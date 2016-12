BOGDAN STANCU ŞI ZAPATA, OFICIAL LA GALATA

Clubul turc Galatasaray Istanbul a anunţat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, transferurile jucătorilor Bogdan Stancu şi Robinson Zapata, dar şi pe cel al turcului Yekta Kurtuluş, de la Kasimpaşa. Galatasaray s-a înţeles cu portarul columbian Robinson Zapata pentru un an şi jumătate, cu atacantul român Bogdan Stancu pe patru ani şi jumătate, iar cu Yekta Kurtuluş tot pentru patru ani şi jumătate. „Le urăm succes noilor noştri jucători”, se menţionează în comunicatul citat. Cotidianul turc Milliyet scrie, vineri, că gruparea Galatasaray Istanbul l-a achiziţionat pe atacantul Bogdan Stancu cu suma de cinci milioane de euro, în timp ce serviciile portarului Robinson Zapata şi le-a asigurat gratis. Bogdan Stancu va primi în acest sezon 500.000 de euro, în 2011-2012 1,1 milioane de euro, în 2012-2013 1,15 milioane de euro, în 2013-2014 1,2 milioane de euro şi în 2014-2015 1,25 milioane de euro. Fotbalistul va mai fi recompensat pentru fiecare meci cu 10.000 de euro. Zapata va avea la Galatasaray un salariu garantat de 750.000 de euro (250.000 de euro pentru returul actualului sezon şi 500.000 de euro pentru sezonul următor). în plus, columbianul va primi în acest sezon 9.000 de euro pentru fiecare meci jucat, iar în sezonul viitor câte 10.000 de euro pe partidă.

MUTU AR PUTEA REVENI LA INTER!

Presa italiană de vineri a anunţat că Adrian Mutu, exclus din lot de Fiorentina, ar putea ajunge la Internazionale Milano, unde a mai evoluat în anul 2000, dacă gruparea viola va accepta un schimb cu atacantul Jonathan Biabiany. Francezul nu îşi găseşte locul la Inter şi este în atenţia mai multor formaţii din Serie A, printre care Genoa, Sampdoria şi Lecce, notează Gazzetta dello Sport. Însă gruparea milaneză nu doreşte să-l cedeze decât în momentul în care francezul este înlocuit de un atacant care să poată evolua în formaţia antrenată de Leonardo. Biabiany este pe placul lui Sinişa Mihajlovici, antrenorul Fiorentinei, în timp ce Mutu ar putea ajuta atacul Interului, alături de Milito, Eto’o şi Pandev, potrivit tuttomercatoweb.com. O altă sursă, violanews.com, a scris că Mutu a refuzat o ofertă din Brazilia. Sao Paolo îi oferea românului un contract pe un an, cu un salariu net de două milioane de euro, dar românul nici nu a vrut să audă.

SERGIU RADU S-A TRANSFERAT LA ALEMANNIA AACHEN

Atacantul Sergiu Radu a semnat, vineri, un contract până în 2012 cu formaţia din liga secundă germană, Alemannia Aachen, după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Energie Cottbus. Jucătorul român în vârstă de 34 de ani consideră ideal noul contract pe care l-a semnat. „Avem o echipă tânără şi un antrenor tânăr. Să joc pentru Alemannia este ideal pentru mine”, a spus Sergiu Radu. Antrenorul echipei Alemannia Aachen, Peter Hyballa, s-a declarat încântat de transferul lui Radu. „Este un jucător rapid, aveam nevoie de un asemenea atacant”, a spus Hyballa.

AFC ASIAN CUP QATAR 2011

Japonia a obţinut o calificare spectaculoasă în semifinalele competiţiei, graţie unui gol reuşit în minutul 89! Qatar a condus cu 1-0 şi 2-1 prin golurile înscrise de... uruguayanul Soria şi brazilianul Cesar, dar niponii au revenit de fiecare dată, deşi au evoluat cu un om mai puţin din minutul 62 - cartonaş roşu Yoshida! Japonia se califică meritat în semifinalele Cupei Asiei şi îşi aşteaptă adversara din meciul Iran - Coreea de Sud. Al doilea sfert de finală de vineri a avut mai puţine goluri şi mai puţin spectacol decât primul meci, Uzbekistan reuşind, finalmente, calificarea în semifinale. Rezultate: Japonia - Qatar 3-2 (Kagawa 27, 70, Inoha 89 / Soria 12, Cesar 63) şi Uzbekistan - Iordania 2-1 (Bakaev 46, 49 / Yaseen 57). Sâmbătă sunt programate partidele Australia - Irak (ora 15.25) şi Iran - Coreea de Sud (ora 18.25).

GIGGS MAI JOACĂ UN AN LA MANCHESTER UNITED

Mijlocaşul Ryan Giggs a decis să mai joace încă un an la Manchester United. „Vom discuta, dar sper cu adevărat să mai joc anul viitor. Am spus mereu că dacă îmi face plăcere să mai joc şi dacă mai este nevoie de mine, atunci voi continua”, a declarat jucătorul galez, în vârstă de 37 de ani. Giggs a jucat meciul 600 în Premier League pentru Manchester United, week-end-ul trecut.

CRISTIANO RONALDO, VIZAT DE LASER LA MECIUL CU ATLETICO MADRID

Atacantul portughez al formaţiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost vizat de un laser, joi seară, la meciul din Cupa Spaniei cu Atletico Madrid. Laserul a fost îndreptat spre ochiul stâng al jucătorului în momentul în care se pregătea să execute o lovitură liberă. Cristiano Ronaldo a mai fost vizat de laser şi pe alte stadioane, între care pe Nueva Condomina la meciul cu Murcia, din 26 octombrie, la partida de pe “Camp Nou” cu FC Barcelona, sau la cele cu Olympique Marseille şi Olympique Lyon. În martie 2008, UEFA a amendat cu 5.000 de franci elveţieni (3.675 euro) clubul Olympique Lyon, deoarece fanii francezi l-au vizat cu laserul pe Cristiano Ronaldo, care atunci evolua pentru Manchester United.

ALVES A RESPINS PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU FC BARCELONA

Fundaşul brazilian al echipei FC Barcelona, Dani Alves, a respins o nouă ofertă de prelungire a contractului cu campioana Spaniei, care expiră în iunie 2012. Oficialii catalani au refuzat să comenteze această situaţie, până când negocierile, aflate în curs, nu se vor finaliza. Potrivit Mundo Deportivo, Barcelona i-a oferit lui Alves un nou contract până în 2015, cu propunerea ca salariul său să fie aliniat celor ale fundaşilor centrali Carles Puyol şi Gerard Pique şi al portarului Victor Valdes. Marca menţionează că părţile nu se înţeleg asupra salariului, Barca propunând 6 milioane de euro pe an, în timp ce jucătorul cere cu un milion mai mult. Dani Alves, în vârstă de 27 de ani, a fost achiziţionat de Barcelona în iunie 2008, pentru suma de 30 de milioane de euro, de la FC Sevilla.

REAL MADRID, ULTIMA SEMIFINALISTĂ DIN COPA DEL REY

Formaţia Real Madrid s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins în returul sferturilor de finală, scor 1-0, pe Atletico Madrid, joi seară, pe stadionul Vicente Calderon. În tur, Real se impusese cu scorul de 3-1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cristiano Ronaldo, în minutul 23. În semifinale, Real Madrid va întâlni FC Sevilla, iar FC Barcelona va juca împotriva Almeriei. Turul este programat pe 26-27 ianuarie, iar returul pe 2-3 februarie.

ADRIANO VA FI INDISPONIBIL O LUNĂ

Atacantul brazilian al echipei AS Roma, Adriano, a suferit o fractură de humerus la meciul de miercuri cu Lazio, din Cupa Italiei, şi va fi indisponibil o lună. Atacantul a fost înlocuit în pauza meciului câştigat de AS Roma cu 2-1. Accidentarea jucătorului nu va necesita o intervenţie chirugicală, însă el va absenta aproximativ o lună. Adriano, în vârstă de 28 de ani, a mai lipsit din echipă şi la începutul campionatului, din cauza unei accidentări la coapsa dreaptă, evoluând doar de şapte ori pentru AS Roma în acest sezon.

CAREW, ÎMPRUMUTAT LA STOKE CITY

Atacantul echipei Aston Villa, John Carew, a fost împrumutat la Stoke City până la finalul sezonului. Carew, în vârstă de 31 de ani, se afla în relaţii tensionate cu antrenorul Gerard Houllier, iar francezul a decis să-l transfere pe atacantul formaţiei Sunderland, Darren Bent. Norvegianul a venit de la Olympique Lyon în cursul sezonului 2006-2007, când echipa franceză era antrenată de... Houllier!

HANS GRUGGER A FOST PLASAT ÎN COMĂ ARTIFICIALĂ

Schiorul austriac Hans Grugger, care a suferit un traumatism cranian şi răni la cutia toracică, după ce a căzut în timpul unui antrenament pentru coborârea de la Kitzbuhel, a fost plasat în comă artificială. „Hans Grugger, care a fost operat la cap, a fost plasat în comă artificială şi a petrecut noaptea fără complicaţii la terapie intensivă, la spitalul din Innsbruck”, a anunţat federaţia austriacă de schi. Austriacul în vârstă de 29 de ani a suferit traumatisme la cap şi la cutia toracică. Grugger s-a dezechilibrat la primul salt şi a căzut pe pistă, în momentul în care cobora cu o viteză de 120 km/h, rămânând inert după ce a alunecat aproximativ 30 m. După ce a primit îngrijiri medicale zeci de minute, el a fost transportat cu elicopterul la spital. Hans Grugger are în palmares patru victorii în Cupa Mondială.