.com, la partida din etapa a 18-a a campionatului Turciei au asistat cel puţin 40.000 de spectatori. Fanii care au folosit transportul în comun pentru deplasarea la stadion au beneficiat de această călătorie fără să plătească, Galatasaray asumându-şi costurile legate de deplasarea suporterilor.

ECHIPA LUI BOLONI, LA A DOUA VICTORIE CONSECUTIVĂ

Formaţia RC Lens, antrenată de Ladislau Boloni, a obţinut a doua victorie consecutivă în campionatul Franţei, după ce a învins cu 2-0 (Hermach 21, Maoulida 56) pe Caen, într-un meci restanţă din etapa a 18-a. În clasament, Lens se află pe locul 17, cu 22 de puncte.

REDKNAPP, JEFUIT LA MADRID ÎN PLINĂ STRADĂ

Managerul echipei Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, a fost atacat la Madrid, în apropierea stadionului Vicente Calderon, de şase persoane necunoscute, care i-au furat toţi banii şi cărţile de credit pe care le avea asupra sa. Redknapp se afla în Madrid, împreună cu secundul său, Kevin Bond, pentru a urmări meciul dintre Atletico şi Real Madrid, disputat joi în sferturile de finală ale Cupei Spaniei. „Mergeam în jurul stadionului, unde era o atmosferă extraordinară. Apoi, doi necunoscuţi s-au apropiat de noi, s-au aşezat în genunchi şi au început să tragă de pantalonii mei şi de palton. Am crezut că este un orb care cerşeşte. Am încercat să mă debarasez, moment în care au apărut alte patru persoane care au început să scotocească în buzunarele mele şi au luat tot ce au găsit: bani şi cărţi de credit”, a povestit Redknapp, care nu a depus nicio plângere.

UN NOU ACCIDENT PE PÂRTIA DE LA KITZBUHEL

Schiorul italian Siegmar Klotz a suferit o comoţie cerebrală şi s-a rănit la braţ, după ce a căzut sâmbătă, în timpul probei de coborâre de la Kitzbuhel, contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. Italianul în vârstă de 23 de ani şi-a pierdut echilibrul şi s-a lovit violent de plasa de securitate. El a fost evacuat cu o targă şi transportat cu elicopterul la spitalul din St. Johann. Acest accident s-a produs la două zile după căderea austriacului Hans Grugger, pe aceeaşi pistă, în timpul unui antrenament. Rănit grav la cap, austriacul a fost operat timp de cinci ore la un spital din Innsbruck, fiind plasat ulterior în comă artificială. Federaţia Austriacă de Schi a anunţat că starea de sănătate a lui Grugger este stabilă. Coborârea de la Kitzbuhel a fost câştigată de elveţianul Didier Cuche, care a fost urmat de americanul Bode Miller şi de francezul Adrien Theaux.

STEPHANE DIAGANA, GRAV RĂNIT ÎN URMA UNUI ACCIDENT RUTIER

Stephane Diagana (41 de ani), primul francez care a devenit campion mondial la atletism, a fost grav rănit într-un accident, după ce bicicleta pe care mergea s-a lovit de un autovehicul. Rănit la cap, Diagana a fost transportat la un spital din Nisa cu elicopterul. Potrivit Jandarmeriei, accidentul s-a produs în circumstanţe care nu au fost încă stabilite. Stephane Diagana a devenit campion mondial în proba de 400 m, în 1997, la Atena. El şi-a încheiat cariera în 2004.

LANCE ARMSTRONG S-A RETRAS OFICIAL DIN COMPETIŢIILE INTERNAŢIONALE

Ciclistul Lance Armstrong, deţinătorul recordului de victorii în Turul Franţei, s-a retras oficial din activitatea internaţională, duminică, în ultima etapă a Tour Down Under în Australia, la capătul unei săptămâni în care au reapărut acuzaţiile de dopaj. La 39 de ani, americanul, septuplu câştigător al Turului Franţei, anunţase că ultima sa cursă internaţională va fi cea din Australia. „Plec ştiind că am dat totul şi nu este nevoie să mi se ofere vreo plachetă sau să mi se ridice vreo statuie”, a declarat texanul, a cărui activitate va continua pentru o scurtă perioadă în SUA. „Am câştigat de şapte ori Turul Franţei şi cred că am schimbat modul în care era privit acest sport. Am revoluţionat modul de antrenament, forţa mentală într-o echipă, modul de pregătire a curselor, modul de a vinde acest sport şi de a-l povesti lumii întregi”, a mai spus ciclistul american. Lance Armstrong a câştigat de şapte ori consecutiv Turul Franţei, între 1999 şi 2005, la primul succes el revenind în competiţie după o pauză de doi ani în care s-a vindecat de cancer la testicule. Armstrong este tatăl a cinci copii, trei dintr-o primă căsătorie şi doi cu actuala parteneră, Anna Hansen.